«Нур-Султан может попасть под санкции Запада». «Украинский урок для Казахстана: стоит ли дразнить «проснувшегося медведя»?». «Перенос столицы Казахстана: какие задачи он решил, а какие – нет?». «Казахстанцы массово скупают бытовую технику»

Сетевой Казахстан 3 марта 2022г.

NG . RU . «Нур-Султан может попасть под санкции Запада» — Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ выступил за усиление Организации Объединенных Наций (ООН) и ее консолидирующей роли. Это заявление вызвано нарастающей геополитической напряженностью. Токаев также призвал Россию и Украину приложить максимум усилий, чтобы перейти к диалогу и миру. Однако в Лондоне позицию Нур-Султана расценили как поддержку Москвы. Казахстанский МИД пригласил посла Великобритании Кэтти ЛИЧ для разъяснений позиции по предложению британского парламента ввести санкции в отношении Нур-Султана. Негативные последствия для России могут усугубиться.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – ««Аманат», но не аманаты» — Во избежание новых, подобных январским 2022 года, потрясений и сохранения Независимости и территориальной целостности (после начала войны между Украиной и Россией эти понятия не кажутся столь абстрактными) эти понятия надо ежедневно отстаивать. На этом съезде «Нур Отан» стал «Аманатом». Понятно желание Токаева освободиться от прежнего названия. Хотелось бы, чтобы это многозначное слово, истолковывалось бы только в своем главном, сакральном для казахов, значении — «завет предков», а не как «заложники российских властей» — аманаты.

QMONITOR . KZ . «Украинский урок для Казахстана: стоит ли дразнить «проснувшегося медведя»?» — События, происходящие в Украине, аукнулись в Казахстане еще большей поляризацией общественного мнения. Причём очень многие из находящихся как по ту, так и по другую сторону «баррикад» видят происходящее исключительно в чёрно-белом цвете, пользуются только той информацией, которой они хотели бы верить и которая ласкает их слух, с порога отметая любую альтернативную. Им даже не хочется думать, что в нагнетании той атмосферы, которая привела в итоге к войне, могли быть виновны обе стороны конфликта – пусть одна в гораздо большей, а другая в гораздо меньшей степени.

«Перенос столицы Казахстана: какие задачи он решил, а какие – нет?» — В этом году исполнится четверть века с момента переноса главного города страны с юга на север. Это решение изначально было воспринято неоднозначно, и, несмотря на то, что все мы вроде бы стали очевидцами появления в степи в буквальном смысле нового архитектурного оазиса, градус сомнений относительно правильности такого решения не спадал, а после завершения политического транзита начал снова нарастать. Именно поэтому в преддверии грядущего юбилея мы попытаемся без излишних эмоций проанализировать, насколько оправданным стало решение о смене дислокации столицы и достигнуты ли ключевые цели, которые при этом ставились?

KZAIF . KZ . «Остаться на своей стороне» — Политолог Данияр АШИМБАЕВ и журналист Сергей КОЗЛОВ – о реакции Казахстана на события, происходящие на Украине и вокруг неё, и что можно ждать в дальнейшем — Наверное, сегодня прежде всего нужно думать о безопасности и сохранении стабильности в нашей стране, а не прислушиваться к критикам.

IA — CENTR . RU . «Казахстан и Евразийский союз в новых реалиях» — «Попробуем понять, глядя из #Казахстан’а, что ждет нашу страну и Евразийский экономический союз на фоне того, что происходит с Украиной», – экономист Петр СВОИК объясняет, как украинский кризис повлияет на казахстанскую экономику и ее связи со странами Евразийского союза.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Утильсбор: не выплеснуть младенца с водой» — Ободряет современный стиль работы правительства, которое перестало гоняться за сиюминутными результатами в ущерб стратегии и проводит взвешенную политику. В Казахстан приходит понимание того, что у сложных вопросов не может быть простых, легких для понимания и всех устраивающих решений. Примером подхода здорового человека выступает решение правительства по утилизационному сбору. Ставки снижены вдвое, однако остались дробный и дифференцированный подход, плюс надежда на развитие отечественного машиностроения.

365 INFO . KZ . «Вторая целина спасет Казахстан от безработицы» — Нужно выдавать населению участки под сельское хозяйство, иначе молодежи, которой с каждым годом все больше, будет негде работать. За 30 лет независимости Казахстан среди большинства постсоветских республик продемонстрировал наилучшие экономические показатели. Так считает экономист Алмас ЧУКИН.

TIME . KZ . «Свой дом» — Кто сейчас спит на кровати Виктора и Лейлы ХРАПУНОВЫХ. Верхняя часть Алматы. Хороший коттедж. Официально — дом самостоятельного проживания. Социальный проект, который четыре года назад запустили в городе. Тогда из центра “Демеу” сюда переехали Костя и Нэлли. Никто не знал, что из этого получится. Чистой воды эксперимент.

«Обновить обновлёнку» — В Казахстане снова грядут изменения в системе школьного образования. Это провал или работа над ошибками?

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««Обращение людей в рабство»: что не так с законопроектом о банкротстве физлиц?» — В жизни абсолютно каждого человека может наступить момент, когда ты не справляешься с кредитной нагрузкой. Это может быть потеря работы, проблемы со здоровьем и прочее. Финансовое положение может ухудшиться по разным причинам. Для того, чтобы помочь человеку выйти из этой ситуации и начать жить без долгов, разрабатывается законопроект о банкротстве физических лиц. Однако эксперты раскритиковали несколько его пунктов. Они считают, что документ, напротив, загонит человека в финансовое рабство.

LITER . KZ . «Раскошеливаемся? Как изменение курса доллара отражается на жизни казахстанцев» — С последними событиями в Казахстан постучалась не только весна, но и тревожное ожидание: что же дальше будет с ценами из-за падения тенге? Редакция Liter.kz решила выяснить непосредственно у представителей бизнеса, как это отразилось на них.

FORBES . KZ . «Казахстанцы массово скупают бытовую технику. Но она всё равно растёт в цене» — Об этом рассказал коммерческий директор казахстанской торговой сети электроники Evrika Данияр САСЫКОВ — Учитывая высокий уровень интеграции в области экономики между Россией и Казахстаном, падение рубля по принципу домино привело к девальвации тенге. Пытаясь сохранить свои накопления, люди планировавшие в перспективе приобрести бытовую технику и электронику, принялись скупать технику. В течении последних дней мы наблюдаем трехкратное увеличение спроса в наших магазинах…

AZATTYQ . ORG . «Утюг, дубинка, электрошокер. Почему пытки укоренились и стали массовыми?» — Многочисленные жалобы на пытки от задержанных во время и после январских событий лишь подтверждают порочность системы, в которой царит безнаказанность за издевательства, говорит правозащитница Елена СЕМЕНОВА. Может ли нынешний поток заявлений изменить ситуацию и отношение самого общества, которое на протяжении многих лет оставалось в основном равнодушным к проблеме пыток?

CARAVAN . KZ . «Казахстанцам с инвалидностью предлагают трудоустраиваться в качестве астрологов, гадалок и хиромантов» — Горячее обсуждение недавно произошло по поводу включения в “Атлас рекомендуемых профессий для лиц с инвалидностью” ряда нестандартных занятий. “Атлас” – это 231-страничный документ, опубликованный на сайте электронной биржи труда enbek.kz еще в прошлом году…. В числе рекомендуемых профессий и занятий для лиц с инвалидностью с нарушением зрения III группы числятся такие занятия, как астролог, гадалка, хиромант, медиум.

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