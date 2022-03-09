Распустив правительство, мы сразу заживем, как Германия?

Что стоит за разочарованием Ораза Джандосова

Когда бывший заместитель премьер-министра и бывший министр финансов в одном лице говорит о том, что будь его воля, он бы упразднил премьер-министра и его кабинет, наверное, для этого он имеет какие-то основания.

Он же знает кухню исполнительной власти изнутри, понимает, как она устроена, он тоже когда-то варился там, в этом соку, каждодневно заседая и занимаясь какой-то рутиной. Он не мимо проходил.

То есть, он вполне себе уверенно может оценивать КПД этого чиновничьего механизма, хоть уже давно и не является его частью, деталью… И дело здесь, конечно, не в личности действующего премьера и уж точно не в членах его кабинета. Дело в принципе.

«Если бы я обладал соответствующими полномочиями, то в первую очередь ликвидировал бы должность премьер-министра и его кабинет. Она абсолютно бессмысленна для такой маленькой страны, особенно в случае военной экономической ситуации в Казахстане», — заявил директор центра экономического анализа «Ракурс» Ораз Жандосов на CFO Summit 2022.

Ораз Жандосов. (Фото: Руслан Пряников/kapital.kz)

Его аргументы немного путаны: говоря о размере страны он, конечно же, имеет ввиду размер экономики; он предвидит военную ситуацию, но не уточняет, что это – эхо российских действий в Украине или предчувствие катаклизмов в Казахстане; в конце концов, что именно он умозрительно ставит на утрату – премьера и кабинет министров в целом или следует ограничиться только аппаратом премьер-министра.

В общем, короткое, как молния, заявление стало оглушительным по смыслу. Месседж в целом понятен: реально важные вещи должны обсуждаться в одном месте.

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Откуда вообще берет происхождение эта нетривиальная и даже несколько парадоксальная идея – отказаться от правительства? Как живут страны, в которых нет этой бюрократической надстройки либо она не может состояться по каким-либо причинам, часто – политическим?

Периодически политические системы развитых стран испытывают трудности в формировании правительств.

«Фламандцы не хотят голосовать за валлонские партии, валлонцы – за фламандские. Так что тупик налицо». В 2010-2011 годах Бельгия установила мировой рекорд жизни без правительства – 589 дней. Прошло всего несколько лет, и в декабре 2018 года правительственный кризис повторился из-за подписания Бельгией Глобального соглашения ООН по миграции. 653 дня страна не могла сформировать правительство – черный дым в виде безнадежных новостей валил из парламента все это время.

И подобные кризисы переживал не только Брюссель, но и Италия (2011-2012 годы), Испания (2015-2016 годы), Германия (2017-2018 годы), Северная Ирландия (2017-2018 годы). И всякий раз пресса, пристально наблюдая за происходящим, приходила к мнению, что, несмотря на отсутствие правительства, ничего экстраординарного в стране не происходит, жизнь идет своим чередом.

«Бывает, и Германия живет без правительства. Если мы отправим свое на свалку истории, хуже не станет», — неужели такова логика известного в стране экономиста и финансиста?

Но станет ли жить лучше?

Надеюсь, нет иллюзий относительно того, что, распустив правительство, мы сразу заживем, как Германия?

Надо признать, что отсутствие правительства чаще всего считается нонсенсом, тупиком, но не нормой. Не хотим же мы быть похожими на Сомали, где на стыке веков в течение 15 лет не было никакого правительства, а страну раздирали на части вооруженные кланы, пираты и исламские экстремисты?

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Почему же бывший руководитель национальной компании KEGOC, прекрасно понимая значение и важность государственного управления стратегической отраслью – электрическими сетями – обошел вниманием систему управления этой НК и другими подобными через холдинги?

В чем великий смысл существования этих столпов квазисектора с его многочисленным и очень дорогостоящим аппаратом? Разве не способны топ-менеджеры справляться с обычными задачами управления крупнейшими компаниями без этих «живчиков» и «зайчиков» с крутыми зарплатами? Ровно 10 лет назад, в январе 2012 года, Нурсултан Назарбаев поручал оптимизировать ФНБ «Самрук-Казына». Потом квази придумали программу трансформации и даже отчитывались, насколько успешно идет этот процесс.

В итоге, 10 лет спустя, мы имеем все те же проблемы (раздутый штат и высокие зарплаты, не подкрепленные экономическими успехами) и полное отсутствие смысла содержать этот и другие холдинги, но упразднить их не так-то просто: кто просто так отдаст свою синекуру?

Вот и на этот раз с требованием Токаева навести порядок закончилось все довольно быстро: сократили аппарат ФНБ, запланировали IPO некоторых грандов госбизнеса, пообещали правительству хорошие дивиденды. На этом все.

И «мама», и «дочки» отделались легким испугом и продолжают жировать, совсем забыв о главной задаче. Повышение капитализации и технологичности госсектора – о чем вы?

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Джандосовское разочарование сквозит в каждой фразе. Он уверен, что в накопившихся проблемах (в широком смысле) виновата старая администрация. Но и текущая исполнительная власть – новая ли, старая ли?

«Это ее основная не вина, а беда. Не совсем ясно, есть ли ей замена. Такое ощущение, что кроме технократов из крупных и средних компаний, больше откуда-то и брать нечего, потому что все возможное в обществе выжгли. Особенно в последние 15 лет. Сейчас не до политических реформ, по моему мнению», – сказал Ораз Джандосов.

Что это – пессимизм? Или реализм?

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