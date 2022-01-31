«Революция 95 года» и «Апостолы Великого Хана»

Часть 1, Часть 2.

Ранее мы рассказали об уникальной коллекции именных орденов Назарбаева: «Алтын Кыран» (Золотой Орел) и «Нурсултан Назарбаев». Но в этой коллекции есть еще более значимая реликвия, своеобразная медаль имени Назарбаева, лицевая сторона которой – «революция 1995 г.», а тыльная – «Апостолы Великого Хана», совершившие эту революцию. Эти два детища Назарбаева, как две стороны одной медали, в полной мере отражают его главное достижение: создание в Казахстане авторитарного государства, которое сейчас разваливается на наших глазах. Власти еще питают надежды что-то сохранить, лихорадочно заметая «под ковер» вместе с уличной пылью внешние следы этого развала, пытаясь удержать при этом хоть какие-то внутренние скрепы. И культ личности Первого Президента – Елбасы, пестовавшийся в течение почти 30 лет – едва ли не единственная возможность демонстрировать народу сплоченность нынешней, назарбаевской элиты.

«Революция 95 г.» произошла в марте 1995 г. путем разгона законно избранного Верховного Совета XIII созыва (официально именуемого прекращением полномочий) и завершилась в январе 1996 г. с началом работы нового двухпалатного парламента. Страна вошла в революцию «демократией с республиканской формой организации власти и Конституционным судом», а вышла из нее «унитарным государством с президентской формой правления» и Конституционным Советом, подотчетным Президенту.

Конечно, это не была революция в подлинном смысле этого слова, это был фактический захват всей полноты государственной власти в стране действующим президентом и его приспешниками с целью установления своих корпоративно-клановых порядков. Это был политический шабаш, длившийся без малого год, в течение которого Назарбаев и его команда бесконтрольно принимали законы о государственном управлении (включая Конституцию и закон «О Президенте Республики Казахстан»), о приватизации государственной собственности в наиболее прибыльных и перспективных отраслях народного хозяйства, о проведении экономических реформ, которые фактически предопределили характер развития страны на многие годы вперед.

События 1995 г. – это грязная политика, детектив и криминал в одном флаконе. Они еще ждут своего расследования и беспристрастной оценки.

Здесь же мы ограничимся одним характерным для этих событий фактом. Речь идет о законе РК №2576 – XII от 10 декабря 1993 г. “О временном делегировании Президенту РК и главам местных администраций дополнительных полномочий», который использовался заговорщиками 95 г. для прикрытия своих неправомерных действий. Дело в том, что этот закон в свое время был принят по представлению Верховного Совета XII созыва с целью заполнения законодательной лакуны, образовывавшейся до избрания Верховного Совета XIII созыва. После его избрания в марте 1994 г. закон от 10 декабря 1993 г. потерял свою силу, так как согласно этому закону президент наделялся законодательным правом «на срок до начала работы первой сессии вновь избранного Верховного Совета», т.е. Верховного Совета XIII созыва. Кроме того, этот закон предусматривал, что единолично принятые законы и акты «действуют до принятия соответствующих законов Республики Казахстан», т.е. все единоличные указы президента Назарбаева, принятые им в период с 11 марта 1995 г. по 30 января 1996 г., подлежали рассмотрению в Мажилисе и принятию им соответствующих законов Республики Казахстан.

Любая революция имеет своих героев и своих мучеников, и «революция 95 г.», не является исключением. В этой связи надо рассказать о ближайших подручных президента Назарбаева, совершавших революцию 95 г., которых мы уже упоминали как команду «апостолов Великого Хана». Во всяком случае, так называет ее Рахат Алиев в своих мемуарах, которые, кстати говоря, в свете происходящих событий следовало бы рассекретить и открыть к ним общественный доступ.

«Апостолы Великого Хана» — это не просто собирательное имя. Это — единая команда, сплоченная не только идейно, но и организационно, спаянная общей преданностью Назарбаеву, которого они почитали как Великого Хана. Как бы то ни было, но «апостолы Великого Хана» стали настоящей движущей силой «революции 95 г.», обеспечившей ее первоначальный успех и последующее безнаказанное продолжение в течение почти 30 лет.

