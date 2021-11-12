«Какие функции правительства перейдут министерствам и акиматам». «Креативная экономика Казахстана». «Что с тенге? Нефть, рубль и импорт — от чего же зависит курс». «Как избежать «сегрегации» казахстанского общества по языковому признаку?»

Сетевой Казахстан 12 ноября 2021г.

SPUTNIK . KZ . «Какие функции правительства перейдут министерствам и акиматам» — Депутаты сената приняли поправки в законопроект по вопросам перераспределения полномочий между уровнями государственного управления. Документом предусматривается передача отдельных функций от правительства в центральные государственные органы, а также от центральных государственных органов в акиматы. На пленарном заседании депутат Ляззат РЫСБЕКОВА сообщила, что законопроектом предлагается внесение изменений и дополнений в 46 законодательных актов, включая Бюджетный и Уголовно-исполнительный кодексы.

TURANPRESS . KZ . Расул РЫСМАМБЕТОВ – «Креативная экономика Казахстана» — Уже около полугода в Казахстане обсуждают массированный подход к креативной экономике. Провели рабочее заседание в правительстве, уже создали проектный офис и примеряются к бюджетам… Поэтому выделять госденьги людям искусства – идея хорошая, создать под это фонд – тоже отличная. Еще лучше идея – работать над базовым образованием в этих сферах, которые мы признали креативными. Плохая идея – плодить «креативное чиновничество», то есть тех, кто будет решать, какая идея творческая, а какая – нет. Есть обоснованные опасения, что креативные индустрии берутся под патронаж государством, потому что нужно трудоустроить сотню чиновников, которые и освоят через зарплаты и премии. А художники, поэты, писатели и скульпторы – продолжат искать спонсорские деньги, а программисты – уезжать из страны сотнями.

«Какая страна такая и наука» — Квалификацию казахстанских ученых продолжают ставить под сомнение. В 2018 году мы узнали, что множество вузов и отдельных ученых публиковали свои статьи в так называемых «мусорных» псевдонаучных журналах. Этот факт, по мнению экспертов, бросил тень на отечественную науку, так как от публикаций зависит присвоение степеней и прочий карьерный рост. Между тем, скандальные разоблачения случались и раньше, а теперь выходят на новых виток. Фактически, сегодня крайне трудно ручаться за квалификацию научных работников, в том числе, руководителей вузов.

FORBES . KZ . «Правила бизнеса Нурлана Смагулова» — Один из самых богатых и влиятельных бизнесменов Казахстана под прицелом камер общался без купюр. А после СМАГУЛОВ не просил присылать ему интервью на согласование, вырезать из него что-то или подчищать комментарии, что нередко случается с нашими собеседниками. И эта деталь очень хорошо говорит о характере бизнесмена: он идет вперед с открытым забралом.

KAPITAL . KZ . «Что с тенге? Нефть, рубль и импорт — от чего же зависит курс» — Казахстанская национальная валюта в преддверии своего дня рождения снова разменяла шесть тенге за один рубль – кросс-курс к валюте главного торгового союзника и соседа снизился за год на 7%. При этом относительно доллара мы укрепились на неполные полпроцента за тот же год, а российский рубль на целых 7,3%. От чего же зависит наш тенге, и почему он неохотно укрепляется вместе с нефтью. Шесть мифов и легенд о национальной валюте.

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««Новый финансовый капкан»: казахстанцев ждет налог на мобильные переводы?» — Расплатиться в два клика за картофель в овощной лавке или за стрижку в парикмахерской станет чуть проблематичнее. Точнее, для клиентов ничего не изменится, а вот получателей этих денег ждут серьезные перемены – какую-то часть средств, полученных за проданный товар или услугу, придется отдавать налоговикам. Как именно органы госдоходов будут следить за нашими транзакциями и понимать – деньги поступили маме на обувь или человеку заплатили за продажу пирожков, вместе с экономистами разбирался наш корреспондент…

