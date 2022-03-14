Что волнует душу казаха в середине марта

Сетевые СМИ о казахской прессе

Виктор МАЙЛИН – «Новые экономические горизонты: заработаем на проблемах соседа?» — Портал «Nege?» (Почему?) опубликовал небольшую аналитику по текущим событиям, связанных с военным конфликтом между Россией и Украиной под крайне конспирологическим названием: «Иранға айналған Ресей. Қазақстанға НЕГЕ Дубай рөлі ұсынылмақ?» – «Россия превратилась в Иран. Так почему Казахстану не взять роль Дубая?». Трудно сказать, родилась ли она в экспертном кругу, работающем с порталом, или это компиляция из русскоязычных (и англоязычных) источников. Но в любом случае, такого рода материалы в обилии есть на казахскоязычных ресурсах – и это правильно. И данная статья не лишена изящества и любопытной экономической информации. Сама статья иллюстрирована изображением головы Путина на фоне иранского государственного флага и подписана следующим образом: «аятолла Путин». Почему – об этом ниже…

В материале проводятся параллели между нынешней Россией и Ираном последних десятилетий. Ведь Россия подпала под жесточайшие санкции коллективного Запада и теперь повторяет путь Ирана. Поскольку именно это государство уже кучу лет оторвано от системы SWIFT и является едва ли не врагом США…

Слов нет, заманчивые перспективы рисуются перед Казахстаном, возможно, это шанс стать более включенным в мировую экономику. Даже если такие а-ля дубайские прогнозы сбудутся лишь на процентов 25–30.

Развивает тему того, как будет выглядеть одна из частей планетарной экономики и портал Dalanews.kz. Портал перепечатал рассуждения со стены Фейсбука, принадлежащей известному журналисту Айбару ОЛЖАЮ: «Инвесторы полностью спрыгивают с российских долговых облигаций, другими словами, дело идет к тому, что Россия теряет перспективы на Международном финансовом, инвестиционном рынке. Тогда как рейтинг Казахстана ВВВ-. Привлекателен для инвестиций, состояние стабильное. Конечно, мы не можем быть ААА, но мы можем получить некоторые дивиденды от того, что мы лидируем в нашем регионе. А после того, как резервы, накопленные Россией ранее, будут потрачены (по моим подсчетам через 2–3 года), мы можем столкнуться с волной гастарбайтеров из России в масштабах Евразийского союза. В первую очередь русские гастарбайтеры будут стекаться в Казахстан. Готова ли к этому наша экономика? Уже сейчас необходимо разработать план по эффективному использованию будущих российских гастарбайтеров, особенно по мобилизации технических специалистов на создание новых инновационных отраслей… Сейчас, если интуитивно прочувствовать ситуацию, Казахстану открылось много замечательных возможностей. Поэтому, как бы нас ни принуждали, не стоит спешить делать заявления в политическую поддержку России. Лучше тянуть время молча. Главная цель – спасти Казахстан от санкций. Западные страны очень тепло воспринимают курс современной деолигархизации Казахстана, имеют к нам хорошее отношение. Это дает стране отличный шанс».

Одним словом, возможная ситуация в описании Айбара Олжая выглядит как в известной русской присказке с изрядной долей цинизма: «Кому война, а кому мать родная».

Ару ТЕНТЕКАЛИ — «Ослабление России санкциями открывает для Казахстана большие возможности» — На портале Аlashainasy.kz было опубликовано высказывание Асии БАГДАУЛЕТКЫЗЫ о том, как введенные против России санкции повлияют на Казахстан.

«Изначально было понятно, что санкции, введенные против России, ударят по Казахстану. Экономическая ситуация будет ухудшаться, но мы должны выстоять. Я против того, что бы кто-то унижал или оскорблял казахский народ, его власти или даже его уличных собак. Мы должны быть едины», ― высказалась она.

По словам автора, сколько бы это ни продлилось, есть все надежды на то, что амбиции северного соседа закончатся на этом. Она отметила, что в долгосрочной перспективе это шанс получить для нашего народа новые возможности для развития.

На портале Zhasalash.kz была опубликована статья Бакдаулета БЕРЛИБАЕВА о проблемах казахского языка.

В первую очередь он отметил, что для народа необходимо принятие специального и устойчивого закона о казахском языке. Он подчеркнул необходимость оставить в Конституции только казахский язык в качестве государственного языка, убрав часть об официальном языке межнационального общения.

По его мнению, все государственные учреждения в Казахстане должны вести документацию на казахском, а все их сотрудники должны общаться со всеми гражданами Казахстана исключительно на государственном языке.

Берлибаев также заявил о необходимости перевода всех вузов, школ и детских садов на казахский язык обучения. В конце он упомянул о важности сокращения детского контента на русском языке и увеличении познавательных и интересных мультфильмов и сказок на государственном языке.

Назира ДАРИМБЕТ – «Акимы областей дарили по миллиону долларов — Кайрат Нуркадилов» — Кайрат НУРКАДИЛОВ, сын общественного и государственного деятеля Заманбека Нуркадилова, рассказал порталу Qamshy.kz, что акимы дарили экс-президенту страны Нурсултану Назарбаеву на день рождения.

Мать и продюсер известного казахстанского певца Гульзира АЙДАРБЕКОВА подтвердила, что ее сын развелся с супругой, пишет Stan.kz. Кайрат НУРТАС развелся с женой.

Жительница Тараза Нурзат КАЛДЫБАЕВА который год не может поменять пол в свидетельстве о рождении, где она ошибочно записана как мужчина, пишет газета «Туркестан».

Казахский — язык бедных, русский — язык власти. Такое мнение выразил известный общественный и государственный деятель Алихан БАЙМЕНОВ в интервью You-Tube-каналу Qazqa Jol.

