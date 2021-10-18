Два «золота» штангистов на юношеском чемпионате мира, бесславное поражение футбольной сборной Казахстана, новый-старый лидер велогруппы «Астана» и отборочная кампания к зимней Олимпиаде-2022

Авторские колонки 269 0
Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Тяжелая атлетика: два чемпиона мира от Казахстана

Лишь два казахстанских штангиста поехали на чемпионат мира среди юношей (U-18), который принимала Саудовская Аравия. И оба завоевали золотые медали. Причем с большим преимуществом над соперниками. Правда, нужно сказать, что этих самых соперников было немного.

Рахат Бекболат

На снимке: Рахат Бекболат

17-летний кызылординец Рахат Бекболат, выступавший в весовой категории до 102 кг (для юношей она является полутяжелой, и в ней медали оспаривали лишь пять спортсменов), набрал в сумме двух упражнений 355 кг: в рывке он поднял 155, а в толчке – 200 килограммов. Занявший второе место турок проиграл ему 17 кг. Причем Рахат способен на гораздо большее. В апреле нынешнего года на взрослом чемпионате Азии он установил новый юношеский мировой рекорд  – 386 кг. А в более старшей возрастной категории, юниорской (U-20), рекорд  всего на шесть килограммов больше и был установлен три года назад узбеком Акбаром Джураевым, который нынешним летом стал олимпийским чемпионом.

Легальное золотое старательство не пошло Легальное золотое старательство не пошло
394

Вторую медаль высшей пробы Казахстану принесла Руфина Чалкарова, выступавшая в самом тяжелом для девушек весе свыше 81 кг. В сумме она подняла 247 кг (107+140), на 28 кг опередив ставшую второй бразильянку. До юношеского мирового рекорда, принадлежащего кореянке Хи-Джунг Парк, она недобрала восемь килограммов.

Футбол: ни мастерства, ни желания

Национальная сборная Казахстана откровенно плохо сыграла в своем предпоследнем матче отборочного турнира к чемпионату мира 2022-го и заслуженно уступила на поле «Астана-Арены» команде Финляндии со счетом 0:2. Оба мяча забил нападающий Теэму Пукки, выступающий в английской премьер-лиге.

футбол

На снимке: эпизод матча сборных Казахстана и Финляндии. (Фото с сайта КФФ)

Зачем Казахстану такой Парламент? Зачем Казахстану такой Парламент?
2513

Наши футболисты не проявили ни мастерства, что уже стало привычным, ни должного настроя на игру. Они проигрывали финнам, которые в большинстве своем тоже не представляют собой ничего особенного, во всех аспектах: гораздо реже владели мячом, нанесли почти втрое меньше ударов по воротам и лишь однажды попали в их каркас, не получили права ни на один угловой. Теперь им осталось провести лишь один матч – 13 ноября против французов, действующих чемпионов мира.

Текущее положение команд в группе «D»: Франция – 12 очков (после 6 матчей), Украина – 9 (7), Финляндия – 8 (6), Босния и Герцеговина – 7 (6), Казахстан – 3 (7).

 Зимняя Олимпиада: возможен недобор квот

На начавшейся неделе шорт-трекеры вступят в борьбу за путевки на зимнюю Олимпиаду, до открытия которой осталось всего четыре месяца. Затем наступит очередь конькобежцев, потом биатлонистов и других…

Казахстан уже недобрал квоты по сравнению с прошлыми зимними Играми в фигурном катании: перед ОИ-2018 их у нас было три, а теперь – ни одной. В этом виде спорта квалификационная кампания завершилась. Скорее всего, меньше путевок будет завоевано и в лыжных гонках. Здесь решающим в борьбе за лицензии стал прошлый зимний сезон. Из-за ковидных ограничений наша сборная была вынуждена пропустить все этапы Кубка мира, а рейтинговых очков, заработанных на мировом первенстве, хватило на получение лишь шести квот – четырех женских и двух мужских (перед прошлой Олимпиадой было соответственно три и четыре).

Олжас и Алия: кто элитнее? Олжас и Алия: кто элитнее?
5762

В других лыжных видах спорта будут учитываться результаты как прошлого, так и предстоящего зимних сезонов. Если бы отбор на Олимпиаду осуществлялся по состоянию на сегодня, то в могуле Казахстан имел бы возможность делегировать на Игры пятерых спортсменов, в лыжной акробатике – троих, в прыжках с трамплина – двух, в горнолыжном спорте – двух, в северной комбинации – одного. В сумме это примерно столько же, сколько перед ОИ-2018.

Скорее всего, существенный недобор будет в биатлоне. Если на прошлые зимние Игры наши «стреляющие лыжники» завоевали в общей сложности десять путевок, то теперь уже почти точно будет не больше восьми, а, если исходить из результатов минувшего сезона, – шесть (четыре женские и две мужские).

Отчасти компенсировать возникший дефицит могут конькобежцы. В отличие от предыдущего олимпийского цикла, сегодня сборная Казахстана в этом виде спорта выглядит более сбалансированной: помимо спринтеров, на которых она прежде «выезжала», в ней появились и достаточно конкурентоспособные стайеры…

Велоспорт: возвращение «блудного сына»

В завершающемся сезоне-2021 лидером «Астаны» был россиянин Александр Власов. Он выполнял роль капитана казахстанской команды на «Джиро д,Италия» (занял в общем зачете высокое 4-е место) и «Вуэльте», которая для него не сложилась. Но недавно он объявил о переходе в немецкую велогруппу «Bora–Hansgrohe».

