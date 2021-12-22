Война Миров. Россия заявила о своей сфере влияния

Запад ее не признает, но вынужден реагировать

Москва перешла в геополитическое наступление/контрнаступление. Предложенные Россией проекты договора с США и соглашения с НАТО по вопросам безопасности фактически предлагают коллективному Западу отойти на позиции 1997 года. Еще Кремль заявляет особые права на постсоветское пространство, оставляя за скобками бывшие прибалтийские республики. Североатлантический альянс в лице генсека Йенса Столтенберга ответил отказом на российские притязания. В любом случае появилась обширная зона спорных территорий, в которой помимо интересов Запада и Российской Федерации есть еще и независимые государства, являющиеся членами ООН.

На Мальдивских островах есть такая традиция. Если человек присмотрел себе упавший с пальмы кокос, но сразу унести его с собой по тем или иным причинам не может, то очерчивает вокруг него круг на песке. Для других это сигнал, что кокос занят. Гипотетически его забрать может кто угодно, но и повод для конфликта сразу появляется. После брифинга замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова оформилась внушительная группа стран, которые Москва обвела кругом и еще несколько – Эстония, Латвия, Литва – пунктирным кругом.

Запад сразу заявил, что с российскими претензиями на сферу влияния не согласен. Украина тоже против, поскольку ей Кремль отказывает в праве вступать в НАТО. Казахстан публичной реакции не проявил, хотя ему в озвученной доктрине Москва косвенно запрещается военное сотрудничество с Североатлантическим альянсом. Ведь для подобного взаимодействия одного Брюсселя мало – должны быть контрагенты НАТО с постсоветского пространства.

В российских СМИ однозначно признается, что требования Кремля к США и НАТО заведомо неприемлемые. Если в данном вопросе у экспертов фактически присутствует консенсус, то вряд ли российское политическое руководство пребывает в иллюзиях относительно реакции коллективного Запада. Следовательно, в Москве были заранее готовы к подобному развитию событий. И все равно позиция широко озвучена.

Г-н Рябков отдельно указал на то, что призыв к НАТО вернуться на рубежи 1997 года не является ультиматумом, но это «серьезное предупреждение». Машину времени еще не изобрели, но по факту коллективному Западу внушается, что в 2021 году Россия чувствует себя гораздо более уверенной в своих силах, чем 24 года назад. Попутно это и сигнал партнеру в лице Китая, что Центральную Азию, например, Москва считает своей сферой влияния. Все это в высшей степени прямолинейно, зато нет двусмысленности.

Объем геополитических работ, который себе наметил Кремль, просто гигантский. Чтобы вернуться на позиции 1997 года России может потребоваться неопределенное количество времени и нет гарантии достижения поставленных целей. Тем не менее, планы заявлены и векторы приложения усилий всем стали понятней.

С момента распада СССР Москва не позволяла себе подобных демонстраций. Поэтому есть смысл разобраться в переменах, которые произошли накануне 17 декабря (американской стороне проекты документов были переданы еще раньше). Ситуация вокруг Украины была доведена до ситуации, когда противоборствующие группировки были полностью готовы к боевым действиям (ВСУ против ЛДНР, Россия против Украины, НАТО против РФ). Оставалось лишь проявить политическую волю какой-либо из сторон.

По американскому замыслу войну должен был начать Киев. Поскольку планы Кремля были непонятны наверняка, а ставки в игре на нервах постоянно повышались, украинское руководство запросило у Вашингтона гарантий военного вмешательства. Белый дом ответил твердым обещанием «адских санкций» и на этом «война» закончилась. Потому что одно дело не взять Донецк и Луганск, и совсем другое – потерять все черноморское побережье.

На видео-саммите за демократию Индия не встала в кильватер США, а это очень сильно повлияло на общий расклад сил по планете. Внутри НАТО усиливается раскол между англосаксонской компонентой и Францией. Париж – это единственный ядерный игрок в составе Евросоюза, поэтому фактически «проседают» акции всего ЕС в рейтинге внутри НАТО.

Новый канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил преемственность курса Ангелы Меркель. Это означает, что «Северному потоку – 2» быть, поскольку он нужен немецкой экономике. Анналена Бербок (от партии «зеленых), получившая портфель министра иностранных дел в коалиционном кабинете, своими антироссийскими заявлениями делает хорошую дипломатическую завесу в плане создания общей неопределенности по трубопроводу. Но когда стратегический газопровод построен, то начинает оказывать влияние сам по себе. К тому же Вашингтон уже пошел на уступку Берлину, убрав санкции против участников «СП-2» из военного бюджета США на 2022-ой год.

Все вместе привело к тому, что в Кремле посчитали время вполне подходящим для озвучивания своих геополитических аппетитов и амбиций. К тому же заявленные границы сферы влияния, которую Россия отвела сама себе, призвана успокоить тех европейских партнеров, с которыми у Москвы хорошие отношения. Например, новые аргументы в пользу правильности сотрудничества с РФ получил Виктор Орбан, потому что Венгрия в зону российских притязаний не входит.

С Румынией ситуация сложнее. В Бухаресте Молдову рассматривают в качестве территории, которую хотели бы включить в свой состав. Из-за этого Кишинев попадает в зону совместных интересов России и Румынии. По идее хорошо бы спросить мнение самих молдаван, но здесь сам формат постановки проблемы показывает, что Москва предлагает большим игрокам договориться по судьбе мелких. Кишинев имеет право голоса при подходе, где все суверенные государства равны в правах. Кремль такой метод отвергает как несерьезный и предлагает крупным державам достигнуть договоренности по существу.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия не имеет права восстанавливать зоны влияния. Но здесь стоит разграничить понятия права и возможности. В Кремле заявлением от 17-го декабря дают понять, что сами себе такие вещи уже разрешили. А вот как это будет реализовываться на практике – вопрос реально открытый.

Литва вообще оказалась на острие противостояния России и Китаю. Пекин пытается экономически наказать Вильнюс за дипломатическое признание Тайваня, а Москва требует, чтобы на территории прибалтийских государств находились только их собственные вооруженные силы. Если принять во внимание, что у Литвы нет ни одного своего танка, то военные возможности страны сразу становятся очень скромными. Для сравнения: у Беларуси на январь 2021-го в войсках числилось 537 танков (не считая находящихся на хранении).

Далеко не все представители российского руководства в восторге от усугубляющегося конфликта с коллективным Западом. Проявлением альтернативного взгляда на проблему можно считать статью Михаила Ходарёнка «Исполнимы ли мечты о расширении России». Примечательно, что материал в НВО (Независимое военное обозрение) вышел 16 декабря. То есть в тот момент, когда предложения Москвы США и НАТО уже были переданы, но брифинга Сергея Рябкова еще не произошло.

Если выделить среднюю результирующую по настроениям, планам и намерениям российской правящей элиты, то она через публикацию проектов документов уже выражена. Первая реакция со стороны Вашингтона и Брюсселя уже поступила: претензии Москвы названы неприемлемыми. В итоге нарисовалась обширная зона, на которую и Россия, и коллективный Запад заявили свои права. Чем закончится противостояние и борьба амбиций из декабря 2021-го прогнозировать сложно – требуются время и действия противоборствующих сторон.

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