Пользователи социальных сетей вновь возмутились поведением скандальной блогерши Айжан БАЙЗАКОВОЙ из-за непристойного танца, пишет журналист сайта Turkystan.kz.

Виктор МАЙЛИН – «Можно отрезать голову, но не язык!» — Безусловно, военное вторжение России в Украину как предмет обсуждения занимает солидное место в общем объеме медиапродукции. Например, открываешь портал Аdyrna.kz и в рубрике «…тіл кеспек жоқ!» – которая выстроена как обновляемая лента и в которой приводится коротко мнение известных медийных личностей или собственно самих журналистов, собранных из разных источников…

Полностью это крылатое выражение из тьмы веков у казахов осталось еще с эпохи, когда прежде чем что-то сказать в лицо правившим тогда ханам, которые являлись прямыми потомками Покорителя Вселенной Чингиз-хана по мужской линии, надо было сказать: «Бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ!». Т.е. произносилась фраза «Можно отрезать голову, но не язык!», подразумевая следующий скрытый месседж: «Пусть я погибну через отсечение головы, но прежде язык скажет правду!».

Трудно сказать кому апеллируют спикеры и что это за «хан», которому портал Адырна (Аdyrna) адресует этих спикеров…

Вот и депутат парламента РК Айдос САРЫМ немного ошарашил общественное мнение, сказав следующее по текущему моменту журналистам казасхкоязычных масс-медиа, подловивших его в здании парламента в Нур-Султане:

«Казахстан должен сохранять нейтралитет до конца. Или хотите пойти добровольцем? Хотите, чтобы России объявили джихад? Ответьте, пожалуйста, на вопрос: хотите ли вы, чтобы миллионы людей жили в лагерях беженцев и бежали в Узбекистан или Кыргызстан или чтобы наши города попали под бомбежку? Готовы ли казахстанцы впустить в свой дом 20 родственников, не говоря уже о других? А наша армия готова? Я считаю, что наша армия не готова к вызовам, которые происходят в современном мире. Январские события показали всю правду об этом», – так заключил свой жесткий ответ депутат Мажилиса.

Досымжан НАУХАНОВ – «Оценивать работу госорганов будут по публикациям журналистов» — Об этом сообщил министр информации и общественного развития Аскар УМАРОВ в ходе расширенного заседания коллегии ведомства, пишет Baq.kz.

«Ежегодно треть выпускников вузов и колледжей остаются без работы» — Сенатор Бейбит ИСАБАЕВ поднял проблему сферы занятости населения, пишет Baq.kz.

В своем депутатском запросе он выразил обеспокоенность в связи с неполным трудоустройстве выпускников вузов и колледжей.

«Депутаты должны работать, а не заниматься бумагомарательством» — Ректор Евразийской юридической академии им. Д. Кунаева, доктор юридических наук, эксперт комиссии по правам человека Омирали ЖАЛАИРИ раскритиковал работу действующих депутатов, пишет malim.kz.

Работу депутатов он назвал бумажной волокитой. Юрист считает, что если партия Amanat не обратит на это внимания, ничего не изменится.

«В Актобе не выполнили поручение президента» — Как пишет Stan.kz, в Актюбинской области акции протеста организовали реализаторы сжиженного газа.

По словам предпринимателей, власти Актобе не выполняют поручение президента. Протестующие говорят, что выделяемый региону объем газа уже третий месяц подряд не поступает на небольшие станции.

Кроме того, с января правительство снизило цены на газ до 50 тенге за литр, что позволило предпринимателям, занимающимся реализацией газа, возможность получать сжиженный газ напрямую с завода без посредников. Однако акимат Актобе распределяет объемы только крупным организациям по продаже газа.

«Новый Казахстан — это личное дело каждого» — Доктор политических наук, профессор Есенжол АЛИЯРОВ считает, что чиновники должны переформатировать свой подход к работе, пишет Аrasha.kz.

Представители власти говорят о том, чтобы народ сплотился вокруг президента. Для этого нужны не слова, а дела.

На самом деле усилием одного только Токаева мы не можем создать Новый Казахстан. Прежде всего необходимо развивать систему вовлечения одаренных граждан в систему управления государством. Поскольку у нас нет надежной квалифицированной системы подготовки специалистов, президент сказал, что при формировании нового состава правительства ощущалась нехватка кадров.

Если честно, стыдно, что в Казахстане с 19-миллионным населением не нашлось людей для управления государством.

«Не гражданин, но профессионал — министр экономики о новом главе нацхолдинга» — Как пишет Stan.kz, министр национальной экономики Алибек КУАНТЫРОВ прокомментировал назначение Каната ШАРЛАПАЕВА, гражданина России и Великобритании, на должность председателя холдинга «Байтерек».

Информация о том, что Шарлапаев имеет гражданство Российской Федерации и Великобритании, есть и на сайте самого холдинга «Байтерек». Куантыров подтвердил, что Шарлапаев не гражданин Казахстана.

«Преподавателям некогда преподавать» — Abay.kz опубликовал мнение доктора филологических наук Нурхалыка АБДУРАКЫНА об основной проблеме казахстанских педагогов в вузах.

Задача преподавателя — обучать и воспитывать человека. В настоящее время преподаватель, работающий в высших учебных заведениях, утратил обе эти обязанности. Если вы ежегодно не публикуете статью в журнале «СКОПУС, ККСОН», то при низком балле в годовом рейтинге ваша степень кандидата, доктора наук, PhD доктора равна нулю. Поэтому преподавателю ничего не остается, как отодвинуть на второй план свою истинную деятельность и ломать голову над ежегодной публикацией.

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