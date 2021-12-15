Война Миров. Саммит «демократий» не задался

Джо Байден продолжает терять очки

Идея построения подконтрольного США «собственного ООН» буксует. Онлайн-саммит за демократию показал, что Вашингтон под негативную (то есть направленную против кого-либо) повестку может собрать весьма представительный форум. Однако вопрос о том, кто из участников всерьез, а не лицемерно придерживается ориентации на Белый дом и готов нести бремя союзничества с американцами, а кто продолжает взвешивать варианты – остался открытым. Здесь весьма показательна позиция Индии. Дели не отказался от участия в мероприятии, но сформулировал альтернативную повестку.

Президент США Джо Байден. (AP Photo)

Президент США Джо Байден предложил гостям форума бороться за демократию против антидемократий. Вслух авторитарные (по мнению Вашингтона) страны названы не были, но их легко вычислить «отфильтровав» главных из неприглашенных. В качестве информационно-идеологического фона прошли выступления Хуана Гуайдо, которого Белый дом признает президентом Венесуэлы и Светланы Тихановской. Получивший там же слово Дмитрий Муратов хотя бы настоящий лауреат Нобелевской премии мира.

Индия была самым важным и самым сложным гостем видеосаммита. Дело в том, что у Дели нет права вето в Совете безопасности ООН, а потому место в лагере, где верховодят США, по мнению американцев выглядит вполне интересным. Думается, в Белом доме недоучли индийскую традицию ходить своим путем. Стоит напомнить, что когда бушевала Холодная война, Индия выступила одним из главных локомотивов Движения неприсоединения, оставив за собой пространство для геополитического маневра.

Дели входит в ШОС и БРИКС, однако пытается стать самостоятельным полюсом мировой геополитики. Если до уровня США и Китая Индии пока далековато, то до ступени России остался один шаг. Индийский премьер-министр Нарендра Моди (фактически главное лицо в государстве) сфокусировался в своем выступлении на угрозе со стороны социальных сетей, вносящих хаос во многие страны. Второй темой стали криптовалюты, которые не должны стать разрушением независимости государств. В общем, Индия предлагает демократиям договориться на предмет того, как беспроблемно сосуществовать с социальными сетями и криптовалютами.

Владимир Путин может быть доволен тем, что его визит в Индию 6 декабря не прошел безрезультатно. Премьер Моди использовал трибуну Саммита за демократию в качестве возможности для продвижения индийских геополитических интересов, а они по отношению к США если не всегда в противоходе, то часто поперек. Американская пресса, кстати, весьма холодно отреагировала на выступление индийского гостя.

Поначалу телемост президента Байдена с главами приглашенных к участию зарубежных лидеров хотели назвать Саммитом демократий. Потом даже в Белом доме поняли, что это перебор – слишком много участников к демократии имеют очень опосредованное отношение. В итоге назвали Саммитом за демократию, но и тут не обошлось без издержек. Главный вопрос, которым задаются эксперты из США: будут ли страны-участницы брать на себя конкретные обязательства и станут ли их выполнять?

Саммит за демократию был одним из пунктов предвыборной программы Джо Байдена. Политик обещал – политик сделал. Вот только время получилось не совсем удачное. Сначала позорное бегство из Афганистана. Потом отказ от лобового столкновения с Китаем, поскольку ущерб для Вашингтона получался неприемлемым. После того, как из Белого дома внятно сказали, что американской поддержки Киеву на поле боя с Россией не будет – только «адские санкции», Украина к войне с ЛДНР охладела. На телемосте Байдена и Путина российский лидер заявил, что у Москвы есть своя зона влияния и Россия будет за нее бороться. Глава Овального кабинета в ответ сказал, что никакой зоны влияния за Кремлем не признает, но факта проявленного к гегемону публичного геополитического «хамства» это не отменяет.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан, сославшись на хлопоты, не нашел в своем плотном графике двух дней, чтобы поучаствовать в видеоконференции с 46-ым президентом США. В переводе с дипломатического на геополитический это означает, что Исламабад в антикитайских мероприятиях не участвует и со стороной баррикад уже определился (по крайней мере, при действующем политическом руководстве).

Разношерстный состав саммита подчеркивается участием в его работе премьер-министра Сербии Александра Вучича. Белград сегодня эталон многовекторности. С одной стороны он просит помощи у России в борьбе за права сербского меньшинства в Косово (включая закупки оружия), а с другой участвует вместе с Косово в антироссийском (и заодно антикитайском) саммите. При этом г-н Вучич заявляет, что Сербия готова быть надежным партнером США в усилиях по укреплению демократии. В соседней с Сербией Боснии и Герцеговине пытаются принять новый антисербский закон, а это ударит не только по Республике Сербской (часть конфедерации БиГ), но и по Сербии.

Очень сложным участником саммита для Вашингтона была Германия. Берлин на сегодня один из самых лицемерных союзников США. Правда, у этого есть объективные основания – национальные интересы ФРГ. Немецкой промышленности, например, нужен дешевый российский газ. На этой почве появились Северный поток и Северный поток – 2. Американцы собирались наложить строгие санкции на германские компании, участвующие в эксплуатации СП-2, но в последний момент одумались, поскольку это могло бы еще больше углубить раскол между Вашингтоном и Берлином.

Ни одна другая страна коллективного Запада не поставляет в Россию столько передовых технологий, как Германия. «КАМАЗ», например, организовал совместное производство кабин нового поколения с компанией Daimler в 2019 году. А «КАМАЗ» ­– это не только крупнейший в России производитель дизельных грузовиков, но и поставщик бронетехники для армии (в том числе той, что сосредоточена у границы с Украиной). Siemens собирался локализовать 100% производства газовых турбин большой мощности в РФ в 2024 году, а потом сдвинул сроки на середину 2023-го.

За свой билет на саммит честно заплатила Литва. После того, как Вильнюс открыл у себя представительство Тайваня (не Тайбэя – дипломатический нюанс, но принципиальный), Китай занялся систематическим наращиванием санкций против Литвы. Процесс усложнен микроскопичностью литовской экономики, но Поднебесная проявляет последовательность. Из Литвы невозможно оформить экспортно-импортные операции с КНР, плюс порт Клайпеда вычеркнут из тех точек, куда могут отправляться какие-либо китайские грузы. Теперь Пекин давит на те зарубежные компании, которые работают в Китае, чтобы они прекращали связи с литовскими партнерами.

Для президента Франции Эммануэля Макрона участие в саммите не стало концом злоключений, которые хлынули на Париж как из рога изобилия после создания англосаксонского блока Аукус. Французский ВПК сильно просел после того, как при президенте Николя Саркози Париж полноценно вернулся в НАТО. Дело в том, что в североатлантическом альянсе господствует военная специализация, из-за чего многие сферы французской военной индустрии просели.

В сентябре Макрон и Байден вроде как помирились. Но американцы не забыли того, что французский лидер пытался мобилизовать для похода на Вашингтон весь Евросоюз. Теперь – уже после Саммита за демократию – США заявили о намерении продать Греции свои боевые корабли вместо сделки Афин с Парижем. С такими «прочными» связями и «взаимопониманием» лагерю «демократических» государств будет трудно бороться с Китаем и Россией. Но, перефразируя Сталина, можно сказать, что других «демократий» у Белого дома нет.

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