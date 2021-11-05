«Операции с деньгами Елбасы должны контролироваться». «Министр нацэкономики сильно лукавит, и на это президенту следует обратить внимание». «Строители пофигизма: почему раскрученные бренды строительных компаний — не гарантия качественного жилья»

Сетевой Казахстан 5 ноября 2021г.

ZAKON . KZ . «Какие поручения дал Токаев на совещании в Экибастузе» — Рабочий визит Касым-Жомарта ТОКАЕВА в город Экибастуз Павлодарской области начался с республиканского совещания по развитию моногородов, – говорится в сообщении Акорды. Открывая мероприятие, президент отметил, что в Казахстане существует 89 городов, 27 из которых – моногорода, где проживает 1,4 млн человек… Глава государства отметил, что моногорода в Казахстане имеют различные перспективы развития: от устойчивого экономического роста до глубокой стагнации. По его оценке, некоторые из них сумели адаптироваться к рынку, диверсифицировали свою экономику. В качестве примера в выступлении были приведены Кентау и Экибастуз, моногорода Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей. При этом президент подчеркнул, что таких положительных примеров немного.

EXCLUSIVE . KZ . «Операции с деньгами Елбасы должны контролироваться» — Первого Президента Казахстана Нурсултана НАЗАРБАЕВА должны включить в список лиц, за операциями с деньгами которых на законодательном уровне будет введен контроль. Такое мнение выразил журналисту exclusive.kz сенатор Мурат БАКТИЯРУЛЫ. Сенат принял в четверг закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Закон направлен на подпись Президенту. На пленарном заседании Сената депутат Ольга ПЕРЕПЕЧИНА сообщила, что данный документ направлен на снижение рисков отмывания незаконных доходов и повышение эффективности национальной антиотмывочной системы.

«Глава Антикора: подробности о том, как расхищались госсубсидии в село» — Председатель Агентства по противодействию коррупции Марат АХМЕТЖАНОВ на заседании с участием Главы государства рассказал о том, куда и как уходили миллиарды бюджетных денег, выделенные для субсидирования сельского хозяйства. По его данным, за последние 5 лет в сфере сельского хозяйства зарегистрировано 960 преступлений. К уголовной ответственности привлечено 450 лиц. И это при том, что для хищения субсидий из года в год используются одни и те же схемы: «Антикор подробно изучил каждое преступление, каждый факт нарушения. Вскрыты основные рисковые зоны и коррупционные схемы».

365 INFO . KZ . «Министр нацэкономики сильно лукавит, и на это президенту следует обратить внимание» — Заявление Асета ИРГАЛИЕВА о том, что его семья в месяц на еду тратит 50-60 тысяч тенге, рассмешило и разозлило казахстанцев одновременно… Асет Иргалиев с супругой воспитывают двоих детей. Мы спросили у экономиста Петра СВОИКА, почему, по его мнению, министр назвал такую сумму расходов его семьи на продовольствие? — Я считаю, что он элементарно врет. Он не может не знать реальных цен на продовольствие. А его должность обязывает знать. Если бы он был простым семьянином, мог бы оговориться, что у него такая замечательная жена, что она его не нагружает лишними заботами и потому он счастлив своим неведением. Но ему по должности полагается знать примерные расклады на питание и товары первой необходимости. И если он на своем примере называет такие цифры, он врет.

«Раскол в Коллегии юристов: палатам выставили миллионные счета» — Счета на оплату от 5 до 10 млн тенге долгов за членские взносы получили палаты юридических консультантов Алматинской, Костанайской, Кызылординской и Северо-Казахстанской областей, три года состоявшие в столичной Ассоциации юристов под руководством известного государственного деятеля Серика АКЫЛБАЯ. Причиной претензий стал отказ этих палат вступить в новую республиканскую коллегию с тем же начальством. Причем всем остальным 12 палатам, которые перепарковались из ассоциации в коллегию, аналогичные долги «простили». Что подписями и печатями закреплено в протоколе последнего съезда ликвидируемой ассоциации Акылбая. Этот документ юристы сейчас обжалуют в суде.

CARAVAN . KZ . «Строители пофигизма: почему раскрученные бренды строительных компаний — не гарантия качественного жилья» — Раскрученные бренды строительных компаний – не гарантия качественного жилья. В этом всё больше убеждаются жители Нур-Султана. Косые дверные и оконные проемы, продуваемость в и без того овеваемой всеми ветрами столице, тонкие стены, отсутствие шумоизоляции, неработающие лифты в высотках. Это лишь малый перечень того, что приобретают жители главного города страны вместе с дорогими квадратными метрами. “КАРАВАН” узнал истории жильцов и лайфхаки, как максимально обезопасить себя от недобросовестных застройщиков (спойлер – сделать это сложно, но возможно).

«У нас не цены высокие, а люди бедные: продукты в Казахстане продолжат дорожать» — Правительство Казахстана ищет методы снижения цен на продукты питания. Или хотя бы как остановить их рост. Но способны ли чиновники сделать это? В октябре Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ признал, что “резкое повышение цен – это следствие системных вопросов. Нам нужно системное решение проблемы”. “КАРАВАН” спросил у экспертов, в чем они видят проблемы агропромышленного комплекса Казахстана.

