«Конец эпохи Назарбаева». «Неназванные враги, обещания реформ и призывы сплотиться. Риторика токаевского «послания». «Новый общественный договор в Казахстане: каким он должен быть?». «Старые экономические модели больше не будут работать»

Сетевой Казахстан 17 марта 2022г.

AZATTYQ . ORG . «Неназванные враги, обещания реформ и призывы сплотиться. Риторика токаевского «послания»» — «Некоторые влиятельные люди» пытались захватить власть в Казахстане в январе, заявил президент страны Касым-Жомарт ТОКАЕВ в «послании народу» после трагических событий, унесших не менее 238 жизней. Имена тех, кого Токаев назвал «изменниками», он не привел. Но сказал, что январские события стали следствием «застоя» в системе (продуктом которой по сути является весь нынешний государственный аппарат). В анонсированном 16 марта Токаевым пакете «реформ» говорится о необходимости ухода от концентрации полномочий в руках высшего должностного лица, чтобы избежать «усиления влияния приближенных».

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Беспартийный президент» — Надо признать, нынешнее Послание президента изрядно отличалось от предыдущих, и в определенной мере ответило на ряд актуальных запросов общества, много лет подряд декларируемых оппозицией. Как можно не приветствовать ограничение полномочий президента и усиление роли парламента (как выразился сам президент, «переход от суперпрезидентской формы правления к президентской с сильным парламентом») или переход к смешанной системе формирования Мажилиса (об этом говорили мы, оппозиция, на всех митингах)? Или законодательный запрет родственникам президента занимать должности политических государственных служащих и руководителей в квазигосударственном секторе (обжегшись на елбасы, дуем на президента)?

RATEL . KZ . Марат АСИПОВ – «Конец эпохи Назарбаева» — ТОКАЕВ не стал клеймить позором своего предшественника, перечисляя фамилии отморозков из числа его родственников и приближенных. Он предложил демонтировать всю систему, созданную НАЗАРБАЕВЫМ, одним выступлением указав ключевые позиции, по которым парламент, пока еще им абсолютно управляемый, должен произвести точечную бомбардировку… Как оно все получится на практике, я не знаю. В конце-концов, жить по закону гораздо сложнее, чем в условиях тотальной коррупции, даже чисто на бытовом уровне. Но как мне кажется, институциональные гарантии гораздо важнее личных. Аресты родственников Назарбаева показывают, как мало они стоят.

KAZPRAVDA . KZ . «Одним решением Токаеву удалось осуществить мечту миллионов казахстанцев» — На карте Казахстана появятся три новые области: Абайская, Улытауская и Жетысуская… Без преувеличения можно сказать, что Глава государства озвучил мечту миллионов казахстанцев. Возвращение статуса областного центра городам Жезказгану и Семею, разделение Алматинской области и появление отдельной области на священной земле Жетысу, несомненно, придадут новый импульс развития, решат многие проблемы, копившиеся годами. Кроме того, стоит отметить историческое значение этих регионов, сыгравших ключевую роль в летописи народа.

QMONITOR . KZ . «Новый общественный договор в Казахстане: каким он должен быть?» — Долгие годы в Казахстане существовал негласный общественный договор: государство обеспечивает гражданам определённые социальные гарантии, а те не лезут в политику. Но теперь, судя по всему, формат отношений изменится: власть вроде бы готова позволить обществу участвовать в политических процессах, но в таком случае оно, общество, тоже должно будет нести свою долю ответственности. В связи с этим напрашиваются вопросы: насколько реален в сложившихся условиях новый общественный договор, и каким он должен быть?

««Лифт» для резервистов: Казахстан генерирует новое поколение эффективных управленцев» — Стремительно меняющийся мир постоянно рождает новые вызовы и угрозы, как геополитического, так и национального плана, что в разы повышает потребность адекватного реагирования на них. Необходимость решения этой задачи естественным образом выдвигает новый набор требований к такому понятию как «эффективность государства». Как сказал глава государства, «нам нужна команда управленцев новой формации в разных сферах, которая не боится брать ответственность и принимать нестандартные и эффективные решения. Именно такие люди сегодня способны дать результаты, в которых нуждается наша страна».