Настало время назвать их поименно: Кажегельдин, Утемуратов, Абыкаев, Нуркадилов, Сарсенбаев, Абишев, Ни, Алиев, Балгимбаев, Калмурзаев, Тасмагамбетов, Тажин, Масимов.

В этом списке все наиболее выдающиеся деятели эпохи Назарбаева. Из него вышли все премьер-министры первого двадцатилетия (Кажегельдин, Балгимбаев, Токаев, Тасмагамбетов, Масимов), а также большая часть руководителей Комитета национальной безопасности (Алиев, Абыкаев, Тажин и Масимов).

Экономический блок команды представляли Абишев, Утемуратов, Ни, Калмурзаев.

Особое место среди «апостолов Великого Хана» занимают, безусловно, Нуркадилов и Сарсенбаев. Яркие, харизматичные политики конца 90-х – начала 2000-х, они, по-видимому, плохо вписывались в жесткие рамки организованной команды и в определенный момент вошли в противоречие с ее внутренним регламентом. В конечном счете, возникшее противостояние завершилось трагически: оба политика были убиты.

Печальная участь постигла и Рахата Алиева, единственного из «апостолов Великого Хана», решившегося на откровенные признания: он был найден повешенным в венской тюрьме на 41 день после смерти в Алматы своего отца.

Команда «апостолов Великого Хана», как команда корабля в открытом море, была тщательно закрыта как на вход, так и на выход. Как мы видели, желание покинуть команду было сопряжено со смертельным риском. Только Кажегельдину, единственному из команды, удалось «бежать на берег». Он, будучи премьер-министром, выехал заграницу и больше никогда не возвращался в страну. Это, безусловно, спасло ему жизнь, но стоило отлучения от родины и заочного тюремного срока.

В свое время по естественным причинам (официально, по болезни) ушли из жизни следующие влиятельные апостолы: Абишев — в 1998 г., Ни — в 2010 г., Калмурзаев – в 2012 г., Балгимбаев – в 2015 г. Характерно, что все они заболели и умерли в тот момент, когда прошел пик их активности в команде, и они уже были в известном смысле балластом.

Странным образом эта особенность жизни и смерти известных людей эпохи Назарбаева распространяется и на некоторых других деятелей режима, формально не входивших в команду «апостолов». Так, например, Джолдасбеков У., активный участник и организатор так называемого «самороспуска» Верховного Совета XII созыва, ставшего исходной точкой «революции 95г.», неожиданно умер летом 1999г в возрасте 68 лет.

В 2000 г. в возрасте 50 лет умер от сердечного приступа Оспанов М., первый председатель Мажилиса, которому пришлось приводить в законодательный порядок последствия «революции 95 г.» и быть участником подготовки первой версии закона о «Первом Президенте РК» от 20 июля 2000 г.

В том же году в возрасте 53 лет скончался Шайкенов Н., сыгравший ключевую роль в разгоне Верховного совета XIII созыва, в разработке и принятии Конституции 95 года, а также законов « О Президенте РК» от 26 декабря 1995 г. и о «Первом Президенте РК» от 20 июля 2000 г.

Завершая обзор причин, вызвавших январский коллапс, можно с уверенностью заявить: январские события стали результатом логического развития политико-социальных процессов, запущенных в 1995 г. Назарбаевым и его командой в ходе так называемой «революции 95 г.», превратившей Казахстан из страны с демократическими устремлениями в топорное авторитарное государство. Правовой базой этого государства, постепенно избавляющегося теперь от злой воли своего основателя, продолжает оставаться его политическое наследие : Конституция 1995 г., Закон « О Президенте Республики Казахстан» от 26 декабря 1995 г. и Закон «О Первом Президенте Республики Казахстан» от 20 июля 2000 г., образующие своего рода «правовую подушку», удерживающую режим на плаву.

А январские события, назревавшие в стране как социальный бунт отчаявшихся от бесправной жизни людей, спровоцировали неуклюжие действия самих властей, запутавшихся в собственном хитроумном плане «транзита власти». При этом даже незначительных усилий со стороны народа оказалось достаточно, чтобы свалить личную диктатуру Назарбаева.

Осталось сбросить с пьедестала обветшавшие ошметки его политического режима и начать строить «с чистого листа» новую страну, страну людей, а не одного Назарбаева и его клана.

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Фото: maslihat01.kz

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