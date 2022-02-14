Что волнует душу казаха в середине февраля

Сетевые СМИ о казахской прессе

Ару ТЕНТЕКАЛИ – «В Казахстане потребовали дать «Бородинскому» и «Московскому» хлебу казахские названия» — На портале Аlashainasy.kz было опубликовано высказывание Жолымбета МАКИША о том, что даже самые необходимые продукты носят наименования на русском языке.

Автор рассказал, как наткнулся на рекламу «Бородинского» хлеба, где рассказывалось о пользе хлеба и витаминах — «Поначалу я подумал, что это российское производство, но оказалось — это хлеб, который производится у нас. Производят из пшеницы, которая растет в Казахстане, и почему-то называют их русскими названиями, как «Бородинский, «Московский», «Отрубной». Почему мы не можем поступить, как немцы, которые смогли развиться только после того, как в свое время переименовали на свой язык все английские названия брендов», ― подчеркнул он.

Автор задался вопросом, как хлеб, сделанный из казахстанской пшеницы, может быть «Бородинским» или «Московским». Он также подчеркнул, что в первую очередь необходимо переименовать хотя бы название хлеба, который употребляется ежедневно.

«В Казахстане устоялось пренебрежительное отношение к казахскоязычным кадрам» ― На портале Zhasalash.kz была опубликована статья Жараса КЕМЕЛЖАНА о нехватке казахскоязычных кадров во власти.

«Еще со времен предыдущего поколения устоялось пренебрежительное отношение к казахскоязычным кадрам. И мнение, что выходцы из аулов, которые душой и телом ― казахи, являются некомпетентными, все еще не искоренилось. А ведь у человека, который с рождения говорил на казахском, формируется правильный менталитет», ― подчеркнул автор.

Он также отметил, что народ хочет видеть побольше казахскоязычных специалистов. Добавив, что также они хотят, чтобы собрания и мероприятия проводились на государственном языке.

«До каких пор мы будем разговаривать на языке России? Разве у нас нет своего, государственного языка? Надеюсь, что новые кадры, которых назначил Токаев, учтут это», ― подытожил автор.

Виктор МАЙЛИН – «Предположения и осуждения» — Человек, которого общество знает под кличкой «Дикий Арман», являющийся одним из «героев» январских событий в Алматы, у всех на устах. Его своеобразная известность привлекает внимание масс-медиа, и появляются все больше и больше материалов повествующих не только лично о нем, о его происхождении и «становлении» как криминального авторитета с широкими международными связями, но и о его близких.

В текущем месяце портал «Адырна» сообщает в заметке с названием: «Хиджаб киіп, дінге кеткен: Жабайы Арманның әйелі жайлы не белгілі?!» — «Что известно об одевающей хиджаб и ушедшей в религию жене Дикого Армана?» следующие подробности:

Его жена Айколь родилась 12 сентября 1991 года. В 2012 году она стала победителем конкурса «Мисс Интернет KG 2012″, а спустя два года стала победителем конкурса «Мисс Кыргызстан». Затем она работала моделью в мире моды. Известно, что рекламировала компанию «K-zerger. Ну а в прошлом году, осенью родила сына. Если Дикий Арман получит тюремный срок, то его есть кому ждать.

В разгаре скандал вокруг строительства мемориала Ахмета Байтурсынова на его родине в Костанайской области. Были выделены средства, но в итоге практически ничего не было сделано — ни объекта, ни дороги к нему. По этому поводу были сюжеты на телевидении и в др. СМИ.

Мажилисмен Казыбек Иса на портале Abai.kz дает ссылку на заявление, которое было напиcано правительству от фракции партии «Ак Жол» по этому поводу в 2021 году. Тогда отмечалось 150-летие государственного деятеля Казахстана, одного из лидеров движения «Алаш Орда», отмечавшегося и по линии ЮНЕСКО включительно. Нетрудно догадаться что здесь тоже ничего не было сделано. О чем с возмущением пишет депутат парламента. Его статья как и называется: «Ахаңның мемориалы: Қостанай неге қарсы?» — «Почему Костанай против мемориала Аха (Ахмет Байтурсунова)». Приводится стихотворение самого Ахмета Байтурсынова, в свое время сложенное им в тюремной камере.

Суть и содержание этих стихотворных строк применительно к современной ситуации содержит жирные намеки. А заодно в конце публикации К.Иса надеется услышать ответ от акима области.

Амиржан КОСАНОВ — давнишний оппозиционный общественный деятель, известный публицист и медийная личность. Не сбавляет, а местами, можно сказать, скорее набирает такой медийной активности участник последних президентских выборов и сейчас. Причем, так сказать, как на казахскоязычных ресурсах, так и русскоязычных.

Так, накануне визита президента РК в Москву, на портале Abai.kz у него вышел обширный материал с аналитическим оттенком. Коллаж, предваряющий материал, состоит из портретов Путина, Токаева и… самого автора, т.е. А.Косанова.

