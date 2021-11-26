«Нурсултан Назарбаев остановил свой выбор на Токаеве, и передача власти уже произошла». «Каким видят Казахстан обычные граждане: неофициальная версия». «Почему Казахстану не нужно бояться Китая?». «Верховный муфтий призывает переименовать «чёрную пятницу»

Сетевой Казахстан 26 ноября 2021г.

IA — CENTR . RU . «Данияр Ашимбаев: В национальной политике Токаев идет за Назарбаевым» — У многих есть убеждение, что Токаев – президент временный, за которым придет основной и настоящий преемник. И вот эта третья трактовка вызывает определенное раздражение в Акорде. Помните, еще два года назад Токаев резко говорил, что транзит уже закончился? У нас так долго ждали Даригу Назарбаеву (или кого-то из родственников) в качестве преемника, что экспертное сообщество до сих пор не может свыкнуться с мыслью, что Назарбаев передал власть Токаеву. Но надо понимать: если бы Назарбаев хотел передать власть кому-нибудь другому – он бы ее передал. Он бы подготовил человека, обкатал на разных постах и сделал бы так, как посчитал бы нужным, без промежуточных звеньев. Но из всех претендентов на этот пост Нурсултан Назарбаев остановил свой выбор на Токаеве, и передача власти уже произошла.

EXCLUSIVE . KZ . «Каким видят Казахстан обычные граждане: неофициальная версия» — Последние месяцы уходящего года информационная повестка в Казахстане перегружена темой 30-летия независимости. Соцсети и телеканалы полны фильмами, сюжетами, статьями и роликами о достижениях власти, старательно умалчивая о ее провалах. Между тем, «коллективная память» граждан помнит о них и это не менее важно, чем говорить об успехах. Команда PaperLab приступила к исследованию «30 лет независимости Казахстана глазами граждан: события, символы и герои». О том, почему это важно, exclusive.kz поговорил с политологом Алией ТЛЕГЕНОВОЙ.

QMONITOR . KZ . «Ущербная синофобия. Почему Казахстану не нужно бояться Китая?» — В отличие от многих западных инвесторов, Китай пришел в Казахстан всерьез и надолго. Пытаться противостоять этому бессмысленно и даже абсурдно, считают эксперты – по их мнению, куда разумнее обернуть его присутствие в свою пользу. Тем более что польза эта может быть весьма ощутимой и разноплановой как для экономики страны, так и для социального благополучия граждан. Данный месседж прошел лейтмотивом практически через все выступления на международной научно-практической конференции «Казахстанско-китайское сотрудничество в нефтегазовой сфере»…

365 INFO . KZ . «Доллар улетит за 500, если Нацбанк отпустит тенге «на свободу»» — В страхе перед очередной девальвацией сограждане начинают закупать все больше валюты. Процесс заметили даже в Национальном Банке. Накануне по этому вопросу высказалась зампредседателя Национального Банка Алия МОЛДАБЕКОВА. Экономист Айдархан КУСАИНОВ полагает, что это серьезный звоночек. В первую очередь уже можно говорить о продолжающейся потере доверия населения.

CARAVAN . KZ . «Построит ли Пентагон военную лабораторию в Казахстане» — Хотя в проекте документа говорится лишь о возможности строительства завода для изучения высококонтагиозных патогенов, вызывающих тяжелые и смертельные заболевания, против которых нет доступных вакцин и средств лечения. Но там речь идет об обсуждении документа. Даже при положительном решении вопроса завершить строительство планировалось в IV квартале 2025 года. То есть о действующем строительстве никто речи не ведет… Кроме того, в ходе недавнего визита в Жамбылскую область премьер-министра страны Аскара МАМИНА ему был представлен проект строительства II этапа производственного цеха завода по выпуску субстанций в промышленных объемах. Но там речь шла об условиях BSL-3. Похоже, именно это породило предположения и слухи о том, что строительство лаборатории BSL-4 уже идет полным ходом.

MATRITCA . KZ . Аружан САИН, уполномоченный по правам ребенка в Казахстане – «Спорт и искусство детям нужны, а главное положены по закону» — Один из вопросов, который необходимо решить в реализации реформы К-Ж. Токаева по охвату детей бесплатными секциями и кружками за счет средств государственного бюджета, это инфраструктура, которой катастрофически не хватает. Особенно эта проблема касается небольших городов, сел, аулов, где фактически нет спорт-сооружений, домов культуры. Но, везде есть школы, на базе которых кружки и секции могут функционировать. Поэтому, один из шагов по обеспечению детей внешкольными занятиями, заключается в межведомственном взаимодействии, и возможности арендовать помещения для детского спортивного и творческого госзаказа.

FORBES . KZ . «Верховный муфтий призывает переименовать «чёрную пятницу»» — Глава мусульман Казахстан предложил свою альтернативу для названия сезона распродаж. «Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, верховный муфтий Наурызбай кажы ТАГАНУЛЫ призвал владельцев торговых центров и всех предпринимателей страны заменить широкоприменяемую акцию под названием «чёрная пятница» на «щедрую пятницу», — говорится на официальном сайте Духовного управления. Причина инициативы в том, что пятница — «почитаемое понятие» в исламе.

AZATTYQ . ORG . «Жизнь под «шаныраком». Где ожидают причитающиеся жилье бывшие детдомовцы Уральска» — Выпускники детских домов Казахстана имеют право на арендное жилье от государства. В Уральске более ста из них своей очереди дожидаются в общежитии с обманчиво уютным названием «Шанырак». Некоторые – десятки лет. Растят в его ветхих стенах и антисанитарных условиях детей, а то и ждут внуков, и боятся лишиться даже этого незавидного пристанища.

EXK . KZ . «Как прекратить «самокатный беспредел», рассказали эксперты» — Популярность компактного транспорта породила новые проблемы: самокатчиков не любят пешеходы и водители, и эти чувства взаимны. Обе стороны спора жалуются на манеру езды и отсутствие культуры. О том, как решить возникшие противоречия и гармонично вписать микромобильный транспорт в городскую среду, говорили в Алматы.

TENGRINEWS . KZ . ««В 16 подсела на «синтетику» и впала в кому». Душераздирающая история наркозависимой» — Она написала нам сама. Говорит, что после прочтения материала о наркотиках впервые вообще кому-то написала и вышла из комнаты. Уже год казахстанка наблюдается у психотерапевта, она не может принимать пищу и спать без антидепрессантов. Это молодая красивая девушка, встретив которую никто даже близко не подумал бы о том, что ей пришлось пережить… Цель этого материала — рассказать, к чему может привести увлечение синтетическими наркотиками. Возможно, кого-то это спасет от необдуманного поступка.

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