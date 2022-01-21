«Символическая деназарбаевизация» в обмен на «покой»? О сделках, уступках и судьбе «империи» Назарбаевых». «Нурсултан Назарбаев остается в политике». «Когда терпеливые казахи выходят на улицы – это плохая примета для авторитаризма»

Сетевой Казахстан 21 января 2022г.

KAZPRAVDA . KZ . «Токаев резко раскритиковал экс-главу Минобороны РК» — Глава государства сообщил, что подписал указы об освобождении от должности министра обороны Мурата БЕКТАНОВА и назначении на пост руководителя военного ведомства Руслана ЖАКСЫЛЫКОВА — Армия должна быть оплотом нашей Независимости и стоять на страже интересов государства. Во время январских событий Вооруженные силы из-за крайне неуверенного и безынициативного руководства ими не смогли с достоинством выполнить поставленные на них задачи. Министр Бектанов не проявил командирских качеств. Имея в своем распоряжении армию, которая показывала хорошие результаты в ходе командно-штабных и военных учений, мы не смогли воспользоваться ее потенциалом в критической ситуации и были вынуждены прибегнуть к помощи извне.

AZATTYQ . ORG . ««Символическая деназарбаевизация» в обмен на «покой»? О сделках, уступках и судьбе «империи» Назарбаевых» — О чем свидетельствует видеообращение экс-президента Нурсултана НАЗАРБАЕВА? Что ждет его близких родственников? Может ли борьба за власть перекинуться в иностранные суды? Изменит ли президент Токаев систему и наследие Назарбаева, которые тот создавал 30 лет? Азаттык поговорил о последних событиях в Казахстане и о том, что происходит за кулисами, с Александром КУЛИ, профессором политологии Барнард-колледжа в США и директором Института Гарримана Колумбийского университета.

«Масимов под стражей, четыре его заместителя уволены. Токаев не доверяет КНБ?» — Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ провел перестановки в комитете национальной безопасности после кровопролитных антиправительственных протестов. Выдвигаются предположения, что некоторые сотрудники спецслужбы предположительно действовали против президента. Вопросов о том, что же все-таки произошло в первых числах 2022 года в Казахстане, — не счесть.

IA — CENTR . RU . «Данияр Ашимбаев: Нурсултан Назарбаев остается в политике» — Двухнедельное исчезновение Нурсултана НАЗАРБАЕВА из информационного поля #Казахстан’а породило бурную дискуссию, а последующие отставки ближайших родственников и соратников Елбасы подлили масла в огонь. Версии выдвигались самые разные: от «уехал» до «тяжело болен». Однако 18 января первый президент Казахстана выступил с видеообращением к народу, в котором заявил, что находится в столице и никакого конфликта или противостояния элит в стране нет и не было. Но чем объяснить столь долгое молчание Елбасы? Почему его появление в инфополе произошло аккурат перед отменой режима ЧП в республике? Об этом и многом другом Ia-centr.ru поговорил с известным казахстанским политологом, главным редактором биографической энциклопедии «Кто есть кто в Казахстане» Данияром АШИМБАЕВЫМ — Что касается непосредственно Назарбаева, то я вижу, как бывшие соратники, бывшие подпевалы сегодня изо всех сил поливают его грязью. Но мы же помним, что еще три недели назад эти же самые люди пели осанну в его честь. А теперь заявляют, что все проблемы связаны с Назарбаевым.

«Мажилис в ожидании перемен?» — Содержательные и кадровые изменения, проводимые в #Казахстан’е в ходе осмысления январских событий, затронули уже и исполнительную власть – правительство, АП, Совет безопасности и верхнюю палату парламента РК (Сенат). На слуху обещания реформ в НПП «Атамекен» и заявленная приватизация активов «Самрук-Казына». Следующей на пути волны перемен может стать нижняя палата парламента РК – Мажилис. Какие последствия несут для страны перевыборы и в чем опасность дискредитации партии власти – в материале на Ia-centr.ru

EXCLUSIVE . KZ . «Когда терпеливые казахи выходят на улицы – это плохая примета для авторитаризма» — Именно в Казахстане в 1986 году прошли первые демонстрации в СССР, и всего через несколько лет империя развалилась. Режимы, которые идут в направлении диктатур, становятся очень хрупкими. Узурпированную власть передавать очень трудно, – считает чешский политик Джамиля СТЕХЛИКОВА — Когда Токаев понял, что клан хочет забрать у него власть, он очень испугался. Токаев решил, что надо просить о помощи. Он боялся всех: народа, улицы, собственных силовиков, клана Назарбаевых, правительства… Словом, он остался один. На кого ему опереться? Как удержать власть? И пусть его считали куклой, марионеткой Назарбаева, но у него был статус президента, и он, воспользовавшись этим, попросил о помощи чужие государства, прежде всего – Россию.

QMONITOR . KZ . ««Чёрные лебеди» казахстанской политики: кулуарная борьба, громкие отставки и аресты» — Новый год для Казахстана начался с серьезного испытания. Митинги, прокатившиеся по стране и переросшие в беспорядки и кровопролитие, вызвали дополнительные социально-экономические и политические риски, что, впрочем, укладывается в канву ранее сделанных аналитиками прогнозов относительно возникновения в 2022-м новых очагов нестабильности. Но перешли ли мы окончательно Рубикон, или нашу страну и дальше будут сотрясать неприятные «сюрпризы»? Своим мнением на этот счет поделился политолог Замир КАРАЖАНОВ.

