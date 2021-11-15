«Бронза» нашей конькобежки на этапе Кубка мира (!), футболисты Казахстана – «мальчики для битья», обнадеживающие результаты штангистов и итоги крупного шахматного турнира

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Скоростной бег на коньках: отличная заявка перед Олимпиадой

В польском городе Томашов прошел этап Кубка мира – первый из четырех, по итогам которых будут распределены путевки на зимнюю Олимпиаду-2022. Он собрал практически всех сильнейших конькобежцев планеты. И в такой компании великолепно выступила 23-летняя Надежда Морозова: вчера, в воскресенье, она завоевала «бронзу» на дистанции 1500 метров.

На снимке: Надежда Морозова, (Фото с сайта ISU)

Среди ее соперниц были двукратная олимпийская чемпионка и четырехкратная чемпионка мира в этой дисциплине голландка Ирен Вюрст, серебряный призер ОИ-2018 японка Мико Тахаги, серебряная медалистка последнего мирового первенства американка Бриттани Боуи и другие. Надежда стартовала в третьем забеге из десяти, и все главные претендентки на высокие места могли ориентироваться на ее результат, который долго оставался лучшим. Но пробежать быстрее, чем она, смогли только Тахаги и Боуи. А вот Вюрст (итоговая 4-я позиция), как и другие участницы, проиграла нашей соотечественнице.

Кроме того, Морозова пробилась в первую десятку на 3000-метровке (хотя бежала не в компании сильнейших, а в группе «В») и с 12-м временем попала в число 16 финалисток забегов с масс-старта, которые должны были состояться вчера поздно вечером.

Другая наша спортсменка Екатерина Айдова, специализирующаяся на спринте, показала 12-й результат на 1000-метровке. А вот результаты мужской команды Казахстана не столь радуют. Можно отметить, пожалуй, только 11-е место Дмитрия Морозова (супруга Надежды) в беге с масс-старта. В остальных дисциплинах наши парни оказались за пределами топ-30.

И у мужчин, и у женщин будет разыграно по 30 лицензий на дистанциях 500, 1000 и 1500 метров, а также соответственно по 20 и 12 в стайерских дисциплинах. В беге с масс-старта на кону стоят по 24 квоты на каждый пол, а в командной гонке преследования – по 8.

Следующие этапы Куба мира пройдут до 12 декабря в норвежском Ставангере, американском Солт-Лейк-Сити и канадском Калгари.

Футбол: самое крупное поражение в истории

На стадионе «Стад де Франс» в пригороде Парижа национальная сборная Казахстана установила собственный антирекорд, потерпев самое крупное поражение в своей почти тридцатилетней истории. Она пропустила восемь безответных мячей от команды Франции в матче отборочного турнира к мировому первенству 2022 года. Четыре гола забил Килиан Мбаппе (первый «покер» игрока этой сборной за последние 63 года), два – Карим Бензема, по одному – Антуан Гризманн и Адриан Рабьо. До этого самое крупное поражение казахстанских футболистов в официальных поединках было зафиксировано шестнадцать лет назад, летом 2005 года, когда они проиграли со счетом 0:6 туркам.

На снимке: Исламбек Куат против Килиана Мбаппе. (Фото Reuters)

Состав нашей команды снова претерпел серьезные изменения по сравнению с тем, что мы видели в предыдущих матчах. Ее главный тренер Талгат Байсуфинов, видимо, задался целью пропустить через национальную сборную всех футболистов, имеющих казахстанские паспорта: в десяти играх нынешнего года он задействовал 45 человек. Но результаты с каждым разом становились все хуже и хуже.

Итог выступлений в нынешнем отборочном цикле – три ничьи и пять поражений, разница забитых и пропущенных мячей 5-20. Ну и, разумеется, последнее место в группе. Единственную путевку на мировое первенство завоевали французы, а лучшие шансы в борьбе за второе место, которое позволит принять участие в раунде «плэй-офф», имеют финны. Впрочем, украинцы тоже не теряют надежды: им нужно завтра в заключительном матче победить боснийцев на их поле, и в случае, если финны не выиграют дома у французов, они станут 2-ми в группе.

Футбол: пятый матч – пятая «баранка»

Молодежная сборная Казахстана (U-21) в своем отборочном турнире – к чемпионату Европы 2023 года – пока не проигрывала с крупным счетом, но при этом не набрала еще ни одного очка, хотя провела уже пять матчей из восьми. Вот и в минувшую пятницу она потерпела очередное поражение, на сей раз от команды Шотландии на ее поле. Игра прошла с заметным преимуществом хозяев. В середине первого тайма они забили первый гол, после перерыва – второй. На 70-й минуте Максим Самородов отыграл один мяч, но на большее наших футболистов не хватило – 1:2.

