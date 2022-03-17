Сетевые СМИ о том принимать ли нам россиян

Асель ОМИРБЕК – ««Петушиные бои»: российские паникёры спровоцировали рост русофобии в Казахстане» — Слухи о «массовом бегстве русских» из России вызвали нешуточный переполох в нашем национал-популистском «курятнике». Расправив крылья и заточив клювы, его «птенцы», возомнившие себя боевыми орлами, тут же стали исполнять танец маленьких «пикирующих бомбардировщиков». Но сколько бы они ни метили «вражескую» территорию заряженными махровой ксенофобией снарядами, попасть в цель так и не смогли – слишком уж призрачной она оказалась на самом деле.

Первыми нагнетать страсти насчёт массового бегства россиян от войны и «путинского концлагеря» стали некоторые российские СМИ. Картины они рисовали одну страшнее другой. Самолёты пачками увозили в безвизовые страны «угнетённых» местной автократией рядовых граждан, несогласных с политикой Кремля. В каждом таком репортаже особенно подчёркивалось, что покидающие родные пенаты — все, как один, завсегдатаи митингов и протестных акций, которых режим, дескать, обрёк на скитания на чужбине.

За право исполнить главные роли в этом создающемся явно наспех и весьма неумело театре абсурда отчаянно бьются и наши родные популисты национал-патриотического толка, которым грезится, что Казахстан тоже непременно станет точкой сбора «русских шовинистов». Причём работают они на два фронта разом, успевая ещё и бороться с конкурентами, которые претендуют на то, чтобы перехватить эту хайповую повестку. Соревнование за право возглавить «ополчение», намеревающееся не допустить вторжения «русских интервентов», в самом разгаре. Его участники, стремясь продемонстрировать всю серьёзность воинственного настроя, активно меряются своим главным оружием – языком. У кого он длиннее, тот и получит пальму первенства.

По данным российских источников, отток из РФ действительно солидный – порядка 250 тысяч граждан с момента признания ДНР и ЛНР. Но насколько показательна цифра в четверть миллиона для страны с почти 150-миллионным населением? Как говорится, капля в море. Конечно, не исключено, что со временем это количество будет нарастать, хотя очевидно, что те трудности с адаптацией в «странах сбора», которые сейчас испытывают пожелавшие уехать из России (разумеется, если они не относятся к разряду олигархов), довольно скоро вызовут снижение уровня чемоданных настроений. Недаром на популярном Телеграм-канале «Незыгарь» недавно появилась следующая информация: «На 14-й день оттока населения аналитики отмечают обратный тренд. Столкнувшиеся с многократным ростом цен на гостиницы и аренду недвижимости, отсутствием карьерных и бюрократически миграционных перспектив, россияне начали возвращаться на родину».

Бигельды ГАБДУЛЛИН – «Впускать нам или нет россиян?» — В казахстанском обществе развернулась острая дискуссия: принимать нам или отказывать россиянам, которые из-за войны с Украиной и жестких санкции западных стран решили срочно поменять свое место жительства на Казахстан?

Этот вопрос вызывает у казахстанцев неоднозначную реакцию и жаркие споры.

Кто-то категорически против переезда соседей в нашу страну и предлагает наглухо закрыть двери и никого не впускать, позабыв о толерантности и наших добрососедских отношениях. Другие, наоборот, предлагают распахнуть ворота, приняв разумные меры.

Я думаю, что тут не может быть однозначного ответа.

Если приезжие не станут проявлять искреннего желания ассимилироваться, если они будут заряжены нетерпимостью к коренному народу, его культуре, языку, традициям, не хотят выполнять условия иммиграционной сделки, то незамедлительно следует лишать таких людей казахстанского гражданства и отправлять обратно.

Словом, иммиграция – дело весьма серьезное. Тут поспешность крайне опасна!

Илья КАЛИНИН – ««Будем начинать новую жизнь в 40 лет»: почему новосибирцы выбирают для переезда Казахстан, а не Грузию» — Тренд последних двух-трех недель среди части россиян — отъезд на временное или постоянное место жительства в страны ближнего зарубежья с безвизовым режимом. Кто-то уезжает по политическим мотивам, кто-то боится экономических последствий спецоперации на Украине. Так, в одну только Грузию, по данным местных властей, приехали около 20–25 тысяч человек. Интерес вырос даже к еще недавно неспокойному Казахстану — по данным посольства этой страны в Москве, россияне активно интересуются вопросами переезда туда. Корреспондент НГС Илья Калинин пообщался с новосибирцами, которые или уже переехали, или вот-вот переедут в соседнюю страну. Почему Казахстан, есть ли у него перспективы к развитию и сколько стоит жизнь там — в материале.

