Казах с узбеком – братья навек?

Дружественные отношения Нур-Султана и Ташкента стабилизируют Центральную Азию

Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева ознаменовался сенсацией, когда главы государств подписали Декларацию о союзничестве, тем самым открыв новый этап казахско-узбекского сотрудничества. Конечно, данный документ не изменит уже годами сложившуюся общую систему взаимоотношений в Центральной Азии, но дает ряд новых акцентов в региональной расстановке сил.

Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. (Фото: akorda.kz)

Казахстан и Узбекистан всегда старались проводить взвешенную политику друг к другу, еще в 2013 году страны подписали Договор о стратегическом партнерстве, показывая уровень важности двух самых крупных соседей в Центральной Азии.

Вместе с тем долгие годы, говоря о расстановке сил в Центральноазиатском регионе, эксперты-международники первым делом указывали на латентное соперничество между Казахстаном и Узбекистаном, которое являлось главным источником торможения многих региональных инициатив и интеграционных проектов.

Вопрос о соперничестве, правда, носил больше теоретический характер и был больше актуален в 90-ые годы, когда страны только получив суверенитет пытались найти себя в новом мире и ревниво поглядывали на соседей. По прошествии 30 лет говорить о какой-то реальной конкуренции не приходится. Мир слишком большой и Центральной Азии далеко не просто выстоять во всех этих геополитических пертурбациях.

Если в 90-х еще была какая-то иллюзия реальности «конца истории» Ф. Фукуямы и что каждой стране нужно будет теперь соревноваться перед миром, показывая свою уникальность, то на сегодня всем очевидно, что каждая страна сама по себе итак является уникальным творением. А задача столиц не вырваться вперед соседа, а наоборот сообща создать максимально устойчивую среду.

Здесь нужно сказать, что Казахстан и Узбекистан действительно выбрали разные пути развития в 90-х, где Ташкент во многом делал ставку на внутренние ресурсы и самодостаточность. Сегодня Узбекистан чувствует себя достаточно уверенно, чтобы провести новый этап реформ и перейти на следующую фазу развития своей экономики, более интегрированной в региональные и мировые процессы.

Казахстан сделал ставку в 90-х на максимальную скорость реформ, которые дали различные результаты, но, тем не менее, на сегодня казахстанская экономика в Центральной Азии наиболее инкорпорирована в мировые процессы, овладела многими международными стандартами в сфере финансов, производства, торговли и привлечения инвестиций.

Казахстанские компании прошли суровую школу 90-х, в дальнейшем закалились в борьбе на общем рынке Евразийского союза, поэтому теперь достаточно активно пытаются выйти на те развивающиеся рынки, где ниши еще не так заняты, как в более экономически мощных странах. Так, казахстанские компании активно вошли на грузинский туристический сектор, когда Аджария получила новое дыхание в развитии после проведённых реформ.

Узбекистан представляется наиболее важным рынком для Казахстана, так как соседняя страна по многим процессам нуждается в зарубежных партнерах, которые могут приобщить узбекский рынок к международным стандартам. При этом к казахстанским компаниям, в силу дружеских связей с Узбекистаном, нет каких-либо серьезных фобий или раздражения. Наоборот, казахстанские технологии вызывают живейший интерес.

В Узбекистан уже вошел казахстанский «Халык банк» под брендом «Тенге банк», мгновенно завоевав хорошую репутацию в среде юридических лиц за счет качественного сервиса и высоких стандартов операций. Интересно, что первые партии автомобилей казахстанской сборки в Узбекистан местные потребители встретили с большим энтузиазмом, даже несмотря на то, что цена несколько выше местных марок, а модельный ряд откровенно непривычен для узбекистанцев. Тем не менее, приобретение автомобиля казахстанской сборки носит в себе определенный престиж.

Узбекистанские товары, начиная от сельскохозяйственной продукции заканчивая автомобилями вплоть до бизнес-класса, в Казахстане традиционно популярны.

Тем самым у обеих стран есть хороший задел и потребности для дальнейшего развития. Бизнес с обеих сторон готов и нуждается во взаимном проникновении. Однако предстоит большая работа для многих ведомств и бизнес-сообществ, так как различные процессы нуждаются в серьезной юридической гармонизации. А бизнес-процессы еще и в серьезной наладке, чтобы рынок работал в обе стороны и была так называемая «win-win» (выигрыш – выигрыш) ситуация. Пока еще ситуация далека от идеала, но именно в этом заключается цифра, которую дают главы государств: увеличить товарооборот до $5 млрд, а в дальнейшем до $10 млрд.

По итогам 2020 года товарооборот Казахстана с Узбекистаном составил порядка $3,01 млрд. В допандемийный 2019-ый объем торговли достигал рекордных цифр $3,34 млрд и теоретический мог добраться до отметки в 5 млрд уже в этом году. Однако борьба с вирусом и нарушившиеся схемы поставок заставляют передвинуть сроки на ближайшие пять лет. Тем не менее, общая тенденция при дальнейшем поступательном ходе реформ в Узбекистане, наращивании взаимных экономических связей, является неизбежной в силу глубокой двусторонней заинтересованности.

Декларация о союзничестве также вызывает вопрос о политическом аспекте взаимодействия Казахстана и Узбекистана. Здесь необходимо выделить то, что сам по себе подобный дискурс, с выделением союза двух крупнейших стран Центральной Азии – это очень позитивный момент.

Дело в том, что помимо Афганистана внутри Центральной Азии у стран периодически происходят небольшие конфликты, как например между Таджикистаном и Кыргызстаном в этом году, что дает почву для достаточно негативных прогнозов о судьбе региона. Поэтому казахстанско-узбекистанский союз в этом смысле будет нести стабилизирующую функцию.

У «великих держав» какого-то ярко выраженного негатива к союзу Казахстана и Узбекистана также нет, так как стабильность Центральной Азии по большому счету выгодна всем. Поэтому чем теплее отношения Нур-Султана и Ташкента, тем больше шансов дает регион в принципе для инвестиционной активности, транспортных коммуникаций и многого другого.

Тем более что данный союз не обращен против кого-либо, самодостаточен и не имеет «внешнего спонсора», что крайне важно для всех игроков. Для Москвы это означает спокойствие южных границ и снижение потока среднеазиатских мигрантов, для Пекина безопасность западных границ, для США и ЕС возможность пытаться решать проблему Афганистана и иметь диалог с самодостаточными партнерами, имеющими собственную внешнеполитическую повестку.

Тем самым можно подытожить, что внешнеполитические ведомства Казахстана и Узбекистана сумели провести неплохую комбинацию, укрепив позиции Центральной Азии и не вызвав отрицательной реакции со стороны внешних сил. Попутно получив поддержку собственного населения на подобное развитие событий. Задача теперь в том, чтобы созданную возможность смогли использовать все задуманные6 участники – от государственных органов до бизнес-сообщества.

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