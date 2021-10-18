Два «золота» штангистов на юношеском чемпионате мира, бесславное поражение футбольной сборной Казахстана, новый-старый лидер велогруппы «Астана» и отборочная кампания к зимней Олимпиаде-2022

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Тяжелая атлетика: два чемпиона мира от Казахстана

Лишь два казахстанских штангиста поехали на чемпионат мира среди юношей (U-18), который принимала Саудовская Аравия. И оба завоевали золотые медали. Причем с большим преимуществом над соперниками. Правда, нужно сказать, что этих самых соперников было немного.

На снимке: Рахат Бекболат

17-летний кызылординец Рахат Бекболат, выступавший в весовой категории до 102 кг (для юношей она является полутяжелой, и в ней медали оспаривали лишь пять спортсменов), набрал в сумме двух упражнений 355 кг: в рывке он поднял 155, а в толчке – 200 килограммов. Занявший второе место турок проиграл ему 17 кг. Причем Рахат способен на гораздо большее. В апреле нынешнего года на взрослом чемпионате Азии он установил новый юношеский мировой рекорд – 386 кг. А в более старшей возрастной категории, юниорской (U-20), рекорд всего на шесть килограммов больше и был установлен три года назад узбеком Акбаром Джураевым, который нынешним летом стал олимпийским чемпионом.

Вторую медаль высшей пробы Казахстану принесла Руфина Чалкарова, выступавшая в самом тяжелом для девушек весе свыше 81 кг. В сумме она подняла 247 кг (107+140), на 28 кг опередив ставшую второй бразильянку. До юношеского мирового рекорда, принадлежащего кореянке Хи-Джунг Парк, она недобрала восемь килограммов.

Футбол: ни мастерства, ни желания

Национальная сборная Казахстана откровенно плохо сыграла в своем предпоследнем матче отборочного турнира к чемпионату мира 2022-го и заслуженно уступила на поле «Астана-Арены» команде Финляндии со счетом 0:2. Оба мяча забил нападающий Теэму Пукки, выступающий в английской премьер-лиге.

На снимке: эпизод матча сборных Казахстана и Финляндии. (Фото с сайта КФФ)

Наши футболисты не проявили ни мастерства, что уже стало привычным, ни должного настроя на игру. Они проигрывали финнам, которые в большинстве своем тоже не представляют собой ничего особенного, во всех аспектах: гораздо реже владели мячом, нанесли почти втрое меньше ударов по воротам и лишь однажды попали в их каркас, не получили права ни на один угловой. Теперь им осталось провести лишь один матч – 13 ноября против французов, действующих чемпионов мира.

Текущее положение команд в группе «D»: Франция – 12 очков (после 6 матчей), Украина – 9 (7), Финляндия – 8 (6), Босния и Герцеговина – 7 (6), Казахстан – 3 (7).

Зимняя Олимпиада: возможен недобор квот

На начавшейся неделе шорт-трекеры вступят в борьбу за путевки на зимнюю Олимпиаду, до открытия которой осталось всего четыре месяца. Затем наступит очередь конькобежцев, потом биатлонистов и других…

Казахстан уже недобрал квоты по сравнению с прошлыми зимними Играми в фигурном катании: перед ОИ-2018 их у нас было три, а теперь – ни одной. В этом виде спорта квалификационная кампания завершилась. Скорее всего, меньше путевок будет завоевано и в лыжных гонках. Здесь решающим в борьбе за лицензии стал прошлый зимний сезон. Из-за ковидных ограничений наша сборная была вынуждена пропустить все этапы Кубка мира, а рейтинговых очков, заработанных на мировом первенстве, хватило на получение лишь шести квот – четырех женских и двух мужских (перед прошлой Олимпиадой было соответственно три и четыре).

В других лыжных видах спорта будут учитываться результаты как прошлого, так и предстоящего зимних сезонов. Если бы отбор на Олимпиаду осуществлялся по состоянию на сегодня, то в могуле Казахстан имел бы возможность делегировать на Игры пятерых спортсменов, в лыжной акробатике – троих, в прыжках с трамплина – двух, в горнолыжном спорте – двух, в северной комбинации – одного. В сумме это примерно столько же, сколько перед ОИ-2018.

Скорее всего, существенный недобор будет в биатлоне. Если на прошлые зимние Игры наши «стреляющие лыжники» завоевали в общей сложности десять путевок, то теперь уже почти точно будет не больше восьми, а, если исходить из результатов минувшего сезона, – шесть (четыре женские и две мужские).

Отчасти компенсировать возникший дефицит могут конькобежцы. В отличие от предыдущего олимпийского цикла, сегодня сборная Казахстана в этом виде спорта выглядит более сбалансированной: помимо спринтеров, на которых она прежде «выезжала», в ней появились и достаточно конкурентоспособные стайеры…

Велоспорт: возвращение «блудного сына»

В завершающемся сезоне-2021 лидером «Астаны» был россиянин Александр Власов. Он выполнял роль капитана казахстанской команды на «Джиро д,Италия» (занял в общем зачете высокое 4-е место) и «Вуэльте», которая для него не сложилась. Но недавно он объявил о переходе в немецкую велогруппу «Bora–Hansgrohe».

