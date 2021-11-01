«Трансформация госпрограмм в национальные проекты Казахстана – имитация реформ». «Рассадники безграмотности. Кто подрывает реализацию языковой политики в Казахстане?». «На казахстанских свадьбах гуляют так, как будто завтра конец света»

Сетевой Казахстан 1 ноября 2021г.

RITMEURASIA . ORG . Сергей СМИРНОВ – «Трансформация госпрограмм в национальные проекты Казахстана – имитация реформ» — Переход от формата государственных программ к национальным проектам не означает изменения подхода к решению актуальных вопросов, и говорить, что последние станут новым ключевым элементом государственного планирования, каким-то прорывом, который откроет путь в светлое будущее, вряд ли стоит. Цифровая экономика, здоровье нации, энергетика будущего, передовые технологии… Кто против? Но все это уже в планах было… Национальные проекты, на которых можно будет и дальше «пилить» бюджет, вновь были приняты без обсуждения с парламентом и общественностью. Сможет ли руководство республики справиться с протестными настроениями и ответить на политические и социально-экономические вызовы?

TURANPRESS . KZ . Гульмира ИЛЕУОВА – «Экономическая ситуация на селе: выдержит ли сельская экономика выборного акима?» — В политическом классе страны сформировалось представление, что, если на низовом уровне ввести самоуправляющиеся подходы, то есть выборность местных органов власти, тем самым будет найдено решение местных проблем, в первую очередь в сельских населенных пунктах. Так ли это? Насколько возможно, чтобы в условиях современного Казахстана одно политико-управленческое решение стало бы основой для преодоления всего комплекса накапливавшихся годами проблем на селе? А сможет ли выборный аким переломить сложившуюся ситуацию на селе – вопрос далеко не однозначный. В любом случае требуется время для того, чтобы увидеть результаты реформы, вот только сколько его у нас в запасе?

QMONITOR . KZ . «Рассадники безграмотности. Кто подрывает реализацию языковой политики в Казахстане?» — Самыми актуальными новостями языковой политики последних месяцев стали поправки в законы о визуальной и рекламной информации. Радует уже то, что на эту сферу применения казахского языка власти обращают внимание, причем на этот раз – на парламентском уровне. Ведь безграмотность в сфере казахской рекламы давно уже запредельна. Другой вопрос, насколько перспективен путь, избранный разработчиками данного проекта, и существуют ли альтернативные способы решения проблемы?

«Дикий Арман и наша дикость» — Социальные сети облетел видеоролик, на котором Арман ДЖУМАГЕЛЬДИЕВ, больше известный как Дикий Арман, дает «установку» одному из наших боксеров перед его поединком на чемпионате мира, проходящем в Белграде. Причем происходит это в комнате, где члены сборной Казахстана готовятся к выходу на ринг и куда никому из посторонних вообще-то заходить категорически нельзя. Кто его туда провел, почему руководители нашей делегации допустили такое, правильно ли повела себя в этой ситуации Казахстанская федерация бокса (КФБ) и насколько адекватной была реакция любителей спорта?

TIME . KZ . «Министр в яблоках» — Министр цифровизации Багдат МУСИН пытался на пальцах объяснить, почему казахстанские айтишники не могут придумать свою образовательную е-платформу наподобие ZOOM для дистанционного обучения, а также создать цифровую платформу в противовес, как альтернативу, российскому “Сберу”.

«Приключения синей папки» — Кто заносит сомнительные документы в Верховный суд и Генпрокуратуру? Есть категория мутных дел, от которых разит буквально за версту. Их инициаторы остаются в тени, закулисно лоббируя свои шкурные интересы и действуя чужими руками. Когда речь идет о мелких и местечковых интригах, это давно не вызывает удивления, но когда в адресатах значатся крупные ведомства вроде Генеральной прокуратуры и Верховного суда, возникает ощущение особой важности происходящих процессов. Хотя порой оказывается, что столь мощные механизмы задействуются, похоже, не в интересах государства, а являются лишь орудием в корпоративных разборках частных лиц.

