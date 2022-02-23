«Особенности транзита власти в Казахстане». «Как не присматривайся, у Касым-Жомарта Токаева нет сколько-нибудь надежной базы поддержки внутри возглавляемой им державы». «Улица» в Казахстане почувствовала свою силу». «Нити заговора»

Сетевой Казахстан 23 февраля 2022г.

IA — CENTR . RU . «Особенности транзита власти в Казахстане» — События января в #Казахстан’е оставили наблюдателям ряд вопросов, ключевой – могло ли все сложиться иначе? Без заговора силовиков и вооруженных погромов? Особенно, если учитывать последующую вполне рутинную передачу от НАЗАРБАЕВА ТОКАЕВУ лидерства в партии «Нур Отан», поста в Совбезе, заявление Елбасы об уходе с политической арены. Что пошло не так в сценарии казахстанского транзита и какие выводы из ситуации сделали государства СНГ – в материале научного сотрудника Института экономики Российской академии наук (РАН) Александра КАРАВАЕВА.

NOVGAZ . COM . Виктор КОВТУНОВСКИЙ – «Политический сирота» — В самом деле, как не присматривайся, у Касым-Жомарта ТОКАЕВА нет сколько-нибудь надежной базы поддержки внутри возглавляемой им державы. Начнем перечислять по мере значимости. Могущественный «шапраштинский клан» действующему президенту объявил вендетту. Ну, да, вру. Не было такого объявления на сайте елбасы. Но все равно – мстить они будут по-взрослому. Отдельные представители сего обширного семейства уже сейчас не ограничиваются обычным бюрократическим саботажем и информационными сливами, а заявляют о намерении защищать попранный Namys на электоральном ристалище.

SPIK . KZ . ««Улица» в Казахстане почувствовала свою силу» — Легких решений сложных проблем не бывает — эксперт о действиях Касым-Жомарта ТОКАЕВА. Январские события в Казахстане стали поводом для дискуссий политологического сообщества и в России. Ближе всех к пониманию того, что произошло в Алматы и других городах, оказался старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Российской академии наук Станислав ПРИТЧИН. Сегодня он отвечает на наши вопросы.

FORBES . KZ . «Эксперт: «Самрук-Казына» превратился в инструмент для латания бюджетных дыр» — Правительство, как единственный акционер ФНБ «Самрук-Казына», по поручению президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА намерено приватизировать портфельные компании фонда. Объявлены планы по сокращению управленческого персонала. При этом наступают риски нарушения принципов корпоративного управления с непредсказуемыми для экономики последствиями. Единственный акционер «не может всё», а именно — принимать решения в обход совета директоров. Все тонкости происходящего в фонде и его портфельных компаниях, а также сценарии возможного исхода раскрыл руководитель практики «Корпоративное право и управление» юридической фирмы «Саят Жолши и партнеры» Арман БЕРДАЛИН.

«Умут Шаяхметова: Мы, алматинцы, не просим поддержки — просим не мешать» — Об этом председатель правления Halyk Bank заявила на форуме женского предпринимательства Woman in Business… Председатель правления Halyk Bank Умут Шаяхметова, одна из выступавших на панельной сессии, начала разговор о рисках — настоящих и будущих — для Казахстана. В первую очередь, по ее словам, это пандемия, которая больше всего поразила такие отрасли, как туризм, транспорт, развлечения, образование, путешествия.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «Нити заговора» — Насколько можно понять/интерпретировать имеющиеся данные, базовый сценарий заговора предполагал организацию массовых «мирных протестов», скоординированных по всей территории страны. Затем предполагалось, что на 2-3-й день протесты начнут переходить в более активную форму, что повлечет за собой активное противодействие полиции. Это дало бы старт «народному восстанию», которое было при нейтралитете КНБ и Министерства обороны смело бы силы полиции и Нацгвардии, а заодно и акиматы по всей стране (судя по всему, перед боевиками ставилась задача максимально убивать и травмировать полицейских). После этого на сторону восставших перешли бы спецслужбы и армия, после чего возникло бы «правительство народного доверия» во главе с МАСИМОВЫМ, сразу бы признанное на Западе.

QMONITOR . KZ . «Православные Казахстана: как они живут и что их волнует?» — По статистике, почти четверть населения нашей страны исповедует христианство. Большинство из них – православие: по разным оценкам, его приверженцы составляют порядка 20 процентов всех казахстанцев. Как сегодня живут представители столь многочисленной конфессии, с какими проблемами сталкиваются? Попробуем посмотреть на ситуацию со стороны.

«Без сильной инженерной службы железнодорожную отрасль не поднять» — В начале прошлого века слово «инженер-путеец» произносилось чуть ли не с придыханием – это была очень престижная профессия. Позже, когда железные дороги стали обыденностью, она воспринималась просто «как одна из…». А в сегодняшнем Казахстане её статус и вовсе принизили, что крайне негативно сказывается на эффективности железнодорожных перевозок и в целом на состоянии этой очень важной отрасли экономики. Так считает наш собеседник Бакытжан КУАНЫШЕВ, инженер-механик путей сообщения, бывший главный инженер АО «Локомотив».

365 INFO . KZ . «Картофельный кризис Казахстана: государство жонглирует экспортом» — Минсельхоз отменил собственный январский запрет на экспорт картофеля и моркови только после того, как Союз картофелеводов и овощеводов доказал наличие излишков. Первые экспортные запреты 2022 года коснулись крупного и мелкого рогатого скота, картофеля и моркови. Это решение, принятое 6 января, в правительстве назвали «срочными мерами для стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары». Январский запрет на вывоз картофеля и моркови действовал до 6 апреля 2022 года.

TIME . KZ . «“РОПа” нет — и денег тоже?» — Как перемолол партнеров в своих жестких жерновах бывший оператор утильсбора. На грани банкротства оказались предприятия по переработке изношенных шин, которым канувший недавно в Лету “Оператор РОП” так и не выплатил многомиллионные суммы в виде субсидий, положенных за вывоз и утилизацию покрышек. И с кем теперь судиться за долги, они не знают: компания ликвидирована, руководство под арестом.

«Потери из-за расхождений» — Из-за ложного декларирования товаров на казахстанско-китайской границе бюджет страны ежегодно теряет 150 млрд тенге. О проблемах таможенного администрирования двух стран рассказал на заседании правительства во вторник министр финансов Ерулан ЖАМАУБАЕВ.

LITER . KZ . ««Развитием спорта занимались не те люди»: эксперты о провальном выступлении казахстанцев в Пекине» — Олимпиада в Пекине для казахстанской сборной завершилась фиаско – у нас ни одной медали. После провальных летних Игр в Токио болельщики надеялись, что хоть в зимних видах наши не подведут, но, увы и ах. Что не так с отечественным спортом и почему команда уступила всем…

CARAVAN . KZ . «Стыдно, когда не видно: министру здравоохранения на заметку» — Сейчас на телевидении появилось странное правило – стыдливо прятать название бренда, которое имело неосторожность мелькнуть в кадре. Несчастную торговую марку размывают, блюрят, прячут под пикселями и измываются над ней прочими извращенными формами. Причем под цензуру попадают не только алкоголь и сигареты, но и невинные газировка, шоколадки, мороженое. Чаще всего такое встречается в новостных репортажах и документалках, но нередко когтистая рука цензора дотягивается и до художественных фильмов.

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