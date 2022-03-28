Как нам скорее избавиться от «наследия» Назарбаева

Обнищавший народ далее не может кормить всех негодяев и коррупционеров страны. Выход один: надо от них избавляться

От какого «наследия» отказываемся

Сегодня на наших глазах в Казахстане свершается процесс исторического значения: переход от бесславной эпопеи правления Назарбаева к реальному президентству Токаева.

Надо прямо сказать: Токаев получил богатое «наследство».

В 1990 году Назарбаеву досталась страна с огромной территорией, богатыми природными ресурсами: водными, лесными, минеральными и нефтяными, земельными. Сам Назарбаев в то время частенько хвалился тем, что его страна занимает лидирующие позиции во всем мире по запасам барита, цинка и вольфрама, меди, каменного угля, урана и золота, полиметаллов, боксита, марганца и хромита. В придачу к природным богатствам, ему достался еще и толерантный, терпеливый и грамотный народ.

Казалось бы, сама птица счастья села на древнюю и благодатную землю казахов.

Увы, незаметно пролетели первые романтические годы независимости, и в Назарбаеве проснулась затаенная страсть к единоличной власти. И он сжал всю власть в своих железных руках. Девиз «Сначала экономика – потом политика» сделал свое дело: был разогнан Парламент, на скорую руку проведена грабительская приватизация, покончено со свободой слова, с демократической оппозицией, переписана под диктовку президента Конституция, на ключевые посты назначены преданные ему льстецы и родственники.

К чему привело такое узурпаторство власти – говорит сама жизнь. Если дать краткую оценку президентству Назарбаева, то это звучит примерно так: Назарбаев принял Казахстан с зачатками демократии, а оставил его политической пустыней.

Казахстан оказался в высшей степени в сложной ситуации: экономика на грани развала, страна крепко села на сырьевую иглу! Ситуация дошла до взрывоопасного состояния.

Понимая всю трагедию, Назарбаев в 2019 году решил уйти в тень, неожиданно для всех издав указ о своей досрочной отставке. Бразды правления он срочно передал (через нечестные выборы) спикеру Сената, многолетнему своему соратнику Касым-Жомарту Токаеву.

При этом Назарбаев, как хитроумный политик, коварно сохранил для себя существенную часть полномочий президента: право контролировать важнейшие институты власти, как Совет безопасности, определявший не только вопросы безопасности, но и обороны, внешней политики. Назарбаев оставлял за собой право влиять на фонд «Самрук-Казына», управлявшим активами не менее 40 процентов ВВП республики; на ведущую партию «Нур Отан». Эта партия имело большинство голосов в парламенте, что фактически давало Назарбаеву возможность приостанавливать все законопроекты или назначения в высших эшелонах власти, которые исходили от имени президента Токаева. Назарбаев также оставил за собой право обращаться к нации, в определенной степени по-прежнему управляя элитами из-за кулис.

И начались годы двоевластья, которые весьма замедлили развитие Казахстана. Граждане страны начали беспокоиться о будущем Казахстана. Наступил настоящий застой, в стране практически отсутствовало правительство, способное решать срочные вопросы по вызовам как на глобальном, так и на внутреннем уровне.

Двоевластие затянулось, новоизбранный президент Токаев был связан по рукам и ногам, и, как результат такого дуумвирата, хромая конструкция власти начала давать сбои. Положение усугублялось ещё и тем, что в последние два с половиной года кризисы следовали один за другим: неслыханные взрывы военных складов, унесшие жизни многочисленных граждан, засуха и падеж скота, межэтнические конфликты, пандемия. Властная верхушка продолжала деградировать и воровать в невиданных масштабах. А в народе копилось недовольство.

Президент Токаев в силу своего незавидного положения не мог изменить сложившуюся политику предшественника. Он всячески старался обозначить свою легитимность, улучшая благосостояние населения через популистские меры, технократические новшества, пытаясь позиционировать себя как реформатора. Даже был пущен в народ слоган о «слышащем государстве». Но «прокрустово ложе» власти не позволило ему добиться заметных перемен.

И тут грянул январь 2022 года

На мой взгляд, январские события в Казахстане необходимо оценивать объективно. Не стоит все валить на некие деструктивные силы, которые якобы подняли народ. Нет, не так. Сытый народ никогда не поднять на протесты!

