«Казахстан должен действовать холодно и прагматично». «Россия не собирается присоединять к себе Казахстан». «Санкции породили валютную панику, но Казахстан готов ей противостоять». «Социальная справедливость по-казахстански: хотеть не вредно, вредно не хотеть?»

Сетевой Казахстан 1 марта 2022г.

RATEL . KZ . Марат АСИПОВ- — «Казахстан должен действовать холодно и прагматично» — Победит Россия – «спасение» Казахстана от националистов (фашистов, ваххабитов, террористов – нужное подчеркнуть) рано или поздно появится в повестке дня политиков соседней страны. Проиграет Россия, а мы в одной упряжке со страной, оказавшейся в жесткой международной изоляции, с общей границей в семь с половиной тысяч километров, в одном информационном пространстве, c экспортными потоками через территорию северного соседа. Более того, ослабленная Россия сделает бессмысленной нашу многовекторность во внешней политике: США далеко, а Китай под боком, и китайские карты окрашены совсем не так, как наши.

TURANPRESS . KZ . Николай КУЗЬМИН – «Принять или изменить?» — Россия не собирается присоединять к себе ни весь Казахстан в качестве субъекта федерации (такой огромный субъект она точно не сможет прокормить), ни хотя бы СКО (нет практического смысла). Но напоминать нам о такой возможности она будет всякий раз, когда ей покажется, что в Казахстане плохо относятся к русским или русскому языку, слишком активно развивают военное сотрудничество с США или Турцией. Или просто усмотрят угрозу российским интересам в очередном переименовании условной Новоалексеевки в условное Аксу. Да мало ли предлогов для того, чтобы держать нас в постоянном тонусе, не давать расслабиться.

IA — CENTR . RU . «Казахстан не Украина» — Перешедший в острую фазу конфликт на #Украине вызвал в определенных кругах на постсоветском пространстве дискуссию – «а кто будет следующим?». Разговорами о продолжении так называемой «российской экспансии» пугают, в том числе, и жителей Казахстана. Почему в глазах российской власти, с точки зрения межгосударственных отношений, «Казахстан не Украина» – в материале руководителя Информационно-аналитического центра «Институт Евразийской политики» в Казахстане Максима КРАМАРЕНКО.

365 INFO . KZ . «Санкции породили валютную панику, но Казахстан готов ей противостоять» — У экономиста Айдархана КУСАИНОВА свое видение дальнейшего развития событий вокруг антироссийских санкций и их последствий для Казахстана — Ничего катастрофичного ни для России, ни для Казахстана не произойдет. «Доллар по 100 рублей», как в выходные прогнозировали в соцсетях, это очень условное предположение, торги еще не начались. Идет серьезная паника, но исключительно на санкциях, а не с точки зрения возможностей Центробанка России придавить рубль…

TIME . KZ . «Лучшее, конечно, впереди!» — Министр нацэкономики Алибек КУАНТЫРОВ провел с журналистами групповой сеанс успокаивающей психотерапии. Глава МНЭ на встрече с представителями СМИ в минувшую субботу обращал внимание только на позитивные моменты в текущей геополитике и учил, как любой минус превратить в плюс. Куантыров не стал дожидаться привычных 100 дней своего правления, чтобы выйти на открытый разговор с журналистами. Не успел он отсчитать 45 дней пребывания на посту, как решил “посекретничать” со СМИ на самые волнующие темы и поделиться уверенностью в завтрашнем дне. Его понять можно — ситуация обязывает принимать нестандартные решения.

«Откат по кривой дороге» — На днях стало известно об очередном коррупционном скандале на юге страны. На этот раз антикоррупционная служба поймала за руку акима Кентау Туркестанской области Даурена МАКАЖАНОВА. Его подозревают в получении 98 500 долларов от предпринимателя, ремонтирующего дороги. Деньги передавались хитрым способом — через директора филиала банка и еще одного человека, в недавнем прошлом партийного активиста и чиновника.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Что будет с курсом тенге? Мнения экспертов» — На фоне обострения геополитической ситуации и резкого снижения стоимости российского рубля неопределенным оказался и курс казахстанского тенге. Сегодня Национальный банк РК совместно с АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) приняли решение изменить регламент торгов по валютной паре тенге – доллар США. Вместе с тем, может быть рассмотрен вопрос о полной приостановке биржевых валютных торгов. Насколько оправданы и своевременны такие меры и чего ожидать казахстанцам от курса национальной валюты…

QMONITOR . KZ . «Социальная справедливость по-казахстански: хотеть не вредно, вредно не хотеть?» — Январские события и окончательно оформившийся политический транзит актуализировали в казахстанском обществе запрос на социальную справедливость. Власть, проявив чудеса слуха, тут же сделала очередные довольно громкие декларативные заявления о взятии курса на полную перестройку существующей социально-экономической модели с целью создания условий достойной жизни для всех вместе и для каждого в отдельности. Но, несмотря на то, что сегодня идея о социальной справедливости возводится чуть ли не в ранг национальной и щедро спонсируется казахстанскими олигархами, наперебой выражающими готовность спустить свои миллиарды на нужды населения, совсем не очевидно, что она в ближайшей перспективе станет основополагающей при переустройстве нашего общества.

FORBES . KZ . «Бизнес — о «паспортах налогоплательщика»: ещё один способ нас стращать, контролировать и штрафовать» — С1 марта 2022 в Казахстане будет введено понятие «паспорт налогоплательщика». Это коснется предпринимателей, занятых в сфере торговли и общепита, в том числе школьные столовые и буфеты, если они зарегистрированы как ИП. Этот «паспорт» будет представлять собой информационную карту в виде QR-кода.

INFORMBURO . KZ . «Казахстанское автомобилестроение – миф или реальность?» — Отечественный автопром не один год находится под мощным огнём критики. Его нередко называют «чёрной дырой», убыточной и бесперспективной отраслью. Главный аргумент критикующих: казахстанский автопром – это сборка машин из уже готовых и привезённых комплектующих, доля местного содержания минимальна. Не верящие в будущее местного машиностроения казахстанцы считают, что нужно перестать поддерживать казахстанское автопроизводство и убрать все барьеры для импорта иностранной техники, в том числе утилизационный сбор. Пусть люди за свои деньги покупают то, что сами пожелают, а не то, что им навязывает государство. Автопроизводители не согласны. По их словам, свой автопром стране нужен, а утилизационный платёж – не столько финансовая поддержка местных производителей, сколько барьер для чужого автохлама.

CARAVAN . KZ . «Акимы-иждивенцы: регионам проще получать дотации, чем зарабатывать самим» — Пример Жамбылской области, бюджет которой на 90 процентов состоит из республиканских трансфертов, говорит о том, что регионам легче сидеть на дотационной игле, нежели зарабатывать самим. Поступления в бюджет в виде налогов могли бы значительно сократить уровень трансфертов из Астаны. Но, похоже, иждивенческие настроения чиновников уже никак не перестроить.

AZATTYQ . ORG . ««Не думал, что вернусь». В Алматы прибыл первый эвакуационный рейс из Украины» — Самолет со 175 эвакуированными из Украины гражданами Казахстана приземлился в алматинском аэропорту. Чтобы вернуться на родину, людям пришлось долго добираться из Киева до Львова и выстоять многочасовую очередь на границе с Польшей.

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