TIME . KZ . «Тёмная сторона биткоина» — Если бы национальный оператор АО “KEGOC”, выдавая несколько лет назад разрешения на использование электромощностей для майнинговых ферм, сразу определил правила игры для криптовалютчиков, с большей долей вероятности Казахстан сегодня не заявлял бы об энергодефиците и риске дефолта отечественной энергосистемы. Такого мнения придерживается учредитель экибастузской майнинговой фермы Дин-Мухаммед МАТКЕНОВ — Мы заплатили огромные деньги за подключение к сетям KEGOC. Подключение к линии оператора магистральных электрических сетей стоит около 150 тысяч долларов за один мегаватт. Для сравнения: стоимость подключения одного мегаватта на внутригородских сетях составляет максимум 20 тысяч долларов. Только в одну инфраструктуру вложили 8 000 000 долларов, построив дата-центры посередине степи. А теперь нам говорят: “Ребята, извините, мощностей нет”… К примеру, оборудование в экибастузских дата-центрах компании наших собеседников тянет на 100 миллионов долларов.

SPIK . KZ . «Великий и могучий?..» — В последнее время по обе стороны самой протяженной в мире сухопутной границы появляются любители поспекулировать на «русском вопросе» в нашей стране. Современные демографические и социальные сдвиги привели к изменению этноязыкового ландшафта постсоветского пространства. В России говорят о «сокращении» сферы применения великого и могучего, происходящем якобы «вопреки» его популярности в обществе и «с благословения» казахстанских властей. С другой стороны, защитники языка Абая сетуют на то, что казахский, имея конституционный статус государственного языка, по-прежнему пребывает на вторых ролях. В чем, по их убеждению, виноваты те же власти страны. Что же произошло с русским языком в Казахстане за последние тридцать лет? На этот вопрос попытались ответить отечественные и зарубежные лингвисты, собравшиеся в южной столице нашей республики.

QMONITOR . KZ . «Как избежать «сегрегации» казахстанского общества по языковому признаку?» — Двуязычие – это реальность современной социальной действительности и культурной жизни Казахстана, сложившаяся за последнее столетие. Однако обществом и различными группами в политическом руководстве страны оно продолжает восприниматься крайне неоднозначно. Хотя, по мнению историка и политолога Николая Осипова, именно этот путь способен обеспечить нам полноценное развитие в условиях глобализирующегося мира, и отказываться от него, как минимум, недальновидно.

«Опять двойка… Почему Казахстан проигрывает борьбу с подростковым суицидом?» — Наша страна традиционно занимает одно из первых мест в мире по количеству суицидов, в том числе среди молодежи. Только в прошлом году 306 несовершеннолетних пытались свести счеты с жизнью, 144 довели задуманное до конца. И это уже не просто звоночек, а удары колокола, адресованные взрослым, которые погрязли в бесконечных поисках причин и виновных вместо конкретных действий по спасению детей. О том, почему государство и общество оказались бессильны против суицидальных настроений молодежи и как можно остановить смертельную тенденцию, мы попросили поразмышлять психолога, специалиста по быстрым изменениям Тайжана ЕРЖАНОВА.

LITER . KZ . «Почему в Казахстане не принято говорить о детском суициде. И к чему это приводит» — Казахстан, по данным Всемирной организации здравоохранения, занимает третье место в мире по количеству самоубийств и лидирует среди стран Центральной Азии. Только за шесть месяцев 2021 года зарегистрировали 105 завершенных случаев детского суицида и 193 попытки самоубийства. Какая работа по профилактике суицидов проводится в Министерстве образования и науки РК, и почему дети все равно идут на отчаянный шаг, читайте в материале…

AZATTYQ . ORG . ««Из дома видно, как горят российские факелы». Репортаж из села, где много нефти, но мало жизни» — Кирсаново, маленькое село на северо-западе Казахстана, расположилось между двумя нефтегазовыми месторождениями — Чинаревским с казахстанской стороны и Богдановским — в России. Нефть добывают так близко, что по ночам видно, как отжигают попутный газ. От такого соседства у людей много экологических проблем и никакой экономической выгоды — денег и работы как не было, так и нет. Очередной репортаж Азаттыка о жизни в приграничном регионе.

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