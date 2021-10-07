500 лет надо работать, чтобы достичь богатства «избранного» чиновника Казахстана

Чтобы накопить такую же сумму на иностранном счете - 1,5 млрд. тенге

В эти дни, когда мы ждем следующих разоблачительных публикаций в отношении коррупции в высших эшелонах власти и фигурантов всех этих неприглядных дел в мировом масштабе, которые анонсировал Международный консорциум журналистов-расследователей, совершенно по-иному воспринимается информация об итогах декларирования своих финансовых и иных активов государственных служащих Казахстана.

Если в первом случае речь идет о персоналиях, масштабных расследованиях, иногда представляющих настоящую опасность для журналистов, то во втором — нам подают сводную аналитику. Это просто константа. На большее государственное ведомство не способно. Да и высшей цели у него – найти сворованное, припрятанное, восстановить справедливость, вернуть незаконное обогащение в бюджет – нет.

***

Итак, первыми задекларировали свои личные активы и обязательства государственные служащие и лица, приравненные к ним, и их супруги. В общем и целом получилось 497 тыс. физических лиц. Как же многочисленна эта армия клерков, однако!

Затем, с 1 января 2023 года свою «входную» декларацию об активах и обязательствах представят работники государственных учреждений и квазигосударственного сектора, и их супруги. Эта та категория, которой нельзя было давать двухгодичную отсрочку и которую бы следовало опросить о накопленных богатствах уже сегодня. Ведь именно в квазигосударственном секторе обращаются фантастические по объемам государственные финансы, существует множество незаконных возможностей обогащения без последствий, процветают инсайты и вообще тот, кто квази, тот правит Казахстаном – по сути, это теневое правительство с четко оформившимися лобби в разных секторах.

Ну а далее менее интересно. С 1 января 2024 года декларированием будут охвачены представители бизнеса, это руководители, учредители (участники) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, со своими супругами.

И вот, наконец, с 1 января 2025 года декларантами станут все остальные граждане, большинству из которых и записать-то в свою декларацию нечего.

Тем не менее, фискалы надеются, что «переход к всеобщему декларированию позволит снизить теневой оборот, уровень коррупции и обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет».

Эта цель первична. Но она почти невыполнима при существующем подходе.

***

В Комитете государственных доходов подсчитали, сколько зарубежных банковских счетов, недвижимости и авто находится в собственности государственных служащих.

Тех, кто имеет банковские счета в иностранных банках, оказалось 440 человек. Не так плохо. Чиновники научились совмещать полезное с приятным. География интересов госслужащих охватывает аж 58 стран, в числе которых Россия, США, Швейцария. При этом общая сумма денег составляет 691 млрд. тенге. По 1,5 млрд. в среднем на каждого обладателя счета.

Эта сумма не вписывается ни в ум обывателя, ни в наше понимание действительности. Средняя зарплата в Казахстане сегодня составляет примерно 250 тыс. тенге. Так вот, чтобы накопить такую сумму на счете — 1,5 млрд. тенге, условному казахстанцу понадобилось бы более 500 (!) лет. И это не оплачивая налоги и не тратя ни тенге на личные расходы!

А тут – рааааз, и 440 человек из разряда «низкооплачиваемых» государственных мужей имеют такое состояние! И, заметим, это только то, что они осмелились задекларировать. «Черного капитала» наверняка больше.

***

Еще 494 физических лица (в это число также могут входить те, кто имеет зарубежные банковские счета) задекларировали 666 объектов недвижимости за пределами Республики Казахстан в 26 странах, сообщил заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК Жайдар Инкербаев. Подавляющее большинство объектов приобретены в России — 436, 44 — в ОАЭ, 38 — в Турции. 1585 физических лиц отразили наличие доли участия в строительстве 1603 объектов недвижимости в 11 странах, из них не в Казахстане 1568. Заметили? В Казахстане объектов меньше, чем за рубежом? Таким образом, подтверждается теория о том, что плацдармы за пределами страны строятся… путь к отступлению есть.

Ну и, конечно, куда же без роскошных автомобилей (очень сомнительно, что покупается «Лада Приора» со вторых рук). 1030 физических лиц задекларировали 1198 транспортных средств, зарегистрированных в 49 иностранных государствах, из них 292 — в России, 235 — в Армении, 221 — в Японии, 162 — в Германии и т.д. Японцы и немцы (довольно плотная прослойка) в своих родных странах не имеют возможности содержать автомобили, поскольку это очень накладно (только парковка может разорить любого!), а наши граждане и их семьи могут себе это позволить запросто! И жалко, конечно, что декларации не оценивали стоимость автопарка и его содержание…

Ну и другие подробности. 47 физических лиц имеют долю участия в 57 юридических лицах за пределами нашей страны, это в России, Кипре, ОАЭ и т.д. 116 человек задекларировали инвестиционное золото. 918 человек задекларировали ценные бумаги в 25 странах. 608 человек имеют паи в 635 паевых инвестиционных фондах. 212 человек имеют 218 объектов интеллектуальной собственности, авторского права…

Любопытно, не правда ли?

И такой сакраментальный вопрос напоследок. Разве не должен Комитет государственных доходов не просто принять «входную» декларацию, поверить, так сказать, на слово, а проверить, откуда у работников госаппарата с их скромным довольствием такие финансы взялись, уплачены ли с них налоги. Тут персональное расследование в отношении каждого нужно провести, а не просто отчитаться в общих чертах!

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.