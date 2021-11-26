Одобрям-с из Вашингтона: им то здесь не жить

Международный валютный фонд в очередной раз похвалил нашу власть по всем статьям

Короче, если мы хотим заимствовать средства у Международного валютного фонда, то должны дать доступ не столько к статистике и информации от правительства, сколько именно к тем данным, которые представляют интерес для экспертов МВФ, чтобы они смогли сделать соответствующие выводы. Как правило, те прилетают на 2 недели и у них следует раунд встреч и с собственно правительством, и с руководством Национального банка, и, возможно, с другими лицами и компаниями.

МВФ не обещает, что взгляды, выраженные в Заключительном заявлении, будут обязательно соответствовать ожиданиям казахстанской стороны или хотя бы Исполнительного совета МВФ. Тем не менее, за все годы, что миссия МВФ посещает Казахстан, не было ни одного случая, когда бы эксперты фонда проявили хоть сколько-то недружелюбия, либо были излишне критичны. Дипломатичность – прежде всего!

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Итак, какие достижения отмечают эксперты и на какие недостатки указывают?

«Экономика Казахстана пострадала от совокупного шока, вызванного пандемией COVID и ситуацией на нефтяном рынке, но в настоящее время восстанавливается. В 2020 году объем производства сократился впервые за 20 лет на 2,5% из-за падения добычи нефти и снижения внутренней экономической активности. Оживление экономики, начавшееся в конце 2020 года, способствовало достижению темпов роста реального ВВП в размере 3,5% в период с начала года до конца октября и привело к возвращению объемов производства на уровень, существовавший до пандемии COVID», — отмечают эксперты МВФ.

Но при этом инфляция, так волнующая казахстанцев (цены на всех рынках растут практически бесконтрольно), превысила целевой коридор в размере 4-6% и в октябре составила 8,9%, главным образом за счет повышения цен на продукты питания.

Рост кредитования повысился до 16% в сентябре 2021 года, что, как отметили аналитики, «отражает быстрый рост потребительского кредитования и масштабные программы государственной поддержки».

При этом «показатели рынка труда и уровня бедности оставались устойчивыми на протяжении всего периода пандемии, уровень безработицы оставался стабильным на уровне около 5%». Эта цитата очень напоминает официальные отчеты – сотрудники МВФ не пересчитывали данные официальной статистики Казахстана – наверняка. Поверили, что называется, на слово.

Отсюда и первая «пахлава»: «Меры реагирования официальных органов сыграли ключевую роль в смягчении воздействия шоков на доходы населения и экономическую активность. Меры экономической политики включали регулирование цен на социально значимые товары, денежные выплаты уязвимым домохозяйствам и адресную помощь особо пострадавшим секторам и предприятиям малого и среднего бизнеса, включая льготное кредитование и налоговые льготы. Проекты в рамках программы «Дорожная карта занятости» помогли поддержать занятость».

Конечно, международные эксперты не могут и не должны вмешиваться в проблему «выплат 42500», которая буквально будоражила казахстанское общество в 2020 году. И не им оценивать эффективность, достаточность/недостаточность поддержки беднейших слоев населения в пандемию. Но, тем не менее, правительство получило от международных экспертов плюсик в карму.

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Что касается ожиданий МВФ, то его эксперты ожидают, что восстановление экономики продолжится, при этом риски будут в целом сбалансированы. Относительно экономического роста есть только предположения (прогнозы всегда приблизительны, если вы следите за этой темой). Вероятно, рост ВВП составит 3,7% в 2021 году.

«Инфляция может оставаться высокой в ​​краткосрочной перспективе из-за высокого внутреннего спроса и перебоев с поставками на мировых рынках, но должна снизиться до целевого коридора Национального банка РК к концу 2022 года», — отметили эксперты. Мы не разделяем это мнение – слишком идеальная картина в условиях дефицита продовольствия и растущих цен на мировых рынках. Но цитируем.

МВФ считает, что благодаря росту цен на нефть Казахстан «должен вернуться к дефициту (бюджета) в размере около 3% от ВВП в среднесрочной перспективе».

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Итак, какие рекомендации дают нам вашингтонские посланники? Вот ряд цитат.

