«Центральная Азия хочет уравновесить Китай и Россию Турцией»

Сетевые СМИ об Организации тюркских государств

«Организация тюркских государств – новый этап сотрудничества» — Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ принял участие в VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств. К участникам встречи в качестве Почетного Председателя Тюркского совета с видеопосланием обратился Нурсултан НАЗАРБАЕВ.

В Стамбуле 12 ноября собрались лидеры всех стран – участниц ССТГ: Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ, Президент Азербайджана Ильхам АЛИЕВ, Президент Кыргызстана Садыр ЖАПАРОВ, Президент Турции Реджеп Тайип ЭРДОГАН и Президент Узбекистана Шавкат МИРЗИЁЕВ. Президент Туркменистана Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВ и Премьер-министр Венгрии Виктор ОРБАН были приглашены на саммит в качестве руководителей стран-наблюдателей.

Перед началом большого мероприятия лидеры тюркского мира приняли участие в торжественной церемонии открытия нового офиса Секретариата Совета сотрудничества тюркоязычных государств. А после уже отправились на расположенный к юго-востоку от Стамбула Остров демократии и свободы в Мраморном море, где и начался VIII саммит ССТГ – последний под этим названием. По итогам встречи наряду с другими важными документами было принято решение о переименовании совета в Организацию тюркских государств.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении выразил искреннюю признательность лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за организацию встречи глав тюркоязычных государств и гостеприимство, оказанное на турецкой земле.

Глава нашего государства подчеркнул, что в этом году народы Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана подошли к важному историческому рубежу – 30-летию Независимости.

Расул ЖУМАЛЫ – «Организация Тюркских государств: аплодисменты, скепсис, враждебность» — Итак, в Турции завершил свою работу VIII саммит Совета Тюркского сотрудничества. И пока весь Тюркский мир рукоплескал решениям этой встречи в верхах, остальные страны сделали вид, что не заметили зарождение нового субъекта международных отношений, просчитывая его последствия и формируя свои подходы.

Сразу обратим внимание, что саммит зримо отличался от схожих международных форматов.

Во-первых, само место проведения – специально отстроенный для этой цели остров демократии и свободы (прежнее название – Яссыада). Остров, расположенный в Мраморном море рядом со Стамбулом, был переименован в память о казненных здесь после военного переворота 1960 года бывшего премьер-министра Аднана Мендереса и его соратников. Кстати, имя этого выдающегося деятеля очень много значит для казахов – он сыграл ключевую роль в спасении десятков тысяч наших соотечественников, которые бежали от советской деспотии и оказались в Турции. В своей речи наш президент Касым-Жомарт Токаев от имени всего казахского народа почтил память Аднана Мендереса и выразил признательность турецкому народу за оказанную помощь.

Во-вторых, работу заседания предваряла совместная молитва тюркских лидеров, что подчеркивало особое духовное родство народов, которые они представляют. Наконец, атмосфера, созданная на острове демократии и свободы, доверительный, если не сказать братский тон обсуждений, сильно контрастировали на фоне иных официальных мероприятий с присущими им столкновением интересов, недомолвками и интригами. Все это говорит не о конъюнктурном характере сотрудничества, а искреннем стремлении к сближению.

Что касается непосредственно самих итогов саммита. Принято решение об изменении наименования Совета сотрудничества тюркоязычных государств на Организацию тюркских государств. По факту это означает появление полноценной международной организации, которая будет строится уже не просто декларациях, а на конкретных обязательствах участников.

Среди принятых на полях саммита документов следует отметить «Видение Тюркского мира-2040», в котором намечены главные направления сотрудничества. Для продвижения экономических проектов создан Тюркский инвестиционный фонд. Кроме того, Организация учредила собственную премию имени Алишера Навои за вклад в единство Тюркского мира…

Ясно, что любые попытки объединить тюрков будут вызывать раздражение некоторых соседей. Для отдельных стран идеи пантюркизма могут представлять и внутриполитические риски, связанные с утратой доминанты в национальных окраинах. Поэтому надо четко представлять себе, что наш альянс ждут непростые времена. Но если учесть, что значимые успехи в истории человечества достигались не благодаря, а скорее вопреки устоявшемуся порядку, то вероятные палки в колеса должны не столько пугать, сколько укреплять в собственной правоте.

