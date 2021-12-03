«Игра в кальмара» принесла убытки инвесторам

Как вложить свои капиталы в криптовалюту и не потерять их?

Биткоин сейчас взрывает мозг не только профессиональным инвесторам, но и тем, кто не имеет опыта инвестирования. Взлет этой криптовалюты поражает своими возможностями. Но давайте разберемся, чем обычная валюта отличается от крипты? Насколько рискованно сегодня вкладываться в криптовалюты? В этом нам поможет руководитель информационно-аналитического центра TeleTrade Сергей Лысаков.

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– Первой криптовалютой в мире стал биткоин в 2009 году. В дальнейшем стали появляться и другие криптовалюты, которые получили общее название альткоины, то есть являющиеся альтернативной монетой биткоину.

Термин crypto или крипта сложился как сленговое обозначение криптовалюты. Такое название не случайно, так как криптовалюты базируются на технологии блокчейна, в которой используется криптошифрование. Оно позволяет совершать сделки с той или иной степенью анонимности. При этом в блокчейн записываются все сделки с критовалютой, в открытом или зашифрованном виде хранятся данные и содержимое криптокошельков.

Не все криптовалюты можно майнить. Так, если биткоин и эфир (Etherium) относятся к критовалютам, майнинг которых является неотъемлемой частью функционирования их системы, то Ripple является централизованной валютой, майнинг которой невозможен. Майнинг представляет из себя решение математических задач по вычислению хэша с заданными свойствами, необходимого для проверки целостности данных в блокчейне.

Сейчас майнингом криптовалют занимаются майнинговые фермы, которые представляют из себя большие комплексы специализированного оборудования, предназначенного для необходимых вычислений. Подобные фермы объединены в майнинговые пулы, совокупная мощность которых направлена на добычу криптовалют в интересах всего пула.

– Может ли человек самостоятельно – уж о криптофермах мы все наслышаны, — намайнить себе самую дорогую валюту в мире?

– Что касается биткоина, то сложность вычислений, необходимых для его добычи в настоящий момент такова, что заниматься этим на обычных компьютерах малорентабельно. Для этого необходимы вложения в специализированное оборудование, создание системы охлаждения этого оборудования.

Значительными тратами являются расходы на электроэнергию. Поэтому рентабельным сейчас является майнинг биткоина с использованием избыточно генерируемой электроэнергии, то есть с задействованием резервных мощностей, которые обычно простаивают. Наличие таких мощностей, а также источника дешевой энергии типа гидроэлектростанций зачастую определяет расположение майнинговой фермы.

Однако существуют и другие криптовалюты, где нет подобных ограничений и сложность вычислительных операций значительно меньше.

– Может быть, есть смысл обратить внимание не на биткоин, а на «последователей»?

– Хочу отметить, что второй по популярности криптовалютой, которую также можно майнить, является Etherium. Можно также обратить внимание на Litecoin, Dash, Tether или Solana.

Ряд криптовалют взлетели на высокие строчки популярности под влиянием известных лиц. Так, определяющее влияние на динамику цен на Dogecoin или Shiba Inu coin оказал известный предприниматель Илон Маск.

Высокая волатильность курса криптовалюты показывает разброс цен в течение определенного периода времени. Чем больше диапазон цен, тем проще заработать на разнице курсов, продавая и покупая криптовалюту.

– О чем говорит чрезвычайно высокая волатильность криптовалюты? Это возможность как заработать, так и проиграть?

– Необходимо понимать, что «разовый» всплеск курс криптовалюты скорее приведет к потере ваших средств в полном объеме. Характерный пример такой валюты это Squid coin, которая была создана по мотивам сериала «Игра в кальмара». Но в итоге все инвесторы не смогли получить свои средства обратно и потеряли их полностью.

Разумеется, наличие волатильности не подразумевает обязательную прибыль, но дает возможность ее получить, — равно как и убыток.

Высокая волатильность также говорит о том, что риски при операциях с данным инструментом являются высокими, а значит лучше не использовать заемные средства для торговли криптовалютами, в том числе использование кредитного плеча.

