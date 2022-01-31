Что волновало душу казаха (в третьей декаде января)

Сетевые СМИ о казахской прессе

Ару ТЕНТЕКАЛИ — «Только акимы и министры, владеющие казахским языком, смогут вести продуктивные переговоры с населением» — На портале Аlashainasy.kz было опубликовано высказывание Ерикина БАЙГАБЫЛУЛЫ о необходимости для чиновников говорить на казахском языке.

«Новый премьер-министр Алихан Смаилов провел первое заседание правительства исключительно на государственном языке. Отрадно, что вновь назначенные министры Канат Мусин, Аскар Омаров, Ажар Гинаят, Каирбек Ускенбаев, Алибек Куантуров, Болат Акшолаков хорошо владеют казахским языком. Все рассказали о своих планах на 2022 год на чистом казахском языке. То, что новое правительство сразу обратило внимание на казахский язык, является хорошим знаком. Ведь для нас это было похоже на несбыточную мечту», ― подчеркнул автор.

По его словам, если правительство не свернет с этого пути, статус нашего родного языка будет возрастать. Он также подчеркнул, что теперь правительству необходимо оперативно перевести на государственный язык и документооборот.

«Собирала кизяки, смотрела за скотом: келинка из аула рассказала, как стала популярной». На портале Stan.kz было опубликовано интервью с Насибой ТУРСЫНБАЕВОЙ, которая называет себя первым блогером из глубинки. В 17 лет она стала невесткой в Туркестанской области и в 23 года воспитывает четверых детей. Помимо того, что девушка тащит все хозяйство на своем хребте и смотрит за скотом, она также ведет свой блог.

По ее словам, к мысли о блоге она пришла, когда сидела дома с ребенком в первые 40 дней после рождения. Ее 15-секундные сторис в инстаграме присылали ее мужу дальние и близкие родственники, из-за чего часто происходили размолвки.

«Однако позже я ему объяснила, что это дело, которое мне нравится, что у каждого человека есть свое личное хобби, и это вовсе не так плохо. Позже он начал относиться к этому с пониманием. Сейчас все домочадцы привыкли к моим съемкам», ― рассказала Турсынбаева.

Виктор МАЙЛИН – «И кто вы – погромщик или «мирный демонстрант»?» — Надо ли говорить, что известные события, случившиеся в первой декаде завершающегося января, всколыхнули общественное мнение в Казахстане по максимуму, по девятибалльной шкале. Прогнозы, угарные предложения по обустройству государства и фонда «Самрук», эйфория, и даже черный пессимизм (например: да всё будет еще хуже…) – всего этого вдоволь в масс-медиа. Газеты, порталы, сайты – кто во что горазд.

Разумеется, то, как рассматривают многие детали происшедшего, если можно так сказать, госСМИ или спонсируемые в частном порядке, или иностранными государствами (Радио Свобода, Азаттык Радиосы. Азаттык-ТВ) или просто зарубежные СМИ (в частности, российские) – сильно различаются по тональности и симпатиям. То же самое можно сказать и про соцсети.

Можно выделить два противоречивых мнения, соответственно, две большие группы. В одной мирными протестантами абсолютно считают всех митинговавших, включая погромщиков (коих по сути было максимальное большинство…); другие же указывают на то, что протестанты в массе своей вполне подходят под определение «экстремисты», «террористы», «организованные погромщики». В этом смысле определенная межа разделила масса-медиа и по языку. Нетрудно догадаться в каком месте и в каком направлении…

Вот такая складывается реальная диспозиция. И эта данность, крайне тревожная, не просто имеет место быть, она довольно упорно педалируется и вряд ли закончится в ближайшее время. Паблики полны ссылок на кадры, на которых запечатлено, например, как раненных участников «митингов» выдергивают на следствие, определяют в камеры. Либо как сельчане под Алматы охраняют могилу похороненного в первой декаде «Кровавого января» участника беспорядков, чье тело должно эксгумироваться, после чего должны произведены быть следственные действия на предмет от чего и при каких обстоятельствах погиб имярек… Но аулчане подозревают, что умершего могут причислить «задним числом» к террористам. Вот таков текущий информационный фон, шум, тематика…

Много резких высказываний в соцсетях по поводу начавшихся репрессий со стороны силовиков, прежде всего полиции к тем людям, которые выходили на митинги, но являлись поистине мирными демонстрантами. И над всем этим реет главный вопрос: что это все-таки было? Что прежде всего надо сделать: отделить зерна от плевел? Т.е. понять, кто был погромщиком, а кто нет? Или это не главное и пока никто не знает еще более животрепещущего: такое может повториться или такому потрясению больше никогда не бывать?

