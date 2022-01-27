«Индульгенция Токаева: отнять наворованное или перестать воровать?»

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Сетевые СМИ о встрече главы государства с представителями крупного бизнеса

Лэйла ТАСТАНОВА – «Большая стирка» — Касым-Жомарт ТОКАЕВ, можно сказать, наглядно, в цифрах показал, какие формы приняло социально-классовое расслоение общества в Казахстане: сегодня национальными благами страны владеют всего 162 (!) человека, тогда как ежемесячная зарплата более половины населения составляет 50 тысяч тенге. Как власти будут устранять эту диспропорцию, что ждет олигархов и каким в целом будет дальнейший курс социально-экономического развития страны, глава государства рассказал 21 января на встрече с представителями крупного бизнеса.

Произошедшие в начале января события, заявил президент, обнажили проблемы, копившиеся годами — Страна изменилась, изменилось отношение наших граждан к экономической системе и жизни в целом. Разрыв между богатыми и бедными достиг недопустимого уровня! На фоне коррупции такое расслоение сыграло роль зажженной спички у пороховой бочки, чем воспользовались террористы, боевики и стоявшие за ними заговорщики. Следствие ведется. Я думаю, результаты вам будут известны, как и всей мировой общественности.

По словам Токаева, от экономического роста страны стали выигрывать ограниченные элитные группы, а доходы большинства уменьшаются или стагнируют. Так, в 2020 году в структуре национального дохода самая большая доля приходится на прибыль бизнеса — 61,5 процента, доля налоговых сборов составляет 7,3 процента, а на зарплаты казахстанцев приходится менее трети.

Президент заявил, что страна должна взять новый экономический курс, базовыми принципами которого должны стать честная конкуренция, прозрачность принимаемых решений, предсказуемость государственной политики, налоговая честность бизнеса и социальная ответственность предпринимателей.

Вячеслав ПОЛОВИНКО – «Свой в матрице» — Подчинив себе всю информационную повестку в Казахстане после самых массовых протестов в истории страны, президент страны Касым-Жомарт ТОКАЕВ перешел на новый уровень влияния на умы — фразеологический. Выступая на встрече с представителями крупного бизнеса 21 января, Токаев обогатил казахстанский фольклор выражениями «путать Гегеля с Бабелем» (об интеллектуальном уровне местных олигархов), «кто не спрятался — я не виноват» (о поиске компаний, уклоняющихся от налогов), «не справится с задачей — уйдет в небытие» (о руководителе назарбаевского фонда «Самрук-Казына»). Эта риторика вкупе с новыми мерами по перенастройке финансовых потоков в стране должна, по идее президентского аппарата, встряхнуть национальную экономику. Тут вам и налоговые льготы для тех, кто отправляет деньги в новый — придуманный Токаевым — фонд, но в то же время угрозы для 162 самых богатых людей страны. Тут и обещание не волокитить дела бизнесменов в судах, и возникшая из вакуума идея заставить олигархат брать шефство над колледжами.

Новой экономической политики пока нет Новой экономической политики пока нет
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Но главная сентенция Токаева — теперь все будет по-другому, не так, как было раньше, — была выражена во фразе «Платон мне друг, но истина дороже», которую президент произнес, описывая свои жизненные принципы. «Интерес государства для меня выше добрых отношений с кем-либо. Если это нужно для государства — я готов. Я уже принял очень трудные решения. И такие решения я буду принимать и в будущем», — заявил Токаев. Многие увидели в ней финальный удар по Нурсултану Назарбаеву и его культу личности: с прошлым покончено, теперь все будет по справедливости и по правде. Свобода — она ведь лучше, чем несвобода. Давайте строить новый мир — вот это все…

Да, в этой системе на первом плане не будет родственников Назарбаева — но уход в тень не означает ухода со сцены.

И — да, в этой системе решено на словах отказаться от фаворитизма по отношению к крупным бизнес-игрокам. Но именно что на словах: даже на встрече бизнеса с Токаевым находились бизнесмены, напрямую связанные с кланом Назарбаева (один из них и вовсе зять), и даже по их лицам было понятно, что эти новые правила игры не очень-то и новые. Были фаворитами у одного правителя, станем у другого — всего то и делов.

Дарья АНДРЕЕВА – «Эксперты о выступлении Токаева: польза от совета предпринимателей сомнительная» — Экономист, директор ТОО «OilGasProject» Жарас АХМЕТОВ отмечает, что в речи президента действительно были подняты очень важные вопросы, например об олигополии или социальном неравенстве. На вопрос о том, какие, на его взгляд, основные задачи можно выделить, Жарас Ахметов особенно отметил развитие конкуренции. При этом экономист считает, что о многих, не менее важных вещах, сказано не было. Например, об изменении социально-политической структуры общества.

