Данияр Ашимбаев «разбушевался» — 4

Сетевые СМИ о публикациях известного политолога

«Несколько вопросов акиму Сагинтаеву» — Акиму гор. Алматы г-ну САГИНТАЕВУ Б.А.

Глубокоуважаемый Бакытжан Абдирович!

В связи с тем, что не удалось найти подробную необходимую информацию на сайте акимата и его подведомственных организаций, хотел бы попросить ответить на ряд вопросов.

В Алматы идет процесс массового строительства многоквартирных жилых домов, в первую очередь — высокоэтажных жилых компллексов. В связи с этим возникает ряд серьезных вопросов.

Во-первых, проведено ли комплексное исследование строящихся и планируемых ЖК на экологичность, сейсмичность, пожарную безопасность, соблюдение строительных нормативов, как на стадии проекта, так и с точки зрения фактической реализации?

Во-вторых, проведено ли обследование нагрузки на городские транспортные сети, коммунальные сети и социальную инфраструктуру? Если да, то какие мероприятия по модернизации и строительству новой инфраструктуры предусмотрены или уже реализуются? Соблюдаются ли требования по строительству новых школ, детских садов, поликлиник с учетом соблюдения установленных законодательством нормативов?

В-третьих, проведена ли проверка законности продажи и целевого использования выделенных земельных участков под новое строительство? Каков объем реализованных земельных участков по годам за последние 15 лет?

В-четвертых, какая проводится работа в связи с частыми жалобами на качество т.н. социального жилья?..

С уважением и наилучшими пожеланиям, Данияр АШИМБАЕВ.

ДаниярАШИМБАЕВ – «Не официальные, а исторически сложившиеся» — Итак, Сенат вслед за Мажилисом одобрил норму законопроекта, согласно которой теперь необходимо указывать — под угрозой штрафа — не официальные, а «исторически сложившиеся» наименования административно-территориальных единиц, а также обязательный перевод всей визуальной информации, в т.ч. рекламы, объявлений, меню на казахский язык и только «при необходимости» — на русский или другие языки.

По регионам активно гастролируют ономасты, которые настаивают на переименовании улиц в честь лиц из некоего «актуального перечня исторических деятелей».

Создается впечатление, что государство критиковало самозванные «языковые патрули» не столько за «пещерный национализм», сколько за то, что они подрывали государственную монополию на штрафы и наезды.

Я писал об этом на имя Сената.

Президент на совете АНК говорил о праве на отображении в ономастике не только казахов, но и других национальностей.

Но, как мы видим, был взят на вооружение другой подход.

Языковое чиновничество давно могло бы разработать методические указания и словари по оформлению вывесок, меню и инструкций, но вместо этого решено ввести штрафы.

Если языковая политика убивает казахский язык, то новые требования, прописанные в законопроекте «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности», станут почвой для коррупции, меж- и внутринациональных конфликтов.

«Где поводы для гордости?» — Журналисты потихоньку начинают спрашивать про итоги года. Тема очень интересная.

И вот какая мысль пришла в голову. Иногда очень хочется гордиться нашим государством, но оно очень-очень редко дает к этому поводы.

По предварительным итогам года нет особых достижений в спорте, здравоохранении, науке и культуре. Есть провальная олимпиада.

В индустрии есть скандал с «Азия-Авто» и очень подозрительная тема с размещением облигаций Фонда развития промышленности.

Не успели выйти на второе место в мире по майнингу криптовалют, как выяснилось, что это достижение съедает немалую часть энергопотребления в стране. А состояние отрасли — как показал аудит — таково, что, видимо, действительно придется строить АЭС.

Военные отметились очередным взрывом склада боеприпасов с человеческими жертвами.

Вроде неплохо движется реформа правоохранительной системы, но силовики не выдали каких-то особых достижений по своим основным видам деятельности. А вот некоторые представители организованной преступности — напротив — ярко зарекомендовали себя в медийной сфере.

Кризисы с картофелем, кормами и топливом опять уперлись в ведомственные перепихивания ответственности.

Вроде гордились нашим «электронным правительством», но профильное министерство разнесло его в пух и прах и решило привлечь стороннюю организацию, сделав это «по-казахстански» — без предварительной информационной подготовки и транспарентной процедуры…

С остальными реформами пока как-то не заладилось.

При этом, собственно, деятельность и лидера нации, и главы государства, и премьер-министра, и руководителей палат парламента можно оценить очень высоко. Все молодцы, все старались. Хороший уровень показали некоторые министры и акимы.

Но вот система как-то не дает конкретных достижений, поводом для гордости и даже для оптимизма.

Что-то с системой делать надо.

«Об ответственности и стабильности» — Мне не нравится термин «информационная политика», которым в наших условиях прикрываются всевозможные ляпы и злоупотребления. Собственно, прикрывать получается с каждым годом все хуже, поскольку всеобщая информатизация постоянно проникает в большое количество сфер. Да и публика у нас стала очень уж глазастой и придирчивой.

Неоднократно ставились задачи сверху (и требования снизу) повысить информационную открытость государства, транспарентность, модернизировать разъяснительную политику, стандартизировать государственные информационные ресурсы и т.д.

Госорганы и чиновники в итоге залезли во все мыслимые и немыслимые социальные сети, осваивают миллиардные бюджеты на пиар и пропаганду, но на качество информационной работы это не влияет никак. Бюджет освоен, а доверие не растет.