Турнирное положение в группе теперь выглядит так: Бельгия – 15 очков (после 5 матчей), Дания – 6 (3), Шотландия – 4 (3), Турция – 4 (4), Казахстан – 0 (5). Победитель группы выйдет напрямую в финальную стадию чемпионата Европы, а команда, занявшая второе место, получит возможность побороться за это право в стыковых матчах. Следующие (и последние) три матча наши футболисты проведут уже в следующем году: 29 марта – дома с шотландцами, 4 июня – в гостях с датчанами, 10 июня – с турками на их поле.

Тяжелая атлетика: результаты на уровне олимпийских призеров

В первой половине декабря в Ташкенте пройдет чемпионат мира. А на минувшей неделе в Талдыкоргане были разыграны медали первенства Казахстана. Среди участников не было бронзовых призеров недавних Олимпийских игр Игоря Сона и Зульфии Чиншанло, но большинство остальных кандидатов в национальную сборную вышли на помост.

На снимке: Нургиса Адилетулы. (Фото с сайта НОК)

Обнадеживающий результат показал Нургиса Адилетулы, которому недавно исполнился 21 год. Выступая в весовой категории до 96 кг, он поднял в сумме 387 килограммов (175+212). Именно столько набрали на Олимпиаде серебряный и бронзовый призеры. Порадовал и другой молодой штангист Акмолда Сайрамкез (категория до 67 кг), который установил новый национальный рекорд, подняв в сумме двух упражнений 309 кг (129+180) – с таким результатом он стал бы 7-м на Олимпиаде. Ему бы еще рывок подтянуть. Алексей Дроздов, выступающий в том же весе, что и Сон (до 61 кг), закончил соревнования с результатом 295 кг (133+162) – это на один килограмм больше суммы, которая принесла Игорю бронзовую медаль летних Игр.

Словом, в Казахстане, судя по всему, выросло новое поколение сильных тяжелоатлетов.

Баскетбол: остались во втором дивизионе

В Аммане (Иордания) состоялся турнир женского Кубка Азии с участием команд второго дивизиона. Медали и единственную путевку в класс сильнейших оспаривали шесть команд, которые на первом этапе были распределены по двум группам: «А» – Ливан, Сирия, Иран, «В» – Индонезия, Иордания, Казахстан.

На снимке: Рауан Туткишова в матче за 3-е место. (Фото с сайта Национальной федерации баскетбола РК)

В своей группе наши баскетболистки проиграли оба матча: индонезийкам – 69:73, хозяйкам турнира – 51:72. Тем не менее, они получили возможность сыграть в четвертьфинале, где довольно уверенно победили сборную Сирии, ставшую второй в группе «А», – 87:69. В полуфинале подопечные главного тренера Виталия Стребкова снова встретились с баскетболистками Иордании. На сей раз, в отличие от группового раунда, поединок получился очень упорным, и его судьба решилась на последних секундах. К сожалению, он завершился не в нашу пользу – 56:61. Наконец, в матче за третье место казахстанские баскетболистки повторно уступили индонезийкам – 55:79.

А в финале иорданки проиграли соперницам из Ливана, которые и завоевали путевку в элитный дивизион. Там они заменят занявших последнее, 8-е, место индианок. Также в классе сильнейших выступают сборные Японии, Китая, Австралии (призеры последнего розыгрыша Кубка Азии), Южной Кореи, Новой Зеландии, Тайпея и Филиппин.

Шахматы: Бибисара Асаубаева – в топ-10

В столице Латвии прошел крупный турнир Grand Swiss (так называемая «Большая швейцарка»), собравший очень сильный состав. Например, у женщин среди полусотни участниц были 18 шахматисток, входящих в топ-30 рейтинга FIDE, в том числе наши Жансая Абдумалик (13-я) и Динара Садуакасова (16-я). Кроме них, Казахстан представляли юные Бибисара Асаубаева и Меруерт Камалиденова. Помимо призовых сумм, разыгрывалась одна путевка на турнир претенденток, которые в следующем году будут оспаривать право на матч с действующей чемпионкой мира.

Лучший результат среди наших соотечественниц показала Асаубаева, которая набрала в 11 турах 6,5 очка и замкнула первую десятку. По ходу турнира она выиграла в том числе у Абдумалик и завершила вничью партию с Садуакасовой. А вот Жансая и Динара выступили менее успешно – они заняли соответственно 25-е и 27-е места, заработав по 5,5 очка. Столько же в активе Камалиденовой (31-я позиция). А первая тройка выглядит так: китаянка Лэй Тиньцзе – 9 очков, немка Элизабет Петц и китаянка Чжу Цзиньэр – по 7,5.

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