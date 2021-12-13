Что волнует душу казаха (в первой половине декабря)

Сетевые СМИ о казахской прессе

Ару ТЕНТЕКАЛИ – «Чему казахам можно поучиться у российских татар в их борьбе за родной язык» — На портале Аbai.kz опубликовано высказывание Абиль-Серика АЛИАКБАРА о нападках на татарский язык в России и том, как на это стоит реагировать казахстанцам.

По словам автора, в российском издании ВЗГЛЯД опубликована статья под названием «Всемирный русский собор обеспокоили слова татарстанского чиновника о родном языке школьников».

«Слова Ирека Ризванова о том, что 34 процента русских школьников признают татарский родным языком, поставили на дыбы Всемирный русский народный собор. По их мнению, «такая идейная фальсификация, оскорбляющая русскую общину в Татарстане, разжигает межнациональную рознь». Однако поражает, что эта же организация не вспомнила, что 17 процентов татарских школьников считают русский язык родным», ― заявил автор.

Кроме того, они потребовали от мэра города Ильсура Метшина отстранить от должности Ирека Ризванова. На это татарская сторона ответила, что единственный способ сдержать русификацию татарских детей — это научить представителей других национальностей уважать татарский язык.

«А теперь посудите сами, почему мы не смогли стать хотя бы как татары, которые смогли поставить родной язык превыше всего?» ― задался вопросом Абиль-Серик Алиакбар.

«Почему казахстанские мужчины в среднем живут меньше, чем женщины» — На портале Qamshy.kz опубликовано интервью с доктором психологических наук Балабеком САКТАГАНОВЫМ о влиянии времени и общества на образ современных казахстанских мужчин.

В статье отмечается, что внутренний стресс у мужчин перерастает в различные хронические заболевания и влияет на раннее сокращение жизни. Например, средняя продолжительность жизни в Казахстане — 71,1 года, но у мужчин — 66,8 года, а у женщин — 75,3 года.

«Из-за таких понятий, как «ты должен быть сильным», «ты не должен показывать свою слабость», «разве ты не мужчина?», некоторые мужчины находятся в состоянии морального, психологического давления», ― отметил Сактаганов.

«А в настоящее время открытость общества, проникновение демократических ценностей не возлагает на мужчин большой ответственности. В общем, мужчины воспринимают многое слишком просто. Когда возникает какая-либо проблема, они ищут легкие пути ее решения. К примеру, могут взять кредит, запросто развестись или совершить кражу», ― подчеркнул психолог.

Виктор МАЙЛИН – «Калейдоскоп отображений. Молодежь покидает Казахстан» — Есть такой мощный агрегатор новостей, событий, мнений – сайт на государственном языке «Алаш айнасы» – «зеркало Алаша» (читай – Народа». Материалы этого ресурса часто рассматривались в наших обзорах. Редакторы сайта прореживают казахскоязычную прессу и интернет-пространство (социальные сети), после чего выкладывают на гора всякого рода материалы. Сортируется весь массив по рубрикам: «Алаш-ақпарат» – «Новости Алаша», «Қоғам» – «Общество», «Өркениет» – «Цивилизация» и т.п.

Но судя по всему, самые читаемые и притягательные рубрики – те, где идет прямое цитирование высказываний лидеров мнений, известных представителей тех или иных сфер, выжимки из статей, вроде: «Тіл – тас жарады…» – «Язык способен расколоть камень…» или «Сен тұр – мен айтайын!» – «Постойте – я скажу!».

В одной из рубрик вышел любопытный материал, основанный на интервью, которое дал одному из изданий писатель и драматург, один из старейшин ареопага «зиялы кауым» (если образно перевести на русский язык, «соль земли казахской», негласные члены «мудрецов-наставников» казахского народа) Дулат ИСАБЕКОВ, народный писатель и лауреат Государственной премии.

И вот что говорит писатель-драматург: его сильно беспокоит проблема внедрения молодых казахов, которые учились за рубежом, на Западе. У него самого внук учился в Эдинбурге… Дулат Исабеков называет даже социологический абрис ситуации: оказывается, целых 70 процентов друзей его внука поехали на учебу за пределы Казахстана.