Один из тех, кто не стал скрывать настоящее имя, — психолог Максим СЕДОВ. Мужчина проводит в основном онлайн-сеансы, и последнее время работать в России у него уже не получается.

— Я работаю с иностранными клиентами, от которых сейчас не могу получать деньги. Это самое главное. Кроме того, у меня включена реклама на мои услуги и продукты, а реклама в Facebook сейчас заблокирована: нельзя давать рекламу на Россию и нельзя делать рекламу из России — с российского аккаунта. То есть мне нужен аккаунт в Казахстане, например, чтобы я мог распространять рекламу на другие русскоязычные регионы, — пояснил Максим.

Он рассуждает так: если получится сделать казахстанский аккаунт, а потом управлять им удаленно, то это один вариант. Если не получится, то он переедет в Павлодар, но будет регулярно возвращаться в Новосибирск из-за оставшейся здесь семьи.

Виктор и его жена — инженеры. Детей нет. Работают в разных сферах: на госпредприятии и в частной структуре. В прошлом имели гражданство Казахстана, базово знают язык. На востоке страны у них остались родственники. Идея вернуться в Казахстан возникла в первые дни российской спецоперации на Украине — по политическим и экономическим мотивам.

Артур ГУБАЙДУЛИН – «Россияне начали снимать жилье в Алматы «за любые деньги»» — С каждым днем количество иностранцев, желающих арендовать жилье в Казахстане, возрастает. Как правило, это бизнесмены и молодые семьи из России.

Менеджер одной из риэлторских контор Светлана рассказала корреспонденту медиа-портала Caravan.kz о том, почему жилье в Алматы все чаще начали снимать граждане России.

— Спрос на аренду сейчас начал оживляться. Действительно, сейчас к нам стало поступать больше звонков от граждан соседних государств, в том числе из России. Заявки все чаще на аренду, а не на покупку жилплощади. Приезжают бизнесмены, иногда вместе с семьями и даже домашними животными. Некоторые приезжают с целью пожить какое-то время и присмотреться с целью переезда. Многие арендуют из-за рабочей необходимости. Что касается покупки жилья, то ситуация практически не изменилась – спрос более-менее на прежнем уровне. Связано ли увеличение количества российских клиентов с неблагоприятными для России последствиями введенных санкций или нет, пока сказать сложно. Сейчас политико-экономический кризис в самом разгаре, и о его последствиях говорить пока рано.

«Тест на прагматичность для отношений России и Казахстана» — На фоне событий на #Украине, антироссийских санкций и стремительно меняющего миропорядка проверку на прочность проходят и взаимоотношения РФ с союзниками. Есть ли шанс на поддержание устоявшихся прагматических связей и политики добрососедства в российско-казахстанских отношениях? Политический обозреватель из Казахстана, автор канала «НеКурултай» Газиз АБИШЕВ поговорил об этом с директором Информационно-аналитического Центра МГУ Дарьей ЧИЖОВОЙ. На портале Ia-centr.ru делимся фрагментом дискуссии об истории и будущем отношений #России и #Казахстан’а.

Г.А.: Я имел в виду, что зачастую употребляется такая риторика, в том числе в отношении Казахстана, что Россия – великая, мощная держава, а страны, которые вокруг нее и слабее, «должны знать свое место» и идти вслед за Россией. Так что это фундаментальный вопрос – либо государства равны между собой, либо мы учитываем их мощь. Если использовать второй подход и учитывать мощь страны, то тогда Россия должна признавать свою вторичность по отношению к Америке, которая сильнее, мощнее, богаче и влиятельнее. А это обоюдно острый вопрос. Если все равны, то тогда Россия, США и Казахстан равны. Если есть иерархия, то тогда кто-то, очевидно, сильнее, а кто-то слабее. Какой подход Вам кажется более правильным?

