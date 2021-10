«Страны ЕАЭС окажутся перед сложным выбором». «Нурлан Нигматулин: Ары жағын айту керек откровенно». «Количество рабочих мест подгоняют под потраченные средства». «Чему могут научить педагоги-взяточники?»

Сетевой Казахстан 14 октября 2021г.

IA — CENTR . RU . «Страны ЕАЭС окажутся перед сложным выбором» — Очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета #ЕАЭС может преподнести немало сюрпризов. Главная интрига в позиции #Казахстан’а – поддержит он или проигнорирует предложение ЕЭК об ответных санкциях в отношении США, ЕС и Великобритании? Онлайн-встреча глав государств-участников ЕАЭС запланирована на 14 октября 2021 года. Анонсированные темы переговоров стандартные: борьба с COVID-19 и преодоление негативных последствий пандемии; сотрудничество в энергетике и формирование единых рынков нефти и газа; борьба с изменением климата.

TURANPRESS . KZ . «Количество рабочих мест подгоняют под потраченные средства» — Президент ТОКАЕВ неоднократно говорил о том, что в стране создаются фиктивные рабочие места, что программы занятости проваливаются. Тем не менее, чиновники игнорируют указания президента и продолжают штамповать «работу на бумаге».

KZAIF . KZ . «Мы готовы ко всему» — Пандемия коронавируса и все её последствия привели к социально-экономическому кризису по всему миру, беспрецедентному по своим масштабам. Как в таких реалиях сохранить стабильность казахстанской экономики и что нужно учесть в планах будущего развития страны? На эти вопросы председателю правления АО «Агетство «Хабар» Ерлану БЕКХОЖИНУ в программе «Национальный интерес» ответил министр национальной экономики Казахстана Асет ИДРИСОВ.

EXCLUSIVE . KZ . «Нурлан Нигматулин: Ары жағын айту керек откровенно» — В среду, 13 октября, члены правительства представили на пленарном заседании Мажилиса законопроекты, на первый взгляд обещающие прогресс и развитие. Депутаты снова журили главу МИИР Бейбута АТАМКУЛОВА, а министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата МУСИНА спрашивали с пристрастием, когда Казахстан будет прилично зарабатывать на запусках ракет. Но, как ни старались парламентарии задавать серьезные вопросы, разговор все равно выходил комичным.

QMONITOR . KZ . «Традиционалисты и либералы: кто в Казахстане возьмет верх?» — В казахстанском обществе, как и в любом другом, есть и традиционалисты, и либералы. Уточним, что здесь имеется в виду не политический либерализм, а тот, под которым понимается свобода личности и человеческого сознания от ограничений, накладываемых традиционной моралью, религией и т.д. Каково численное соотношение между двумя этими группами в нашей стране, и за кем из них будущее…

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Come back to ussr?» — В начале недели оглашен приговор 13 гражданским активистам. Их признали виновными в «участии в деятельности запрещенной организации» и «организации деятельности подобного объединения». Четыре человека приговорены к реальным срокам, остальные девять — к ограничению свободы на сроки от года до 2-х. Суд прошел фактически в закрытом режиме. В стране идет тихая (не афишируемая), изощренная борьба с инакомыслием, совсем, как во времена СССР.

TIME . KZ . «Картошка в мундирах» — Сразу несколько казахстанских фермеров, закупивших в Европе элитный семенной картофель, оказались наказаны крупным штрафом за ввоз в страну зараженной продукции. При этом приговор был вынесен на основании лишь одного положительного заключения Алматинской зональной карантинной лаборатории, хотя, как выяснилось, она не способна выявлять данных паразитов на растениях. Почти 100 миллионов тенге потратили отечественные фермеры из нескольких областей Казахстана на элитный семенной картофель, приобретенный у европейских селекционеров.

«Чему могут научить педагоги-взяточники?» — Все больше учителей в Туркестанской области во всеуслышание заявляют о поборах и коррупции, уже не пряча ни лиц, ни имен. Все чаще нелицеприятные факты, происходящие в школах, становятся достоянием общественности. То, о чем раньше было не принято говорить вслух, сегодня обсуждается детально. Не найдя правды на местном уровне, педагоги пишут жалобы и записывают видео, обращаясь к руководству страны.

365 INFO . KZ . «Нефть дорожает: почему рубль реагирует, а тенге — нет?» — Чтобы тенге начал укрепляться, надо, чтобы цена на нефть поднялась до 150-200 долларов. В текущей ситуации национальной валюте мешает чрезмерная импортозависимость экономики Казахстана. По мнению финансиста Расула РЫСМАМБЕТОВА — Из-за слабого собственного производства мы являемся «микроарабской» страной. В том смысле, что закупаем практически все. К примеру, молоко, творог, сметана из Кыргызстана. Хотя многое из завозимых товаров мы бы могли производить сами.

INFORMBURO . KZ . «Таксисты, курьеры, фрилансеры. Как живёт новый социальный класс в Казахстане» — Курьеры, таксисты и фрилансеры составляют уже 14% населения Казахстана. Прекариат – быстро растущий класс людей, живущих в условиях незащищённости, работающих по контрактам нулевого часа, постоянно меняющие место работы. Курьер, водитель такси, охранник в торговом центре, официант, уборщик, – всё это представители прекариата, лишённого многих социальных, гражданских, экономических, культурных, а порой и политических прав. Однако с каждым годом прекариев становится всё больше.

AZATTYQ . ORG . ««Хотели дело закрыть — наркоман, и всё». Вдова считает, что ее мужа убили и обокрали полицейские» — Тело 27-летнего жителя Семея нашли в ноябре 2020 года во дворе одного из жилых домов города. Как выяснилось, уже после смерти его ограбили, вскрыв банковское приложение в смартфоне и забрав взятые в кредит деньги. Спустя почти год подозреваемых в убийстве нет, а в совершении кражи обвиняют четырех полицейских. Вдова семейчанина считает, что и убить ее мужа могли сотрудники полиции.