Ребята учились, попутно изучали тамошнюю жизнь, быт, экономику, надо так понимать, прогрессивное устройство общества и пр. Многие закончили тамошнюю магистратуру и вернулись домой с отличными знаниями. И надеялись применить их тут, на родине. Они подали соответствующие проекты своих замыслов. Однако, ничего у них не выходит, им обещают, но все это впустую.

Главное зло писатель видит в том, что отучившаяся молодежь не может развернуться из-за того, что у нас в Казахстане рулят люди, которые нужны самой власти, вышестоящим руководителям (намек тут на умение делиться, а попросту, давать начальству «на лапу» за свое продвижение). А вышеуказанным джигитам, отвергая их проекты, дают бросовую работу с зарплатой 70–80 тысяч тенге. После чего энтузиазм испаряется и многие из таких отверженных вновь смотрят за пределы своего государства, но уже не на предмет обучения чему-то, а для того, чтобы окончательно уехать из страны… Их не устраивает в собственной стране многие вещи…

Одним словом, вышеописанные проблемы беспокоят казахскую интеллигенцию, сеют у нее небеспочвенную тревогу за будущее казахского государства и его место в мире. К слову, на самом деле, единицы учатся именно в Эдинбурге, но много в совокупности в Западной Европе и Северной Америке. Китай и азиатский Восток тоже притягательны для желающих учиться за рубежами Родины. Но рекордсменом является Россия. Та самая страна, которую не очень-то жалует (по крайней мере, на словах) казахская (точнее казахскоязычная) писательская братия.

Да, кто-то стремится учиться и жить за границей. Между тем, внутри страны образованных то ли меньше становится, то ли образование упало и ослабело. Прежде всего, на селе. А иначе как объяснить рост религиозности среди молодежи и не только. Причем религиозности не простой, сугубо скажем так, ритуальной, а сектантской. Местами фанатичной, перестающей в радикальные формы, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Об этом пост Расула ЖУМАЛЫ, общественного деятеля, примыкающего к национал-патриотическим кругам. Это он написал пост о том, что места, не столь отдаленные, превратились в места по выращиванию тех самых сектантов, сторонников радикального ислама.

Расул Жумалы считает, что места заключения упустил из вида муфтият. Нет контрпропаганды со стороны последних и общества в целом, из-за чего подлинную власть среди осужденных лиц захватили проповедники салафизма.

«Как Тасмагамбетов и Досхан Жолжаксынов добивались звания» — На страницах газеты Alashainasy.kz известный казахстанский актер и режиссера Досхан ЖОЛЖАКСЫНОВ вспоминает, как они вместе с Имангали ТАСМАГАМБЕТОВЫМ добивались звания «Халық Қаһарманы» для композитора Нургисы ТЛЕНДИЕВА. Нужные для этого документы подписал первый президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ.

Артист рассказал, что в 1998 году Нургиса Тлендиев заболел и попал в больницу, Досхан Жолжаксынов и Имангали Тасмагамбетов ежедневно навещали его. Как-то лечащий врач композитора сообщил, что Тлендиеву осталось жить всего две недели.

«Когда я это узнал, расплакался, потому что мне трудно было представить уход такого великого человека. И тогда я подумал, что тот, кто так много способствовал духовному формированию не одного поколения казахстанцев, достоин звания «Халық Қаһарманы». Я поделился этой идеей с Имеке, и он сказал мне, что нужно написать письмо», – вспоминает актер.

Далее в публикации рассказывается, как это письмо было показано первому президенту Казахстана и в каких условиях Нурсултан Назарбаев его подписывал.

После получения звания народного героя Нургиса Тлендиев прожил не две недели, как ранее прогнозировали врачи, а два месяца.

«Представитель власти: мы не виноваты в смерти Арона Атабека» – материал с таким названием был опубликован на страницах газеты Dalanews.kz.

Заместитель председателя КУИС Мейрам АЮБАЕВ прокомментировал смерть поэта и диссидента Арона АТАБЕКА, который в октябре этого года вышел на свободу после 15-летнего заключения.

