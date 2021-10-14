Нобель расписался в своем бессилии

После присуждения премии в этом году стало понятно, что экономика – это сплошной опыт, и не более того

Дэвид Кард, Джошуа Ангрист, Гвидо Имбенс. Эти три имени вам ничего не скажут. Канадец, американец и голландец. Но, более того, доложу я вам, и многим их соотечественникам их имена ничего не скажут. Потому что это экономисты, а экономика, увы, не очень популярная наука, и это несмотря на то, что даже элементарные знания о математических взаимосвязях влияют на качество жизни и саму жизнь.

Именно эти трое джентльменов c американским паспортом удостоены самой престижной, вселенской, умной из умнейших наград – Нобелевской премии по экономике.

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Сейчас я вам предложу на вкус одну цитату. Осилите ли?

«Трое ученых из ведущих американских университетов получили Нобелевскую премию по экономике за то, что научили коллег делать научно обоснованные выводы из казалось бы ненаучных экспериментов и тем самым помогли миру приблизиться к пониманию сложных процессов в обществе и поиску кратчайшего пути к всеобщей гармонии и достатку», — именно так представляет победителей Русская служба BBC News.

Уверена, что большинство читателей поняли смысл не с первого раза – вся пикантность именно в том, что пришлось перечитать цитату несколько раз, чтобы хотя бы немножко приблизиться к смыслу, который закладывали в свое послание журналисты.

Это эксперимент!

Так вот, чтобы понять экономику, все процессы, или хотя бы простейшие, увидеть ее подводные течения и оценить бенефиты и риски, требуется гораздо больше усилий. Самые элементарные экономические знания человек получает в магазине и на кассе, когда рассчитывается за приобретенный товар: стоимость товара, скидка, оплата, сдача. А дальше все только сложнее. Сложнее настолько, что люди отказываются в итоге понимать, о чем вообще идет речь. Это отпугивает. И большинство людей предпочитают путаться в понятиях и жить абы как, чем хотя бы чуть-чуть разбираться в этой потрясающей науке и жить хорошо, если не великолепно!

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Благодаря этим ученым мир получил ответы на вопросы, которые невозможно изучить в рамках полевого или лабораторного эксперимента. К примеру, как влияет на будущий процесс обучения ребенка дата его рождения. Между детьми, родившимися 31 декабря и 1 января всего несколько часов разницы (но часто бывает, и несколько минут), но в некоторых странах школьное обучение они начинают с разницей практически в год. А если говорить откровенно, то не только эти переломные часы влияют и на обучение, и на судьбу. Детей, родившихся в сентябре и октябре, уже не говоря о позднее родившихся детях, не принимают в школу «в текущем году». А это в условиях стремительно меняющихся реалий, как говорится, две больших разницы.

Будущие нобелевские лауреаты решили создать методологию «естественных экспериментов» — тех, которые ставит сама жизнь. Про прием детей в школу мы уже упомянули, но ведь есть и масса других возможностей для сравнений.

«Например, если в одном из схожих регионов, городов или даже государств меняется одна составляющая, а остальные остаются неизменными — жизнь фактически ставит эксперимент, и экономисты тут как тут, спешат изучить его результаты. Если в одном штате США или одной стране ЕС вдруг повышают минимальную зарплату, удлиняют обучение в школе на год или ограничивают наем мигрантов, а в соседних — нет, то ученые замеряют последствия этих событий и определяют, как они влияют на благосостояние людей и общества в целом», — отмечают в BBC News.

Заслуга лауреатов по экономике этого года в том, что они создали научный подход к оценке результатов таких естественных экспериментов.

«Они доказали, что естественные эксперименты способны дать ответ на вопросы, занимающие центральное место в жизни общества, например, о том, как влияют на рынок труда размер минимальной зарплаты или масштаб иммиграции», — объяснил премию Нобелевский комитет и тем самым подняв роль эмпирических исследований в экономической науке на невиданную высоту.

Опыт, жизнь, отсутствие научных догм – вот что сегодня в почете. Это раскрепощает. Это более-менее приближает саму жизнь и все ее непрописанные нигде законы к пониманию.

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Журналисты BBC News утверждают, что «премия продолжает традицию сближения экономической науки и жизни, объясняет широкой публике, что высоколобые экономисты-математики интересуются не только и не столько далекими от жизни обычного человека проблемами вроде ловушки ликвидности или теории роста, но вносят реальный вклад в формирование государственной политики, придумывают способы проверить на практике, какие реформы и нововведения работают, а какие нет. И научно обосновывают эффективность таких экспериментов».

И поясняют, что именно за это экономическую премию от Нобеля получили в 2019 году Майкл Кремер из Гарварда и его последователи и коллеги, супруги Эстер Дюфло и Абхиджит Банерджи из Массачусетского технологического института. Они доказали, что только опытным путем можно выяснить, какие меры экономической и социальной политики лучше всего сокращают бедность и ее последствия.

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В общем, чтобы вы понимали, когда речь идет об экономической науке, она ничего уже не стоит. Потому что жизнь преподносит такие сюрпризы и неожиданности, что теорий для доказательств уже катастрофически не хватает. В интересное время живем, однако…

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