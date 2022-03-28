Что стоит за требованием отставки топ-менеджеров Казахтелекома?

Обиженный миноритарий решил напомнить о себе вот таким экзотическим способом

Талант, которым обладает, например, Уоррен Баффет, не эксклюзивен. Хотя, конечно, как инвестор, он превзошел всех и даже себя.

Другие люди точно так же могут обладать похожими уникальными способностями. Их немного, но они есть. Но далеко не все считают важным каждый день начинать с чашечки кофе вприкуску с корпоративными новостями и финансовыми отчетами, которые иногда не просто безвкусны, но и горчат. Это безынтересная рутина, но в итоге рождается нечто большее: финансовый успех.

Последователи Баффета есть и в Казахстане. Конечно, можно их сосчитать на пальцах одной руки. Кто-то занимается инвестированием профессионально, имея компанию, кто-то считает себя частным инвестором, пытаясь нарастить финансовые мускулы.

Так вот, есть среди последних один человек, которому точно не дают покоя лавры Уоррена Баффета. Вероятно, ему хочется стать столь же богатым и столь же влиятельным, если время от времени он раздает интервью, которые, непонятно, выходят на бесплатной или платной основе – местные СМИ, увы, еще не достигли того уровня культуры, когда они будут в обязательном порядке помечать проплаченный PR.

Если учесть, что даже деловые СМИ не особенно горят желанием отдавать свой «эфир» скандальным поводам, особенно, если речь идет о судебных разбирательствах, то становится понятно, что да, любой выход на публику стороны, которая явно проигрывает по серьезным обстоятельствам, обеспечен за деньги. Благо, у нашего героя они есть.

Но возвращаясь к Баффету, хочется отметить, сколько же бесценных заповедей создал этот человек, и он ведь придерживается их, улучшая себя и мир.

Первая и самая главная ценность для мудрого старика – это честность. Вы представляете, что о честности говорит человек, которого нередко называют скабрезным словом «спекулянт»? В его отношении слово «спекулянт» звучит с большой буквы и уважительно. Никто не может упрекнуть Уоррена Баффета в том, что он сомнительным образом стал самым богатым человеком в мире.

Наш же герой, в попытке стать супербогатым и суперуспешным, планировал за 1 день заработать более 1 млрд. тенге за счет манипуляций с ценными бумагами «Казахтелекома». Интернет-газета ZONAKZ писала об этом более подробно в статье «Немного фантазии и инсайда, и ты – миллиардер?» почти два года назад.

Гениальная схема, строгий расчет, возможно, инсайд – а иначе ничем не оправданный риск, и, казалось, вот она, сбылась мечта стать миллиардером в одночасье. Немного не хватило удачи.

Национальная компания не пошла на поводу у миноритария, она предпочла идти в суд и доказывать, что действия новоиспеченного акционера были недобросовестными.

В общем, обратный выкуп акций по двойной цене так и не состоялся, а миноритарный акционер Бахыт Джумабаев, потерпев фиаско, затаил обиду: как же, вместо миллиардера с чемоданом кэша он стал акционером поневоле.

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Наш герой, безусловно, является человеком крайне одаренным, он способен выстраивать не только хитроумные схемы по быстрому личному обогащению, но и выступать в роли главного конспиролога.

13 марта стало известно об аресте Кайрата Сатыбалды, мажоритарного акционера «Казахтелекома» через Skyline Investment Company S.A., которой принадлежит 24,46% акций телекоммуникационной компании.

Информация в связи с этим чрезвычайным событием была строго дозирована. Антикоррупционная служба лишь сообщила, что ею начато расследование уголовного дела по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений в нацкомпании «Казахтелеком» в особо крупном размере. И более – никаких деталей расследования.

Уже через несколько дней на одном из информационных ресурсов появляется интервью Бахыта Джумабаева, который предстает в роли знатока ситуации вокруг АО «Казахтелекома». С одной стороны, он как будто бы в курсе всего, что происходило в национальной компании и даже читал информацию об этом в неких интернет-изданиях, которая якобы позже была удалена, с другой – его мало занимает фигура Сатыбалды и его злоупотреблений.

Бахыта Джумабаева больше всего заботит роль топ-менеджмента компании в этой истории и «логичные вопросы»: «Mогли ли и председатель правления «Казахтелекома», и финансовый директор, работая по 12 лет в компании на руководящих должностях, не знать о происходивших хищениях? Почему они не препятствовали этому?».

Не зная точного ответа на свои вопросы и, полагаем, не догадываясь об истинной подоплеке ареста Кайрата Сатыбалды, наш герой безапелляционно считает, что руководство «Казахтелекома» должно уйти в отставку. Точка.

Там, где никогда Бахыту Джумабаеву не отказывала логика, вдруг такой неожиданный выпад. Что это: акт мести или попытка сатисфакции? Неужели до сих пор ему не дает покоя провалившаяся попытка «сравнительно честного способа отъема денег» у национального гиганта?

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«Эксперт» прозрачно намекает, что костяк «Казахтелекома», уже давно засиделся на своем месте и, по его понятиям, ему нужна отставка. Под любым предлогом. Если не из-за Сатыбалды, то вообще…

Но, к счастью, руководителя национальной компании назначает совет директоров, а не миноритарные акционеры. И если корпоративное управление хорошо налажено в компании, то в первую очередь учитывается эффективность управления. Конечно, председатель правления «Казахтелекома» — «технарь до мозга костей», но ведь и компания такая, где это качество востребуется первым.

Недавно, в связи блэкаутом, в профессиональном сообществе начал дискутироваться вопрос о том, что Казахстану нужна мощная программа реноваций в инфраструктуре. И в качестве положительного примера эксперты вспомнили опыт АО «Казахтелеком» по строительству волоконно-оптической сети в сельской местности в 2018-2020 годах. Требуются стратегические решения, инвестиции, рассуждали специалисты.

А в телекоммуникационном секторе все это есть: технологичность, финансовая устойчивость, стабильная генерация доходов. Удивительно, не правда ли? Компания контролируется государством, об эффективности государства как управляющего много расхожих мнений, а тут каким-то удивительным способом все работает. Технари что-то да могут?

Можно проштудировать финансовый отчет за 2021 год, да и копнуть глубже запросто. За последние 5 лет доходы компании увеличились в три раза, на достаточном уровне капитальные вложения, валютные займы отсутствуют. В этом году в частном секторе и окраинах больших городов появится новое решение — фиксированная беспроводная связь. Планы такие – осязаемые, их можно пощупать…

Впрочем, не это главный повод для написания статьи. Просто лишний раз хочется напомнить одну простую истину: деньги — самое абстрактное и безличное из всего того, что существует в жизни людей. Репутация тоже абстрактна, но ее не купишь ни за какие деньги.

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