«С 2019 года Арон Едигеев категорически отказывался от всех медицинских услуг. Причем письменно. Мы видели, что он худеет, пригласили родственников, чтобы они с ним поговорили. Члены общественно-наблюдательной комиссии тоже уговаривали его пройти медосмотр. Каждый человек имеет конституционное право на осмотр доктора. 22 сентября 2021 года его положили в городскую больницу № 1 Павлодара, где выяснился его диагноз. 1 октября решением Павлодарского суда ему был сокращен срок наказания, после чего Арона Едигеева освободили. В тот же день за ним приехала сестра, и они в сопровождении медиков направились в Алматы», – попытался прояснить ситуацию Мейрам Аюбаев.

24 ноября 2021 года в возрасте 68 лет поэт и диссидент Арон Атабек скончался в одной из алматинских больниц.

Ответ на вопрос «Почему в Казахстане не вводят налог на роскошь?» искал на страницах издания Aikyn.kz автор публикации Еркегали БЕЙСЕН. По мнению некоторых отечественных экспертов, введению такого налога противится казахстанская элита.

В публикации отмечается, что казахстанские депутаты и экономисты давно говорят о необходимости введения налога на роскошь. Даже министр финансов в этом году обещал подтвердить заключение. Однако всем понятно, что таким образом практически невозможно уменьшить тот разрыв, который образовался между богатыми и бедными казахстанцами. К тому же в этот список налогоплательщиков могут попасть не только покупатели дорогих яхт и вилл, но и хорошо зарабатывающие владельцы маленьких магазинов.

Досымжан НАУХАНОВ – «Студентов рассматривают исключительно как источник финансирования» — Такое мнение высказал сенатор Акылбек КУРИШБАЕВ в депутатском запросе, пишет Baq.kz.

Куришбаев призвал правительство обратить внимание на состояние воспитательной работы в вузах и вывести это направление на новый качественный уровень.

«Проблемы, связанные с воспитанием молодежи, вызывают большую озабоченность в современном обществе. По данным Генпрокуратуры, ежегодно в стране к уголовной ответственности привлекаются около 1,5 тыс. студентов колледжей и университетов».

«Минтруда предупреждает: кто не успеет, тот на пенсию не пойдет» — В следующем году возраст выхода на пенсию у женщин составит 60 лет и 6 месяцев, пишет Adyrna.kz.

Госкорпорация «Правительство для граждан» начала рассылку SMS-предупреждений гражданам, готовящимся к выходу на пенсию. Чиновники призывают заранее озаботиться сбором необходимых документов.

Как сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты, казахстанки, рожденные во второй половине 1961 года, должны обратиться за назначением пенсионных выплат до конца 2021 года.

В статье 11 Закона «О пенсионном обеспечении в Казахстане», принятого в 2013 году, прописано, что пенсионный возраст для женщин повышается ежегодно на шесть месяцев в течение десяти лет до 2027 года.

В 2021 году возраст выхода на пенсию у женщин составил 60 лет. С 1 января 2022 года возраст выхода на пенсию будет уже 60 лет и 6 месяцев.

«Суеверия и традиции используют шарлатаны» — Если женщина не может зачать ребенка, ее нужно бить по лбу бараньими яйцами. Специалисты утверждают, что подобные суеверия распространяют так называемые «народные целители», пишет Ernur.kz.

Журналист издания говорит, что обратиться к специалистам по теме бараньих яиц и беременности его побудило видео, которое широко разошлось по соцсетям. В кадре одна женщина бьет другую по голове бараньими яйцами. За кадром кто-то поясняет, что данное действо помогает отчаявшимся женщинам забеременеть.

Реакция интернет-сообщества неоднозначная. Если одни назвали ритуал абсурдом, другие стали спорить, у какого народа родилось это суеверие — у казахского или кыргызского.

«Видно, что некоторые обряды рукотворные. Если Аллах не дает, то чем бы женщину ни били по голове, забеременеть она не сможет. И баран тут ни при чем. Надо просить Аллаха», — сказал религиовед Ернар Нартайулы.

Фтизиолог Торегали Батырханулы считает, что бараньи яйца в определенной степени использовать все же можно, но не таким способом.

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