«Выборы, оппозиция, многопартийность. Какие политические реформы ожидают Казахстан»

Сетевые СМИ о будущем

Сауле ИСАБАЕВА – «В каких политических реформах нуждается сегодня Казахстан?» — Страна вновь оказалась на пороге крупных политических реформ — президент озвучит их в сентябре в рамках своего очередного Послании народу Казахстана. Причем, как пообещал Касым-Жомарт ТОКАЕВ, теперь они будут подготовлены на основе широкого и конструктивного диалога с гражданским обществом и экспертами. Мы тоже решили присоединиться к этой важной дискуссии, предоставив на страницах нашего издания площадку для обмена мнениями авторитетным экспертам.

Максим КРАМАРЕНКО, руководитель Информационно-аналитического центра «Институт евразийской политики» — Отсутствие оперативной и адекватной реакции на запросы казахстанского общества к власти стало основным триггером – фактором, спровоцировавшим «алматинскую трагедию» в начале января. По сути, политическая система Казахстана не восприняла требования общества, вызванные повышением цен на газ и другими социальными проблемами, и в итоге зашла в управленческий тупик. Как следствие, в стране возникла кризисная ситуация – почти по В.И.Ленину, когда «верхи не могут, а низы не хотят….». Только в нашем случае получилось, что верхи, они же власть, просто не услышали или не придали значения проблемам низов, то есть народа, чем не преминула воспользоваться третья сила, попытавшаяся совершить государственный переворот.

В нашей стране основным коммуникационным органом власти является парламент – это слово можно так и перевести с французского как «коммуникатор», ну или просторечно – «говорильня». Наличие такого представительного и законодательного органа является признаком демократии и четкого разделения ветвей власти. По идее, одна из основных функций парламента (впрочем, как и областных, городских, районных маслихатов) — представительство интересов всех социальных групп, существующих в нашей стране. Но так ли это на самом деле?!

Если говорить в целом о политической модернизации, которую предлагает продолжить Касым-Жомарт Токаев, то необходимо обратить внимание на интересные мысли, высказанные недавно Айдосом Сарымом, депутатом мажилиса. Рассуждая о том, каким хотела бы видеть Казахстан соседняя Россия, он проводит аналогию с США и их двусторонними отношениями с тоже соседними Мексикой и Канадой. Намекая на то, что для РФ выгоднее был бы такой же уровень взаимодействия с Казахстаном, как у США с Канадой. Мне тоже нравится образ Канады, но в ключе проводимой там языковой политики, которая направлена на реализацию важной функции государства – народосбережение.

Данил БЕКТУРГАНОВ, руководитель общественного фонда «Гражданская экспертиза» — Прежде чем говорить о какой-то конкретике, законах и программах, нужно зафиксировать существующее ныне положение. Кто-то из великих сказал, что закон появляется там, где нет любви. В этом плане приходится согласиться: между гражданским обществом и властью в Казахстане нет и никогда не было любви. И сейчас это выражается в задержаниях гражданских активистов и журналистов – их чуть ли не приравнивают к мародерам. И я нисколько не удивлюсь, если гражданских активистов в итоге и назовут основными виновниками произошедших столкновений…

Почему я считаю это важным? Не секрет, что в течение долгого времени государственные СМИ не обращали внимания на события, которые происходили в гражданском обществе. Это выходило за рамки их редакционной политики – примерно такие объяснения многие общественники, в том числе и я, получали, когда приглашали сотрудников этих СМИ на какие-либо мероприятия. Согласен: возможно, данная тема несколько выходит за рамки сегодняшнего обсуждения, но все-таки мне представляется важным то обстоятельство, что власти совершенно не понимали и не имели объективной информации о том, что на самом деле происходило в гражданском обществе все эти годы. По сути, государственные СМИ создавали для них уютный кокон всеобщего «одобрямса», и многолетнее замалчивание проблем оказалось гибельным, «нарыв» прорвался неожиданно и обернулся многочисленными жертвами. Это тоже очень поучительный урок.

Что касается политических реформ, то я уже неоднократно высказывал свое мнение: нам, по сути, не очень-то и нужно много новых законов – давайте попробуем хоть какое-то время пожить по тем, которые уже есть. А что нужно вырвать с корнем, так это уродливую правоприменительную практику, когда каждый чиновник трактует закон не с точки зрения его буквы и духа, а с точки зрения своего удобства и выгоды. Однако есть и законы, которые нуждаются в пересмотре. В первую очередь это законы о выборах, СМИ, политических партиях, мирных собраниях.