На минувшей неделе руководство «Астаны» сообщило, что освободившуюся вакансию заполнит 27-летний колумбиец Мигель Анхел Лопес, который возвращается в команду после годичного перерыва, проведенного в испанской «Movistar». Ранее он провел в казахстанской велогруппе шесть сезонов и за это время вырос в ее лидера. Наиболее успешным для Лопеса стал 2018 год, когда он финишировал 3-м в общем зачете и «Джиро д,Италия», и «Вуэльты». Правда, следующие три сезона для него не очень задались. Впрочем, своего последнего слова он, похоже, еще не сказал.

Хоккей: неделя имени Никиты Михайлиса

Три матча в гостях провел на прошлой неделе «Барыс», и эту выездную серию можно назвать для него удачной. Выиграв два поединка из трех, хотя и по буллитам, и набрав четыре очка из шести возможных, казахстанский клуб закрепился на 7-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ.

В среду он играл в Омске с «Авангардом», который на тот момент располагался строчкой выше. Полтора периода команды безуспешно атаковали ворота друг друга, но затем хозяева льда сумели забросить две шайбы. В середине заключительной трети матча Никита Михайлис сократил разницу в счете, но омичи практически сразу восстановили ее. «Барыс» не только не смог отыграться, но и пропустил за минуту до финальной сирены еще один гол – 1:4.

Спустя два дня в Мытищах он встретился с китайским «Куньлунем», который в этом подмосковном городе проводит домашние игры. Героем поединка стал Никита Михайлис, который в начале второго периода «распечатал» ворота соперника, а в серии послематчевых буллитов забросил победную шайбу – 2:1.

На снимке: Никита Михайлис. Фото с сайта ХК «Барыс»

Он же отличился и во вчерашнем матче с одним из лидеров Западной конференции – санкт-петербургским СКА. На его счету опять одна заброшенная шайба в основное время и решающий бросок в серии буллитов. Кстати, Никита с девятью голами возглавляет список лучших снайперов «Барыса». А по ходу матча наша команда дважды вела в счете, потом сама проигрывала (помимо Михайлиса, отличились Кирилл Савицкий и Роман Старченко), и, в конце концов, все решилось в «буллитной перестрелке» – 4:3.

На новой неделе казахстанский клуб проведет еще одну выездную игру, в Минске, после чего вернется домой.

Баскетбол: победа над аутсайдером

«Астана» после двух выездных матчей, в которых она выиграла у «Зенита», третьей команды Единой лиги ВТБ прошлого сезона, и в равной борьбе уступила «Нижнему Новгороду», на прошлой неделе впервые в новом сезоне провела игру в родных стенах. Ей противостояла «Зелена Гура» из одноименного польского города, никогда не хватавшая звезд с неба.

С первых минут и до финальной сирены хозяева площадки все время вели в счете с разницей, как минимум, в семь-восемь очков и в итоге уверенно довели дело до победы – 84:70. Снова, как и в предыдущих поединках, наибольший вклад внесли Джайлен Барфорд и Этони Хики, каждый из которых набрал по 24 очка.

После трех проведенных матчей «Астана» делит с санкт-петербургским «Зенитом» и саратовским «Автодором» 4-6 места – эти клубы имеют по две победы при одном поражении. Именно с «Автодором» наши баскетболисты встретятся в следующий раз.

Футбол: «Астана» и «Тобол» рвутся к чемпионству

В минувшие выходные состоялись матчи 24-го тура чемпионата Казахстана. «Астана», не без труда победив кызылординский «Кайсар» со счетом 2:0 (оба мяча были забиты в течение последней трети второго тайма), сохранила за собой лидерство. Но всего на одно очко от нее отстает костанайский «Тобол», который с таким же счетом выиграл в гостях у неслабого сейчас «Кызылжара» из Петропавловска. К тому же «Астане» в следующем туре предстоит поединок в гостях с «Кайратом». Последний (кстати, ставший чемпионом страны в прошлом году) уже не имеет турнирной мотивации, поскольку точно займет 3-е место, но противостояние со столичным клубом обычно имеет для него принципиальное значение. Тогда как у «Тобола» в двух заключительных матчах чемпионата соперники будут слабее – карагандинский «Шахтер» и уральский «Акжайык».

«Бронза», как уже сказано выше, достанется «Кайрату». Спор за 4-е место, которое, возможно, даст возможность попасть в еврокубки, ведут шымкентский «Ордабасы» и уже упомянутый «Кызылжар», у которых сейчас одинаковое количество очков. А высший дивизион уже точно покинут талдыкорганский «Жетысу» и кызылординский «Кайсар».

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