AZATTYQ . ORG . «Был критиком властей, стал депутатом «Нур Отана». Политическая трансформация Айдоса Сарыма» — Айдос САРЫМ в начале своей политической карьеры работал с оппозиционными политиками, а затем долгое время был критиком политики правительства, а в этом году его избрали депутатом парламента от правящей партии «Нур Отан». Недавно он стал героем новостей, став инициатором скандального законопроекта, обязывающего иностранные соцсети и мессенджеры регистрировать представительства в Казахстане. Одни считают, что Айдос Сарым «предал свои принципы», другие придерживаются мнения, что «его взгляды на развитие государства не изменились, изменился лишь способ борьбы».

NOVGAZ.COM . «Последний казахский самурай» — Освобождение казахстанского поэта-диссидента Арона АТАБЕКА после 15 лет в колонии в начале октября было сильно омрачено состоянием его здоровья, подорванного в заключении. Родственники, правозащитники и сочувствующие осужденному по «шаныракскому делу» допускают, что казахстанские власти решили освободить Атабека, чтобы не брать на себя ответственность за его смерть в колонии из-за резкого ухудшения здоровья. Буквально через две недели после освобождения Арон Атабек впал в кому, и сейчас находится в «умеренно тяжелом» состоянии. «Медиазона» вспомнила жизненный путь одного из первых и самых значимых оппозиционеров в истории независимого Казахстана.

ZAKON . KZ . Денис КРИВОШЕЕВ – «Авиаудар – информационная атака, которой не ждали» — Авиационная отрасль Казахстана, пожалуй, самая большая боль его властей. Ввиду особой специфики, связанной с большим количеством переменных в ведении бизнеса, очень сложно, не погружаясь глубоко в тему, быть достаточно компетентным для выстраивания равновесного диалога. Никто из известных мне министров и понятия не имеет, из чего формируется стоимость билета, какова реальная стоимость услуг аэропорта или природа самого полета. Поэтому и получается, что авиаторам удается легко манипулировать информацией для собственной выгоды.

CARAVAN . KZ . «Казахи в КВН: от ошеломительного триумфа до «войны» с Масляковым» — Восьмого ноября Клуб веселых и находчивых отметит юбилей — 60-й день рождения. Эта игра прославила целые поколения талантливых людей, пожалуй, со всего постсоветского пространства, в том числе и из Казахстана. В преддверии юбилея Caravan.kz вспоминает самые яркие моменты в карьере казахстанских кавээнщиков — от их становления, истерически смешных номеров, признания российского зрителя и победы в Высшей лиге до немалой критики от кавээновской тусовки, рассуждений о незаслуженной победе и конфликтах с самой главной фигурой КВН — Александром МАСЛЯКОВЫМ.

«На казахстанских свадьбах гуляют так, как будто завтра конец света» — Как с цепи сорвались… После снятия карантинных ограничений и разрешения устраивать тои мангистаусцы принялись отмечать торжества с двойным усердием. Что только не устраивают на тоях жители области! Причем бахвальством и желанием отметить не хуже, чем у других, отличаются не только мангистаусцы, но и жители Шымкента и Алматы. На свадьбы приглашают охотников на лошадях, с собаками, беркутами, заказывают дорогих звезд эстрады, въезжают в залы ресторанов на дорогих лимузинах.

365 INFO . KZ . «В завершенных суицидах не только триггер, но и след серьезных проблем» — Самоубийство алматинского 8-классника после беседы с психологом стало самой обсуждаемой темой в социальных сетях. По последним данным, в 2021 году наложили на себя руки 105 казахстанских подростков. Еще около 200 пытались это сделать. В 2020 году суицид совершили 140 детей пубертатного возраста. Специалисты констатируют, что 60% случаев самоубийств среди несовершеннолетних приходится на возраст от 15 до 17 лет.

TENGRINEWS . KZ . «Какие здания простаивают годами? Долгострои Алматы — часть 2» — Продолжаем рассказывать об объектах Алматы, где было приостановлено строительство, и они превратились в долгострои. Во второй части предлагаем взглянуть на судьбу проектов, начатых в 2015 году или позже, но так и не нашедших своего логического завершения.

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