Д.Ч.: Смотрите, Вы сейчас пытаетесь показать мир в черно-белом цвете: где есть «сильные», а есть «слабые», и это все категории, которые существуют.

На мой взгляд, и я всегда выступала последователем этого подхода, страны на мировой арене должны быть равны между собой. Каждое государство должно иметь возможность осуществлять свои суверенные права, в рамках того, что прописано у них в Конституциях или иных документах. При этом не мешая мировой архитектуре безопасности, торговли или чего-то иного, что противоречит видению собственной безопасности других стран.

На мой взгляд, этот подход более рационален, особенно с учетом сложности нашего постсоветского пространства и его связанности. Например, сейчас санкции ввели против России, и они напрямую отразились на казахстанской валюте, на акциях Казахстана, которые связаны с российскими институциями.

Поэтому мы не можем не относиться друг к другу как равные партнеры, потому что Россия и Казахстан тесно интегрированы. Нет какой-то одной страны, которая только выдает блага по какой-то специальной квоте.

Петр СВОИК – «На краю неустойчивости» — Под антипрезидентский путч на улицы одной только Алматы были выведены десятки тысяч протестующих, кое-кого подвезли из областей, но в массе это тоже алматинцы, жители пригородных шаныраков и окраинных микрорайонов, но кое-кто и из центра.

И у того противостояния было сплошь неулыбчивое лицо накопившей злости, отчаяния или растерянности, но никак не примирения.

Совсем иное дело – антивоенный митинг в Алматы, собравший, говорят, две, нет, лучше три тысячи алмаатинцев. Все сплошь молодые и светлые лица, полный и улыбчивый друг другу интернационал, чувство единения в осуждении агрессора и поддержке братского украинского народа, ведущего мужественную борьбу с оккупантами.

Между тем, и путч и антивоенный митинг – явления одного ряда, из одного и того же прошлого, одинаково сопротивляющегося стремительно наступающему будущему.

Январский бунт выплеснул на улицы отчаяние «социальных аутсайдеров», почти сплошь казахов, вытесненных из лишенных работы сел в обслугу пригородных оптовок. А жизнерадостный костяк алматинского антироссийского-антивоенного митинга – это городской средний класс, достаточно благополучно вписанный в ту экономическую, политическую и идеологическую модель государственности, что сформирована в Казахстане за предыдущие три десятилетия.

Компрадорская, семейной-клановая и олигархическая и в целом «вывозная» сторона такой государственности привела к ликвидации крупно-товарного производства на селе и разгрому сельской социальной инфраструктуры, породив отчаявшуюся массу неприкаянных «самозанятых».

А городской средний, — он же креативный, класс – это более образованные и вполне трудоустроенные 20-30-40-летние, вписанные в ту же компрадорскую экономику и национальную государственность через признание, усвоение и присвоение ее реалий.

Нормальный массовый человек не может жить вне окружающей его социальной среды, вне ее принципов и представлений. А коль скоро казахстанская государственность сформирована на примате национальной независимости и свободного рынка, именно такими воззрениями не может не обладать хорошо вписанный в систему представитель журналистской, юридической, гуманитарной, технической и любой другой интеллигенции. Это такой либерально-национально-патриотический интернационал, который априори против возрождения имперских притязаний и за идеалы свободного мира.

К тому же, Россия действительно напала первой, а военные действия разрушают теперь налаженную за тридцать постсоветских лет жизнь мирных украинских обывателей. Если в чем и виноватых, то лишь в том, что за эти тридцать лет основная их масса с охотой или нет, но вписалась в такую постановку вопроса, что Украина – не Россия, а после 2014 года, что Украина – это анти-Россия…

В заключение, пара выводов.

Самый главный: Казахстан вообще и его экономика в частности, настолько плотно завязаны на Россию, что мы в идущей ныне глобальной гибридной войне фактически в одном окопе.

Сколь не кричи проклятий своим и приветствий на ту сторону. Здесь аналогия с переводом алфавита на латиницу – затея безусловно вредоносная, работающая как против самого казахского языка, так и межнационального единства в Казахстане.

Да, уличные вывески и таблички на кабинетах можно написать и на латинице, но сам казахский язык и накопленную на нем культурную массу латинизировать не получится. Так и с казахстанской экономикой – на латиницу она никак не переводится, хоть в прямом, хоть в переносном смыслах.

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