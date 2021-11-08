В рейтинге стран Европы по доступности электроэнергии для населения Казахстан лидирует как страна с самыми низкими тарифами

РК также входит в десятку лучших стран по количеству электроэнергии, доступному на среднюю зарплату

В рейтинге стран Европы по доступности электроэнергии для населения, который представили в текущем году эксперты «РИА Рейтинг», Казахстан лидирует в регионе как страна с самой низкой стоимостью электроэнергии (в валюте страны-исследователя — всего 2,3 руб. за кВт·ч). В ТОП-3 стран с низкими ценами также попали сама Россия (3,6 руб. за кВт·ч) и Украина (4,5 руб. за кВт·ч).

Что ещё важнее, Казахстан, как и Россия, вошёл в десятку лучших стран в плане стоимостной доступности электроэнергии для населения. Так, на среднемесячную заработную плату в РК можно приобрести 13,99 тыс. кВт·ч электроэнергии — это 8-е место в рейтинге. Россия замкнула ТОП-10 стран с показателем в 13,44 тыс. кВт·ч на СЗП, а вот Украина, несмотря на недорогую электроэнергию, из-за более низких зарплат заняла лишь 28-е место (6,61 тыс. кВт·ч). Открывают рейтинг Исландия и Норвегия, замыкает — Молдова.

Заметим, Исландия и Норвегия лидируют и в рейтинге стран по потреблению электроэнергии на человека: в 2019 году — 52,5 тыс. и 23,8 тыс. кВт·ч на душу населения соответственно, по данным Международного энергетического агентства (International Energy Agency, IEA).

Казахстан с показателем в 5,2 тыс. кВт·ч на душу населения занял в этом рейтинге 41-е место из 143 стран. Среди стран ЦА и ЕАЭС в этом рейтинге РК уступает только России (7 тыс. кВт·ч на душу населения) и обгоняет все прочие государства. Так, Беларусь заняла лишь 60-е место, Украина — 67-е, Азербайджан — 80-е, Молдова — 81-е, Армения — 82-е, Кыргызстан — 84-е, Узбекистан — 87-е, Таджикистан — 90-е.

К сведению: уступил Казахстану и «энергоёмкий» соседний Китай, занявший 43-е место в рейтинге. Аутсайдерами ожидаемо оказались африканские государства — Южный Судан, Нигерия и Нигер.

Более того, по данным того же IEA, Казахстан в рейтинге стран по уровню доступа населения к электроэнергии входит в когорту стран-лидеров со 100%-ным доступом жителей к электросетям. При этом среди 204 государств, вошедших в мониторинг в 2018 году, абсолютный уровень покрытия показали лишь чуть более половины. Среди стран ЦА и ЕАЭС неполное покрытие наблюдается, например, в Таджикистане (99,3%). Худшие же показатели — у Буркина-Фасо, Чада и Бурунди: здесь доступ к электроэнергии есть лишь менее чем у 15% населения.

За три квартала текущего года производство электроэнергии в РК достигло 83,6 млрд кВт·ч — на 7,7% больше, чем годом ранее. Потребление выросло на 7%, до 82,9 млрд кВт·ч. Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года производство электроэнергии составляло 77,6 млрд кВт·ч, потребление — 77,4 млрд кВт·ч. За весь 2020 год производство составляло 107,9 млрд кВт·ч, потребление — 107,1 млрд кВт·ч.

Что касается цен на электроэнергию для населения, по итогам тех же девяти месяцев показатель увеличился в среднем по РК на 6,2% в сравнении с январём–сентябрём 2020 года. Для справки: ранее, в аналогичном периоде 2020 года, годовой рост цен в секторе составлял 3,2%, а в 2019 году отмечался спад сразу на 6,8%.

В структуре конечной цены на электроэнергию для потребителя 55% приходится на энергопроизводящие организации, будь то традиционные электростанции или объекты ВИЭ. Их деятельность контролирует МЭ РК, в том числе путём утверждения тарифов электростанциям.

Ещё 45% занимают АО «KEGOC» (6%), региональные электросетевые компании (34%) и энергоснабжающие организации (5%). Деятельность компаний в этом сегменте регулирует КРЕМ МНЭ РК — утверждает тарифы для субъектов естественных монополий (СЕМ), а также осуществляет ценовое регулирование для энергоснабжающих организаций.

Напомним: предельные тарифы на производство электроэнергии до 2025 года в текущем году успели измениться по решению Министерства энергетики РК дважды: с 1 апреля (в среднем на 15%) и с 1 июля (в среднем на 7,2%). Во второй раз изменения произошли в связи с выделением надбавки ВИЭ.

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Информация предоставлена Finprom.kz

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