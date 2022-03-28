«Послание президента напоминало заявку на подготовку к президентским выборам 2024 года»

Сетевые СМИ о послании Токаева народу Казахстана

Андрей ЧЕБОТАРЕВ – «Анонсирована серьезная Конституционная реформа» — Участвуя с 2019 года в деятельности Национального совета общественного доверия при президенте РК, я искренне верил в то, что буду наблюдать серьезное реформирование политической системы Казахстана. И все потому что лично участвую в этом процессе. То, что президент страны Касым-Жомарт ТОКАЕВ озвучил в своем послании народу Казахстана, превзошло наши ожидания. Уже не просто представлен очередной пакет политических инициатив, а анонсирована серьезная Конституционная реформа. В частности, с изменением порядка формирования и полномочий палат парламента и воссозданием Конституционного суда.

Петр СВОИК – «Послание Токаева: от многопартийности к единой нации» — Объявленные главой государства политические реформы сформулированы достаточно масштабно, — уровня конституционных изменений, но и, скажем так, аккуратно.

Республика становится, да, парламентской, но при столь же сильном президенте. Самое интересное, на наш взгляд, это принятие нашей идеи о выходе избранного президента из членства в (выдвинувшей его, получается) партии, дополненное запретом на руководство партийными организациями ключевым политическим фигурам президентской вертикали – акимам.

А ведь акимы, чего уж тут секретничать, у нас как раз и определяют, — через контролируемые ими избирательные комиссии, результаты любых выборов. За что и имеют от АП одобрение или, не дай бог, порицание за недостаточное рвение.

А на ближайших парламентских выборах, спрашивается, какой партии станут «помогать» акимы, коль скоро сами они вне партийной должности? Ладно – они сами, но как им быть, когда сам президент тоже беспартийный?

И тут возникает чрезвычайно сложная задача, которая в президентской же, из Послания, формулировке звучит так: «разные взгляды, но единая нация». Взгляды же, действительно, разные, вплоть до противоположных, — Казахстан ведь «многовекторен» не только во внешней части, но и внутри тоже. Вот и получается, что соединить граждан разных, — вплоть до противоположных взглядов в единую нацию способны только партии – другого механизма просто нет.

И последнее – про ту самую нацию, внутри которой могут быть разные взгляды, но сама она обязана быть единой. Стоит напомнить, что не в самой Конституции, но в Конституционном законе «О государственной независимости», нация у нас – казахская, причем в подчеркнуто отделенном от гражданской основы смысле. Конкретно: граждане Республики всех национальностей, объединенные общей исторической судьбой с казахской нацией, составляют вместе с ней единый народ Казахстана.

Казалось бы, кого сейчас интересует и на что влияет принятый в первые дни Независимости закон? Ан нет, самой такой формулировкой никто не пользуется, но вопрос, казахская нация и сама казахская национальная государственность, она этническая или гражданская – он на сегодня ключевой.

Как найти такой ответ на этот ключевой вопрос, который не поссорил бы, а объединил казахов и казахстанцев? Опять-таки, опираясь не на чьи-то желания или предпочтения, а на окружающие нас реалии. Спрашивается, на каком языке глава государства Казахстан огласил свое послание народу Казахстана? – на казахском и на русском. И это единственно правильный подход, потому что государство Казахстан — двуязычно.

Димаш АЛЬЖАНОВ – «Что означают реформы Токаева?» — На обращение Касым-Жомарта ТОКАЕВА перед палатами парламента казахстанцы возлагали большие ожидания, рассчитывая, что он обозначит новый курс и откажется от политического наследия НАЗАРБАЕВА.

Несмотря на критику Токаевым политической системы за сверхконцентрацию полномочий президента и намерение окончательно перейти к президентской республике с сильным Парламентом, предлагаемые им реформы можно назвать поверхностными. Под громкими заявлениями президента не было соответствующего политического содержания, которые в корне бы меняли авторитарную систему, построенную Назарбаевым…

Система зависимых отношений – патрон-клиент выстраивается за счет способности президента распределять ресурсы и должности. Законодательно можно лишить президента возможности назначать родственников на должности, но это не препятствует президенту опираться на своих ставленников и назначенцев. Более того, отсутствие родственников в госаппарате и на высоких должностях не означает, что властью не будут злоупотреблять назначаемые президентом чиновники.

В этом случае предлагаемая президентом Токаевым мера не является полноценным механизмом, который позволит бороться с коррупцией и злоупотреблениями, а также эффективно выявлять конфликты интересов. По своему содержанию это не более чем популизм.

«Вы хотели перемен? Вот они…» — Журналисты Виктор ВЕРК и Сергей КОЗЛОВ – о послании президента ТОКАЕВА и перспективах реформ в стране.

С.К. — Дождались, значит, да? Я не в том смысле, что дождались чего-то такого, чего на ждали. Каждый ждал своего и расценивает предложенные президентом реформы по-разному. Недостатка в комментариях сегодня нет. Разбирать этот поток мыслей, прошу прощения, не имеет смысла. Кое-кто вообще заявил, что это, мол, никакие не реформы, а попытка режима сохранить свою власть. Замечательно. Но если по делу, то ситуация и в самом деле не простая. Реформироваться приходится в условиях, которые и сложными-то назвать нельзя, это кризис. И наш, и мировой. Вот я и говорю: дождались, только не совсем вовремя. Хотелось бы, конечно, чтобы было поспокойнее, но, видать, не судьба. Вот уж экзамен на гражданскую зрелость, что называется, из ряда вон…