– Стоит ли рассматривать рынок криптовалют для получения дохода начинающим инвесторам?

– Любой инвестор прежде всего должен оценивать риски вложения в те или иные инструменты. Именно с этой точки зрения рассматриваются любые инвестиции. Начинающему инвестору можно посоветовать распределение имеющихся свободных средств между несколькими различными инструментами, которые могут генерировать доход.

Это могут быть вклады, валюты, облигации, паи в биржевых фондах, акции и, криптовалюты. Чем больше риск потери средств, тем меньшую долю своих сбережений стоит выделить для вложения в эти активы.

Например, если вы рассматриваете вложения в криптовалюту, то они является высокорискованными и для этого стоит выделить не более пятой части своих средств. При этом вы должны понимать, что можете потерять эти средства полностью и это не должно для вас стать существенной потерей.

Если же вы планируете вложить средства еще и в акции, которые также являются, как правило, высокорискованными инвестициями, то они также попадут в эти 20%. В случае, если вложения оказались удачными, часть прибыли в обязательном порядке нужно выводить и использовать в менее рискованных операциях (например, положить на вклад) или для личных нужд.

– Есть ли возможность в настоящее время заработать на росте пусть не самого биткоина, а его «младших братьев»? Какие действия, вернее, какой алгоритм действий должен быть?

– Разумеется, при инвестировании средств вы должны больше узнать о тех инструментах, куда вы вкладываете свои деньги. При этом эти знания не должны ограничиваться одним источником информации. Необходимо будет также выбрать площадку, через которую вы будете вкладывать средства. Выбирайте наиболее популярные и крупные площадки. Некоторые из криптовалютных платформ выпустили свои акции, которые обращаются на международных биржах. Это является своего рода подтверждением дееспособности данной платформы. Тем не менее при вложении средств не стоит сразу вкладывать большие суммы. Начните с небольших объемов, посмотрите, насколько удобен сервис, как быстро и насколько удобно можно забрать свои деньги.

Сейчас уже существуют несколько биржевых фондов, которые привязаны к курсу биткоина, но действуют по признанным в правовом поле правилам регулирования. Вложения в такие инструменты дает большую сохранность средств, хотя и не защищает от убытков в случае резкого падения курса. Подобные фонды как раз и создавались, чтобы снизить риски потери средств из-за мошеннических действий посредников, хакеров или даже самих криптовалютных площадок.

– Можно ли как-то более-менее объективно оценить потенциал этой валюты? Или все-таки со временем на смену ей придет нечто другое?

– Очень важным моментом является правовое регулирование криптовалют. В Казахстане обсуждаются ограничения для инвесторов на приобретение криптовалюты через криптобиржи МФЦА.

Необходимо также помнить о налогообложении операций с подобными активами. Доверие к криптоактивам постепенно растет. Это касается не только стейблкойнов, которые привязаны к базовому активу, но и к самим криптовалютам. Пока в основном это относится к биткоину и эфиру, которые занимают более 61% на криптовалютном рынке.

Следующая по объему капитализации валюта Binance Coin занимает лишь около 4% рынка. Многие крупные банки в США активно предлагают или планируют оказывать услуги на криптовалютном рынке.

Некоторые компании, наиболее известной из которых является Tesla, вкладывали средства в биткоин. В мире насчитывается более 15 тыс. компаний, которые принимают биткоин к оплате за свои услуги. В основном это цифровые продукты, но можно купить и реальные товары, например, через Paypal.

Динамика развития криптовалютного рынка говорит о том, что криптовалюты в том или ином виде сохранятся в современном виде. С большой долей уверенности это можно говорить о биткоине и эфире, вероятно, и о ряде других криптовалют.

Но даже фиатные деньги, к которым мы привыкли, иногда становятся исключительно нумизматической ценностью и историей. Например, евро на нашей памяти вытеснил такие валюты как итальянская лира, немецкая марка или греческие драхмы.

Однако хочу сказать, что криптовалютный мир меняется довольно стремительно и не факт, что все из порядка 7800 криптовалют сохранятся в течение нескольких лет.

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