«Нурсултан Назарбаев остановил свой выбор на Токаеве, и передача власти уже произошла». «Каким видят Казахстан обычные граждане: неофициальная версия». «Почему Казахстану не нужно бояться Китая?». «Верховный муфтий призывает переименовать «чёрную пятницу»

День за днем 191 0
Сетевой Казахстан 26 ноября 2021г.

IACENTR.RU. «Данияр Ашимбаев: В национальной политике Токаев идет за Назарбаевым» — У многих есть убеждение, что Токаев – президент временный, за которым придет основной и настоящий преемник. И вот эта третья трактовка вызывает определенное раздражение в Акорде. Помните, еще два года назад Токаев резко говорил, что транзит уже закончился? У нас так долго ждали Даригу Назарбаеву (или кого-то из родственников) в качестве преемника, что экспертное сообщество до сих пор не может свыкнуться с мыслью, что Назарбаев передал власть Токаеву. Но надо понимать: если бы Назарбаев хотел передать власть кому-нибудь другому – он бы ее передал. Он бы подготовил человека, обкатал на разных постах и сделал бы так, как посчитал бы нужным, без промежуточных звеньев. Но из всех претендентов на этот пост Нурсултан Назарбаев остановил свой выбор на Токаеве, и передача власти уже произошла.

EXCLUSIVE.KZ. «Каким видят Казахстан обычные граждане: неофициальная версия» — Последние месяцы уходящего года информационная повестка в Казахстане перегружена темой 30-летия независимости. Соцсети и телеканалы полны фильмами, сюжетами, статьями и роликами о достижениях власти, старательно умалчивая о ее провалах. Между тем, «коллективная память» граждан помнит о них и это не менее важно, чем говорить об успехах. Команда PaperLab приступила к исследованию «30 лет независимости Казахстана глазами граждан: события, символы и герои». О том, почему это важно, exclusive.kz поговорил с политологом Алией ТЛЕГЕНОВОЙ.

QMONITOR.KZ. «Ущербная синофобия. Почему Казахстану не нужно бояться Китая?» — В отличие от многих западных инвесторов, Китай пришел в Казахстан всерьез и надолго. Пытаться противостоять этому бессмысленно и даже абсурдно, считают эксперты – по их мнению, куда разумнее обернуть его присутствие в свою пользу. Тем более что польза эта может быть весьма ощутимой и разноплановой как для экономики страны, так и для социального благополучия граждан. Данный месседж прошел лейтмотивом практически через все выступления на международной научно-практической конференции «Казахстанско-китайское сотрудничество в нефтегазовой сфере»…

365INFO.KZ. «Доллар улетит за 500, если Нацбанк отпустит тенге «на свободу»» — В страхе перед очередной девальвацией сограждане начинают закупать все больше валюты. Процесс заметили даже в Национальном Банке. Накануне по этому вопросу высказалась зампредседателя Национального Банка Алия МОЛДАБЕКОВА. Экономист Айдархан КУСАИНОВ полагает, что это серьезный звоночек. В первую очередь уже можно говорить о продолжающейся потере доверия населения.

CARAVAN.KZ. «Построит ли Пентагон военную лабораторию в Казахстане» — Хотя в проекте документа говорится лишь о возможности строительства завода для изучения высококонтагиозных патогенов, вызывающих тяжелые и смертельные заболевания, против которых нет доступных вакцин и средств лечения. Но там речь идет об обсуждении документа. Даже при положительном решении вопроса завершить строительство планировалось в IV квартале 2025 года. То есть о действующем строительстве никто речи не ведет… Кроме того, в ходе недавнего визита в Жамбылскую область премьер-министра страны Аскара МАМИНА ему был представлен проект строительства II этапа производственного цеха завода по выпуску субстанций в промышленных объемах. Но там речь шла об условиях BSL-3. Похоже, именно это породило предположения и слухи о том, что строительство лаборатории BSL-4 уже идет полным ходом.