Уразгали СЕЛЬТЕЕВ, директор Института евразийской интеграции — Первое, что нужно сделать, — раскупорить, открыть все каналы и впустить в общественно-политическое пространство реальных, а не формальных, лидеров общественного мнения, авторитетных людей, общественных деятелей, которые будут выражать и отстаивать интересы и запросы максимального числа социальных групп.

Кто как не центральная власть должна быть заинтересована в создании таких площадок, через которые можно увидеть, что на самом деле происходит на местах? В этом и заключается суть «слышащего государства»: у людей появятся действенные каналы связи, посредством которых они смогут не просто доносить свои проблемы, но и добиваться их решения. Причем последние должны системно встраиваться в проводимую властями политику, а не быть просто показательными (мол, государство услышало народ и тут же удовлетворило его запросы). Пора признать, что именно отсутствие таких каналов во многом и становится причиной всех митингов, протестов, а теперь уже и социальных взрывов.

«В каких политических реформах нуждается сегодня Казахстан? Часть 2-я» — Юрий БУЛУКТАЕВ, главный научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК — Реформы в политике, впрочем, как и в экономике и социальной сфере, призваны обеспечить бескризисное прогрессивное развитие, предотвратить социальный взрыв в тех сферах, где назрели наибольшие противоречия, купировать насилие и конфронтацию. Не зря некоторые аналитики одним из критериев успешности реформаторской деятельности считают отсутствие социальных и политических конфликтов. Поэтому в условиях, когда недавние события едва не ввергли страну в ситуацию социального и политического хаоса, вполне естественным выглядит анонсированное главой государства обещание озвучить в сентябре этого года в Послании народу Казахстана новый пакет политических реформ, который будет подготовлен на основе диалога с гражданским обществом и экспертами. Так что впереди еще девять месяцев обсуждений и дискуссий.

Что касается содержания нового пакета реформ, то можно предположить, что будут приняты поправки в законы о выборах, парламенте и партиях. Формирование мажилиса, возможно, будет решено осуществлять на основе смешанной избирательной системы: то есть, 50% депутатского корпуса – пропорционально, 50% — мажоритарно. Учитывая, что реформа как процесс изменения предполагает коренную трансформацию объекта, а не просто его частичную коррекцию, полагаю, что количественную планку для создания политической партии снизят с 20 тысяч до 3-х либо 5 тысяч человек. Это, безусловно, будет способствовать развитию партийной системы. Как подчеркивал сам Касым-Жомарт Токаев, «политический плюрализм позволяет государству развиваться и укрепляться эволюционным путем».

Казбек БЕЙСЕБАЕВ, политолог, бывший дипломат — Политические реформы не просто назрели – это уже срочная необходимость. Их оттягивание, как показали трагические события января, начавшиеся с политических требований, может иметь весьма печальные последствия для страны. Но это не должны быть реформы ради реформ, важно направить их, прежде всего, на изменение системы управления страной, в которой вся власть, экономика и финансы, парламент и суд оказались под контролем одного человека. Выстроенная прежним президентом под себя, она продолжила функционировать даже после его ухода, во многом сковывая действия нового руководства страны…

Считаю также необходимым распустить парламент и объявить досрочные парламентские выборы. Причем, не дожидаясь сентября, когда президент объявит новый пакет реформ. Параллельно властям следует создать специальный центр реформ, в котором можно собрать толковых специалистов, которые бы занялись разработкой предложений по конкретным направлениям.

Газиз АБИШЕВ, политолог — Полагаю, что Касым-Жомарт Токаев не станет форсированно демократизировать политическую систему, поскольку это чревато социально-политическими катаклизмами. Если быстро передать много полномочий в свободное политическое поле (в том числе свободно покупаемое), при этом продолжая политику перенаправления больших денег от олигархов в сторону народа, то можно столкнуться с серьёзными проблемами (латиноамериканский вариант).

Что нам нужно прежде всего? Во-первых, либерализация политического поля; во-вторых, упрощение процедуры создания партий; в-третьих, разрешение на создание избирательных блоков; в-четвертых, усиление контрольной функции парламента; и, в-пятых, введение системы 50 на 50 — одномандатные округа и пропорциональная система.

