Сетевые СМИ об отношениях Казахстана и России

Айгуль ОМАРОВА – «Казахстанцы и россияне одинаково «скатываются в архаику»» — Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, заведующий отделом Казахстана и Центральной Азии Института СНГ, кандидат исторических наук Андрей ГРОЗИН — Страны близки, связаны множеством формальных уз и неформальных обязательств, но самостоятельны и стараются не доводить до «искрения» по отдельным вопросам, трактуемым по-разному. При этом, по моему мнению, казахстанцы остаются очень похожими на россиян: и те, и другие все чаще «скатываются в архаику». Это проявляется во множестве факторов. Например, в нарастающих в наших обществах технофобии, подозрительном отношении к современной науке и желании получить некую волшебную палочку, которая быстро решит все проблемы. И тем, и другим очень неприятна мысль о том, что в сегодняшнем меняющемся мире всего придется добиваться через нарастающую конкуренцию и обычную рутинную и выматывающую работу…

Многое для республики будет зависеть, к сожалению, не от самих действий (или бездействия) руководства Казахстана. Факторы активизации внешнего влияния в попытке «перетащить» Нур-Султан на свою сторону в продолжающейся и ожесточающейся геополитической борьбе будут прямо влиять на состояние экономики и, как следствие, на социальную сферу республики. Многое будет зависеть от умения властей правильно определять и успешно защищать национальные интересы Казахстана.

Ельнур АЛИМОВА – ««Выбирая нападение, Россия гарантирует, что Казахстан продолжит отдаляться». Год выпадов Москвы — резюме» — Звучавшие на протяжении нескольких месяцев на самых разных уровнях российского общества нападки на Казахстан, касающиеся его территорий, положения русской общины и статуса русского языка, — это «официальная политика» Кремля, а ее «источник» — президент страны. Режим в Москве «не понимает» базовые процессы, происходящие в Казахстане, и этим делает себе «медвежью услугу». Такого мнения придерживается Пол ГОБЛ, политолог и бывший советник госсекретаря США.

— С увеличением численности казахов, отъездом многих русских Казахстан стал другой страной. Сегодня процент казахов в нем полностью сопоставим с процентом русских в Российской Федерации. Казахстан всё больше позиционирует себя как центральноазиатское государство. Это очень беспокоит Москву, потому что означает: Казахстан больше не может считаться союзником Российской Федерации против остальной части Центральной Азии. Он действует как центральноазиатская держава. Это беспокойство, думаю, и кроется [за нападками Москвы].

Амиржан КОСАНОВ – «Кто хочет начать драку с Казахстаном?» — Прошедшая неделя ознаменовалась резким усилением антиказахской (и не только) риторики в соседней России. «Новая» — Казахстан» постоянно пишет на эту обоюдоострую тему и потому не буду повторять предыдущие тезисы и пройдусь по новым наиболее тенденциозным и показательным цитатам.

Руководитель Федерального агентства РФ по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству («Россотрудничество») Евгений ПРИМАКОВ: «Вот соотечественники, они живут в республике Где-то-там-стан, должны ли мы стимулировать их возвращение домой? Первый подход: нет, им и там должно хорошо житься, их права там должны быть удовлетворены, а с республикой Где-то-там-стан должна вестись работа, чтобы права русских и русскоязычных там не ущемлялись… Второй подход: облегчим всем репатриацию. Пусть все возвращаются домой в Россию и живут тут. Где-то-там-стан… таким манером неожиданно для себя лишается большого числа врачей, учителей и инженеров…».

Считаю, неприлично главе федеральной государственной структуры пренебрежительно обзывать другие страны «Где-то-там-станами». Так и прет неоимперскими амбициями и шовинизмом, эдаким надменным и снобистским отношением ко всему нерусскому и, в частности, к центрально-азиатскому региону, где названия стран как раз заканчиваются на «стан» и мы, Казахстан, из этого ряда…

Примечательно, что антиказахскую истерию раздувают не русские в Казахстане, а из Москвы, которые, возможно, не бывали в современном Казахстане, не имеют объективного представления о происходящих у нас процессов. Причем, по этой, пожалуй, самой чувствительной теме, высказываются не самые ответственные политики и политологи РФ. Один депутат Госдумы даже договорился до того, чтобы соотечественники в «станах» получали гражданство РФ, но при этом оставались в странах проживания. Он предлагает использовать их, как «инструмент российской политики». Не провокация ли такая инициатива? Тем более, что двойное гражданство в Казахстане запрещено законодательно? Или это подготовка той самой «пятой колонны» для появления «вежливых зеленых человечков»?

Одним словом, официальному Кремлю пора поставить на место своих провокаторов. И не подначивать их, предоставляя им высокие трибуны и широкие информационные возможности!

