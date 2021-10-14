Казахи между русским и турецким мирами 14.10.2021 16:30 Лилия ИГЛИКОВА Политика 101 0 Пётр Своик с подарком для национал-патриотов в студии ZONAkz Похожие материалы: «Этническим русским в Казахстане нужно публично опровергать заявления из вне об ущемлении русского языка». «Исламские ортодоксы в Казахстане пытаются диктовать свои правила?». «Скандал за скандалом. Что творится в казахстанском спорте?» «В космосе звучит казахская речь: обзор исторического полета Тохтара Аубакирова». «Почему казахи противятся модернизации?». «Попадет ли Казахстан в торнадо реформ». «Сагинтаев уйдет в отставку? Что ответили в акимате Алматы». «Арон Атабек прибыл в Алматы» Тайбэй между Пекином и Вашингтоном Прямое авиасообщение между Казахстаном и Литвой хотят открыть в I квартале 2022 года Токаев выдвинул Назарбаева на пост главы совета мудрецов СВМДА