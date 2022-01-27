Раздавать нельзя продавать

Двойной смысл в формулировках Самрука: говоря о «Народном IPO», они подразумевают совсем не его

Настоящая байга началась вокруг возможно предстоящей приватизации активов ФНБ «Самрук-Казына», куда входят флагманы многих отраслей. Но продадут ли акции народу с дисконтом?

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«Необходимо, чтобы каждый гражданин нашей страны имел возможность получить часть национального богатства», — ровно год назад глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что следует возобновить программу «Народное IPO», реализуя акции в первую очередь физическим лицам – гражданам Казахстана.

Тогда интернет-газета ZONAKZ писала о том, что идея «Народного IPO» — как заезженная пластинка: и выбросить ее жалко, и слушать уже невозможно. Сроки IPO многих квазигосударственных компаний за последние годы переносились не раз и не два.

К тому же, как отмечал наш эксперт Арман Бейсембаев, «Мы начинаем ходить по кругу. Сейчас многое из того, что было сделано в прошлые годы, и впоследствии свернутое и закрытое, начинает возрождаться заново. Открываются агентства и министерства, которые уже когда-то существовали (а потом были закрыты и ликвидированы), накладываются запреты, которые уже когда-то накладывались (а затем снимались), начинаются инициативы, которые уже когда-то озвучивались и запускались (а затем сворачивались)».

Практически год минул, а общество так и не дождалось, когда же наконец квази прояснят свои планы с IPO (саботаж, да). Именно поэтому 29 декабря прошлого года, устав ждать, Казахстанская Ассоциация миноритарных акционеров (Qazaq Association of Minority Shareholders (QAMS) выступила с инициативой о размещении 10-25% акций компаний с госучастием на фондовом рынке Казахстана посредством IPO.

Члены управляющего совета QAMS уверены, что «приватизация должна быть инклюзивной — с вовлечением граждан страны, которые должны иметь приоритетное право на приобретение части выставляемых на продажу акций». По их мнению, это позволит приобрести ценные бумаги по более привлекательной цене, чем после международного IPO или продажи госпакетов стратегическим инвесторам.

«В ходе приватизации должен быть максимально задействован механизм IPO в целях обеспечения прозрачности процесса, а также развития внутреннего рынка капитала», — отметили в своем письме эксперты. Письмо, кстати, было адресовано президенту страны, премьер-министру (освобожден от должности), председателю Совета директоров АО «ФНБ «Самрук-Казына» и председателю Агентства РК по стратегическому планированию и реформам (освобожден от должности).

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И вот наконец пришел ответ из Самрука. Интересная картина получается. Согласно постановлению правительства, IPO должны провести следующие квазисубъекты: АО НК «КазМунайГаз», АО «Эйр Астана», АО НК «КазТрансГаз», АО «НК «Қазақстан темір жолы» и АО «НГК «Тау-Кен Самрук». А вот судьба АО «Самрук-Энерго» и АО «Казпочта» будет решаться другим способом. Они достанутся стратегическому инвестору, если что-то пойдет не так, то только в этом случае будет первичное размещение акций.

«Наиболее вероятными и «ближайшими» кандидатами для проведения IPO являются Эйр Астана и КМГ. Ранее в 2019-2020 годах Фондом совместно с компаниями уже осуществлялась подготовка к проведению международного IPO. Однако, ввиду кризисных явлений, активные мероприятия по подготовке были приостановлены во втором квартале 2020 года и по согласованию с Государственной комиссией по вопросам модернизации экономики РК новым сроком передачи КМГ и Эйр Астаны в конкурентную среду был определен 2022 год», — написал в своем ответе управляющий директор по инвестициям, приватизации и международному сотрудничеству, член правления Ернар Жанадил.

Он отметил, что целевым сроком для проведения IPO Эйр Астаны и КМГ определены первое и второе полугодие т.г., соответственно.

IPO КазТрансГаз планируется осуществить в 2023 году, «учитывая ограниченный объем спроса со стороны институциональных и розничных инвесторов на казахстанском рынке ценных бумаг, с учетом планируемого проведения IPO КМГ и Эйр Астаны в 2022 г., и в целях исключения «конфликта перетягивания ликвидности инвесторов» между потенциальными сделками».

С этим можно согласиться: не стоит выбрасывать на ярмарке весь товар сразу. Однако топ-менеджер ФНБ предупреждает, что все эти три компании не будут размещаться исключительно в формате «Народное IPO», который, согласно общепринятому пониманию, подразумевает: продажу акций исключительно в пользу розничных инвесторов (без институциональных, в том числе местных) и только на отечественном фондовом рынке; лимитирование объема продажи акций «в одни руки»; предоставление розничным инвесторам дисконта (в том числе сверх рыночного).

«Данные критерии «Народного IPO» в полной мере не отвечают стратегическим задачам Фонда и компаний по созданию долгосрочной рыночной стоимости, что более вероятно при размещении как на международном, так и местном рынке капитала в условиях участия институциональных квалифицированных инвесторов (в том числе глобальных) при должном объеме ценных бумаг в свободном обращении и уровне их ликвидности», — написал, как отрубил, Ернар Жанадил.

Он предположил, что международным инвесторам, вероятно, не понравится новость о приватизации крупнейших государственных компаний исключительно в формате «Народного IPO», нежели полноценного классического IPO на международных площадках. Более того, он уверен, что это может в целом негативно повлиять на инвестиционную привлекательность Казахстана!

Поручение президента позабыто. Правительственное постановление – да о чем вы? Общественная дискуссия не нужна. В ФНБ уже все решили, и за президента, и за народ. Квази обещают лишь синхронизировать международное и локальное размещение, что по условиям будет ни разу не «Народное IPO» — розничные инвесторы Казахстана смогут купить акции отечественных грандов лишь на общих основаниях.

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А после этих размещений будет затишье. Чтобы вывести на фондовый рынок Қазақстан темір жолы, его еще надо реанимировать. А Тау-Кен Самрук, который как бы тоже фигурирует среди «номинантов», по инициативе ФНБ исключен из списка: в лучшем случае на продажу будут выставлены его отдельные дочерние организации, да и то – не точно.

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