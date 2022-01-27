«Индульгенция Токаева: отнять наворованное или перестать воровать?»

Сетевые СМИ о встрече главы государства с представителями крупного бизнеса

Лэйла ТАСТАНОВА – «Большая стирка» — Касым-Жомарт ТОКАЕВ, можно сказать, наглядно, в цифрах показал, какие формы приняло социально-классовое расслоение общества в Казахстане: сегодня национальными благами страны владеют всего 162 (!) человека, тогда как ежемесячная зарплата более половины населения составляет 50 тысяч тенге. Как власти будут устранять эту диспропорцию, что ждет олигархов и каким в целом будет дальнейший курс социально-экономического развития страны, глава государства рассказал 21 января на встрече с представителями крупного бизнеса.

Произошедшие в начале января события, заявил президент, обнажили проблемы, копившиеся годами — Страна изменилась, изменилось отношение наших граждан к экономической системе и жизни в целом. Разрыв между богатыми и бедными достиг недопустимого уровня! На фоне коррупции такое расслоение сыграло роль зажженной спички у пороховой бочки, чем воспользовались террористы, боевики и стоявшие за ними заговорщики. Следствие ведется. Я думаю, результаты вам будут известны, как и всей мировой общественности.

По словам Токаева, от экономического роста страны стали выигрывать ограниченные элитные группы, а доходы большинства уменьшаются или стагнируют. Так, в 2020 году в структуре национального дохода самая большая доля приходится на прибыль бизнеса — 61,5 процента, доля налоговых сборов составляет 7,3 процента, а на зарплаты казахстанцев приходится менее трети.

Президент заявил, что страна должна взять новый экономический курс, базовыми принципами которого должны стать честная конкуренция, прозрачность принимаемых решений, предсказуемость государственной политики, налоговая честность бизнеса и социальная ответственность предпринимателей.

Вячеслав ПОЛОВИНКО – «Свой в матрице» — Подчинив себе всю информационную повестку в Казахстане после самых массовых протестов в истории страны, президент страны Касым-Жомарт ТОКАЕВ перешел на новый уровень влияния на умы — фразеологический. Выступая на встрече с представителями крупного бизнеса 21 января, Токаев обогатил казахстанский фольклор выражениями «путать Гегеля с Бабелем» (об интеллектуальном уровне местных олигархов), «кто не спрятался — я не виноват» (о поиске компаний, уклоняющихся от налогов), «не справится с задачей — уйдет в небытие» (о руководителе назарбаевского фонда «Самрук-Казына»). Эта риторика вкупе с новыми мерами по перенастройке финансовых потоков в стране должна, по идее президентского аппарата, встряхнуть национальную экономику. Тут вам и налоговые льготы для тех, кто отправляет деньги в новый — придуманный Токаевым — фонд, но в то же время угрозы для 162 самых богатых людей страны. Тут и обещание не волокитить дела бизнесменов в судах, и возникшая из вакуума идея заставить олигархат брать шефство над колледжами.

Но главная сентенция Токаева — теперь все будет по-другому, не так, как было раньше, — была выражена во фразе «Платон мне друг, но истина дороже», которую президент произнес, описывая свои жизненные принципы. «Интерес государства для меня выше добрых отношений с кем-либо. Если это нужно для государства — я готов. Я уже принял очень трудные решения. И такие решения я буду принимать и в будущем», — заявил Токаев. Многие увидели в ней финальный удар по Нурсултану Назарбаеву и его культу личности: с прошлым покончено, теперь все будет по справедливости и по правде. Свобода — она ведь лучше, чем несвобода. Давайте строить новый мир — вот это все…

Да, в этой системе на первом плане не будет родственников Назарбаева — но уход в тень не означает ухода со сцены.

И — да, в этой системе решено на словах отказаться от фаворитизма по отношению к крупным бизнес-игрокам. Но именно что на словах: даже на встрече бизнеса с Токаевым находились бизнесмены, напрямую связанные с кланом Назарбаева (один из них и вовсе зять), и даже по их лицам было понятно, что эти новые правила игры не очень-то и новые. Были фаворитами у одного правителя, станем у другого — всего то и делов.

Дарья АНДРЕЕВА – «Эксперты о выступлении Токаева: польза от совета предпринимателей сомнительная» — Экономист, директор ТОО «OilGasProject» Жарас АХМЕТОВ отмечает, что в речи президента действительно были подняты очень важные вопросы, например об олигополии или социальном неравенстве. На вопрос о том, какие, на его взгляд, основные задачи можно выделить, Жарас Ахметов особенно отметил развитие конкуренции. При этом экономист считает, что о многих, не менее важных вещах, сказано не было. Например, об изменении социально-политической структуры общества.

