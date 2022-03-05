«Запад может поставить Казахстан перед выбором – ЕАЭС или санкции». «Партия «Аманат»: непаханое поле для реформ». «Вечные «ножницы»: как казахстанцы питались в СССР, и как они питаются сейчас». «Идет война, а наши государственные СМИ спят!»

Сетевой Казахстан 5 марта 2022г.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Экономисты: Запад может поставить Казахстан перед выбором – ЕАЭС или санкции» — На фоне принятия целого пакета антироссийских санкций с высоких западных трибун все громче звучат призывы попутно ввести их против ближайших экономических партнеров России по ЕАЭС, в том числе и Казахстана. Вслед за высказываниями депутата британского парламента пошли предложения и от американских журналистов. Насколько реальна перспектива экономической изоляции Казахстана за компанию с Россией из-за совместного членства в многочисленных интеграционных организациях и чем могут обернуться для нас подобные меры, разбирался наш корреспондент…

RATEL . KZ . Жарас АХМЕТОВ – «Союз с Россией становится токсичным» — Хочется написать о происходящем в мире что-нибудь оптимистичное. Прыснуть пару капель надежды в гигантскую бочку полной безнадеги. Не получается. События развиваются от очень-очень-очень плохого к катастрофе. И нет никаких надежд. Я очень хочу, чтобы через пару дней стало ясно, что все мои мрачные прогнозы оказались несостоятельными, и про меня сказали: «Что ты нас зря пугал, горе-аналитик».

KAZVEDOMOSTI . KZ . Петр СВОИК – «Партия «Аманат»: непаханое поле для реформ» — Обновленному политическому объединению предстоит решить ворох задач: начиная от идеологии, поправок в Законы «О политических партиях» и «О выборах», заканчивая всей структурой местного самоуправления и ЖКХ. Не знаю, учитывалось ли при выборе нового названия для партии «Нур-Отан» то, что слово «аманат», помимо таких замечательных смыслов, как завет предков и наставление молодым, несет и такое исторически утвердившееся значение, как «заложник». Причем в априори позитивном смысле – по средневековой традиции это не заложник, а залог – присягающий на верность сюзерену правитель отдает тому на воспитание кого-то из самых близких, может быть даже и наследника.

QMONITOR . KZ . «Вечные «ножницы»: как казахстанцы питались в СССР, и как они питаются сейчас» — В нынешнем году исполнится 40 лет со дня принятия Продовольственной программы СССР, автором которой многие называют Михаила Горбачёва, на тот момент секретаря ЦК КПСС по сельскому хозяйству. Зачем она была нужна? Что удалось выполнить, а что нет? Как тогда питались казахстанцы, и какие изменения произошли за годы независимости? Попробуем разобраться, взяв за основу не чьи-то субъективные оценки, а данные статистики, которая, конечно, нередко лукавит, но всё же дает пищу для размышлений.

FORBES . KZ . «Миграция рук и мозгов: российские специалисты готовятся к массовому переезду в Казахстан» — Россию накрывает волна западных санкций — самая мощная с советских времён. Каждый день все больше и больше международных компаний либо полностью уходят из страны, либо замораживают свою деятельность до лучших времен. На фоне этой турбулентности, часть конкурентноспособных российских специалистов активно ищут страну для релокации. Forbes.kz побеседовал с экспертами в области рекрутинга и оказалось, что наиболее вероятным запасным аэродромом для российских специалистов является Казахстан.

EXCLUSIVE . KZ . Бигельды ГАБДУЛЛИН – «Идет война, а наши государственные СМИ спят!» — Военный конфликт между Украиной и Россией наглядно показал, как важна информационная политика. Трудно сказать, чем закончится происходящее, но очевидно, что Кремль уже проиграл информационную войну не только за пределами России, но и уже внутри действия своей пропагандистской машины. В этих условиях Казахстан еще раз продемонстрировал тот факт, что находится под плотным информационным колпаком России. И действительность показывает со всей наглядностью, что это уже не только внутриполитический, но и геоэкономический фактор.

«Отрыжки «Похабного мира»» — На днях, в самый разгар кризиса, созданного из-за бряцания оружием российских войск у границ независимой Украины, отставной помощник президента России Владислав СУРКОВ разразился статьей «Туманное будущее похабного мира». Вновь в России мода на статьи с имперским оттенком, открытыми намеками на ожидаемое российское вторжение в соседнюю страну, на необходимость расширения границ.

TIME . KZ . «Надо искать, а не просить» — Как нам “обустроить” казахстанское здравоохранение? В конце января министр здравоохранения Ажар ГИНИЯТ объявила о старте проекта “100 дней — 100 вопросов”. Министерство готово выслушать предложения граждан и общественников, чтобы вместе улучшить работу системы здравоохранения. Только успевай следить за новшествами — их в этой сфере с избытком.

«Получат кайф?» — В список гуманитарной помощи для Украины, которая формируется в том числе усилиями казахстанских граждан, вошли запрещенные в свободном обороте наркотические обезболивающие препараты. Возможна ли такая помощь?

CARAVAN . KZ . «Как серпом по яйцам: почему американские окорочка не облагаются пошлиной» — Совсем скоро на прилавках страны взлетят цены на яйцо. При этом покупать мы будем уже не отечественный продукт, а забугорный, уверяют птицеводы. Они не скрывают: отсутствие субсидий, карантины и попытки государства удержать цены в узде убивают бизнес наповал. На фабриках страны уже готовятся пустить несушек под нож.

AZATTYQ . ORG . ««Всё дорожает». Антироссийские санкции бьют по кошельку простых казахстанцев» — Страны Запада ввели жесткие санкции против России, вторгнувшейся на территорию Украины. Российский рубль обесценивается, это сказывается на национальной валюте Казахстана. Тенге слабеет: если на прошлой неделе доллар продавали по 430 тенге, то сейчас — по 500. Следом растут цены практически на все товары. Эксперты говорят, что зависящая от экспорта сырья экономика Казахстана находится в сложной ситуации.

KP.KZ . «Баян Алагузова: «Бедняк и богачка — они, если честно…»» — Совсем недавно фильм «Бакыт», продюсером которого выступила Баян АЛАГУЗОВА, завоевал главную награду в секции «Панорама» на 72-м Берлинском международном кинофестивале. Корреспонденту «Комсомолки» Баян объяснила, почему она выбрала такую острую тему, как бытовое насилие, рассказала о дальнейшей судьбе кинокартины, а также о том, почему реформы в системе образования нам необходимы.

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