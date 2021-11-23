«Нашу «ракушку» начинают вскрывать, причём со многих сторон одновременно»

Россию встревожил тюркский саммит

Если бы за встречей тюркоязычных лидеров (напомню, она состоялась 12 ноября), не последовала новая азербайджанская атака на Армению, в России отнеслись бы к этой встрече спокойно. Собственно, уже успели так отнестись. Ровно неделю назад, во вторник 16 ноября, на сайте РИА Новости появилась взвешенная, в меру сердитая статья Петра Акопова. Его публикации это примерно то же самое, что передовицы газеты «Правда» в советские времена. Они отражают официальную точку зрения. Акопов со сдержанным неудовольствием отметил, что в Турции есть силы, которые мечтают о создании Великого Турана. Выразил надежду, что президент Эрдоган такие планы не вынашивает. А тюркское культурное и экономическое сотрудничество, переименование Совета в Организацию – это на здоровье: «Россия уважает тюркские интересы и понимает мотивы Турции. Мы не против сближения тюркских народов – но при этом будем очень жёстко отстаивать свои интересы […] Интеграционные процессы в Евразийском союзе не имеют альтернативы для тех же среднеазиатских государств – и тут Россия не будет ни с кем играть в поддавки. Усиление Турции не является прямой угрозой России – и даже планы укрепления тюркского мира можно сопрячь с российскими интересами. При двух условиях: жёстком и последовательном отстаивании Россией своего цивилизационного суверенитета… и своих интересов в тюркской части постсоветского пространства». Однако на следующий день, в среду, начались столкновения на армяно-азербайджанской границе. Так уж совпало. А за пять дней до этого коллеги на саммите открыто поздравляли президента Алиева со славной победой в предыдущей войне. И ничто не мешает допустить: окрылённые братской поддержкой азербайджанцы решили, не откладывая дела в долгий ящик, развить успех. За спиной у них поощрительно улыбался президент Турции, заклятый друг России. Очень важный момент: бои на этот раз шли не в Нагорном Карабахе, который никем не признан, а на территории самой Армении. Союзницы России по ОДКБ. Более того: есть двусторонний договор 1997 года, прямо обязывающий РФ оказывать военную помощь Армении в подобных случаях. Однако Россия военную помощь оказывать не стала. Промолчала. Подвинулась. В Армении по этому поводу началась предсказуемая истерика. В некоторых других странах началось тихое ликование. А московский политолог Дмитрий Евстафьев написал в Фейсбуке так: «Нашу «ракушку» начинают вскрывать, причём со многих сторон одновременно и, кажется, даже изнутри. Вернее, уже не кажется… Наши партнёры слишком хорошо улавливают «запах нерешительности». И перебить его можно только более сильным запахом. Если не мобилизуемся мы, мобилизуют нас. Если сделаем два-три правильных и больных для наших замечательных партнёров шага, к лету будем жить в другом мире. Космос – хорошо. Очень. Значит два осталось».

На всякий случай поясню, что имеет в виду Евстафьев. Он говорит, что Россию обложили со всех сторон. Вдоль западных границ летают самолёты НАТО. В Чёрноё море опять зашли американские военные корабли. А теперь вот Эрдоган собрал у себя лидеров постсоветских тюркских государств, о чём-то с ними пошептался, и на следующей неделе Азербайджан ударил по нашей союзнице Армении. Теперь Россия просто обязана показать, что она великая военная держава. Молодец Шойгу, не промазал, первой же ракетой сбил в космосе старый спутник. Это взволновало «партнёров». Однако маловато, маловато будет. Требуется ещё что-нибудь брутальное. Диванные эксперты предложили в комментариях выйти из договора о запрете испытаний ядерного оружия и взорвать на крайнем Севере атомную бомбу. «С технической точки зрения оно, может, и ни к чему, но громко бумкнуть на Новой земле очень даже политически уместно». Ну, или не мелочиться, и присоединить уже Донбасс. Сразу появились возражения: это не решит проблему. Надо освобождать всю Украину, по крайней мере, левобережную.

Через пару дней на севере действительно «бумкнули», но в формате лайт: российский фрегат «Адмирал Горшков» запустил со своего борта гиперзвуковую ракету «Цирконий». В комментарии Минобороны РФ сообщалось, что стрельба выполнялась по морской мишенной позиции, находившейся в акватории Белого моря. Цель поражена прямым паданием. К обеспечению стрельб и закрытию района привлекали надводные корабли и морскую авиацию Северного флота. Нельзя сказать, что это произвело на «партнёров» впечатление. Натовские самолёты продолжают летать вдоль западных границ России, американские корабли не выходят из Чёрного моря. Кроме того, открылись новые неприятные подробности, связанные с тюркским саммитом. Точнее, с «картой турецкого мира». Вы, конечно, знаете: есть самодельная карта, на которой «турецкий мир» простирается от Северного Ледовитого океана до Болгарии, включая в себя в том числе и треть России – от Дагестана и Оренбургской области до Алтая и Якутии. Разумеется, он включает и Центральную Азию. До тюркского саммита и в первые дни после него российские эксперты говорили, что эту карту изготовили маргиналы, которые ни имеют реального политического веса. Потом оказалось, что не такие уж они и маргиналы: турецкий политик Девлет Бахчели, который, по его собственным словам, «много работал» над картой, а теперь её рекламирует – лидер парламентской партии. Она четвёртая по влиянию в стране. Активно поддерживает президента. А ещё через два дня выяснилось, что этот самый Бахчели, турецкий Жириновский, подарил карту необъятного турецкого мира Эрдогану. И есть снимок, где они оба стоят на фоне данного произведения топографического искусства.

(Фото: sondakika.com)

Как должна реагировать Россия? Может, ей следует удовлетвориться объяснениями, что на самом деле это карта не турецкого, а тюркского мира? Такая трактовка несколько меняет дело. Ведь русский мир – культурное понятие, а не административное. Или сначала культурное, а дальше как пойдёт? Вот и с тюркским миром есть аналогичная пластилиновая двусмысленность. Характерно, что в еженедельном «Международном обозрении», которое по пятницам ведёт на федеральном канале «Россия 24» респектабельный Фёдор Лукьянов, комментариев по поводу ситуации вокруг тюрского саммита не было. Лукьянов лишь сказал в конце передачи, что мы расскажем обо всём через неделю. Наверное, если бы кроме темы обострения отношений с НАТО ещё и Эрдогана с тюрским миром включили в текущую недельную повестку, получился бы перебор. Или, хуже того, это была бы констатация правоты Дмитрия Евстафьева: российскую «раковину» вскрывают с разных сторон. Надо ещё упомянуть, что на тему саммита весьма характерным образом отметился ваш Досым Сатпаев. Он дал комментарий азербайджанскому интернет-изданию. У вас, кажется, не заметили этой публикации, и совершенно напрасно. Называется заметка «Союзнические отношения Азербайджана и Турции воодушевили многих в Центральной Азии – казахстанский политолог». Сатпаев отметил, что Турция является ближайшим партнером для Казахстана, и что Азербайджан является для казахов братским государством на Южном Кавказе. Далее цитирую дословно:«В Казахстане внимательно следили за развитием событий во второй Карабахской войне и очень сильно радовались, когда Азербайджан смог возвратить оккупированные территории […] Многие увидели, что партнерство между Азербайджаном и Турцией – это партнерство не только на бумаге, оно приносит вполне конкретные результаты».

В общем, есть впечатление, что Россию просто вынуждают бумкнуть как следует.

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.