О денежно-кредитной и валютной политике. «Постепенное повышение базовой ставки в последние месяцы было целесообразным, и может потребоваться ее дальнейшее повышение, чтобы зафиксировать инфляционные ожидания». Это означает, что кредитные деньги будут дорожать.

«Достигнут дальнейший прогресс в переходе к полноценному инфляционному таргетированию. Во время пандемии действующий в Казахстане режим гибкого обменного курса сыграл положительную роль. Последние улучшения в денежно-кредитной политике достигнуты в области (i) прозрачности мер политики за счет публикации данных о валютных операциях НФРК и расширения информационного взаимодействия; (ii) независимости при разработке и реализации политики за счет создания Комитета по денежно-кредитной политике и запланированного выхода НБРК из программ льготного кредитования; и (iii) мер по развитию аналитического потенциала при принятии решений в области экономической политики». Отечественные эксперты слегка удивились, прочитав столь откровенные восхваления Национального банка. Но тут уже ничего не поделаешь: большое видится на расстоянии!

Эксперты МВФ предлагают развивать внутренние рынки капитала, снижать долларизацию, грамотно управлять избыточной банковской ликвидностью и призвали к прекращению непрофильной деятельности и квази-фискальных операций Нацбанка.

О стабильности финансового сектора. «В ходе дальнейшего восстановления экономики официальные органы планируют отменить к концу 2021 года большинство антикризисных регуляторных мер, введенных в прошлом году. В этот переходный период официальным органам следует внимательно отслеживать новые риски, в том числе связанные с быстрым ростом потребительского кредитования, что может потребовать целевых макропруденциальных мер, направленных на предотвращение чрезмерного накопления задолженности в секторе домохозяйств». В этом разделе порцию «пахлавы» получило руководство агентства финансового регулирования, было сказано: правильной дорогой идете, господа. Тем более, что на 2022 год уже запланирована следующая Программа оценки финансового сектора.

О налогово-бюджетной политике. «Ненефтяные налоговые поступления в Казахстане являются низкими по международным стандартам, и целевой показатель ненефтяного дефицита может быть частично достигнут за счет увеличения ненефтяных доходов, чтобы избежать сокращения расходов, которое могло бы оказать чрезмерное давление на экономическую активность. Планы официальных органов по усовершенствованию налогового администрирования, сокращению неформальной экономики и продвижению цифровизации следует дополнить мерами по расширению налоговой базы (например, путем упорядочения налоговых льгот по КПН и введения налогообложения на прирост капитала), повышению ставок налогообложения (например, по НДС, которые являются относительно низкими), а также введению прогрессивного режима подоходного налогообложения и, возможно, налога на выбросы углерода в соответствии с обязательствами страны по углеродной нейтральности в рамках Парижского соглашения». В общем, Казахстану предлагают ужесточить налогообложение. При этом сопроводить данные меры оптимизацией государственных расходов: с одной стороны, оптимизировать занятость в госсекторе, с другой – провести анализ и повысить его эффективность.

О структурных реформах. «В долгосрочной перспективе повышение темпов, стабильности и устойчивости экономического роста в Казахстане потребует бóльшей экономической диверсификации. Текущая модель развития, основанная на добыче и экспорте природных ресурсов, не будет устойчивой при переходе к глобальной низкоуглеродной экономике». А как прийти к диверсификации, не сказали. Неужели вся надежда на 10 национальных проектов? Но их, увы, вряд ли можно считать прорывными: новых идей нет, просто разрозненные мысли структурировали и оформили в виде новых проектов.

Но зато авторы Заключительного заявления уверены (и это правильно), что роль государства в экономике нужно снижать. Именно эта позиция заслуживает уважения. «Следует пересмотреть обоснованность деятельности государственных предприятий (ГП), а управление рисками, корпоративное управление и прозрачность в ГП следует усилить. План официальных органов вернуться к приватизации после пандемии COVID заслуживает положительной оценки. Кроме того, недавнее создание независимого агентства по защите конкуренции представляется многообещающей реформой, которая должна помочь снизить барьеры для доступа к рынкам, торговле и инвестициям».

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