Одним из вопросов поставленного казахскоязычной прессой касается будущего Сената Парламента РК и Ассамблеи народа Казахстана. Причем поставлен очень критически к этим институтам. Статья Нұрая РАХЫМА в газете «Жас Алаш» так и называется: «Сенат пен Ассамблеяны тарату керек пе?»-«Надо ли делать роспуск Сенат и Ассамблеи?». Обозреватель «ЖА», опираясь на определенное общественное мнение, явно направленное против данной структуры, называет Ассамблею «домом, который воздвигнут внутри дома». Поэтому можно ли сказать, что именно Ассамблея народа Казахстана является органом, который призывает к дружбе и примирению других национальностей и казахов, живущих в одной стране? Не говоря уже о том, что от Ассамблеи в парламент попадает 9 депутатов на самом деле нелегитимных, т.к. они назначены в депутаты, а не стали ими на основе выборов.

Не менее сильной критике подвергся вышеупомянутый Сенат (что-то вроде «верхней» палаты парламента РК), который назван в статье органом, который, как говорят в обществе, «стал домом престарелых с незначительной пользой для населения». Для унитарного государств с 19 млн. населения двухпалатный парламент ни к чему – выносит вердикт автор статьи. К тому же, все эти структуры влетают для госбюджета в астрономическую сумму.

Да, в пестром и разноголосом постсобытийном хоре сегодня раздаются всякие мнения и утверждения. После последних знаменитых президентских выборов фигура такого общественного деятеля и политика как Амиржан КОСАНОВ, одного из старейшин казахстанского оппозиционного движения, стала, прямо скажем, очень неоднозначной. Ставя ему в вину прежде всего тот факт, что он вроде как не был до конца принципиальным, будучи соперником действующего президента на выборах 2019 года, казахскоязычная пресса и общественное мнение, в частности «фейсбучное», до сих пор клянет его за это.

Но в принципе, А.Косанов не был долго на задворках как критикуемый деятель и сейчас он если не на коне, то вполне заметен на гребне информационных волн. Это профессиональный журналист, уже многие годы занимающийся чем-то вроде политических обзоров с оппозиционной подоплекой, причем одинаково хорош в двух языковых стихиях – как в русском языке, так и в казахском. У него по сути есть авторская колонки в таких изданиях как «Новая газета-Казахстан» (известная своими либеральными красками), в последнее время заметен он своими материалами и на различных казахскоязычных ресурсах, не говоря уже о том, что он вновь стал очень активен в соцсетях.

«Привет из Абу-Даби…» — «А мы в Абу-Даби»: сын Кулибаева передал привет» – об этом проинформировала своих читателей газета Alashainasy.kz. Издание сообщило, что на опубликованном в социальных сетях видео сын главы академии МВД генерала Талгата КУЛИБАЕВА Бексултан с сигарой в руках интересуется ситуацией в Казахстане.

«Как у вас там? Не стреляют? А у нас в Абу-Даби стреляют», – произносит Бексултан Кулибаев.

«На митинг выходили в основном казахоязычные казахи» – материал с таким заголовком появился на страницах газеты Abai.kz. Автор публикации Сабит РЫСБАЕВ считает, что причиной недовольства людей стал большой разрыв в доходах между богатыми и бедными. По его мнению, необходимо вновь реанимировать обсуждение ранее поднимавшейся в казахском обществе темы подоходного налога.

Автора материала также уверен, что в стране нужно ввести налог на роскошь, потому что казахстанцы, владеющие одной или двумя квартирами, платят такую же сумму, что и владельцы 100-200 квартир. По его словам, это несправедливо, так как владение 1-2 квартирами – это вынужденная мера, для пассивного дохода. По этой причине владельцы 4-5 квартир должны платить другую сумму налога, тогда и люди перестанут массово скупать жилье.

«Основная обязанность государства – формирование среднего класса. При большом количестве среднего класса будет много занятых. Среди митингующих было много казахоязычных казахов. У нас в основном они бедствуют. Люди с доходом в 2-3 тысячи долларов не выходят на такие митинги. И магазины грабят бедняки, которые зимой ходят в летней обуви. Если у желающих построить новый Казахстан не появится цели сократить количество бедных, то нам будет трудно», – написал Сабит Рысбаев.

«Заместитель председателя Ассамблеи занимается провокацией», сообщает газета Qamshy.kz. По данным издания, в социальных сетях бурно обсуждают заявление Марата АЗИЛЬХАНОВА, который во время проведения круглого стола отметил, что представители этнических групп не участвовали в январских беспорядках.

В публикации подчеркивается, что этими словами Азильханов дал понять, что поддерживает президента и согласен с его позицией. Но как понять его высказывание о том, что этнические группы не причастны к беспорядкам в стране?