KP . KZ . «Впереди много важной работы» — Данияр КУМПЕКОВ, финансовый аналитик — Ситуация вокруг Украины, антироссийские санкции, контрсанкции уже затронули все сектора нашей экономики. Естественно, это понимают в правительстве. Однако внятных действий со стороны Кабмина пока не наблюдается, наблюдается ситуативная реакция на события. В Национальном банке РК заявили, что на фоне геополитической нестабильности ожидается рост инфляционных коридоров, причем существенную роль в этом росте будет играть повышение цен на основные продукты. По сути, чиновники признаются: откат экономики неизбежен, но сделать с этим, по большому счету, пока ничего нельзя. Да, можно минимизировать потери, но избежать их не получится.

IA — CENTR . RU . «Айдархан Кусаинов: Старые экономические модели больше не будут работать» — Конфликт на Украине только ускорил разрушение привычной экономической модели мироустройства. Каким будет постпандемийный #мир, вступивший в #кризис, название которому пока не сформулировали – в продолжении интервью #казахстан’ского экономиста Айдархана КУСАИНОВА.

EXCLUSIVE . KZ . «Бизнесмены требуют выхода из Таможенного Союза и ЕАЭС» — В Россию из общей копилки сборов ЕАЭС уходило около 85%, где-то 6,5% – в Казахстан, 4, 5 – в Беларусь, около 2% – в Кыргызстан, и чуть более 1% – в Армению. Но теперь, когда мир ввел против России санкции, таможенных платежей оттуда не будет, как и из Белоруссии, ее верного союзника. Отсюда вывод – отныне мы являемся основными плательщиками ЕАЭС, ничего не получая взамен. Тогда зачем нам такой союз нужен?

365 INFO . KZ . «Рухнет ли тенге до 1000 за доллар? — мнение экономистов» — Дефолт рубля 1998 года может повториться, за ним последует и тенге. Но сегодня экономическая ситуация гораздо хуже, чем 24 года назад, даже при дорогой нефти. На валютном рынке в Казахстане хаос и паника. После падения тенге ниже отметки в 500 за доллар население активно пытается скупать доллары. Правда, их мало где продают. Схожая ситуация наблюдается и в России. Из-за войны, санкций и ослабления рубля спрос на наличные, в том числе доллары и евро, вырос.

INFORMBURO . KZ . «Данияр Ашимбаев о «западных партнёрах» Карима Масимова» — Занимаясь подготовкой переворота, глава КНБ, будучи человеком осторожным, наверняка заручился поддержкой определённых персон и структур на Западе, прежде всего из США и Великобритании. Эти государства на протяжении долгих лет пытались сформировать в Казахстане своё политическое лобби, активно финансировали либеральные и оппозиционные структуры, которые, однако, за все эти годы так и не смогли завоевать популярность у народа и обрести электоральную базу. Они остались в узком сегменте правозащиты.

TIME . KZ . «Хлеба — налево, хлеба – направо» — От казахстанской пшеницы прошлого урожая уже практически ничего не осталось. А после запрета экспорта российского зерна трейдеры, не жалея денег, вывозят из Казахстана последнее. С таким громким заявлением выступили отечественные мукомолы, у которых запасов сырья — максимум на пару недель.

Петр СВОИК — «Министерство плохих прогнозов» — Минэнерго собственным приказом утвердило провальную перспективу электроэнергетики на следующие семь лет. Вот когда бюро погоды публикует не нравящийся нам долгосрочный прогноз, мы, конечно, можем огорчаться, но никому в голову не придет требовать организовать ему на запланированный отпуск солнышко вместо дождя. Иное дело отраслевое министерство: как так можно планировать перспективу вверенной отрасли, чтобы, честно зафиксировав уже принявшее драматическую форму отставание, собственноручно закрепить в приказе еще больший откат на все следующие годы?

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