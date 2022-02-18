— Алё! Это Академия или прачечная?

Главный продукт, исправно поставляемый этим учреждением – методички. Брошюрки, поучающие учителей, как им следует учить детей

В декабре прошлого года отправилась я за покупками на улицу Брусиловского, 163, в бутик монгольского кашемира. Вроде и погода была ясная, солнечная, но в воздухе будто звенела тоскливая нота. Плутая между монструозными человейниками ЖК «Ак Булак», раздраженно думала: «Чей растленный мозг придумал построить эти, без единого балкона, жуткие бетонные бараки, поставленные на попа?».

…Выйдя из бутика, стала ловить такси и увидела, что к подъезду, где я только что прошла, бегут прохожие. Какая-то женщина заголосила. Выехавший из проулка дома таксист остановился, открыл мне дверцу и сказал, что там кто-то разбился. Вечером в новостях сообщили, что мальчик 2005 года рождения выбросился с двадцатого этажа.

…Я знаю, как это. Все эти слова – «страшное, невыносимое, горе» не передают того, что чувствуешь, узнав, что любимый племянник покончил с собой таким же способом. Сколько лет прошло, а я помню это ощущение. Будто тебе проткнули сердце, несколько раз, штыком и оттуда медленными толчками вытекает кровь.

***

Я уже писала об этой так называемой Академии. Главный продукт, исправно поставляемый этим учреждением – методички. Брошюрки, поучающие учителей, как им следует учить детей.

Новая методичка, появившаяся на сайте Академии, называется «Программа профилактики аутодеструктивного поведения среди обучающихся организаций среднего образования». Нет, это не опечатка. Так и написано; «среди обучающихся организаций».

Авторы брошюры – профессор Ельшибаева Кулмаш и кандидаты психологических наук Вероцкая Гульжан и Мирзаканова Жанар.

Примем к сведению и приступим к чтению:

«Явление природы в весеннее, осеннее время также оказывает влияние на организм человека, особенно на психику».

По-видимому, профессиональный термин «сезонная динамика физиологических и психофизиологических показателей» психологини или не знают, или не в состоянии ни выговорить, ни написать.

Читаем дальше:

«У подростков, рискующих суицидом, часто возникает чувство одиночества, неожиданность помощи от кого-либо, углубление проявлений грусти, высокомерия, неспособность разделять радость и горе другого. Отсечение духовной ценности приводит подростка к тупику жизненного опыта…».

За словосочетания «отсечение духовной ценности», «углубление проявлений грусти» и «тупик жизненного опыта» Зощенко Михаил Михайлович осыпал бы авториц бурными аплодисментами. Он обожал выуживать из языковой стихии мещанское раннесоветское словотворчество.

Текст пособия местами абсолютно самопародийный:

«Дело еще оказывается и в том, что при «раздвигании мышцами улыбки» в носогубном треугольнике вырабатывается эндорфин — гормон радости. И в этом причина хорошего настроения». Ну, если по мнению авторов, головной мозг находится в «носогубном треугольнике», то это анатомическое открытие весьма способствует раздвиганию мышц улыбки.

В окончательное уныние меня, читателя закалённого, повергло такое умозаключение:

«После завершения ритуалов прощания, подросток совершает суицид. На самом деле, при суицидальном поведении подростки часто бывают повешены или прыгают сверху».

Каков слог. Скрепя сердце, читаем дальше:

«Поведение подростка чаще всего носит демонстративный характер своего рода вызов родителям, злоупотребляет алкоголем, курением, буллингом в отношении одноклассников, такое поведение вызвано стрессом или фрустрацией. В то же время у подростков часто наблюдается совершение суицидального акта как трюка, замысел которого не основан на смерти. Желание узнать, как его смерть повлияет на его близких, например, действия Кожа и Султана в повести «Меня зовут Кожа» или «наивная надежда родиться во второй раз».

Такими стилистически и грамматически неуклюжими оборотами заполнены целые страницы. Про пунктуацию и согласованность частей предложения я вообще молчу, не до таких пустяков.

Еще один маленький «шедевр» — притча, зачем-то вставленная авторессами в свое наукоообразное «пособие»:

«Молодой воин пришел к мудрецу: «О мудрец, раскрой мне тайну жизни. В чем разница между небесами (раем) и адом?» Мудрец задумался и ответил: «Ты глупец. Ты слишком невежествен». Воин рассвирепел. «Да за такие слова я готов тебя убить!» — заорал он и достал меч. В это мгновение мудрец сказал: «Вот это и есть ад». Услышав это, молодой воин вновь вставил меч. «А вот это и есть небеса», — заметил старик».