Он сожалеет, что никаких предварительных данных по визиту не было опубликовано, и предположил, какие примерно вопросы могут быть предметом обсуждения. Рассматриваются они в достаточно критичном ключе. Допустим, автор статьи «Тоқаев Ресейге не үшін бармақ?» — «Зачем едет в Россию Токаев?» считает, что будут обязательно рассматриваться вопросы военного сотрудничества. И приводит недавние слова посла России в Казахстане Алексея Бородавкина, заявившего: «Казахстан практически полностью перешел на закупку вооружения и военной техники РФ. Необходимо полное соответствие вооружения и военной техники друг другу при совместных действиях в рамках двусторонних и ОДКБ» (интересно, что иностранный посол ориентируется в работе нашего правительства!)». И тут же задается вопросом: «Кто сказал, что российская продукция военной промышленности, основанная на технологиях советской эпохи, лучше чем вооружение развитых стран Запада или той же Турции? Почему бы нам не диверсифицировать вооружение наших войск?!».

Задеты были еще ряд тем (из пяти пунктов), вплоть до прояснения вопроса по «языковым патрулям». Надо предупредить читателя, что на момент выхода обзора, визит о котором разглагольствует А.Косаном уже состоялся. Так что будет крайне интересно сравнить его выводы и те результаты, которые будут воочию, причем прямо на текущей неделе. Вместе с тем А.Косанов указывает на чрезвычайную важность взаимоотношений с Россией и указывает, что принципы добрососедства должны возобладать между странами, которые имеют совместную госграницу в 7 тысяч километров.

Досымжан НАУХАНОВ – «Вопросами казахской миграции должны заниматься только казахи» — Общественный деятель Ауыт МУКИБЕК раскритиковал закон «О миграции», который сейчас обсуждается в мажилисе — Я избегаю ущемления авторитета и квалификации вышеуказанных депутатов, но считаю, что в обсуждении закона, касающегося судьбы казахского народа, должны участвовать не Колода, Платонов, Набиев и Хамедов, а Жанбыршин, Дуйсенбинов, Саиров, Сарым. И вести заседание необходимо на чистом казахском языке!

«Что еще минобр собирается сделать с наукой» — Министр образования Асхат АЙМАГАМБЕТОВ рассказал в ФБ, как его ведомство видит развитие научной деятельности в стране.

Его пост опубликовал Baq.kz. — Вузы и научно-исследовательские институты для подготовки кадров и проведения исследований должны работать плечом к плечу. С этой точки зрения важным является объединение усилий наших университетов и научно-исследовательских институтов. Для решения этой задачи между вузами и НИИ были подписаны соответствующие соглашения.

Мы видим, что совместная работа в этом направлении достаточно эффективна. Хорошим примером стало сотрудничество Казахского национального университета им. аль-Фараби с Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности.

«Ученый назвал главную проблему казахского языка» — Если бы 70% казахов говорили по-казахски, вопрос о развитии языка бы не стоял, считает переводчик, полиглот Куаныш ЖУМАБЕКУЛЫ. Его пост в соцсетях процитировал портал Adyrna.kz.

Ученый считает, что как таковой языковой вопрос вообще не должен стоять на повестке дня.

— Казахский язык находится сейчас в таком положении из-за нашего безразличия. По данным переписи населения 2021 года, доля казахов в стране достигла 70,18%. Если судить по численности нашего народа, странно, что вопрос языка вообще стоит на повестке дня. За 30 лет, не говоря уже о русскоязычных казахах, на казахском должны были заговорить и другие национальности.

Казахи приобрели привычку уступать другим. С одной стороны, они, особенно казахскоязычные, толерантно относятся к тем, кто не знает государственного языка, поэтому говорят с ними по-русски. Когда будет наоборот?

«Не знающий госязыка не может работать в госорганах» — Skifnews.kz опубликовал пост журналиста Айдоса ЖУКАНУЛЫ, который предложил экзаменовать членов партии Nur Otan на знание казахского языка.

«Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ сказал: «Nur Otan должен быть партией государственников. И превыше всего члены партии должны ставить интересы государства».

Поддерживаю! И хочу внести дополнительное предложение. Государственник обязан знать государственный язык. То есть человек, не владеющий государственным языком, ни в коем случае не является государственником. Поэтому члены партии Nur Otan в мажилисе должны сдать экзамен на знание государственного языка», – написал Айдос Жуканулы на своей странице ФБ.

«Как освободиться от «капкана бедности»?» — Портал газеты Egemen.kz опубликовал мнение социолога Айсулу МОЛДАБЕКОВОЙ о причинах роста бедности и о способах решения этой проблемы.

«В социальной политике, социологической науке есть понятие «капкан бедности». Что оно означает?

Мы попадаем в «капкан бедности», когда в обществе сокращаются рабочие места, виды и объемы социальных выплат ежегодно увеличиваются с инфляцией, как это происходит в нашей стране.

К сожалению, из-за того, что у населения нет постоянного дохода с места работы или из других источников, люди привязаны к социальным выплатам. И эти выплаты не увеличивают доходов получателей, они предусмотрены только для их существования. Соответственно, это привело к увеличению числа бедных в стране. Из-за неэффективности экономической политики увеличилось количество лиц, зависящих от социальных выплат»…

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