Жандос АСЫЛБЕКОВ – «Что сулят русскоязычным в Казахстане новые инициативы российских политиков?» — Какой вариант для России предпочтительнее – защищать интересы соотечественников, проживающих в постсоветских странах и чувствующих себя там некомфортно, или репатриировать их на историческую родину? Этот вопрос сейчас довольно активно обсуждается в российском экспертном сообществе. Имеет он непосредственное отношение и к Казахстану, где насчитывается несколько миллионов русскоязычного населения, которые, как заявляют многие политики РФ, в последнее время подвергаются дискриминации. Обоснованны такие претензии или безосновательны – на сей счет можно поспорить, но сегодня речь о другом.

Усиление дискуссий вокруг этого вопроса спровоцировали, главным образом, два недавних события. В начале декабря руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству («Россотрудничество») Евгений ПРИМАКОВ поделился в своем Телеграм-канале соображениями, лейтмотивом которых стал призыв «Пора домой!»…

Да, Примаков сделал оговорку, что выступает в данном случае как частное лицо, но даже с учетом этого вряд ли пристало человеку, занимающему такую должность, опускаться до пренебрежительного «Где-то-там-стан». Подобные словесные выражения явно не добавляют симпатий к России – даже у тех представителей коренных народов Центральной Азии, которые хорошо относятся к северному соседу, они наверняка вызвали крайнее неприятие. Впрочем, оставим это на его совести. Нас больше интересует реакция на заявление Примакова. Лозунг «Пора домой!» некоторые назвали капитулянтским. Например, известный киевский политолог Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ оценил его так: «В сущности, это предложение равносильно печально известному лозунгу украинских наци «чемодан-вокзал-Россия».

А в начале прошлой недели дровишек в костер дискуссии подкинуло решение правительственной комиссии РФ по законопроектной деятельности. Она дала отрицательный отзыв на проект Закона «О репатриации в Российскую Федерацию», который был внесен несколько месяцев назад первым заместителем председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константином ЗАТУЛИНЫМ. Последний с доводами комиссии категорически не согласился и дал на своем сайте отповедь под заголовком «Тень на плетень»…

Кроме того, наличие русскоязычного населения является, может, не главным, но все же важным фактором, сдерживающим скатывание нашего общества в архаику и исламизацию. Вероятно, кому-то такое утверждение очень не понравится, однако, если сравнить север Казахстана с его достаточно высокой долей «нетитульного» населения и, по сути, моноэтничные южные и большинство западных регионов, то эта зависимость станет очевидной. Кстати, в России тоже просматривается тенденция к архаизации, но русскоязычные жители Казахстана всё-таки ментально немного другие – более современные, менее религиозные. А главное – это то, что сосуществование разных этносов, их культурное взаимовлияние является определенной защитой от крайних проявлений традиционализма.

Да и русский язык, что бы ни говорили против него местные национал-популисты, еще далеко не исчерпал свой ресурс как инструмент повышения образовательного уровня нашего народа и его интеграции в глобальный мир…

«Наружное наблюдение» — Журналисты Виктор ВЕРК и Сергей КОЗЛОВ – об интересе к Казахстану со стороны некоторых иностранных СМИ, политиков и журналистов и о том, нужно ли на этот интерес реагировать.

Сергей КОЗЛОВ — Отпраздновали День независимости, много было торжественных речей, публикаций и прочего. Как положено, в общем. Но вот чего-то такого запоминающегося в этом году было маловато. А вот, рискну предположить, что очень заметным, пожалуй, стал очередной опус (в хорошем смысле этого слова) нашего с тобой доброго знакомого Миши Ростовского под названием «Скрытая схватка за Казахстан: что скрывается под «трениями с Россией». Аккурат под День независимости. Очень интересный взгляд на нашу реальность одного из лучших российских журналистов, специализирующихся на нашей теме. Михаил вообще выгодно отличается и от многих московских обозревателей, которые пишут на казахстанскую тему, и от наших, которые считают, что хорошо разбираются в российских делах. Потому и публикации Ростовского вызывают не только интерес, но и чаще всего одобрение многих из наших общественных и политических активистов, что, согласись, бывает крайне редко, когда дело касается московских высказываний в наш адрес. Полагаю, что мы не будем разбирать здесь его статью, ибо те, кто заинтересуется и ещё её не прочёл, сами прочтут. Тут, думаю, любопытен сам этот фактор, который всё чаще стал проявляться в самое последнее время. А именно: внимание к казахстанской теме явно стало повышаться. Или это наша, казахстанская паранойя? Стоит кому-то в Москве о Казахстане написать, так у нас на это сразу накидываются, мягко говоря, критики и искатели ошибок. И тут же следуют заявления – они там, на севере, неспроста о нас пишут, это такие у них там подводные течения, козни и недобрые намерения…

