Время неконструктивное, а журналистика нужна конструктивная

Хорошие новости плохо продаются

«Журналистика интеграции стала приобретать какой-то паркетный характер», – с сожалением отметил Эдуард Полетаев, модератор экспертного клуба ОФ «Мир Евразии». Про акценты в сторону скучного официоза и сглаживания проблем прозвучало в ходе заседания на тему «Конструктивная журналистика в условиях интеграции». Пусть хорошие новости и продаются хуже плохих, однако нужно творчески работать над теми вещами, которые отражают общие и объединяющие черты.

Законодательство и тематика медиа-систем стран-членов Евразийского экономического союза с каждым годом все больше отличаются. Само явление журналистика интеграции стало формироваться еще в «нулевые годы». «Проблемы остались, но изменились сами медиа», – подчеркнул Эдуард Полетаев. Мир тоже сильно поменялся. «Каждое четвертое сообщение, которым американцы делятся в социальных сетях – неправдивое», – привел модератор результаты недавнего исследования в США.

Последнее время показало, что на темы языка или территориальных проблем публика в Казахстане легко взвинчивается, тогда как при взгляде из России эти вещи воспринимаются в качестве безобидных. «Закон об иноагентах» характерен только для Российской Федерации. Чтобы обеспечивалась успешная интеграция, требуется какой-то общий знаменатель. Сам г-н Полетаев в качестве подобного инструмента смог указать только русский язык.

«Одного языка мало, – заметила на это социолог Гульмира Илеуова. – Раньше работало, а сейчас даже русские в Казахстане мало интересуются российской повесткой, кроме развлекательного контента и деятельности Путина». Социологические замеры фиксируют, что у молодежи выросла база интереса к другим странам. За 10 лет в 7 раз в качестве привлекательного образа выросло центральноазиатское направление. Стали популярнее Турция, исламский мир, западные ценности. «Но интерес к западным ценностям казахстанцы впитали на русском языке через российские СМИ. Разве что «Евроньюс» вещает не из России», – акцентировала г-жа Илеуова.

Модератор пытался выяснить, почему коллегам по ЕАЭС неинтересен положительный опыт соседей в различных сферах. Например, в России действует «Пушкинская карта» для молодых людей 14-22 лет. Государство зачисляет на нее деньги, которые можно потратить только на культурные мероприятия (музей, концерт, театр, экскурсия).

Историк и поисковик Лайла Ахметова рассказала о проведении форума сохранения памяти о Победе в Казахстане, который вызвал очень нездоровую реакцию в российских СМИ. Ученый видит в этом проявление общей негативной атмосферы на евразийском пространстве.

«В последнее время журналистика у нас больше дезинтеграционная, чем интеграционная, – считает политолог Антон Морозов. – Потому что государствами журналистика рассматривается в ключе гибридных войн. Топор из рук плотника попал в руки Раскольникова. Нарратив, который транслируют наши СМИ, ничуть не сближает».

Востоковед Адиль Каукенов указал на то, что казахстанским масс-медиа приходится конкурировать с российскими СМИ, а те перекрывают обширную тематику – наука, техника, автомобили… К тому же россияне воспринимают Казахстан как часть медиа-рынка, изучают местную специфику, а потому становятся еще более конкурентоспособными. Часто российские журналисты отрабатывают местные информационные «заказы» через механизм воздействия внешних СМИ.

Политолог Юрий Булуктаев заметил, что по логике интеграционных процессов лояльность населения евразийских стран друг к другу должна увеличиваться, но мы такого не наблюдаем. «Какая-то оборонительная позиция, шквал негативных комментариев», – констатировал он.

«Необходимо формировать новую медиа-концепцию, новые правила игры, – полагает Галия Мовкебаева, историк. – Мы пока не можем говорить об общей евразийской цивилизации, потому что нет единого цивилизационного поля. Прежде всего нужно понимать цели интеграции: куда мы идем, зачем, для чего это нужно. Второе – это длительный процесс. Нужно обновить категориальную базу».

Правовед Александр Губерт сообщил, что в Астрахани общался с Евгением Примаковым (журналист, руководитель «Россотрудничества») и спрашивал у него, почему нет Института ЕАЭС? «В России есть люди, которые хорошо знают Казахстан. Но есть и иллюзия, будто Казахстан знают настолько хорошо, что специально изучать не надо», – резюмировал эксперт. Важной точкой для осознания и понимания ситуации выступает то, что одни и те же события трактуются диаметрально противоположно. «Есть люди, которые получают деньги за борьбу с интеграцией. В противовес тоже требуется поддержка», – отметил г-н Губерт.

«Практически все решения в сфере ЕАЭС принимаются кулуарно. Как журналисту это конструктивно освещать? – задался вопросом Рустам Бурнашев, политолог. – Решения нужно хотя бы дискутировать».

Сакен Белгибаев, продюсер, рассказал, что 25-30% потребителей текстовой информации отказываются от чтения новостей – защитная реакция от негатива. «Конструктивная журналистика своеобразный гарант развития общества, когда рассматриваются не только проблемы, но и пути их решения», – подчеркнул он. Еще эксперт обратил внимание на разные аудитории в странах ЕАЭС. Того же Владимира Жириновского в РФ воспринимают спокойно, а в Казахстане на его высказывания совсем другая реакция.

«В этом мире все давно уже сказано, но все забыли, не помнят. Поэтому приходится повторять вновь и вновь», – заметил Дмитрий Орлов, политолог из Кыргызстана.

«Население заинтересовано в евразийской интеграции, но правящие элиты проводят центробежную и этнократическую политику, – отметил журналист Олег Белов. – Казахи часто побеждают на «Славянском базаре», но такое название фестиваля не отражает евразийского единства». Потом он привел фразу героя Брюса Уиллиса, который попадает в будущее и смотрит телевизор: «100 каналов, а смотреть нечего».

Журналист Сергей Козлов обратил внимание на работу европейского канала «Евроньюс». Единого языкового пространства в Евросоюзе нет, единого медиа-пространства вроде тоже, а вот целостная информационная политика у «Евроньюса» есть. В ЕС, разумеется, качественно иной уровень интеграции участников, но определенные вещи перенять полезно.

«Много негатива в адрес ЕАЭС из-за того, что масса людей не знает, как работает организация», – подчеркнул экономический обозреватель Сергей Домнин».

«Когда человек будет понимать, как непосредственно на нем отразятся различные явления интеграции, тогда и запросы со стороны населения на соответствующую информацию будут», – подвел итог Эдуард Полетаев.

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