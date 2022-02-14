Последние дни Адилбека Джаксыбекова на посту президента КФФ, баскетбольная «Астана» против европейского гранда и тщетные попытки казахстанцев завоевать медаль зимней Олимпиады

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Футбол: во главе федерации будет новый человек

В минувшую пятницу президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адилбек Джаксыбеков объявил о своём решении не баллотироваться на предстоящих 28 февраля выборах. Таким образом, в последний день месяца завершится почти 15-летнее его правление, начавшееся в августе 2007-го, после того, как стал невозвращенцем Рахат Алиев, который занимал этот пост с 2000 года. Правда, был перерыв с декабря 2014-го по март 2018-го, но и в этот промежуток времени Джаксыбеков сохранял контроль над «футбольным хозяйством» через своих ставленников.

На снимке: Адилбек Джаксыбеков (фото с сайта ФК «Кайрат»)

В качестве кандидатов на пост президента КФФ зарегистрированы пять человек. Это руководитель футзального клуба «Кайрат» Кайрат Оразбеков, бизнесмен и меценат детского футбола Берик Каниев, председатель совета директоров ФК «Шахтер» Адилет Барменкулов, бывший вратарь сборной Казахстана и бывший же генеральный директор ФК «Астана» Давид Лория, а также председатель общественного объединения «Казахстанская лига любителей футбола» Ерлан Джарылкасинов. Наибольшие шансы, надо полагать, имеет Каниев. На его стороне значительные финансовые ресурсы, серьёзный личный вклад в развитие детско-юношеского футбола, управленческий опыт.

В голосовании примут участие 26 делегатов от организаций, являющихся членами КФФ. Для избрания президентом федерации кандидат должен набрать половину голосов плюс один.

Баскетбол: седьмое подряд поражение

Вчера «Астана» провела в столице России очередной матч регулярного первенства Единой лиги ВТБ. Ее соперником был московский ЦСКА, 11-кратный победитель этого турнира и один из сильнейших клубов Европы. Правда, в нынешнем сезоне армейцы потерпели четыре поражения (при девяти победах) и оказались на 4-й строчке турнирной таблицы, но это обстоятельство только мотивирует их к тому, чтобы больше не допускать осечек.

Вот и в игре с «Астаной» баскетболисты ЦСКА с первых же минут, что называется, взяли быка за рога. Конечно, казахстанская команда пыталась оказать сопротивление, но класс соперника оказался явно выше – 65:84. Лучшим в её составе был Энтони Хики, который добился отличных статистических показателей: он набрал 26 очков, сделал 7 результативных передач и 6 раз подбирал мяч под щитами.

Это поражение стало для «Астаны» 7-м подряд. Она занимает 10-ю строчку турнирной таблицы, третью с конца.

Олимпиада: надежд на медаль почти не осталось

Позади уже девять соревновательных дней зимней Олимпиады в Пекине. В копилке Казахстана всё еще нет ни одной награды. И, скорее всего, мы её уже не дождёмся. Ближе других к пьедесталу почёта подобрались наши шорт-трекеры, но в решающих раундах они не смогли проявить необходимые качества.

Шорт-трек. Именно в этом виде спорта, а конкретно на дистанции 500 метров, у нас оставался, по сути, последний шанс на медаль после неудачи могулистов в первые дни зимних Игр. И, казалось, всё шло к тому, что какая-то награда у нас будет. Да и фортуна вроде бы была благосклонной. Особенно это проявилось в полуфинальном забеге с участием Абзала Ажгалиева. В уже почти безнадёжной для него ситуации два бежавших впереди соперника столкнулись и упали, а третий вынужден был чуть сбиться с ритма, и казахстанец, на доли секунды опередив этого самого третьего (кстати, китайца, олимпийского чемпионат 2018-го в данной дисциплине), закончил дистанцию вторым, а значит, пробился в главный финал «А». Однако в решающей гонке Абзал не проявил должной активности и занял в итоге 4-е место. Другой казахстанец, Денис Никиша, стал 8-м (он участвовал в финале «В»). Эти события произошли вчера, в воскресенье.

На снимке: Абзал Ажгалиев (фото с сайта НОК РК)

А четырьмя днями раньше Адил Галиахметов стал первым в истории казахстанцем, пробившимся в финал «А» олимпийских соревнований шорт-трекеров. Удалось ему это на дистанции 1500 метров. Сначала не без помощи Дениса Никиши (который сбил с ног одного соперника, помешал второму и упал сам) он уверенно вышел в полуфинал. На этой стадии «уронили» уже самого Адила, причём сделал это китаец, ставший двумя днями ранее олимпийским чемпионом на 1000-метровке. А поскольку казахстанец и ещё двое пострадавших в этом завале лидировали, то им, как и двум лучшим в забеге, позволили выступить в финале «А». Таким образом, на старт решающей гонки за медалями вместо семи спортсменов вышли десять. В этой компании Галиахметов финишировал 8-м.