Виктор ВЕРК — Я тоже внимательно прочитал эту публикацию, она действительно любопытна. За фасадом комплиментарности в адрес Казахстана и казахстанцев (что для выходца из Алма-Аты Ростовского вполне органично) проглядывает лихорадочно-тревожное: казахи, мы вас теряем! Этот посыл неизменен для всех публикаций последнего времени, появляющихся в России. Мише Ростовскому надо отдать должное: он не «истерит» и не «ставит на место» соседей, «не помнящих родства». Он пытается доказать, что трения с Россией, действительно обострившиеся в последнее время, по своему происхождению скорее местные, нежели российские. И вот здесь я бы с ним поспорил. Очевидно же, что антироссийские и, как следствие, антирусские настроения в Казахстане были, есть и, как говорится, будут есть. И подпитываются они как изнутри, так и извне. Но сейчас обострение этих настроений происходит на плодородной почве, унавоживаемой в первую очередь российским правящим классом, загнавшим свою великую страну в положение осаждённой крепости. А Казахстан, оказавшийся волею исторических судеб едва ли не последним внешним рубежом, сдерживающим эту вселенскую осаду, попал в незавидную зависимость от положения и настроения осажденных. Это, понятное дело, вызывает раздражение по обе стороны Уральского хребта: в каждом чихе с одной из сторон другая видит либо стремление воссоздать СССР, вернув себе статус «старшего брата», либо намерение окончательно «развестись» в угоду другим «женихам». При этом так называемых русскоязычных вроде нас с тобой и те и другие используют как жупел. В этом контексте вновь поднятый Ростовским на щит кейс «Акорда-Библиотека» выглядит закамуфлированной попыткой представить этих самых русскоязычных подковой, оказавшейся между молотом и наковальней. На самом же деле эта подкова износилась и истончилась настолько, что давно уже не годится для употребления по назначению: аргамак казахстанской государственности вполне себе резво (во всяком случае по представлениям его всадников) скачет вперёд и даже может окончательно избавиться от роли пристяжного в российской упряжке…

««Никто не отменяет русский язык» — Даурен Абаев о «дерусификации» Казахстана» — Первый заместитель руководителя Администрации президента Казахстана Даурен АБАЕВ высказался о так называемой дерусификации Казахстана, о которой накануне писал ряд российских СМИ.

Вопрос касается законопроекта о визуальной информации, который направлен на подпись президенту страны. На новость о разработке такого документа отреагировали российские депутаты.

«Некоторые российские депутаты считают необходимым рассмотреть этот законопроект в качестве нежелательного для России. Якобы потому, как эти поправки преследуют дерусификацию Казахстана«, — отметил ведущий «Открытого диалога» Александр ТРУХАЧЕВ.

Даурен АБАЕВ считает, что информация о казахстанском законопроекте была подана несколько однобоко.

«Для начала нужно заметить, что в некоторых российских СМИ информация о законопроекте подана несколько однобоко, я бы даже сказал, манипулятивно. Например, заголовки некоторых изданий говорят, что «в Казахстане избавляются от наружного применения русского языка». Звучит так, словно мы принимаем закон, запрещающий русский язык в наружной рекламе. Самое обидное, что многие люди дальше этого некорректного заголовка новость не читают. А формируют по одному заголовку, некорректному, еще раз, свое мнение. На самом деле никто не отменяет русский язык. Мы лишь делаем обязательным использование казахского языка. Никакой проблемы нет, если вывеска будет на двух или трех языках«, — ответил Даурен Абаев.

«Высказывания националистов не испортят отношения Казахстана и России» — Выступления отдельных политиков не способны испортить отношения между Казахстаном и Россией, заявил экс-советник первого президента Казахстана, доктор политических наук Ермухамет ЕРТЫСБАЕВ.

— «Никакие «наезды» отдельных политиков — ну там были два-три депутата Госдумы РФ, есть у нас тоже националисты… Да в любой стране мира есть определенный процент населения, который подвержен национализму, даже ксенофобии. Делают они часто непродуманные заявления в адрес друг друга. Но я думаю, что это даже не ложка дегтя, а капля в океане позитива», — сказал Ертысбаев в ходе видеомоста на тему «Российско-казахстанский диалог: вехи стратегического партнерства» в мультимедийном пресс-центре Sputnik.

По его мнению, Казахстан и Россию «очень многое объединяет», и нет ничего такого, что могло бы их разъединить.

«Я глубоко убежден, что в становлении, рождении независимого Казахстана очень большую роль, на мой взгляд, сыграли добрососедские и позитивные отношения России и Казахстана. Они являются теплыми, доверительными и образцовыми. Я позитивно смотрю на ближайшие 10-20 лет, они и будут такими», — уверен Ертысбаев.

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