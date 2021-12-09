Жилищная помощь для малообеспеченных: что, где, когда и как получить?

Государственная жилищная помощь. Средний размер, количество семей, возможность получения

Закон РК «О жилищных отношениях» предусматривает оказание жилищной помощи малообеспеченным семьям (гражданам) на оплату содержания жилища и потребления коммунальных услуг.

В 2020 году жилищная помощь была оказана 37,4 тыс. семей на сумму 1,059 млрд тг (минус 31,4% за год). Средний размер ежемесячной жилищной помощи составил 2363 тг — на 6,2% меньше по сравнению с 2019 годом. Наибольшая численность получателей жилищной помощи зафиксирована в Кызылординской (4750 семей), Жамбылской (4676 семей) и Восточно-Казахстанской (4618 семей) областях.

Напомним: жилищная помощь предоставляется на оплату:

• расходов на содержание жилого дома семьям, проживающим в приватизированных жилых помещениях или являющимся нанимателями жилых помещений в государственном жилищном фонде;

• потребления коммунальных услуг и услуг связи в части увеличения абонентской платы за телефон, подключенный к сети телекоммуникаций, семьям, являющимся собственниками или нанимателями жилища;

• арендной платы за пользование жилищем, арендованным местным исполнительным органом в частном жилищном фонде.

Жилищная помощь оказывается за счёт средств местных бюджетов. Размер и порядок её оказания определяется МИО.

На помощь могут претендовать граждане, затраты которых на оплату коммунальных услуг и содержание жилища превышают предельно допустимую долю расходов на эти цели, установленную местными представительными органами.

Размер предельно допустимой доли расходов в разрезе регионов варьируется от 5% до 20% от среднемесячного совокупного дохода семьи за квартал. Доходы семьи учитываются за квартал, предшествующий кварталу обращения за назначением жилищной помощи.

Жилищная помощь в РК выдаётся на квартал, и обращаться за ней при соответствии критериям необходимо ежеквартально. Особенно актуален вопрос получения жилищной помощи сейчас, в период отопительного сезона, когда сумма в квитанции за коммунальные услуги ощутимо увеличивается за счёт оплаты теплоснабжения.

Ниже приведён пример расчёта жилищной помощи для одинокого пенсионера, проживающего в однокомнатной квартире в столице.

Уточним: норма площади жилья, учитываемая при назначении жилищной помощи, в Нур-Султане составляет 18 кв. м на человека, а для одиноко проживающих малообеспеченных граждан за норму площади жилья принимается 30 кв. м на человека, но не менее однокомнатной квартиры.

Нормативы потребления электроэнергии в столице составляют 150 кВт на семью, состоящую из 1–3 человек, и 200 кВт — на семью, состоящую из 4 и более человек.

Предельно допустимый уровень расходов семьи на отплату коммунальных услуг в столице — не более 5% от дохода. С учётом этого в примере наглядно показано, как будет рассчитана жилищная помощь в конкретном случае.

Напомним: подать заявление на получение помощи можно в ЦОН и онлайн, в виде получения услуги «Назначение жилищной помощи».

Необходимо обратиться в Государственную корпорацию и/или посредством веб-портала «Электронного правительства», предоставив следующие документы:

• документ, удостоверяющий личность заявителя (оригинал);

• документ, подтверждающий доходы малообеспеченной семьи (порядок исчисления совокупного дохода семьи определяется уполномоченным органом в сфере жилищных отношений);

• справку о пенсионных отчислениях (за исключением сведений, получаемых из соответствующих государственных информационных систем);

• справку с места работы либо справку о регистрации в качестве безработного лица;

• сведения об алиментах на детей и других иждивенцев;

• банковский счёт;

• счёт о ежемесячных взносах на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума, в том числе капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума;

• счёт на потребление коммунальных услуг;

• квитанцию-счёт за услуги телекоммуникаций или копию договора на оказание услуг связи;

• счёт о расходах за пользование жилищем из государственного жилищного фонда и жилищем, арендованным местным исполнительным органом в частном жилищном фонде.

Выплата жилищной помощи производится на счета, открытые получателями в банках второго уровня.

Для получения жилищной помощи онлайн необходимы:

• запрос в форме электронного документа, удостоверенный ЭЦП услугополучателя;

• электронная копия документов, подтверждающих доходы семьи;

• электронная копия справки с места работы либо справки о регистрации в качестве безработного лица;

• электронная копия сведений об алиментах на детей и других иждивенцев;

• электронная копия банковского счёта;

• электронная копия счёта о размерах ежемесячных взносов на содержание жилого дома (жилого здания);

• электронная копия счёта на потребление коммунальных услуг;

• электронная копия квитанции-счёта за услуги телекоммуникаций или копия договора на оказание услуг связи;

• электронная копия счёта о размере арендной платы за пользование жилищем, арендованным местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, предъявленного местным исполнительным органом.

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Информация предоставлена Ranking.kz.

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