Госаппарат не может работать в режиме шоу-бизнеса Госаппарат не может работать в режиме шоу-бизнеса
6315

MATRITCA.KZ. Аружан САИН, уполномоченный по правам ребенка в Казахстане – «Спорт и искусство детям нужны, а главное положены по закону» — Один из вопросов, который необходимо решить в реализации реформы К-Ж. Токаева по охвату детей бесплатными секциями и кружками за счет средств государственного бюджета, это инфраструктура, которой катастрофически не хватает. Особенно эта проблема касается небольших городов, сел, аулов, где фактически нет спорт-сооружений, домов культуры. Но, везде есть школы, на базе которых кружки и секции могут функционировать. Поэтому, один из шагов по обеспечению детей внешкольными занятиями, заключается в межведомственном взаимодействии, и возможности арендовать помещения для детского спортивного и творческого госзаказа.

Наурызбай кажы ТАГАНУЛЫFORBES.KZ. «Верховный муфтий призывает переименовать «чёрную пятницу»» — Глава мусульман Казахстан предложил свою альтернативу для названия сезона распродаж. «Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, верховный муфтий Наурызбай кажы ТАГАНУЛЫ призвал владельцев торговых центров и всех предпринимателей страны заменить широкоприменяемую акцию под названием «чёрная пятница» на «щедрую пятницу», — говорится на официальном сайте Духовного управления. Причина инициативы в том, что пятница — «почитаемое понятие» в исламе.

AZATTYQ.ORG. «Жизнь под «шаныраком». Где ожидают причитающиеся жилье бывшие детдомовцы Уральска» — Выпускники детских домов Казахстана имеют право на арендное жилье от государства. В Уральске более ста из них своей очереди дожидаются в общежитии с обманчиво уютным названием «Шанырак». Некоторые – десятки лет. Растят в его ветхих стенах и антисанитарных условиях детей, а то и ждут внуков, и боятся лишиться даже этого незавидного пристанища.

EXK.KZ. «Как прекратить «самокатный беспредел», рассказали эксперты» — Популярность компактного транспорта породила новые проблемы: самокатчиков не любят пешеходы и водители, и эти чувства взаимны. Обе стороны спора жалуются на манеру езды и отсутствие культуры. О том, как решить возникшие противоречия и гармонично вписать микромобильный транспорт в городскую среду, говорили в Алматы.

TENGRINEWS.KZ. ««В 16 подсела на «синтетику» и впала в кому». Душераздирающая история наркозависимой» — Она написала нам сама. Говорит, что после прочтения материала о наркотиках впервые вообще кому-то написала и вышла из комнаты. Уже год казахстанка наблюдается у психотерапевта, она не может принимать пищу и спать без антидепрессантов. Это молодая красивая девушка, встретив которую никто даже близко не подумал бы о том, что ей пришлось пережить… Цель этого материала — рассказать, к чему может привести увлечение синтетическими наркотиками. Возможно, кого-то это спасет от необдуманного поступка.

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

Похожие материалы:

  1. «Организация тюркских государств – новый этап сотрудничества». «Казахстан впал в зависимость от Китая». «Центральная Азия хочет уравновесить Китай и Россию Турцией». «Досым Сатпаев написал книгу о восстании 1916 года. Почему она актуальна сейчас?»
  2. «Роль лидера в том и состоит, чтобы принимать непопулярные решения». «Глава государства является достойным преемником лидера нации». «Нашел ли Казахстан свое место в мире?». «Как казахстанцам в Штатах живётся, или Почему растёт число желающих уехать в США»
  3. «Касым-Жомарт Токаев: Гибкость в политике, чуткость — в социалке». «Как на национал-популизме некоторые в Казахстане делают бизнес». «Пошатнулось ли кресло Джаксыбекова?». «Почему судьей Верховного суда стал кандидат, далекий от юриспруденции?»
  4. «На телефоне отдельный сигнал для сообщений Президента». «Для развития нужно «прокачивать» две самых сложные сферы — мозги и совесть». «Число межнациональных конфликтов будет расти». «Наводнения в Казахстане: кочевые казахи умнее современных чиновников»
  5. «Назарбаев неожиданно «подарил» Токаеву парламент». «Токаев будет баллотироваться на второй срок в 2024 году. Концентрация полномочий в его руках, политическая активность и инициативы говорят об этом вполне очевидно». «Зачем в Казахстане ратифицируют желания»