«Да, на митинги во многих городах страны выходили только дети казахского народа, но они поднимали проблемы не только казахов, но и всех граждан Казахстана. Кроме того, никто из собравшихся не говорил, что одни казахи вышли на митинги, и не спрашивал, где граждане Казахстана другой национальности», – пишет издание.

«Алтынай Жорабаева высказала свое мнение относительно Елбасы», и его тут же опубликовали на страницах газеты Ernur.kz. Отмечается, что популярная казахстанская певица, обладательница ордена «Құрмет» Алтынай ЖОРАБАЕВА всегда высказывает свое мнение о происходящих в стране событиях. Во время мирных митингов она призывала народ не поддаваться на провокации. Теперь певица признается, что у нее болит сердце, когда она слышит призыв, адресуемый Нурсултану Назарбаеву, «Шал, кет!».

Изначально своим мнением певица поделилась в социальных сетях, подчеркнув, что она всегда говорила властям правду – где надо хвалила, а где надо критиковала. Поэтому не нужно считать ее нынешние действия «подхалимажем». К тому же сейчас Елбасы не занимает никакой должности.

Досымжан НАУХАНОВ – «Казахстан войдет в число развитых стран через 10 тысяч лет» — Таким прогнозом поделился в соцсети первый заместитель акима Шымкента Шынгыс МУКАН.

Adyrna.kz опубликовал пост, в котором автор порассуждал о темпах развития страны — «Есть разные люди — способные и неспособные. Неспособный человек обычно не сдерживает обещаний, безответственный на работе, сплетничает, врет, не уделяет должного внимания своей семье…

Государства тоже такие. Есть страны, которые способны вести политику, а есть которые не способны. В общем, политика в мире одна — забота о народе. Однако одни государства более способны вести такую политику, а другие менее.

Хотя нет инструмента для измерения способностей людей, есть индекс, который измеряет способности государств».

«Американка владеет 27 языками, но самый любимый — казахский» — Кэмеррон ФАРР мечтает посетить Казахстан и ближе познакомиться с местной культурой.

О любви к казахскому языку известный казахстанцам полиглот Кэмерон Фарр рассказала корреспонденту Baq.kz.

— Наша семья живет в американском городе Атланта. Маму зовут Джули, отца — Джеф. Также у меня есть брат и две собаки. Всем членам семьи я дала казахские имена. На данный момент знаю 26 языков, в их числе кызгызский, уйгурский, якутский, турецкий. Однако многие спрашивают, знаю ли я русский язык. Русский у меня плохой и турецкий не очень, но с каждым днем растет интерес к казахскому языку...

Дома и в школе меня называют Кэмерон. Я сама выбрала казахское имя и фамилию Кудайбергенкызы, как у Димаша Кудайбергена. А слово «қыз» на казахском особенно нравится, его можно добавить к имени.

«Состоятельные граждане должны перестать хвастать богатством в соцсетях» — Реклама «богатой жизни» наносит очень большой ущерб нашему будущему поколению.

Так считает депутат Ерлан САИРОВ, пишет Adyrna.kz — «Нашим «состоятельным» гражданам нужно прекратить рекламировать свое накопленное имущество в социальных сетях. Реклама «богатой жизни» наносит очень большой ущерб нашему будущему поколению.

Общество никогда не изменится, если будет сформировано мнение о том, что успех — это погоня в целях обретения всего мира и обжорство. К тому же такое поведение вызывает негодование, вражду между гражданами страны».

«Правительство использует ложную и неточную статистику» — Депутат Елнур БЕЙСЕНБАЕВ заявил, что национальное бюро статистики распространяет ложные данные, пишет Adyrna.kz.

«Одним из недостатков правительства в принятии решений является использование ложной и неточной статистики. Статисты, похоже, не слышали о том, что в августе-сентябре картофель подорожал в три раза, а некоторые строительные материалы — в 2,5 раза, и цены на них по сей день остаются на прежнем уровне.

При этом в министерстве торговли заявили, что общий рост цен не превысил 12%. Ни одно из этих данных не было опровергнуто национальным бюро статистики», — сказал он.

Депутат отметил, что аналогичная ситуация и по вопросу заработной платы. Так, национальное бюро статистики сообщило, что средняя зарплата в стране составляет 257 тыс. тенге, а среднедушевой номинальный доход населения — около 131 тыс. тенге.

По словам Бейсенбаева, этим цифрам не верят сами статисты, не говоря уже о простых гражданах.

«По расходам на продовольствие казахстанцы сравнялись с жителями Камеруна» — Расчеты произведены на основе годовых данных о расходах домашних хозяйств из базы данных Euromonitor International.

По расходам на продукты питания казахстанцы сравнялись с жителями Камеруна и Анголы. Об этом заявил депутат Ерлан СМАЙЛОВ, направив запрос премьер-министру Алихану Смаилову, пишет Stan.kz.

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