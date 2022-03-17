«Конец эпохи Назарбаева». «Неназванные враги, обещания реформ и призывы сплотиться. Риторика токаевского «послания». «Новый общественный договор в Казахстане: каким он должен быть?». «Старые экономические модели больше не будут работать»

AZATTYQ.ORG. «Неназванные враги, обещания реформ и призывы сплотиться. Риторика токаевского «послания»» — «Некоторые влиятельные люди» пытались захватить власть в Казахстане в январе, заявил президент страны Касым-Жомарт ТОКАЕВ в «послании народу» после трагических событий, унесших не менее 238 жизней. Имена тех, кого Токаев назвал «изменниками», он не привел. Но сказал, что январские события стали следствием «застоя» в системе (продуктом которой по сути является весь нынешний государственный аппарат). В анонсированном 16 марта Токаевым пакете «реформ» говорится о необходимости ухода от концентрации полномочий в руках высшего должностного лица, чтобы избежать «усиления влияния приближенных».
NOVGAZ.COM. Амиржан КОСАНОВ – «Беспартийный президент» — Надо признать, нынешнее Послание президента изрядно отличалось от предыдущих, и в определенной мере ответило на ряд актуальных запросов общества, много лет подряд декларируемых оппозицией. Как можно не приветствовать ограничение полномочий президента и усиление роли парламента (как выразился сам президент, «переход от суперпрезидентской формы правления к президентской с сильным парламентом») или переход к смешанной системе формирования Мажилиса (об этом говорили мы, оппозиция, на всех митингах)? Или законодательный запрет родственникам президента занимать должности политических государственных служащих и руководителей в квазигосударственном секторе (обжегшись на елбасы, дуем на президента)?
RATEL.KZ. Марат АСИПОВ – «Конец эпохи Назарбаева» — ТОКАЕВ не стал клеймить позором своего предшественника, перечисляя фамилии отморозков из числа его родственников и приближенных. Он предложил демонтировать всю систему, созданную НАЗАРБАЕВЫМ, одним выступлением указав ключевые позиции, по которым парламент, пока еще им абсолютно управляемый, должен произвести точечную бомбардировку… Как оно все получится на практике, я не знаю. В конце-концов, жить по закону гораздо сложнее, чем в условиях тотальной коррупции, даже чисто на бытовом уровне. Но как мне кажется, институциональные гарантии гораздо важнее личных. Аресты родственников Назарбаева показывают, как мало они стоят.
KAZPRAVDA.KZ. «Одним решением Токаеву удалось осуществить мечту миллионов казахстанцев» — На карте Казахстана появятся три новые области: Абайская, Улытауская и Жетысуская… Без преувеличения можно сказать, что Глава государства озвучил мечту миллионов казахстанцев. Возвращение статуса областного центра городам Жезказгану и Семею, разделение Алматинской области и появление отдельной области на священной земле Жетысу, несомненно, придадут новый импульс развития, решат многие проблемы, копившиеся годами. Кроме того, стоит отметить историческое значение этих регионов, сыгравших ключевую роль в летописи народа.
QMONITOR.KZ. «Новый общественный договор в Казахстане: каким он должен быть?» — Долгие годы в Казахстане существовал негласный общественный договор: государство обеспечивает гражданам определённые социальные гарантии, а те не лезут в политику. Но теперь, судя по всему, формат отношений изменится: власть вроде бы готова позволить обществу участвовать в политических процессах, но в таком случае оно, общество, тоже должно будет нести свою долю ответственности. В связи с этим напрашиваются вопросы: насколько реален в сложившихся условиях новый общественный договор, и каким он должен быть?
««Лифт» для резервистов: Казахстан генерирует новое поколение эффективных управленцев» — Стремительно меняющийся мир постоянно рождает новые вызовы и угрозы, как геополитического, так и национального плана, что в разы повышает потребность адекватного реагирования на них. Необходимость решения этой задачи естественным образом выдвигает новый набор требований к такому понятию как «эффективность государства». Как сказал глава государства, «нам нужна команда управленцев новой формации в разных сферах, которая не боится брать ответственность и принимать нестандартные и эффективные решения. Именно такие люди сегодня способны дать результаты, в которых нуждается наша страна».