Истинно казахский путь Истинно казахский путь
4993

На минувшей неделе руководство «Астаны» сообщило, что освободившуюся вакансию заполнит 27-летний колумбиец Мигель Анхел Лопес, который возвращается в команду  после годичного перерыва, проведенного в испанской «Movistar». Ранее он провел в казахстанской велогруппе шесть сезонов и за это время вырос в ее лидера. Наиболее успешным для Лопеса стал 2018 год, когда он финишировал 3-м в общем зачете и «Джиро д,Италия», и «Вуэльты». Правда, следующие три сезона для него не очень задались. Впрочем, своего последнего слова он, похоже, еще не сказал.

 Хоккей: неделя имени Никиты Михайлиса

Три матча в гостях провел на прошлой неделе «Барыс», и эту выездную серию можно назвать для него удачной. Выиграв два поединка из трех, хотя и по буллитам, и набрав четыре очка из шести возможных, казахстанский клуб закрепился на 7-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ.

В среду он играл в Омске с «Авангардом», который на тот момент располагался строчкой выше. Полтора периода команды безуспешно атаковали ворота друг друга, но затем хозяева льда сумели забросить две шайбы. В середине заключительной трети матча Никита Михайлис сократил разницу в счете, но омичи практически сразу восстановили ее. «Барыс» не только не смог отыграться, но и пропустил за минуту до финальной сирены еще один гол – 1:4.

Спустя два дня в Мытищах он встретился с китайским «Куньлунем», который в этом подмосковном городе проводит домашние игры. Героем поединка стал Никита Михайлис, который в начале второго периода «распечатал» ворота соперника, а в серии послематчевых буллитов забросил победную шайбу – 2:1.

Никита Михайлис

На снимке: Никита Михайлис. Фото с сайта ХК «Барыс»

Нобель расписался в своем бессилии Нобель расписался в своем бессилии
2739

Он же отличился и во вчерашнем матче с одним из лидеров Западной конференции – санкт-петербургским СКА. На его счету опять одна заброшенная шайба в основное время и решающий бросок в серии буллитов. Кстати, Никита с девятью голами возглавляет список лучших снайперов «Барыса». А по ходу  матча наша команда дважды вела в счете, потом сама проигрывала (помимо Михайлиса, отличились Кирилл Савицкий и Роман Старченко), и, в конце концов, все решилось в «буллитной перестрелке» – 4:3.

На новой неделе казахстанский клуб проведет еще одну выездную игру, в Минске, после чего вернется домой.

Баскетбол: победа над аутсайдером

«Астана» после двух выездных матчей, в которых она выиграла у «Зенита», третьей команды Единой лиги ВТБ прошлого сезона, и в равной борьбе уступила «Нижнему Новгороду», на прошлой неделе впервые в новом сезоне провела игру в родных стенах. Ей противостояла «Зелена Гура» из одноименного польского города, никогда не хватавшая звезд с неба.

С первых минут и до финальной сирены хозяева площадки все время вели в счете с разницей, как минимум, в семь-восемь очков и в итоге уверенно довели дело до победы – 84:70. Снова, как и в предыдущих поединках, наибольший вклад внесли Джайлен Барфорд и Этони Хики, каждый из которых набрал по 24 очка.

После трех проведенных матчей «Астана» делит с санкт-петербургским «Зенитом» и саратовским «Автодором» 4-6 места – эти клубы имеют по две победы при одном поражении. Именно с «Автодором» наши баскетболисты встретятся в следующий раз.

Футбол: «Астана» и «Тобол» рвутся к чемпионству

В минувшие выходные состоялись матчи 24-го тура чемпионата Казахстана. «Астана», не без труда победив кызылординский «Кайсар» со счетом 2:0 (оба мяча были забиты в течение последней трети второго тайма), сохранила за собой лидерство. Но всего на одно очко от нее отстает костанайский «Тобол», который с таким же счетом выиграл в гостях у неслабого сейчас «Кызылжара» из Петропавловска. К тому же «Астане» в следующем туре предстоит поединок в гостях с «Кайратом». Последний (кстати, ставший чемпионом страны в прошлом году) уже не имеет турнирной мотивации, поскольку точно займет 3-е место, но противостояние со столичным клубом обычно имеет для него принципиальное значение. Тогда как у «Тобола» в двух заключительных матчах чемпионата соперники будут слабее – карагандинский «Шахтер» и уральский «Акжайык».

«Бронза», как уже сказано выше, достанется «Кайрату». Спор за 4-е место, которое, возможно, даст возможность попасть в еврокубки, ведут шымкентский «Ордабасы» и уже упомянутый «Кызылжар», у которых сейчас одинаковое количество очков. А высший дивизион уже точно покинут талдыкорганский «Жетысу» и кызылординский «Кайсар».

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

Похожие материалы:

  1. Сборная Казахстана по футзалу – 4-я на планете, громкий скандал в любительском боксе, поражение футбольного «Кайрата» в Лиге конференций и наши шахматистки на командном чемпионате мира
  2. Новое название «Астаны», скудный медальный «урожай» казахстанских борцов на ЧМ, неудачи футбольной и женской хоккейной сборных, баскетбольные отцы и дети
  3. Расследование коррупции при судействе боя Левита и Тищенко на Олимпиаде 2016 года проводит AIBA
  4. Счетный комитет Казахстана начал проверку расходов на подготовку к Олимпиаде-2020
  5. Токаев поздравил сборную Казахстана с выходом в полуфинал чемпионата мира