Экономика – это часть общественной жизни, процесс взаимодействия людей и организаций, создаваемых людьми. То есть, производство товаров и их обмен – это все процесс социально-общественного взаимодействия. Социально-политическая структура общества определяет и саму структуру экономики и правила поведения бизнеса, — объясняет Жарас Ахметов. — И если мы говорим об олигополии, о неравенстве, о разумной налоговой политике, то в первую очередь мы должны начинать с анализа и оценки социально-политического устройства нашего общества. Потому что если мы не меняем социально-политическое устройство, то мы и в экономике ничего не меняем.

Бродит призрак Нового Казахстана Бродит призрак Нового Казахстана
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Основным изменением в структуре социально-политического устройства Ахметов называет рост и разнообразие политических партий.

У нас сильно централизованная власть, и это неправильно. Это снижает разнообразие политической жизни и ухудшает экономические условия, в том числе и ведение бизнеса. Соответственно, надо менять структуру власти и перераспределять полномочия. Может даже нужно ввести что-то вроде коммун, как в Европе. То есть, власть надо дробить, ее надо перераспределять – это первое. Второе — надо усиливать роль представительных органов власти – районных, городских, так как они больше осведомлены о ситуации конкретно на местах, — предлагает собеседник.

Сомнениям эксперта подверглась инициатива создания совета отечественных предпринимателей. На вопрос о его отношении к этой структуре Жарас Ахметов и сам задал немало риторических вопросов.

Во-первых, кто будет туда назначать и избирать бизнесменов? Во-вторых, какие там будут региональные перекосы? В-третьих, есть малый бизнес, средний бизнес, крупный бизнес, есть сфера услуг, есть сфера производства — то есть, бизнес он очень разнообразен. Мы всех представителей должны объединить в этот совет? Или только ограниченный круг? А в ограниченный круг кто их будет назначать? – вопрошает Ахметов…

«Темирханов: Нужно проводить расследования по тем, кто нечестно обогащался» — Известный казахстанский экономист Мурат ТЕМИРХАНОВ прокомментировал выступление Токаева перед крупнейшими бизнесменами Казахстана.

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В целом выступление Токаева было вдохновляющим. Первое, что мне очень понравилось, – был сделан по-настоящему критический анализ проблем нашей экономики, который не делался ранее. Сейчас, пускай коротко, но глава государства обозначил корневые, ключевые проблемы, о которых раньше никто и не пытался заикаться.

Самое главное — было сказано о громадном расслоении общества, что чуть ли не половина населения Казахстана живет на минимальную зарплату и в то же время в нашей экономике есть «избранные». Были намеки, что часть богатых бизнесменов получили свои богатства несправедливо: за счет государства, за счет прямых подарков, за счет природных ресурсов и т.д. Конечно, это не про всех. Есть много бизнесменов, которые благодаря своей предприимчивости добились высоких показателей и не пользовались какими-то особыми привилегиями. Речь шла о тех, о ком говорил президент «друзьям — все, остальным — по закону». Это очень хороший месседж, который мне понравился и о котором никогда раньше не говорилось.

Еще один тезис, который мне понравился и который никогда ранее не озвучивался – что теперь не будет избранных, не будет элит, которым можно все, а остальным – по закону. Для меня это был самый главный новый принцип работы государства в условиях Казахстана.

В целом многие принципы и задачи, описанные президентом, очень хороши, но на данном этапе они обозначены лишь широкими мазками, без какой-либо конкретики…

Я считаю, что те бизнесмены, которые заработали свои состояния несправедливым, нечестным путем — в их адрес не нужно говорить: ну ладно, раз уж эти богатства твои, теперь уже не отнять. Нужно проводить расследования. Если не будет последствий – это будет плохой сигнал о том, что можно нечестно обогащаться за счет своих связей, и тебе за это ничего не будет. В результате такого подхода снова начнется недопонимание и недоверие народа к власти.

Кто последний в очереди благотворителей? Кто последний в очереди благотворителей?
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Я считаю, что реальным шагом к изменениям будет смена парламента, а затем и правительства. Потому что те люди, которые 30 лет работали по старым правилам игры, вряд ли придумают новые и будут играть по новым правилам. Нужен свежий взгляд – с новыми идеями, с конструктивной критикой текущей экономической политики в независимом парламенте.

Петр СВОИК – «Старые программы «ни о чем» уже никуда не годны» — Неудавшийся госпереворот, целью которого было сохранение кланово-семейной экономики, ставит под сомнение саму необходимость существования пустых программ, наподобие Плана нации «Сто конкретных шагов».

Еще в своем новогоднем обращении глава государства заявил, что Казахстан вступает в четвертое десятилетие Независимости, которое должно стать периодом всесторонней модернизации и обновления. И да, с первых же дней нового года «понеслось»… А ведь подавленная попытка государственного переворота, была явно направлена как раз на сохранение уходящей системы властвования и кланово-семейной компрадорской экономики.