В.В. — То есть очевидно, что Касым-Жомарт Кемелевич сознательно идёт на то, чтобы лишить президента многих рычагов влияния. А его тезис о постепенном переходе от «суперпрезидентской» республики к «президентской с сильным парламентом» означает, на мой взгляд, перспективу установления в стране сначала президентско-парламентской, а потом и парламентско-президентской модели. При отсутствии в Казахстане развитого политического рынка это может привести к «разгулу демократии», в том числе уличной, чего действующая власть боится как огня. Это действительно серьёзное испытание, но оно неизбежно с учётом ожиданий общества. Построить «новый Казахстан», заявленный Токаевым, не разрушив старый, увы, не получится. И сегодня весь вопрос не в том, насколько Токаев готов созидать, а в том, хватит ли у него духа снести построенную предшественником систему личной власти. И еще важнее, найдутся ли вокруг президента пассионарии, готовые выполнить эту, без преувеличения, историческую миссию. К тому же стоит помнить: очередные президентские выборы не за горами, и если «демонтажные работы» не начать уже сейчас, то следующая президентская кампания может стать для него тяжелым испытанием.

Виктор КОВТУНОВСКИЙ – «Вторая суперпрезидентская» — У рафинированных либералов (к коим отношу и себя) послание президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА «чувства глубокого удовлетворения», наверняка, не вызовет. В самом деле: после имплементации озвученных им инициатив ожидать реального перехода от суперпрезидентской формы правления к чему-то более парламентскому не приходится. Токаев ни от каких своих президентских прерогатив не отказался. Парламент, правительство, судебная и правоохранительная системы, а также местные исполнительные органы – все остается в составе пресловутой вертикали власти с главой государства на вершине пирамиды, выстроенной НАЗАРБАЕВЫМ.

При внимательном разборе каждой «строки послания» видно, что это не кардинальная политическая модернизация, а паллиативные препараты на основе нетрадиционного государствоведения. Вместо того чтобы отдать гражданам право самостоятельно избирать местную власть, президент наделил самого себя правом выдвигать сразу нескольких кандидатов на должность областного акима. Нововведение не имеющее, пожалуй, мировых аналогов. Вместо усиления полномочий парламента, Токаев предлагает лишить сенат законодательных функций, оставив за ним только право вето на законы, принимаемые в мажилисе. И эта инновация, скажем так… весьма экстравагантная.

В целом складывается впечатление, что речь президента готовилась в узком кругу, без привлечения юристов и прочих правоведов. Во всяком случае, целостного понимания нового государственного устройства в команде Токаева, похоже, нет.

Вместо фундаментальных реформ государственных институтов нам предлагаются новые громкие словесные конструкции, типа «вторая республика». Ничего другого ожидать не приходится, поскольку политическую модернизацию Токаев осуществляет единолично. И само его послание прозвучало не как мнение главы государства на будущее страны, а как необсуждаемая директива.

«Досым Сатпаев о послании: Временной лимит пребывания на политсцене опять продлён» — Послание президента напоминало заявку на подготовку к президентским выборам 2024 года. Так как это уже сильно беспокоит власть с точки зрения поддержания политической стабильности после январских событий. Накопившийся социальный пар частично решили выпустить через данное послание озвучив некоторые реформаторские инициативы.

Интересно, что тезис президента по поводу перехода от суперпрезидентской системы к президентской республике с сильным парламентом по сути повторяет его же слова, которые К.Токаев озвучил ещё в 2014 году будучи спикером Сената.

Тогда он говорил, что уже начат переход к президентско-парламентской форме правления по формуле: сильный президент — влиятельный парламент — подотчетное правительство. Понятно, что в 2014 году это были просто красивые слова. Сейчас же времени на раскачку и на красивые обещания нет, так как сильный парламент у нас может появиться лишь за счет новых сильных и авторитетных партий, которые должны заменить старые эрзац-партии.

Но, судя по всему, это произойдёт не так скоро, так как именно старый состав парламента будет вносить все те законодательные изменения, которые были озвучены в послании. Так что их временной лимит пребывания на политсцене опять продлён.

Аян КАЛМУРАТ – ««Суперпрезидент Токаев говорит, что суперпрезидентства не будет». Что не так с посланием Токаева?» — «Казахстан перейдет от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом», «близким родственникам президента законодательно будет запрещено занимать политические должности», «по мирным собраниям больше послаблений не будет» — такой «пакет реформ» предложил президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ 16 марта. Азаттык спросил политолога Шалкара НУРСЕИТА, в чем соль инициатив президента.

— Токаев красиво сказал об окончательном отходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом, но на самом деле он сам хочет остаться суперпрезидентом. Потому что Токаев не отказался от своих многочисленных полномочий, он все сохранил. К примеру, он сказал, что «председатели и члены Центральной избирательной комиссии, Счетного комитета и Конституционного совета не должны быть членами какой-либо партии». Но именно он назначает людей на эти должности. Он ограничивает членство в партии, но не отказывается от своей президентской компетенции назначать эти должности.

Другой пример: президент сказал, что будет «учитывать мнение маслихата при назначении акимов области». Однако Токаев может уволить акимов в любое время одним лишь указом. Это не означает, что аким избирается депутатами маслихата. Раньше акимы формально назначались с согласия маслихата. Теперь он будет выдвигать двух и более кандидатов, а маслихат будет утверждать кандидата, который больше нравится президенту. Поэтому мы должны обращать внимание на детали. Казахстан остается авторитарным государством с абсолютным президентским режимом.

Сильный парламент — это то, о чем и Назарбаев, и Токаев говорят годами. Но только на словах. Несмотря на обещание сильного парламента, президент не делегировал ему необходимые полномочия. Если парламент будет формировать правительство и сам отстранять министров от должностей, тогда будет действительно сильный парламент. Между тем наш парламент лишь согласовывает кандидатуры, предложенные президентом. Назначения и увольнения решаются президентом и администрацией президента. Даже премьер-министра назначает и смещает сам президент.

***

© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.