«Этнический эгоизм и популизм: каким видят будущее казахские националисты?» — Около трёх недель назад популярный среди казахских националистов писатель и публицист Марат БАЙДИЛДАУЛЫ (Токашбаев) разместил пространный текст, громко озаглавленный «Қазақстан Республикасының ұлттық идеологиясы (жоба)» – «Национальная идеология Республики Казахстан (проект)» и призвал своих единомышленников начать его обсуждение. Можно было бы оставить это без внимания – мало ли кто и что пишет. Но опус любопытен тем, что вобрал в себя многие мысли и идеи, которые на протяжении последних лет озвучивают люди, называющие себя национал-патриотами.

KZAIF . KZ . «Победа одна не ходит» — Политолог Андрей ЧЕБОТАРЕВ и журналист Виктор ВЕРК – о том, кто и почему вошёл в кабинет министров, сформированный после трагических событий в республике — Сегодня это, пожалуй, тема номер один: что предпримет правительство в ближайшем будущем и можем ли мы с ним рассчитывать на реформы? Начну с того, что задачи, стоящие сейчас перед ним, можно свести в следующие две большие группы: восстановить всё, что пострадало в результате последних событий, и сделать всё необходимое, чтобы ничего подобного впредь не повторилось. Правительство, конечно, не новое, а слегка обновлённое (всего лишь на семь человек). Судя по всему, сейчас президенту важно обеспечить в первую очередь его послушность и исполнительность.

INFORMBURO . KZ . «Безработица – главная проблема современного Казахстана» — Экономист Ануар УШБАЕВ считает основной задачей для страны справедливое перераспределение доходов. Безработица – не стихийное бедствие, вроде наводнения или землетрясения. Если полмиллиона или больше человек не имеют работы, это свидетельствует о провале общества и его институтов, включая государственную систему, в обеспечении продуктивного участия людей в этом самом обществе.

365 INFO . KZ . «Девальвация в Казахстане возможна даже при высоких ценах на нефть — Своик» — Чтобы снова не прибегать к одномоментному обрушению курса тенге, нужны кардинальные меры. Поэтому, по его мнению, ставить вопрос надо не о национализации сырьевых экспортеров (наверное, на сегодня это было бы слишком сложной и политически опасной задачей), а именно о национализации внешней экономической деятельности. То есть об установлении национального контроля за основными внешнеэкономическими операциями. Способов для этого очень много. Но нужно в первую очередь политическое решение.

«Пособников террористов накажут, даже если это просто «полезные идиоты» — Шибутов» — ШИБУТОВ полагает, что отношение президента к террористам и мародерам будет жесткое, но в то же время устраивать жесткое противостояние внутри элиты сейчас нельзя, иначе такие события могут в той или иной степени повториться. Максимум что можно себе позволить — отставку провинившихся и отстранение от денежного потока. Кроме того, Токаев «заставит олигархов частично потратиться на различные социальные инициативы», поскольку делает более социально ориентированное государство.

EXK . KZ . «Минус один член: Ошакбаев раскритиковал Nur Otan и вышел из партии» — Накануне съезда партии Nur Otan ее ряды со скандальной формулировкой покинул экономист Рахим ОШАКБАЕВ. А ведь совсем недавно он был очень активным партийцем. В некоторой степени — даже представителем партии в публичном поле. В 2019 году ОШАКБАЕВ вошел в состав Политического совета партии, но продвижением ее инициатив начал заниматься гораздо раньше. Так, еще в 2015-м экономист отмечал благие стремления Nur Otan по поддержке бизнеса и созданию благоприятного инвестиционного климата.

KP.KZ . ««Афганцы» надежды нашей» — К сожалению, нашлись те, кто, словно подхватив вирус «озверина», бросился мародерствовать и убивать. А другие — их, к счастью, оказалось намного больше — организовывались не просто для защиты своих семей и домов, а для помощи другим, совершенно посторонним, казалось бы, людям. «Комсомолка» планирует рассказать в серии статей о таких героях, которые в эти страшные дни в разных уголках страны рисковали своими жизнями ради защиты других. И начнем мы этот рассказ с ветеранов-«афганцев», сформировавших добровольные народные дружины в Алматы.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Утильсбор – это теперь элемент госполитики» — Многие еще до конца не поняли, что отныне нападать на практику взимания утилизационных платежей – это не значит, быть в оппозиции к «Оператору РОП» или Алие НАЗАРБАЕВОЙ, ведь теперь утильсбор – это дело сугубо государственной важности. А государство вряд ли захочет отказываться от него или резко снижать его ставки по всем направлениям. Ради чего? Ради помощи зарубежным производителям?

AZATTYQ — RUHY . KZ . «100 тысяч тенге за утильсбор: реальны ли такие ставки и подешевеют ли авто?» — Сообщество автовладельцев в Казахстане последние недели ликует – наконец-то они дождались изменений, которые требовали вот уже 6 лет. Грабительские ставки утильсбора наконец-то понизят, в Минэкологии даже сообщили сроки – суммы определят до конца февраля. Ждать ли серьезного снижения ставок? Каковы их адекватные суммы, подешевеют ли машины и готовиться ли казахстанцам штурмовать армянские и киргизские авторынки? Корреспондент разбирался в ситуации.

TURANPRESS . KZ . «Какие религиозные организации запрещены в Казахстане?» — Все религиозные объединения, запрещенные в нашей стране, признаны судом экстремистскими. Государство достаточно пространно формулирует признаки деструктивной религиозной организации… По последним данным, опубликованным на официальном портале правительства, в Казахстане запрещена деятельность 22 религиозных организаций.

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