— Экономика – это часть общественной жизни, процесс взаимодействия людей и организаций, создаваемых людьми. То есть, производство товаров и их обмен – это все процесс социально-общественного взаимодействия. Социально-политическая структура общества определяет и саму структуру экономики и правила поведения бизнеса, — объясняет Жарас Ахметов. — И если мы говорим об олигополии, о неравенстве, о разумной налоговой политике, то в первую очередь мы должны начинать с анализа и оценки социально-политического устройства нашего общества. Потому что если мы не меняем социально-политическое устройство, то мы и в экономике ничего не меняем.

Основным изменением в структуре социально-политического устройства Ахметов называет рост и разнообразие политических партий.

— У нас сильно централизованная власть, и это неправильно. Это снижает разнообразие политической жизни и ухудшает экономические условия, в том числе и ведение бизнеса. Соответственно, надо менять структуру власти и перераспределять полномочия. Может даже нужно ввести что-то вроде коммун, как в Европе. То есть, власть надо дробить, ее надо перераспределять – это первое. Второе — надо усиливать роль представительных органов власти – районных, городских, так как они больше осведомлены о ситуации конкретно на местах, — предлагает собеседник.

Сомнениям эксперта подверглась инициатива создания совета отечественных предпринимателей. На вопрос о его отношении к этой структуре Жарас Ахметов и сам задал немало риторических вопросов.

— Во-первых, кто будет туда назначать и избирать бизнесменов? Во-вторых, какие там будут региональные перекосы? В-третьих, есть малый бизнес, средний бизнес, крупный бизнес, есть сфера услуг, есть сфера производства — то есть, бизнес он очень разнообразен. Мы всех представителей должны объединить в этот совет? Или только ограниченный круг? А в ограниченный круг кто их будет назначать? – вопрошает Ахметов…

«Темирханов: Нужно проводить расследования по тем, кто нечестно обогащался» — Известный казахстанский экономист Мурат ТЕМИРХАНОВ прокомментировал выступление Токаева перед крупнейшими бизнесменами Казахстана.

— В целом выступление Токаева было вдохновляющим. Первое, что мне очень понравилось, – был сделан по-настоящему критический анализ проблем нашей экономики, который не делался ранее. Сейчас, пускай коротко, но глава государства обозначил корневые, ключевые проблемы, о которых раньше никто и не пытался заикаться.

Самое главное — было сказано о громадном расслоении общества, что чуть ли не половина населения Казахстана живет на минимальную зарплату и в то же время в нашей экономике есть «избранные». Были намеки, что часть богатых бизнесменов получили свои богатства несправедливо: за счет государства, за счет прямых подарков, за счет природных ресурсов и т.д. Конечно, это не про всех. Есть много бизнесменов, которые благодаря своей предприимчивости добились высоких показателей и не пользовались какими-то особыми привилегиями. Речь шла о тех, о ком говорил президент «друзьям — все, остальным — по закону». Это очень хороший месседж, который мне понравился и о котором никогда раньше не говорилось.

Еще один тезис, который мне понравился и который никогда ранее не озвучивался – что теперь не будет избранных, не будет элит, которым можно все, а остальным – по закону. Для меня это был самый главный новый принцип работы государства в условиях Казахстана.

В целом многие принципы и задачи, описанные президентом, очень хороши, но на данном этапе они обозначены лишь широкими мазками, без какой-либо конкретики…

Я считаю, что те бизнесмены, которые заработали свои состояния несправедливым, нечестным путем — в их адрес не нужно говорить: ну ладно, раз уж эти богатства твои, теперь уже не отнять. Нужно проводить расследования. Если не будет последствий – это будет плохой сигнал о том, что можно нечестно обогащаться за счет своих связей, и тебе за это ничего не будет. В результате такого подхода снова начнется недопонимание и недоверие народа к власти.

Я считаю, что реальным шагом к изменениям будет смена парламента, а затем и правительства. Потому что те люди, которые 30 лет работали по старым правилам игры, вряд ли придумают новые и будут играть по новым правилам. Нужен свежий взгляд – с новыми идеями, с конструктивной критикой текущей экономической политики в независимом парламенте.

Петр СВОИК – «Старые программы «ни о чем» уже никуда не годны» — Неудавшийся госпереворот, целью которого было сохранение кланово-семейной экономики, ставит под сомнение саму необходимость существования пустых программ, наподобие Плана нации «Сто конкретных шагов».

Еще в своем новогоднем обращении глава государства заявил, что Казахстан вступает в четвертое десятилетие Независимости, которое должно стать периодом всесторонней модернизации и обновления. И да, с первых же дней нового года «понеслось»… А ведь подавленная попытка государственного переворота, была явно направлена как раз на сохранение уходящей системы властвования и кланово-семейной компрадорской экономики.

