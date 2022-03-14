Наша конькобежка в шаге от медали финала Кубка мира, успех юной могулистки, завершение сезона для хоккейного «Барыса» и новый главный тренер футбольной сборной Казахстана

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Скоростной бег на коньках: на мажорной ноте

Сезон в этом виде спорта завершился финальным этапом Кубка мира. Он состоялся в минувший уик-энд в голландском Херенвене, и на него было приглашено ограниченное количество участников и участниц – по 13-14 сильнейших конькобежцев в каждой из дисциплин. От Казахстана поехали только Екатерина Айдова и Надежда Морозова.

На снимке: Екатерина Айдова (фото с сайта НОК РК)

Первая, можно сказать, прыгнула выше головы. Если месяц назад в олимпийском Пекине на коронной для себя дистанции 1000 метров она показала 19-й результат, то теперь – 4-й, пробежав ёё на полторы секунды быстрее (скоростные характеристики катков в Пекине и Херенвене примерно одинаковые), что для «тысячи» очень много. Айдова проиграла только обладательницам «золота» и «бронзы» Олимпиады-2022 японке Михо Такаги и американке Бриттани Боуи, а также ещё одной конькобежке из США Кими Гётц. Причём последней она уступила всего-то 0,07 секунды. Именно столько не хватило Екатерине, чтобы подняться на пьедестал почёта.

Отчасти реабилитировалась за олимпийскую неудачу на дистанции 1500 метров Морозова. Если в Пекине она стала 14-й, то в Херенвене – 8-й, улучшив свой результат почти на секунду. Кстати, спортсменки, завоевавшие месяц назад медали зимних Игр, на сей раз заняли 1-е, 2-е и 4-е места. Без награды на родном льду осталась едва ли не самая титулованная конькобежка за всю историю голландка Ирен Вюст, которая в Пекине выиграла эту дистанцию (ранее она побеждала на ОИ-2010 и ОИ-2018) и для которой нынешние соревнования стали последними в карьере.

Но ещё лучше выступила Морозова на более длинной дистанции 3000 метров, пробежав её с 5-м временем. Выше, чем наша соотечественница, расположились только золотая и серебряная медалистки недавних ОИ из Голландии и Италии, а также норвежка и знаменитая чешка Мартина Сабликова, олимпийская чемпионка ещё 2010 года.

Фристайл: молодо – не зелено

В Кьеза-ин-Вальмаленко (Италия) прошёл этап Кубка мира, в программе которого были соревнования по параллельному могулу, не входящему в олимпийскую программу. В нашей женской команде отсутствовала её лидер Юлия Галыщева, а вот три другие девушки, участвовавшие в недавней Олимпиаде, получили возможность побороться за медали. Это 17-летние Анастасия Городко и Олеся Грауэр, а также 20-летняя Аяулым Амренова. Первая из названных спортсменок, несмотря на юный возраст, уже успела зарекомендовать себя как мастер именно параллельного могула, в котором, в отличие от обычного, проводятся парные заезды с выбыванием, – год назад она в этой дисциплине сенсационно стала бронзовым призёром чемпионата мира.

На снимке: Анастасия Городко (фото с сайта НОК РК)

На сей раз Городко не смогла добраться до пьедестала почёта, но выступила достойно. Она дошла до четвертьфинала, в котором уступила американке Джэлин Кауф, ставшей месяц назад серебряной медалисткой Олимпиады в обычном могуле. С учётом дополнительных показателей наша юная соотечественница заняла высокое 5-е место. Кауф получила «бронзу», а в решающем заезде за «золото» сошлись олимпийские чемпионки 2018-го и 2022-го – француженка Перрин Лаффон и австралийка Джакара Энтони. Победу одержала спортсменка с Зелёного континента.

В мужских соревнованиях от Казахстана выступали четверо, а лучший результат среди них, как и ожидалось, показал Павел Колмаков. Он дошёл до четвертьфинала, в котором проиграл триумфатору ОИ-2022 шведу Вальтеру Валльбергу, и расположился на 8-й строчке итогового протокола. Сам Валльберг, в свою очередь, уступил затем японцу Икуме Хоришима, а последний в финале не сдюжил перед канадцем Микаэлем Кингсбери. На пьедестал почёта поднялись те же трое, что стояли на нём в олимпийском Пекине, но в ином порядке.

Хоккей: дальше уже без нашей команды

Пятый матч в противостоянии 1/8 финала «плэй-офф» КХЛ с магнитогорским «Металлургом» на его площадке стал для хоккеистов «Барыса» последним в нынешнем сезоне. Они старались, бились, но класс соперников оказался выше.