Недавние, скажем так, «инциденты» с налоговым статусом онлайн-переводов или доступом к своим накоплениям в ЕНПФ лишний раз показали, что ключевым моментом в государственной политике по-прежнему остается увиливание от ответственности.

Я могу ошибаться, но постараюсь предположить, что если чиновник «повязан» персональной ответственностью за принимаемое решение, то и над этим самым решением он лишний раз задумается.

Кстати, об ответственности. По данным антикора, число чиновников, подавших в отставку после осуждения их подчиненных, растет, но СМИ постоянно фиксируют немалое число и тех, кто в отставку не подал и не собирается. Взять, к примеру, министров культуры и финансов. Нужно создать при президенте или совет по этике, или — как раньше — дисциплинарный совет, который рассматривал бы такие вопросы и давал разъяснения, кто должен подавать в отставку, а кто — не просто подать, но и уйти. А на главу администрации нужно возложить ответственность за отправку чиновников первых категорий на брифинги и слушания. Отдуваться за принимаемые решения должен не пресс-секретарь (или пробегавший мимо «ЛОМ»), а конкретный министр и аким.

Глядишь, может и работать лучше начнут…

«Хаос или коммерциализация государства?» — Идея с использованием собственных пенсионных средств для покупки жилья, честно говоря, мне изначально не очень понравилась.

Во-первых, пенсионные средства по логике должны накапливаться на будущую пенсию.

Во-вторых, это выглядело как своего рода «взяткой» части населения: правительство и квазигос постоянно залезают за деньгами в ЕНПФ, а если людям дать возможность делать то же самое, то они меньше будут критиковать предыдущих. Круговая порука, так сказать.

А в-третьих, средства ЕНПФ логичным путем полились бы (и полились) на счета застройщиков, надувая ценовой пузырь и провоцируя, в частности, тот произвол с безумной застройкой Алматы.

И это на фоне множества программ по льготной ипотеке.

Цель, конечно, благая — улучшение жилищных условий населения. Но мы уже проходили жилищный пузырь с его долевыми, ипотечными и иными компонентами, а заодно и бесконтрольным строительством. Извлекли уроки? Нет.

Ситуация повторилась.

Правовые, социальные и экономические риски толком просчитаны не были.

У нас есть экономический блок АП, МНЭ, Минфин, АСПИР и Нацбанк. Но взаимодействия как не было, так и нет…

Поэтому и вопрос фискального статуса онлайн-переводов, ипотечного кредитования, списания долгов, доступа к своим пенсионным накоплениям или иной другой не относится к категории отношений «государство-население», а скорее к системе «бизнес-государство».

«Элита Казахстана – назарбаевская или токаевская?» — Есть ли двоевластие или раскол элит между двумя лидерами? Эти вопросы мы решили задать политологу Данияру АШИМБАЕВУ — Назарбаев не просто лидер нации, он архитектор существующей политической и экономической модели страны, он – гарант стабильности и межнационального согласия в стране. Последняя тема, как мы знаем, является одной из наиболее рискогенных, как с точки зрения внутренней, так и внешней политики. Ни у кого в стране никогда не было такого рейтинга доверия, как у Назарбаева. Поэтому было принято решение, по которому первый президент передавал свои именно президентские полномочия своему преемнику, а сам оставался в качестве верховного гаранта стабильности и согласия – до тех пора, пока новый президент не наработает свой безусловный авторитет в этой сфере. Елбасы одновременно решал две других задачи – окончательно убедиться в верности сделанного выбора и обеспечить стабильность власти нового президента. Все мы прекрасно понимаем, что несмотря на то, что решение Назарбаева по Токаеву было принято задолго до марта 2019 года и публично им было оглашено, все равно оставались персоны, недовольные этим решением и, возможно, готовые попытаться переиграть ситуацию.

В правовой модели главным является президент, и в ней двоевластия нет. Политический вес Назарбаев обусловлен его безусловным авторитетом, он внесистемен. Он как бы находится над политической системой страны, и те структуры, которые он возглавляет представляют собой прежде всего символы и системы связи, а не непосредственного управления. Он не главнее, а выше – я бы так сказал.

Все мы прекрасно понимаем, что если бы любой гипотетический преемник Назарбаева попытался бы порвать с его курсом, то элита и народ за ним бы просто не пошли…

«Раскол элит» – понятие скорее пропагандистское. Два года не было даже понятия «токаевская элита» – все были «назарбаевские». И сейчас они все «назарбаевские», курс-то продолжается. Но одновременно они стали и «токаевские», ведь лидером нации лидером нации, но есть законно избранный президент с огромными полномочиями. Поэтому министры, акимы, генералитет, даже олигархат – ориентирован и на курс Назарбаева и на политику Токаева. Понятно, что кто-то в большей степени, кто-то – в меньшей. Но нельзя сказать, что условно некий министр Мыркымбаев на 80% назарбаевский, а на оставшиеся 20% – токаевский. Скорее так: на 85% – назарбаевский, на 78% – токаевский. Условно. Одно другому не противоречит…

Резюмируя: если вы хотите увидеть конфликт, двоевластие и раскол, то вы их увидите. Если вы хотите работать – то можно достичь немалых результатов, не обращая внимание на досужие разговоры.

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