Серьезным препятствием является разнонаправленность геополитических и геоэкономических интересов членов ОТГ. Так, Турция преимущественно завязана на делах Средиземноморья и Причерноморья, Азербайджан – вопросах Кавказа и Каспия, республики Центральной Азии выявляют разные степени кооперации и привязки к России, Китаю, Ирану и т.д. В длинном списке подобных зачастую ущербных зависимостей, фактор тюркской солидарности в силу объективных и субъективных причин, вряд ли занимает первые строчки. Во всяком случае пока. Негативную роль может также сыграть личностный либо национальный эгоизм тюркских лидеров.

С другой стороны, из всех имеющихся в распоряжении опций, пожалуй, единственным адекватным в плане учета национальных интересов, обещает быть именно Тюркский союз. При всех видимых плюсах смычки с другими полюсами влияния, речь по сути идет о взаимодействии в формате «патрон-вассал», но никак не равноправном партнерстве. И похоже, после 30-лет проб и ошибок Тюркский мир возвращается на круги своя и к здравому смыслу: Турция, разочаровавшись в европейской интеграции, Азербайджан – отчаявшись вернуть свои исконные земли с опорой на международное право, Узбекистан и Туркменистан – убедившись во вредности самоизоляция, Казахстан и Кыргызстан – поняв тщетность попыток добиться равноправия с Россией.

Аида ИСАМОВА – «Центральная Азия хочет уравновесить Китай и Россию Турцией» — «Из 11 итоговых документов Саммита только два намекали на то, что президенты пяти стран приехали в Турцию, чтобы о чем-то договориться. Первый документ – учреждение инвестиционного фонда Организации тюркских государств. Второй – принятие стратегии «Видение Тюркского мира-2040». О чем говорили, а о чем решили промолчать на встрече в Стамбуле президенты #Казахстан’а, #Кыргызстан’а, #Узбекистан’а и #Туркменистан’а в материале на Ia-centr.ru.

Президент Кыргызстана Садыр ЖАПАРОВ ясно обозначил потребности и страхи страны. Бишкеку нужны большие деньги и крепкое плечо, на которое можно опереться в случае новых конфликтов с соседями, вероятно, имея в виду Таджикистан…

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ говорил о развитии экономического, гуманитарного и экологического сотрудничества. Отдельным пунктом выделил сотрудничество в IT-сфере по проектам «умных городов»…

Похоже, что единственным человеком, который приехал на Саммит с конкретными предложениями, был глава Узбекистана Шавкат МИРЗИЁЕВ. Президент обозначил приоритеты сотрудничества, но не стал акцентировать внимание на конкретных проектах. Узбекского лидера, в первую очередь, интересовали доступ к внешним рынкам, логистические коридоры и развитие производств.

Из 11 документов только два намекали на то, что лидеры пяти стран приехали в Турцию, чтобы о чем-то договориться. Первый документ – учреждение инвестиционного фонда Организации тюркских государств. Второй – принятие стратегии «Видение Тюркского мира-2040».

Еще семь документов носят чисто организационный характер, в связи с переименованием организации и получением Туркменистаном статуса наблюдателя. Еще два документа об учреждении премии и награждении президента Азербайджана за выигранную совместно с Турцией войну против Армении.

Что может означать отсутствие конкретных договоренностей и значимых предложений на встречах такого уровня? Помимо того, что часть переговоров лидеров прошла за закрытыми дверями и их итоги не предполагают публичного оглашения, есть несколько предположений.

Первое – сторонам нечего было предложить друг другу. Второе – стороны ни о чем не договорились. Третье – встреча была важна не своим содержанием и итогами, а свершившимся фактом.

Турция уже несколько лет испытывает серьезные экономические трудности. Возможность форсировать текущие дорогостоящие региональные проекты или вкладываться в экономику стран Центральной Азии, где наиболее привлекательные отрасли заняты Китаем, Россией и ЕС – весьма сомнительна. И Казахстан с Кыргызстаном, имеющие союзные обязательства перед Пекином и Москвой об этом знают. Узбекистана, не входящего в ОДКБ и ЕАЭС, но являющегося членом ШОС, это касается в меньшей степени.