KP.KZ. «Впереди много важной работы» — Данияр КУМПЕКОВ, финансовый аналитик — Ситуация вокруг Украины, антироссийские санкции, контрсанкции уже затронули все сектора нашей экономики. Естественно, это понимают в правительстве. Однако внятных действий со стороны Кабмина пока не наблюдается, наблюдается ситуативная реакция на события. В Национальном банке РК заявили, что на фоне геополитической нестабильности ожидается рост инфляционных коридоров, причем существенную роль в этом росте будет играть повышение цен на основные продукты. По сути, чиновники признаются: откат экономики неизбежен, но сделать с этим, по большому счету, пока ничего нельзя. Да, можно минимизировать потери, но избежать их не получится.
IA—CENTR.RU. «Айдархан Кусаинов: Старые экономические модели больше не будут работать» — Конфликт на Украине только ускорил разрушение привычной экономической модели мироустройства. Каким будет постпандемийный #мир, вступивший в #кризис, название которому пока не сформулировали – в продолжении интервью #казахстан’ского экономиста Айдархана КУСАИНОВА.
EXCLUSIVE.KZ. «Бизнесмены требуют выхода из Таможенного Союза и ЕАЭС» — В Россию из общей копилки сборов ЕАЭС уходило около 85%, где-то 6,5% – в Казахстан, 4, 5 – в Беларусь, около 2% – в Кыргызстан, и чуть более 1% – в Армению. Но теперь, когда мир ввел против России санкции, таможенных платежей оттуда не будет, как и из Белоруссии, ее верного союзника. Отсюда вывод – отныне мы являемся основными плательщиками ЕАЭС, ничего не получая взамен. Тогда зачем нам такой союз нужен?
365INFO.KZ. «Рухнет ли тенге до 1000 за доллар? — мнение экономистов» — Дефолт рубля 1998 года может повториться, за ним последует и тенге. Но сегодня экономическая ситуация гораздо хуже, чем 24 года назад, даже при дорогой нефти. На валютном рынке в Казахстане хаос и паника. После падения тенге ниже отметки в 500 за доллар население активно пытается скупать доллары. Правда, их мало где продают. Схожая ситуация наблюдается и в России. Из-за войны, санкций и ослабления рубля спрос на наличные, в том числе доллары и евро, вырос.
INFORMBURO.KZ. «Данияр Ашимбаев о «западных партнёрах» Карима Масимова» — Занимаясь подготовкой переворота, глава КНБ, будучи человеком осторожным, наверняка заручился поддержкой определённых персон и структур на Западе, прежде всего из США и Великобритании. Эти государства на протяжении долгих лет пытались сформировать в Казахстане своё политическое лобби, активно финансировали либеральные и оппозиционные структуры, которые, однако, за все эти годы так и не смогли завоевать популярность у народа и обрести электоральную базу. Они остались в узком сегменте правозащиты.
TIME.KZ. «Хлеба — налево, хлеба – направо» — От казахстанской пшеницы прошлого урожая уже практически ничего не осталось. А после запрета экспорта российского зерна трейдеры, не жалея денег, вывозят из Казахстана последнее. С таким громким заявлением выступили отечественные мукомолы, у которых запасов сырья — максимум на пару недель.
Петр СВОИК — «Министерство плохих прогнозов» — Минэнерго собственным приказом утвердило провальную перспективу электроэнергетики на следующие семь лет. Вот когда бюро погоды публикует не нравящийся нам долгосрочный прогноз, мы, конечно, можем огорчаться, но никому в голову не придет требовать организовать ему на запланированный отпуск солнышко вместо дождя. Иное дело отраслевое министерство: как так можно планировать перспективу вверенной отрасли, чтобы, честно зафиксировав уже принявшее драматическую форму отставание, собственноручно закрепить в приказе еще больший откат на все следующие годы?
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