Какое отношение эта сомнительная побасенка имеет к проблеме детского суицида?

А никакого. Зато красиво. Молодой воин, меч, то доставаемый, то вставляемый.

Чем дальше вчитываешься в пособие, тем сильнее тянет, презрев академическую корректность, назвать вещи своими именами. Итак, перед нами 50 страниц методички, беспорядочно заполненных невразумительной феней, надёрганной из мутных источников. Учителей принуждают это покупать.

***

Зато одна из авторов, профессор Ельшибаева Кулмаш, занесена в «Энциклопедию известных учёных». Желающим попасть в эти скрижали предлагается заполнить анкету и перевести 4290 рублей в подразделение российского банка. Как говаривали лабухи советских ресторанов: «Три рубля у нас заказ. Вам с песней или без песни?».

По предъявлении чека об оплате соискателям высылается сертификат, значок и удостоверение участника Энциклопедии.

Кеше ғана вы просто татешка с сумочкой, а бүгін уже известный учёный в академической шапочке с кисточкой.

Кандидат психнаук Вероцкая Гульжан не столь предприимчива, как её старшая коллега, зато стоит непосредственно на передовой линии фронта борьбы с суицидами – консультирует попавших в сложную жизненную ситуацию в Едином центре платной психологической службы.

Если консультирует так же, как пишет в методичке – «Нарисуйте себя, обязательно с улыбкой на лице, под руку с госпожой Удачей. Что вы сейчас сделали? Правильно – привлекли к себе удачу!» – то горе семье, чей ребенок со своей бедой обратится туда за помощью.

О кандидате наук Жанар Мирзакановой Гугл не ведает почти ничего. Единственная ссылка ведет на сайт Академии, на злосчастную методичку. Что характеризует Мирзаканову как самостоятельную учёную единицу вполне определенно. Даже самый ничтожный человек в наше цифровое время оставляет по себе информационные следы, хотя бы в виде котиков или бабушкиного рецепта пирога.

***

Прискорбнее всего, что пособие ещё и отрецензировано. То есть текст читали как бы профессионалы, и не схватились за головы, не закричали «вон из профессии», а очень даже спокойно сочли его пригодным к тиражированию и распространению. Список рецензентов короток, но респектабелен. Как говорили мои любимые латиняне «Трэс фациунт коллегиум» – трое составляют совет. Кто же эти достославные ученые мужи и дамы?

Абдрашитова Т.А. – доктор психологических наук, профессор. Автор тренинга с выразительным названием «Профайлинг. Технология выявления обмана».

Маханова А.С. – педагог-психолог средней школы «Зердеш». Знаю только про школу, что цены за обучение в ней очень высокие.

Третий рецензент– ведущий эксперт Центра психологии при Академии Сактаганов Б.К.

Господин эксперт, в отличие от оборотистых дам, в основном теоретизирует, пописывая статейки. Один из опусов Сактаганова скромно называется «Мудрые советы Балабека Сактаганова» и начинается с меланхоличного жизненного наблюдения:

«Сейчас мошенников стало очень много…».

Читать дальше невозможно без смеха:

«Принципы, которые следует иметь в виду, вкладывая деньги во что-либо: Когда говорят “внимание” — не обращайте свое внимание. Когда говорят “срочно”- не спешите. Когда говорят это не “Пирамида” — это пирамида. Когда говорят “вступайте” — не вступайте. Когда говорят “много заработаете” — не заработаете. Когда говорят “разбогатеете” – значит обеднеете».

А когда говорят – «это научная работа», тоже не верьте. Это не научная работа, а шарлатанство.

И этим людям, с их убогим лексиконом, с бог весть какими ухищрениями добытыми регалиями доверено мудрствовать и беспардонно топтаться каблуками в такой деликатной науке, как суицидология.

Где-то же эти господа учились, защищались, и кто-то же выдал им дипломы и прочие лакомые аттестаты интеллектуальной зрелости.

Не нужно быть большим эрудитом, достаточно элементарной вменяемости, чтобы понимать; в Национальной Академии образования имени Алтынсарина с попустительства Минобразования активно множатся гигабайты лженауки и мракобесия, осваивая на бесполезных и вредных «методичках» гигантские казённые средства.

В январе Академия проворно стерла с сайта портреты и афоризмы Назарбаева, обновила «контент», покрасила сетевые странички небесно-голубеньким цветом и торжественно возвестила благую весть:

«Мы рады сообщить вам о выходе мобильного приложения Академии — Altynsarin Akademiasy! Теперь у Вас есть возможность скачивать методические материалы Академии прямо в Ваш телефон».

— Алё! Это Академия или прачечная?

***

© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.