Санат УРНАЛИЕВ – «Выборы, оппозиция, многопартийность. Какие политические реформы ожидают Казахстан» — По словам политолога Эдуарда ПОЛЕТАЕВА, Казахстан с января начал жить в «несколько новых условиях» и руководство страны к сентябрю проведёт определённый мозговой штурм и сбор предложений по поводу политических реформ.

«Сейчас нужно, чтобы все чуть подостыли и эмоции поутихли. Вероятно, осенью будет очередное послание президента, как это было в прошлом году. Возможно, в нём контуры политической реформы и будут озвучены«, – сказал Полетаев.

Со стороны общества сейчас есть запрос на новые политические партии и на реформирование партийно-политической системы в целом, полагает эксперт.

«Возможно, появятся новые политические силы и движения, потому что людям необходимо выражать свою общественно-политическую позицию, а не все партии сейчас могут предоставить нужный микрофон«, – отметил эксперт.

Некоторая часть общества требует радикальных перемен, в частности предлагают провести внеочередные парламентские выборы. По мнению Эдуарда Полетаева, это вряд ли в ближайшее время произойдёт, так как в нынешних условиях обострять ситуацию, будоражить общественно-политическую повестку нецелесообразно…

У той оппозиции, что вышла на улицы во время недавних митингов, по словам Полетаева, не было явных лидеров – людей, с которыми можно было бы вести переговоры и которые декларировали бы какие-то внятные политические лозунги.

Политолог Казбек МАЙГЕЛЬДИНОВ отметил, что президент и до этого в своих выступлениях несколько раз обозначил, что политические реформы в стране будут продолжены.

«В первую очередь, на мой взгляд, реформы будут касаться партийной системы. На съезде партии Nur Otan президент говорил, что на законодательном уровне, возможно, закрепят норму о том, что глава государства не может возглавлять какую-либо партию и будет равноудалён от всех политических партий. Это делается для того, чтобы дать новый импульс для развития многопартийности«, – считает Майгельдинов.

По словам Сабины САДИЕВОЙ, заместителя директора КИСИ при президенте РК, самый первый большой пакет изменений коснётся выборов и выборного законодательства.

«Были ожидания, что президент, возможно, объявит перевыборы в парламент или будет серьёзно реструктурировать партию Nur Otan. Но этого не происходит, потому что, на мой взгляд, сейчас менять законодательную и представительную власть без изменений выборного законодательства бессмысленно. Иначе мы получим тот же результат, а он уже никого не устраивает«, – полагает Садиева.

Глава государства, по её словам, намеренно взял паузу, приняв на себя руководство партией власти. А выборное законодательство, скорее всего, будет пересматриваться, и осенью мы увидим, какую конфигурацию оно приобретёт.

«Второе, чего можно ожидать, исходя из выступлений президента, – это отделение исполнительной власти от политических партий, то есть он сказал, что к концу года заново поставит вопрос, стоит ли ему руководить партией, говоря, что хочет быть равноудалённым, и выводя из политбюро значимых политических госслужащих.

Скорее всего, мы увидим исход чиновников из партии Nur Otan, и партия вернётся из формата административной силы в общественно-политическую. Это будет хорошо для нас всех«, – полагает эксперт.

Политолог Максим КАЗНАЧЕЕВ отметил, что президент пока обозначил лишь намерение проводить реформы. Никакой конкретики, по его словам, глава государства и люди, курирующие идеологию в администрации, не обозначали.

«Также Токаев высказал мнение, что лидером партии Nur Otan он, возможно, будет только до конца года. Соответственно, можно предположить, что президент исходит из того, что сама по себе высшая должностная фигура в стране, институт президентства должны быть выведены из под партийной принадлежности», – сказал Казначеев.

«Президенту необходимо максимально увеличить представительство различных слоёв населения и групп избирателей, поэтому до сентября, пока будут обсуждаться инициативы по политическому реформированию, Минюст будет регистрировать новые партии.

В этом случае существующие парламентские партии могут столкнутся с проблемой, когда их электорат начнёт размываться между новыми партийными структурами. Тут появляется вопрос к качеству партийного управления имеющихся на сегодня общественных объединений«, – подчеркнул политолог.

В рамках создания новых партий, по словам Казначеева, будут создаваться, в том числе, и оппозиционные структуры, которые будут представлять умеренную конструктивную оппозицию.

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