Можно предположить, что некоторые президенты стран региона прекрасно понимают, что предложенный Анкарой союз в нынешнем виде и при текущих возможностях – красивая обертка без конфеты…

В таких условиях расшевелить прижимистую Россию и требовательный Китай, конечно, возможно. При условии, что страны Центральной Азии четко понимают все риски сближения с Турцией – страной, входящей в НАТО.

Проекты «мягкой силы» Турции могут стать инструментом для дальнейшего продвижения своих интересов в регионе. Но они едва ли могут выступать основой для дальнейшего сотрудничества без серьезных финансовых вливаний в экономики стран Центральной Азии. Анкара подобных трат позволить себе пока не может.

Марат СМАГУЛОВ – «Возрождение общей духовности – основа для тюркского ренессанса» — Организация Тюркских Государств, рожденная на 8-ом саммите тюркоязычных государств в Стамбуле – это политический и экономический альянс практически всех тюркских государств. Но важно понимать, что у него есть сильная историческая и духовная основа… Настало время консолидации всех тюркских народов, но без возрождения и развития духовной основы у этого союза нет будущего. Именно общая духовность позволит объединить экономические и политические интересы разных стран. Мировоззренческая и идеологическая работа требует переосмысления того, что происходит в мире. Особое отношение к родной земле, её культуре, обычаям, традициям позволит вычислить общий культурно-генетический код тюрков. Идеология «Организации тюркских государств» должна строиться на сохранении тюркской идентичности. Когда это произойдет, тогда этот союз невозможно будет разрушить.

Амиржан КОСАНОВ – «Тюркское самоопределение?» — Как корабль назовете – так он и поплывет: символично и примечательно переименование «Совета сотрудничества тюркоязычных государств» в «Организацию тюркских государств» (ОТГ). Согласитесь, более емкое и, по-своему, обязывающее название. В принятых совместных документах тоже чувствуется определенная собранность и нацеленность на укрепление организации. Особенно перспективно сотрудничество в экономических (включая логистические) и культурных сферах…

Хотя, что скрывать, есть определенные сомнения по поводу искренности лидеров некоторых стран, их способности и желания выполнять коллективные решения. И до ОТГ были подобные союзы. Вспомним попытки организационного оформления панарабизма. Но многие такие затеи наталкивались на личные амбиций конкретных политиков: «первому» у себя на родине трудно привыкнуть к статусу «не первого» вне ее. Такие внешнеполитические, влияющие на глубинные патриотические чувства, инициативы учащаются накануне электоральных кампаний. На таких форумах президенты могут потешить свое политическое эго.

Насколько президенты готовы к компромиссу между национальными и общетюркскими интересами? К тому же у каждой из этих стран помимо общетюркских есть региональные, в том числе и соседские, обязательства и интересы.

Понимаю — конкретная власть может меняться в тех или иных странах, и тюркский мир, рано или поздно, будет жить по демократическим законам, включая сменяемость власти. Но меня, как демократа, смущает то обстоятельство, что в данный момент в странах ОТГ главенствуют авторитарные лидеры. Есть те, кто пришел к власти по династийному принципу. Есть те, кто был избран на основе не совсем честных выборов. Есть те, кто вообще не хочет уходить из власти, уничтожая отечественную оппозицию и реальных конкурентов. Как бы такая нецивилизованная сущность не стала коллективной гарантией взаимной политической поддержки и сохранения существующих режимов в наших странах…

Но, находясь в других союзах (ЕАЭС, ШОС) сложно полностью реализовать себя в другом союзе. Например, о политической и военной интеграции на саммите речи не было.

Наш президент по этому поводу заявил: «Считаю, что наши усилия в первую очередь должны быть направлены на развитие экономического, гуманитарного и экологического сотрудничества. Полагаю, мои коллеги согласятся с этим утверждением».

По-моему, его коллеги, присутствовавшие на форуме, согласились. Но, похоже, у каждого из них свой резон…

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