Именно социально-экономическая ситуация, беспредел в судах, повальная коррупция и социальная несправедливость привели страну к трагическим событиям января 2022 года.

По мере ухудшения своей жизни и роста цен люди всё больше чувствовали, что страна идет не в правильном направлении, находится в состоянии застоя и даже регрессии. При этом главной из потерь народа была утрата веры в завтрашний день. Такой тупиковой ситуацией воспользовались определенные политические силы, которые решили свергнуть президента Токаева и установить свою диктатуру. Но тут президент Токаев проявил решительный характер и переиграл реваншистов.

История последовала не за реваншистами, а за пассионариями

Политические реформы Токаева не заставили себя долго ждать.18 марта президент Токаев выступил с ежегодным посланием, где предложил обществу ряд существенных политических преобразований в стране.

Я не стану перечислять их, о них уже немало написано. Мне бы хотелось высказать свои предложения, которые необходимы для скорейшего избавления от «наследия» Назарбаева.

На мой взгляд, объявленные токаевские реформы, хоть и прогрессивны сами по себе, но их надо довести до логического конца. Что я имею в виду?

Надо решительно отказаться от двухпалатного парламента. Да, раньше Сенат выполнял стабилизирующую роль в системе власти, обеспечивая представительство интересов регионов в законодательном процессе. Но теперь, когда решено перейти к выборам по смешанной системе пропорционально мажоритарной, то интересы регионов могут представлять депутаты, избранные в Мажилис по мажоритарной системе. В условиях текущего экономического кризиса отказ от Сената сократит государственные расходы и часть чиновников.

Для окончательного избавления от «наследия» Назарбаева желательно добиться полного демонтажа из властных структур семьи первого президента, олигархата, который верой и правдой служил Назарбаеву. Думаю, излишне называть тут фамилии, они всем известны. Следует законным способом вернуть в казну наворованные миллиарды коррупционеров-чиновников.

Следует также тщательно очиститься от чиновничества, который до сих пор сидит на двух стульях, все гадая, остаться верным старому режиму или примкнуть к команде нового президента. И тут обойдемся без перечисления фамилий. Власть и сама прекрасно знает, кто «чей», откуда «растут ноги» того или иного чиновника.

Словом, надо срочно распрощаться с тем балластом бюрократов, который продолжает работать на свои интересы и тормозит реформы Токаева. Не стоит недооценивать силу и мощь нашей бюрократии.

Скорее всего, недалёк тот день, когда состоятся досрочные Парламентские выборы. И пока не поздно, надо отказаться от разрешительного характера регистрации партий и установить уведомительный. То есть, забрать у Министерства юстиции РК право решать, зарегистрировать ту или иную партию или нет.

Только таким образом можем создать равные права для всех политических партий.

Ещё очень важный момент — для независимого государства, как воздух, необходима своя идеология.

Назарбаевская эпоха за 30 лет независимости так и не создала ощутимую, работающую национальную идеологию: у нашей молодежи размыты ценностно-духовно-нравственные ориентиры, полузабыты народные традиции, власть не работает над патриотическим воспитанием подрастающего поколения; молодёжь не видит смысла в жизни, не верит в свое будущее, потому растет число самоубийств, различных религиозных сект, процветает наркомания, проституция. Она не хочет служить в армии, уж, не говоря о защите страны. Молодёжь «пачками» уезжает из страны, причём, наиболее продвинутая и образованная. Потеряны традиции казахской семьи, исчезают аулы.

Идеологизацию следует внедрять в ее настоящей роли – её назначение не в том, чтобы зомбировать и ограничивать, а воодушевить и обнадёжить нас, подвигнуть на решение предстоящих задач. Понятно, что вооруженные идеологией люди, большего добиваются и в политике, и в экономике. По той простой причине, что она мобилизует волю и энергию человека.

Мы вновь находимся на перепутье. Опыт показывает, что, когда страна оказывается в опасности, когда проблема выживания людей предельно обострена, нельзя медлить с реформами.

Обнищавший народ далее не может кормить всех негодяев и коррупционеров страны. Выход один: надо от них избавляться.

Справедливость должна восторжествовать!

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