Здесь стоит напомнить, что заявления о глубоких преобразованиях и самом решительном реформировании звучали давно. Вообще, провозглашение кардинального реформирования пронизывает деятельность казахстанской власти все три десятилетия Независимости – не было ни года, когда было бы заявлено, что все запланированные реформы завершены и теперь задача – поддерживать достигнутое в таком исправном состоянии.

Даже в год, когда было объявлено о досрочном завершении Стратегии «Казахстан-2030» и выдвинута Программа «Казахстан-2050». Но именно все последние годы, обещания реформирования звучали все чаще и это уже стало складываться в эдакий привычный фон, сопровождающий накапливающееся недовольство, ощущение безнадеги и чувство апатии, причем и в самой власти тоже.

После раскулачивания национализация? После раскулачивания национализация?
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Карлыгаш ЕЖЕНОВА – «Индульгенция Токаева: отнять наворованное или перестать воровать?» — Быть богатым в бедной стране – это проклятие. Такого человека ненавидит общество, а власть всегда даёт понять, что может «любого из них отвести в тюрьму».

Правда в том, что государство само долгие годы создавало условия для появления нелегитимного капитала. Все понимали, что коррупция – это короткий поводок для тех, кто сидит на этом крючке. Человек, которого всегда можно упрекнуть в том, что он пользовался своим доступом к государственным ресурсам, абсолютно подконтролен. Ему и в самом страшном сне не придёт в голову требовать честных выборов или свободных СМИ. Наоборот, всё это представляет для его капитала прямую угрозу. Таким образом, власть была просто заинтересована в коррупции.

Впрочем, иногда такая система давала сбои. Последний, самый громкий из них – создание ДВК. Триггером его появления была реакция на действия распоясавшегося Рахата Алиева, кстати, тоже члена Семьи, которого потом тоже обвинили в попытке государственного переворота. Тогда в шоке от альянса и членов правительства была не только страна, но и Назарбаев. Именно тогда он понял, что люди с большим капиталом могут представлять серьёзную угрозу…

Уцелевшие сделали для себя правильные выводы и сосредоточились у бюджетной кормушки. За редким исключением, собственно, эти люди и присутствовали на последней встрече Токаева с бизнесом. Ходят, кстати, слухи, что несколько человек из списка «Шиндлера» были приглашены, но уже на входе их не пустили: дескать, вас даже пожертвования уже не спасут.

Значит ли это, что те, кто выплатил благотворительный «откат», теперь получили индульгенцию от Токаева? Судя по его словам, нет.

Латать бюджетные дыры Латать бюджетные дыры
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«Кулуарность, непрозрачность, завышенные цены – с этими фактами необходимо срочно разобраться, уже дальше некуда. Даю месяц, причём в последний раз. Не будет решения – последуют жёсткие меры» – заявил Касым-Жомарт Токаев. Он не уточнил, о каких именно жёстких мерах идёт речь. Если предположить, что создание фонда «Қазақстан халқына» – это некое первое предостережение олигархам, то тогда не понятно, почему среди них оказались те, чей капитал не имеет отношения к госбюджету? Тем более неуместны перечисления однодневных зарплат служащих, даже если это депутаты…

В конце концов, когда мы упрекаем олигархат в излишней роскоши, надо вспомнить, что государство само подавало тому пример, финансируя помпезные и ненужные проекты. Это было неким негласным сигналом для бизнеса – если можно им, значит, можно и нам. В стране сформировалась культура, точнее, её самое вульгарное отсутствие, когда даже чиновники носили бриллианты, дорогие сумочки, а окрестности мегаполисов заполнились укромными фешенебельными районами и изысканными ресторанами, о которых те, кого назвали «мародёрами», даже не подозревают.

Государство десятилетиями развращало бизнес, развращало общество. И разве не логично было бы всё же обратиться сначала к чиновникам о том, что отныне правила игры будут другими? Судя по тому, как работает госаппарат, именно в нём до сих пор нет осознания, что мы проснулись в другой стране. Чтобы меньше воровали, нужны не показательные порки, а изменение всей экономической политики, когда государство заявит о своём глобальном выходе из экономики. Спас ли принцип госзакупок по принципу наименьшей цены от коррупции? Нет, её размеры только выросли до немыслимых объёмов. Где и почему формируется цепочка ненужных посредников при ценообразовании? Почему огромные деньги, выделенные на производство, так и не дошли до реального сектора? Ответить на эти вопросы гораздо труднее, чем создать «благотворительный общак» и раздавать подачки, даже если и дорогостоящие.

И наконец, всё происходящее напоминает проявление советского синдрома ненависти к любой частной собственности. Чиновник плохо видит разницу между спекулятивным капиталом и заработанным. Поэтому сейчас есть угроза начала кампаний против бизнеса в принципе…

Трудно не согласиться с президентом в том, что «монополизация бизнеса – это плохо и чревато общественной депрессией». Прав он и в том, что первый слой собственников сформировался во время перераспределения имущества распавшегося СССР. Второй – во время сырьевого суперцикла нулевых годов. Каким будет третий этап?

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© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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