TURANPRESS . KZ . «Чинить нельзя построить. Почему так медленно модернизируется устаревшее энергохозяйство Казахстана? Часть вторая» — Недавнее подписание совместной декларации о стратегическом партнерстве между Казахстаном и ОАЭ, согласно которой в страну могут зайти инвесторы, готовые купить две гидроэлектростанции в Восточном Казахстане и доли в АО «KEGOC» и «Самрук-Энерго», возможно касаются и энергоснабжения южной столицы. По крайней мере, ряд экспертов высказал предположение о том, что все три алматинские ТЭЦ также могут быть переданы в управление. Как напрямую, так и через компании с формально местной пропиской, но представляющие интересы потенциальных инвесторов. В любом случае все будет «крутиться» вокруг суммы в 73,7 миллиардов тенге, необходимых на комплексную модернизацию алматинской энергосистемы.

VLAST . KZ . «Кто застраивает Малый Талдыколь?» — Полтора года местные жители и экологи борются за сохранение озер Малый Талдыколь в столице. На их призывы остановить засыпку и застройку озер почти не реагируют крупные чиновники — от акима города до президента, к которым регулярно обращаются активисты. Vласть несколько недель изучала, с кем связаны компании, застраивающие группу озер на левом берегу столицы, и обнаружила родственников крупных чиновников, людей, связанных с правящей партией и депутатами маслихата.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Гордиев узел казахстанской недвижимости» — Хранение сбережений в квадратных метрах становится популярным у граждан РК, однако с этим связан ряд эксклюзивных проблем. Судя по данным официальной статистики о нынешних темпах роста цен на жилье, инвестиции казахстанцев в него успешно соперничают по доходности с тенговыми банковскими депозитами, не говоря уже о долларовых. При этом такие инвестиции вполне доступны для понимания большинством соотечественников в отличие от вложений, к примеру, в рынок ценных бумаг или коллекционирование предметов искусства.

KURSIV . KZ . «Цены на мясо в Казахстане ускорятся в начале 2022 года» — Подорожание кормов и дизтоплива подтолкнет вверх цены на мясо. Участники рынка ожидают ускорения роста цен уже в начале 2022 года. Пока же фермеры идут на сокращение стада, тем самым увеличивая предложение мяса на внутреннем рынке. Главный фактор будущего поднятия цен – возросшие издержки фермеров на корма. За год, с прошлого октября, стоимость тонны ячменя, активно используемого на корм скоту, повысилась в основных зерносеющих областях на севере Казахстана с 53 тыс. до 95 тыс. тенге. Стоимость пшеницы третьего класса изменилась менее радикально, но тоже пошла вверх – с 87–92 тыс. тенге до 117–120 тыс. тенге.

FORBES . KZ . «Шейхи охотятся на красоток, или Почему в Казахстане исчезают краснокнижные птицы» — На грани вымирания уже находятся сокол-балобан и значительными темпами сокращается популяция степного орла — птицы, которая изображена на флаге республики. В начале октября пассажиры, прилетевшие в аэропорт Алматы, могли видеть на «парковке» воздушной гавани огромный лайнер Airbus A340 с надписью «Qatar». Такие воздушные гости залетают на недельку-другую в Алматы каждую осень: это шейхи прибывают на охоту на краснокнижную дрофу-красотку в Казахстан. Как правило, ради этого прилетает сразу несколько самолетов — с необходимым оборудованием и VIP-местами для главных охотников — соколов…

EXK . KZ . ««Менять работу нельзя». Польские компании вывозят дешевую рабсилу из Казахстана» — Все больше казахстанцев отправляются на заработки в Польшу. Сегодня это самое популярное направление для наших гастарбайтеров после Южной Кореи. Впрочем, на пути в Польшу трудового мигранта ждут непростые испытания. Как оказалось, большая часть рекрутинговых агентств на рынке — это обыкновенные мошенники. ЭК с огромным трудом отыскал компанию, которая блюдет репутацию, и поинтересовался всеми нюансами работы в Восточной Европе.

AZATTYQ . ORG . ««Не в нашей компетенции». История о том, кто и как (не) закупает жизненно важные лекарства в Казахстане» — Официально в Казахстане живет около сотни человек с заболеванием Вильсона — Коновалова. Из-за него в организме нарушен обмен меди, и ее переизбыток поражает жизненно важные системы. Спасение для таких людей — препараты, которые эвакуируют металл. В Казахстане это «Купренил», но с начала года страна его ни разу не закупала, а цены на лекарство в аптеках повысились почти в три раза. Попытки выяснить, как это случилось и как жить пациентам, превратились в детективную историю с несчастливым, по-видимому, концом.

CONTUR . KZ . «Нащупавшие дно на отмели» — Без особых контекстов, очевидно, что в южной части Алматинской области сущестаует троичная территориальная сегментация по секторам. Есть три основных направления: на запад от Алматы и до границы с соседней Жамбыльской обласью, на восток до Китая и поворота на Кыргызстан, а также территории на север — в сторону Капшагая и немного дальше его окрестностей. Западная часть всей агломерации вызывает не меньший интерес, чем две другие и требует к себе пристального внимания социологов, этнографов, краеведов, экономистов, логистов, геологов, а кроме того, в частности, и таких специфичных исследователей, как социальные дарвинисты, т.к. динамика процессов в социуме требуют пристального внимания.

QMONITOR . KZ . «Из истории «Кайрата»: прорыв в топ-10, Ордабаев, Байшаков и другие…» — В наступившем месяце казахстанские любители футбола смогут отметить сразу два 50-летних юбилея, связанных с алма-атинским «Кайратом». Полвека назад, в ноябре 1971-го, он впервые завершил чемпионат СССР в топ-10 высшего дивизиона, а затем завоевал Кубок Международного спортивного союза железнодорожников. Каждое из этих достижений заслуживает отдельного разговора.

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