Мужчины в Казахстане получают на 22% более высокие зарплаты, чем женщины

«Починить» гендерное неравенство в стране стремятся лишь единицы среди институтов развития

В текущем году среднемесячные номинальные заработные платы женщин в стране в среднем составляли 202,3 тыс. тг. Для сравнения: для мужчин показатель достиг 246,3 тыс. тг. Мужчины в Казахстане получают на 21,7% более высокие заработные платы в аналогичных сферах, чем женщины.

Среди отраслей с самым серьёзным разрывом в оплате труда — рыболовство и аквакультура (здесь мужчины получают сразу на 70,7% больше женщин), HoReCa (на 50,3%), одна из самых высокооплачиваемых сфер — финансовая и страховая деятельность (на 46,6%), — деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания (на 31,2%) и также высокооплачиваемая горнодобывающая промышленность (на 27,2%).

Подобный разрыв заработных плат говорит о серьёзной трудовой дискриминации женщин, что влечёт за собой множество финансовых проблем для казахстанок. Наиболее социально ответственные институты стремятся скомпенсировать сложившуюся ситуацию. Один из инструментов поддержки женщин в РК — ипотека от Отбасы банка «Ұмай». Отбасы банк запустил этот продукт при поддержке международного института — Азиатского банка развития (АБР).

У ипотеки «Ұмай» есть явные преимущества как перед рыночной коммерческой ипотекой, так и перед программой жилстройсбережений (ЖСС), а также госпрограммами, оператором которых является Отбасы банк.

В случае с госпрограммами преимущество очевидно: нет необходимости ждать наравне с очередниками; кроме того, «Ұмай» позволяет приобрести квартиру не только на первичном, но и на вторичном рынке. Также нет никаких ограничений по наличию у заёмщиц жилья. Фактически ипотека «Ұмай» доступна всем казахстанкам, подходящим под критерии программы:

• максимальный доход семьи — до 320 тыс. тг;

• возраст — от 18 до 65 лет включительно, в том числе работающие пенсионерки до 65 лет;

• при необходимости женщина может привлечь до двух созаёмщиков.

В случае с системой ЖСС основное преимущество — нет необходимости копить 50% стоимости желаемой недвижимости: для ипотеки «Ұмай» первоначальный взнос составляет всего 15%. А после накопления 50% суммы займа ипотека работает как система ЖСС, и эффективная ставка по ней опускается до минимального уровня — всего от 3,6%.

То есть на первоначальном этапе «Ұмай» работает как коммерческая ипотека, но с более низким, чем в среднем по рынку, первоначальным взносом, более долгим сроком (до 25 лет) и более низкой ставкой (ГЭСВ — от 12,2%), а при накоплении 50% суммы — как наиболее льготная из доступных ипотек, включая большинство госпрограмм.

Сравним «Ұмай» с предложениями коммерческой ипотеки от БВУ РК:

• лишь один банк предлагает схожую низкую ставку (Банк ЦентрКредит — от 12,1%), но у этого банка первоначальный взнос составляет сразу 30% от стоимости жилья, а максимальный срок — лишь 15 лет, что сделает ежемесячный взнос значительно больше.

• лишь один банк предлагает аналогичный доступный вход с первоначальным взносом всего в 15% (Fortebank), однако у банка заметно выше ГЭСВ (от 16,4%) и меньше срок займа (лишь 20 лет).

• аналогичного срока в 25 лет не предлагает ни один коммерческий банк в стране.

Программы, подобные ипотеке «Ұмай», остро необходимы Казахстану. Напомним: в глобальном рейтинге гендерного равенства Казахстан в текущем году занял лишь 80-е место из 156, потеряв сразу 8 позиций. Выше РК в рейтинге расположились не только развитые европейские страны, но и Украина — страна, в которой фактически ведутся боевые действия, — и Беларусь, тоже столкнувшаяся в текущем году с вопиющими нарушениями прав человека.

Тем временем вопросы гендерного равенства — часть Целей устойчивого развития (ЦУР № 5), достижение которых обязательно для всех стран — членов ООН, вставших на путь устойчивого развития, в том числе и РК.

Пока же по уровню гендерного равенства Казахстан, как и соседняя Россия, держится между Таиландом и Танзанией.

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Информация предоставлена Еnergyprom.kz

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