Здесь стоит напомнить, что заявления о глубоких преобразованиях и самом решительном реформировании звучали давно. Вообще, провозглашение кардинального реформирования пронизывает деятельность казахстанской власти все три десятилетия Независимости – не было ни года, когда было бы заявлено, что все запланированные реформы завершены и теперь задача – поддерживать достигнутое в таком исправном состоянии.

Даже в год, когда было объявлено о досрочном завершении Стратегии «Казахстан-2030» и выдвинута Программа «Казахстан-2050». Но именно все последние годы, обещания реформирования звучали все чаще и это уже стало складываться в эдакий привычный фон, сопровождающий накапливающееся недовольство, ощущение безнадеги и чувство апатии, причем и в самой власти тоже.

Карлыгаш ЕЖЕНОВА – «Индульгенция Токаева: отнять наворованное или перестать воровать?» — Быть богатым в бедной стране – это проклятие. Такого человека ненавидит общество, а власть всегда даёт понять, что может «любого из них отвести в тюрьму».

Правда в том, что государство само долгие годы создавало условия для появления нелегитимного капитала. Все понимали, что коррупция – это короткий поводок для тех, кто сидит на этом крючке. Человек, которого всегда можно упрекнуть в том, что он пользовался своим доступом к государственным ресурсам, абсолютно подконтролен. Ему и в самом страшном сне не придёт в голову требовать честных выборов или свободных СМИ. Наоборот, всё это представляет для его капитала прямую угрозу. Таким образом, власть была просто заинтересована в коррупции.

Впрочем, иногда такая система давала сбои. Последний, самый громкий из них – создание ДВК. Триггером его появления была реакция на действия распоясавшегося Рахата Алиева, кстати, тоже члена Семьи, которого потом тоже обвинили в попытке государственного переворота. Тогда в шоке от альянса и членов правительства была не только страна, но и Назарбаев. Именно тогда он понял, что люди с большим капиталом могут представлять серьёзную угрозу…

Уцелевшие сделали для себя правильные выводы и сосредоточились у бюджетной кормушки. За редким исключением, собственно, эти люди и присутствовали на последней встрече Токаева с бизнесом. Ходят, кстати, слухи, что несколько человек из списка «Шиндлера» были приглашены, но уже на входе их не пустили: дескать, вас даже пожертвования уже не спасут.

Значит ли это, что те, кто выплатил благотворительный «откат», теперь получили индульгенцию от Токаева? Судя по его словам, нет.

«Кулуарность, непрозрачность, завышенные цены – с этими фактами необходимо срочно разобраться, уже дальше некуда. Даю месяц, причём в последний раз. Не будет решения – последуют жёсткие меры» – заявил Касым-Жомарт Токаев. Он не уточнил, о каких именно жёстких мерах идёт речь. Если предположить, что создание фонда «Қазақстан халқына» – это некое первое предостережение олигархам, то тогда не понятно, почему среди них оказались те, чей капитал не имеет отношения к госбюджету? Тем более неуместны перечисления однодневных зарплат служащих, даже если это депутаты…

В конце концов, когда мы упрекаем олигархат в излишней роскоши, надо вспомнить, что государство само подавало тому пример, финансируя помпезные и ненужные проекты. Это было неким негласным сигналом для бизнеса – если можно им, значит, можно и нам. В стране сформировалась культура, точнее, её самое вульгарное отсутствие, когда даже чиновники носили бриллианты, дорогие сумочки, а окрестности мегаполисов заполнились укромными фешенебельными районами и изысканными ресторанами, о которых те, кого назвали «мародёрами», даже не подозревают.

Государство десятилетиями развращало бизнес, развращало общество. И разве не логично было бы всё же обратиться сначала к чиновникам о том, что отныне правила игры будут другими? Судя по тому, как работает госаппарат, именно в нём до сих пор нет осознания, что мы проснулись в другой стране. Чтобы меньше воровали, нужны не показательные порки, а изменение всей экономической политики, когда государство заявит о своём глобальном выходе из экономики. Спас ли принцип госзакупок по принципу наименьшей цены от коррупции? Нет, её размеры только выросли до немыслимых объёмов. Где и почему формируется цепочка ненужных посредников при ценообразовании? Почему огромные деньги, выделенные на производство, так и не дошли до реального сектора? Ответить на эти вопросы гораздо труднее, чем создать «благотворительный общак» и раздавать подачки, даже если и дорогостоящие.

И наконец, всё происходящее напоминает проявление советского синдрома ненависти к любой частной собственности. Чиновник плохо видит разницу между спекулятивным капиталом и заработанным. Поэтому сейчас есть угроза начала кампаний против бизнеса в принципе…

Трудно не согласиться с президентом в том, что «монополизация бизнеса – это плохо и чревато общественной депрессией». Прав он и в том, что первый слой собственников сформировался во время перераспределения имущества распавшегося СССР. Второй – во время сырьевого суперцикла нулевых годов. Каким будет третий этап?

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