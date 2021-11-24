Почти 70 процентов средств на субсидирование АПК разворовали

Почему бы в Казахстане не создать реестр добросовестных сельхозпроизводителей, которые получат право на субсидирование?

2,9 трлн. тенге было направлено на субсидирование сельского хозяйства за последние 5 лет. При этом ни на йоту не улучшилась ситуация на отечественном продовольственном рынке. По многим позициям, уже ставим традиционными, мы по-прежнему зависим от импорта. Растут цены на основные продукты питания. За эти годы нет позитивных изменений и в социальной сфере на селе. Здесь по-прежнему высока безработица, доходы сельчан очень сильно отстают от средних доходов в стране.

Просто апокалипсис какой-то.

Неужели 2,9 трлн. тенге оказалось слишком мало, чтобы помочь крестьянам вспахать и посеять, и собрать богатый урожай любых сельскохозяйственных культур, и обеспечить страну молоком, маслом, мясом и мясопродуктами?

А, может быть, эти деньги ушли не по назначению? Может быть, они украдены не только у сельчан, но у всех казахстанцев, обрекая их на рост цен, увеличение расходов семейных бюджетов именно на пропитание?

Увы, второй сценарий больше соответствует реальности – бесконечная череда уголовных дел с обличением чиновников, ответственных за бесперебойную работу механизма субсидий, дельцов, которые часто не имеют никакого отношения к добросовестному производству продуктов питания, «хакеров», научившихся «взламывать» любые программы, направленные на развитие и похищать государственные, а, значит, народные деньги…

Создать сносную, а в некоторых аспектах даже хорошую программу развития отечественного агропрома, о которой интернет-газета ZONAKZ писала, мало. Надо сделать так, чтобы все трутни остались без пищи. Нужен строгий контроль за каждым тенге. Но и забывать об эффективности не стоит. В конце концов – это главная цель.

Формализм превыше всего

На днях вышла отличная новость: с 1 января 2022 года в правила субсидирования АПК включен лист ожидания.

На заседании Совета по барьерам при Агентстве по защите и развитию конкуренции (АЗРК) РК выявлен антиконкурентный барьер, действовавший в информационной системе субсидирования Qoldau.

«При отсутствии финансирования в местном бюджете информационная система не давала возможности подать заявку на получение субсидий, а когда средства появлялись, платформа начинала принимать заявки до тех пор, пока не закончатся средства», — вот как работает механизм поддержки сельского бизнеса.

В целях устранения данного барьера была создана межведомственная группа АЗРК совместно с министерством сельского хозяйства, результатом работы которой стало внесение изменений в приказ МСХ «Об утверждении Правил субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях» в части внедрения «листа ожидания».

Еще весной этого года на заседании сената депутат Андрей Лукин предложил пересмотреть правила субсидирования в агропромышленном комплексе. По его словам, по правилам субсидирования ответственность за достоверность предоставленной информации по развитию племенного животноводства, повышению продуктивности и качества этой продукции несут только сами сельхозпроизводители. А должностными лицами и рабочим органом «заявка сельхозпроизводителей проверяется лишь на полноту данных чисто формально».

Поэтому депутат предложил «изменить правила субсидирования АПК, пересмотрев в них обязанность местных исполнительных органов по рассмотрению заявки от сельхозпроизводителей и ответственность должностных лиц, осуществляющих выплату субсидии». Дело в том, что с 2019 года подача заявок на получение субсидии производится в электронном формате через портал Qoldau. Данная система была создана для автоматизации процессов и устранения коррупционных рисков.

«Однако электронная очередь действует только при наличии финансирования и нет возможности встать хотя бы в лист ожидания», — депутат обратил внимание на важный аспект. Короче: кто не успел – тот опоздал.

Более того, он предложил «установить реальное положение дел в аграрном секторе, провести соответствующие проверки состояния законности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы».

И вот наконец принято решение: предприниматели будут включены в резерв (лист ожидания) по своим направлениям. С учетом этих заявок выплата субсидий будет осуществляться по очередности, согласно дате и времени поступления заявок, при выделении дополнительных бюджетных средств в следующем финансовом году.

Что это значит: 47 раз поменять правила

Система субсидирования сельского хозяйства на сегодняшний день – система бесконтрольного доступа к государственному финансированию.

«Механизм выдачи субсидий непрозрачен и является одной из коррумпированных сфер, о чем свидетельствует большое количество коррупционных дел. С 2018 года по 2020 год расследовалось 144 уголовных дела по реализации государственной программы, из них 57 дел по коррупционным преступлениям — это взятки, хищение и мошенничество, 87 досудебных расследований по хищениям субсидий. В итоге ущерб государству составил более 2 млрд, тенге», — это данные депутата Андрея Лукина.

По факту выходит: почти все средств были украдены или растранжирены.

«За последние пять лет правила субсидирования меняли 47 раз. На сегодня в АПК существует более 20 видов субсидирования. Порядок и условия их выдачи регламентируются 17 правилами. Эти правила имеют единообразное и типовое содержание и не предусматривают ответственность должностных лиц, которые осуществляют выплату государственных субсидий», — еще одна цитата от Лукина.

Когда не знаешь, что делать, спроси у Всемирного банка: «Как?»

Ну и вишенка на торте. В начале ноября стало известно, что Всемирный банк выделит грант на реформу в сельском хозяйстве Казахстана. Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев не зря съездил в Вашингтон: Казахстану будет предоставлена техническая помощь на 2 года за счет грантовых средств. Размер гранта неизвестен, но деньги будут направлены «на поддержку создания устойчивой агропродовольственной системы, ориентированной на рост сельского хозяйства, минимизацию воздействия на окружающую среду и достижение более высоких результатов в области продовольственной безопасности и питания на основе приоритетов Национального проекта развития АПК на 2021-2025 годы».

Ну и, конечно, международные эксперты помогут проанализировать системы субсидирования с учетом международного опыта.

Добрые намерения, как всегда.

Надеемся, на этот раз ими не выстлана дорога в ад?

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