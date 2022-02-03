Для иностранных инвесторов «первой волны» наступила золотая пора – они купаются в дивидендах

Правительство Казахстана уже в ближайшем будущем должно провести строгую ревизию инвестиционной политики

Пора последовать совету профессора Преображенского: «И – боже вас сохрани – не читайте до обеда советских газет». По наблюдениям булгаковского героя, пациенты, не читающие газет, чувствуют себя превосходно, а вот те, кого он специально заставлял читать газету «Правда», — теряли в весе.

Когда же мы читаем источники, которые мало чем отличаются от главной большевистской газеты, мы все преисполняемся неким чувством восторга – надо же, какая круть! Порой трудно не поверить – настолько все убедительно и аргументированно. Традиция выдавать желаемое за действительное никуда не делась. Продолжает процветать, несмотря на события свинцового января.

Так вот, на днях на сайте национальной компании KAZAKH INVEST появилось интервью председателя правления Меиржана Юсупова. Обычно бюджеты на PR «сливались» во второй половине года, но тут особый случай. Так сказать, «кризисное включение» — вероятно, чтобы не попасть под раздачу после всего случившегося в стране: ведь посмотрите, какая чистка идет и в государственных, и окологосударственных структурах.

Если послушать CEO, то компания, отвечающая за инвестиции в страну, превосходит сама себя. Он ловко жонглирует цифрами, говорит об инвестициях в те сферы, которые традиционно оставались вне интереса инвесторов — АПК, нефтегазохимия, возобновляемая энергетика, производство стройматериалов, бытовой техники и др.

Вдаваться в подробности пафосного рапорта не будем, но одну цитату г-на Юсупова привести не помешало бы.

«Что касается общей статистики, по информации Национального банка РК, по результатам 9 месяцев 2021 года в Казахстан было привлечено 18,7 млрд. долларов. В сравнении с 2020 годом наблюдается прирост инвестиций на 50%», — отметил топ-менеджер.

Это как посчитать. Если учитывать все компоненты инвестиций (инструменты участия в капитале, реинвестиции, долговые инструменты), то, возможно, и наберется эта цифра – $18,7 млрд.. Однако сам Национальный банк очень скрупулезно подходит к подсчету прямых инвестиций. И, если верить ему, то за 9 месяцев прошлого года инвестиций в разные отрасли страны было всего на сумму $4,540 млрд. (так называемое чистое принятие Казахстаном обязательств перед нерезидентами по прямым инвестициям).

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В этом же вопросе попытались разобраться аналитики Ассоциации финансистов Казахстана (АФК). И они неожиданно выяснили, что за последние 7 лет основной приток иностранных инвестиций в Казахстан составляют заёмный капитал и реинвестиции! То есть, те сказки о привлечении рекордных инвестиций в страну, которые нам рассказывают те или иные должностные лица, уже давно не соответствуют действительности.

«С 2015 года в Казахстане сохраняется дефицит текущего счета платежного баланса (тек. −$4,1 млрд. или 3,3% от ВВП за 9 месяцев 2021 года). Участие иностранных инвесторов в крупных проектах горнодобывающей и обрабатывающей промышленностей приводит к распределению между ними высоких экспортных доходов в форме дивидендов, не изъятой прибыли (реинвестиции) и вознаграждения по займам, предоставленным иностранным инвесторам», — отметил аналитический центр АФК в своем исследовании.

Эксперты обращают внимание на то, что экономика Казахстана остается экспортно-ориентированной, с высокой долей сырьевого сектора (за 9 месяцев 2021 года доля нефти и газа в экспорте товаров составила 53,8%, металлов – 19,1%, урана – 1,9%). «При этом высокие цены на минеральные ресурсы не способствуют улучшению текущего счета платежного баланса, так как большая часть доходов казахстанских компаний от экспорта принадлежит иностранным инвесторам, исторически финансирующим развитие этих компаний», — и это только верхушка айсберга.

На самом деле качество прямых иностранных инвестиций, поступающих в последнее время в Казахстан, очень сильно изменилось, заместив классическое участие в капитале на долговые инструменты (внешний долг) и реинвестированные доходы, которые не всегда поступают в экономику, а могут накапливаться до решения инвестора об изъятии. Более того, участие иностранных инвесторов в капитале казахстанских предприятий имеет тенденцию к снижению.

В общем, для иностранных инвесторов «первой волны» наступила золотая пора – они купаются в дивидендах…

А дальше – внимание, — еще одна цитата: «За тот же период устойчивый приток средств (финсчет) из внешнего мира в Казахстан (тек. $5,7 млрд. или 4,5% от ВВП за 9 месяцев 2021 года) был, в основном, обеспечен за счет госсектора (сокращение валютных активов Нацфонда и международных резервов, а также государственные заимствования). В результате для поддержки экономики и обеспечения валютной стабильности с 2015 года было продано/изъято $27 млрд. активов Нацфонда и $10,1 млрд. золотовалютных резервов».

Теперь понятно, какой поток денег идет в нашу страну. Говоря простыми словами, деньги просто возвращаются на родину – из-за экономической нестабильности, из-за необходимости поддерживать валютный курс и пр.

Эксперты подсчитали, что в результате активного использования средств Нацфонда и резервов с 2015 года произошло их операционное сокращение на $37,1 млрд., которое было частично нивелировано увеличением физического объема золота в резервных активах и ростом его рыночной стоимости (+ $16,4 млрд.), а также стоимостной переоценкой ценных бумаг, входящих в портфели Нацфонда и золотовалютных активов.

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По сути, аналитики АФК обозначили очень большую проблему, с которой мы столкнулись: страна уже не является активным реципиентом иностранных инвестиций. Инвестиции в горнодобывающую промышленность уже иссякают, а в другие секторы деньги, увы, не идут.

В обрабатывающей промышленности хоть и удвоились инвестиции в 2021 году, но их недостаточно, многие отрасли (легкая промышленность, деревообработка, изготовление бумажных изделий, продукты нефтепереработки и пр.) по-прежнему «провисают». Наше сельское хозяйство в глухом загоне – за 9 месяцев 2021 года инвесторы направили сюда лишь $600 тыс. Сектор «Транспорт и складирование» традиционно в глубоком минусе…

Эксперты уверены, что нужно учитывать качество привлекаемого инвестирования и развивать такие проекты, когда иностранные инвесторы могли бы входить в капитал компаний, в том числе в рамках IPO, приватизации и пр.. Хорошим вариантом было бы и вовлечение реинвестиций в основной капитал.

В случае с инвесторами в нефтянке, которые извлекают прибыль десятками миллиардов долларов ежегодно это мало осуществимо, но и не о них речь. Сейчас нам нужны другие идеи.

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