Скоростной бег на коньках. Единственная конькобежная дисциплина, с которой мы связывали шансы если не на медаль, то хотя бы на место в топ-6, – это женская «полуторка» (1500 метров). Но ожидания не оправдались. Наша Надежда Морозова, которая на первом этапе Кубка мира нынешнего сезона стала бронзовым призёром на этой дистанции, в Пекине стала лишь 14-й, уступив в том числе и тем, у кого она ещё недавно выигрывала. Вторая казахстанская участница, Екатерина Айдова, показала 18-е время. А прямо перед ней, на 17-й позиции, расположилась молодая китаянка Анар Адаке, этническая казашка из Синьцзяна. В аналогичной дисциплине у мужчин Дмитрий Морозов, супруг Надежды, занял 18-е место.

В субботу и воскресенье состоялись забеги на самую короткую дистанцию – 500 метров. В женских соревнованиях Екатерина Айдова (та самая, которая на церемонии открытия Олимпиады шла в одежде древней воительницы) заняла 20-е место, а в мужских Иван Аржаников стал 28-м, или третьим с конца.

Лыжные гонки. Из наших лыжников более или менее приемлемые результаты показывает только Виталий Пухкало. Первую гонку – скиатлон (пятнадцать километров сначала классическим ходом, а потом столько же свободным) он закончил 32-м, а «разделку» на 15 км «классикой» пробежал с 25-м временем (среди почти ста участников). Другой казахстанец, Евгений Величко, в первый день до финиша не доехал, а в «разделке» стал 40-м. Во вчерашней же «большой» эстафете среди пятнадцати команд нашей не было, причём это произошло впервые за всё время участия Казахстана в Олимпийских играх: на нынешние Игры смогли отобраться лишь двое, а эстафету должны бежать четверо.

На снимке: Виталий Пухкало (фото с сайта НОК)

Что касается наших девушек, то они закончили эстафетную гонку 15-ми, опередив лишь три команды. А в индивидуальных дисциплинах наши лыжницы пока выше 48-й позиции не поднимались.

Биатлон. Соревнования в этом виде спорта начались со смешанной эстафеты, которая прошла без казахстанцев: в ней от каждой сборной выступали двое мужчин и две женщины, а от нашей страны отбор на Олимпиаду смогли пройти в общей сложности лишь три биатлониста.

Поэтому им пришлось ждать индивидуальных гонок, которые состоялись 7 и 8 февраля. На дистанции 15 км с четырьмя огневыми рубежами наша единственная участница Галина Вишневская-Шепоренко довольно метко стреляла (она оказалась среди 15 спортсменок, допустивших не больше одного промаха), но очень медленно бежала и в итоге заняла только 44-е место, проиграв призёрам свыше пяти минут. В аналогичной мужской гонке совсем ещё молодой (всего 21 год) Владислав Киреев вообще стал одним из двух биатлонистов, поразивших все двадцать мишеней, но расположился на 25-й строчке итогового протокола, поскольку много проиграл на лыжне. Хорошая стрелковая подготовка и плохая беговая – вот с чем подошли к Олимпиаде казахстанские спортсмены.

В пятницу и в субботу состоялись спринтерские гонки. Вишневская снова с одним промахом и с неважной скоростью хода заняла 52-е место, а на мужской дистанции Александр Мухин и уже упомянутый Киреев стали соответственно 49-м и 77-м. Участники, попавшие в топ-60, получили право стартовать во вчерашних гонках преследования. Вишневская финишировала 52-й, а Мухин – 57-м.

Прыжки с трамплина. Напомним, что первый комплект наград «летающие лыжники» разыграли на среднем трамплине, и тогда казахстанцы Сергей Ткаченко и Данил Васильев заняли соответственно 41-е и 46-е места. А в минувшую пятницу состоялись квалификационные соревнования на большом трамплине. В них приняли участие 56 спортсменов, которые разыграли 50 путёвок в финальный раунд. Нашим прыгунам не удалось попасть в эту полусотню: Васильев показал 51-й результат, а Ткаченко – 54-й. В этом виде спорта осталось разыграть последний комплект наград – в командном первенстве. Но поскольку от Казахстана на Олимпиаду отобрались лишь двое (а в команде должно быть четыре человека), то эти соревнования пройдут без наших парней.

Северная комбинация. Чингиз Ракпаров стал первым в истории представителем Казахстана, приявшим участие в олимпийских соревнованиях в этом виде спорта, который ещё называют лыжным двоеборьем: сначала участники прыгают с трамплина, а затем с учётом показанных результатов (очки переводятся в секунды согласно так называемой системе Гундерсена) уходят на дистанцию лыжной гонки. В среду они разыграли награды в комбинации «прыжки со среднего трамплина плюс бег на 10 километров». Ракпаров финишировал 41-м, четвёртым с конца.

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