Стартовый период прошёл с игровым преимуществом хозяев льда, которые однажды сумели реализовать его. После перерыва казахстанская команда заметно прибавила, стала чаще угрожать чужим воротам, Был даже отрезок в полторы минуты, когда наши впятером играли против троих уральцев. Но реализовать большинство не удалось. Впрочем, в начале третьего периода Кирилл Савицкий сравнял-таки счёт. Но вскоре «Металлург» ответил двумя заброшенными шайбами. Попытки «Барыса» спасти матч, в том числе посредством замены голкипера полевым игроков, оказались тщетными – 1:3 в этом поединке и 1:4 в серии.

Теперь игрокам казахстанского клуба, входящим в состав национальной сборной, предстоит готовиться к чемпионату мира в высшем дивизионе, начало которого запланировано на 13 мая. Кстати, состав его участников изменился: вместо команд России и Беларуси, временно отлучённых от международных турниров, выступят дружины из Австрии и Франции. Первая из них попала в нашу группу, где также будут сборные Канады, Германии, Швейцарии, Словакии, Дании и Италии. В этой компании казахстанцам необходимо занять место не ниже 4-го, чтобы продолжить борьбу в 1/4 финала, и не ниже 7-го, чтобы сохранить прописку в классе сильнейших.

Футбол: в сборной Казахстана – новый рулевой

Андрей Карпович назначен исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Казахстана (ранее ею руководил Талгат Байсуфинов). Ему 41 год, родился и начинал играть в Семипалатинске, выступал за различные казахстанские клубы, а также за ростовский «Ростсельмаш» и московское «Динамо». Провёл 55 матчей в составе главной команды нашей страны. Тренерскую карьеру начал пять лет назад, временно возглавив алматинский «Кайрат». Затем руководил кокшетауским «Окжетпесом» и петропавловским «Кызылжаром».

На снимке: Андрей Карпович (фото с сайта ФК «Кайрат»)

Карповичу предстоит готовить команду к предстоящим 24 и 29 марта стыковым матчам Лиги наций УЕФА с футболистами Молдовы. В этих поединках решится, какая из сборных отправится в низший дивизион к футбольным «карликам» (Лихтенштейн, Андорра и прочие), а какая останется в лиге «С», где будет играть в одной группе с командами Словакии, Белоруссии и Азербайджана.

В списке игроков, приглашённых Карповичем, большинство составляют те, кто выступает во внутреннем чемпионате. Но есть и футболисты из зарубежных клубов. Это защитники Нуралы Алип («Зенит», Санкт-Петербург), Ян Вороговский («Мёленбек», Бельгия), Марат Быстров («Ахмат», Грозный, Россия), полузащитники Бахтиёр Зайнутдинов (ЦСКА, Москва), Георгий Жуков («Висла», Польша), нападающий Алексей Щёткин («Ротор», Волгоград).

Футбол: провальный старт «Астаны»

Во втором туре чемпионата Казахстана столичный клуб «Астана», один из главных фаворитов, потерпел поражение в Павлодаре от дебютанта премьер-лиги – «Аксу». Впрочем, последний располагает неплохим составом, в котором есть несколько футболистов, проведших немало матчей в составе национальной сборной (Гафуржан Суюмбаев, Айбол Абикен, Еркебулан Тунгышбаев, Сергей Хижниченко), а также Михаил Бакаев, ещё недавно являвшийся одной из ключевых фигур в алматинском «Кайрате».

До этого, в первом туре, «Астана» сыграла вничью с «Шахтёром», но затем ей за превышение в той игре лимита на легионеров было засчитано техническое поражение. Поэтому в графе «очки» у столичного клуба стоит «ноль», и он занимает последнюю строчку турнирной таблицы. А у «Шахтёра», как и у «Кайрата», теперь 6 очков – две эти команды лидируют в чемпионате, в котором теперь наступила пауза, вызванная участием футболистов в матчах национальной сборной.

«Аксу» – «Астана» 1:0

«Мактаарал» – «Кайрат» 0:1

«Каспий» – «Тобол» 0:0

«Тараз» – «Ордабасы» 1:0

«Кызылжар» – «Шахтёр» 0:1

«Актобе» – «Атырау» 2:1

«Акжайык» – «Туран» — матч перенесён на более поздний срок из-за непогоды

Турнирное положение: «Кайрат» и «Шахтёр» – по 6 очков, «Аксу», «Тобол», «Каспий» и «Тараз» – по 4, «Актобе» – 3, «Туран» – 1 (один матч в запасе), «Атырау», «Ордабасы», «Мактаарал» – по 1, «Акжайык» – 0 (один матч в запасе), «Кызылжар» и «Астана» – 0.

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