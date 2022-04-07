«Чаще всего выход там, где был вход». «Квази — покушение». «Возвращение активов, или Сможет ли Британия изъять недвижимость Назарбаевых в Лондоне?». «Развод и девичья фамилия: что будет, если Казахстан выйдет из ЕАЭС и ОДКБ?». «Средний ребёнок — это троечник»

Сетевой Казахстан 7 апреля 2022г.

KZAIF . KZ . «Чаще всего выход там, где был вход» — Адвокат, бывший народный депутат Виталий ВОРОНОВ и журналист Сергей КОЗЛОВ – о том, что представляет собой «общенациональный план мероприятий по реализации послания главы государства» — За годы независимости сделано очень много ошибок. Причём всеми: и государством, и обществом, и отдельными гражданами. И всем надо подумать над тем, как исправить негативные последствия этих ошибок, не повторить их и не допустить в будущем. Но прежде чем приступить к «работе над ошибками», надо их признать. Что-то я не слышал подобных признаний ни от кого. Может, сегодня попробуем эту работу сделать вместе?

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Квази — покушение» — В любой другой стране такое резонансное событие, как задержание подозреваемого в покушении на главу государства должно было бы вызвать, как минимум, восхищение деятельностью соответствующих органов. Но в Казахстане реакция общества на задержание киллера, который якобы готовил покушение на президента, была совсем другая. Хотя, казалось бы, законы жанра соблюдены, все приличествующие аксессуары имеются, даже имя несостоявшегося киллера названо. В первую очередь, смущает, факт, что задумавший убийство киллер оказался многостаночником: он и адвокат, и блогер, и журналист. Видимо, не уважают нашего президента иностранные спецслужбы, которые, по словам следствия, и завербовали такого «спеца», по сравнению с которым Джеймс Бонд нервно курит в сторонке…

AZATTYQ . ORG . «Возвращение активов, или Сможет ли Британия изъять недвижимость Назарбаевых в Лондоне?» — Пересмотрят ли в Великобритании исход дела о лондонской недвижимости НАЗАРБАЕВЫХ, которую им удалось отстоять в суде? Могут ли страны Запада ввести санкции против президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА, отдавшего во время январских событий приказ «стрелять на поражение без предупреждения»? Азаттык поговорил с Томом МЭЙНОМ – научным сотрудником Эксетерского университета в Великобритании, приглашенным экспертом аналитического центра Chatham House и исследователем политики и коррупции в Центральной Азии.

««Пришлось отдать 50 процентов и большую сумму, чтобы отстали». Новый скандал вокруг брата «лидера нации»» — Соучредитель и генеральный директор завода Almaty Steklo в Алматинской области Азим АБДУЛЛАЕВ заявил, что стал жертвой рейдерского захвата бизнеса. Как он утверждает, половиной доли предприятия завладел Болат НАЗАРБАЕВ, младший брат бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Болат Назарбаев и его представители не комментируют эти обвинения.

QMONITOR . KZ . «Развод и девичья фамилия: что будет, если Казахстан выйдет из ЕАЭС и ОДКБ?» — Чуть ли не с первых дней военного противостояния России и Украины радикально настроенные общественные деятели стали активно призывать власти Казахстана к выходу из ЕАЭС и ОДКБ. Аргументы у них самые разные. Одни упирают на морально-нравственный аспект, другие уверены, что этот шаг является единственно верным с точки зрения и защиты наших национальных интересов, и развития экономики, и обеспечения региональной безопасности. Но мало кто из тех, кто предлагает громко хлопнуть дверью, говорит о возможных последствиях такого решения. А они, по оценкам экспертов, могут быть не менее разрушительными, чем продолжение союзнических и блоковых отношений. Попытаемся разобраться, стоит ли Казахстану рвать устоявшиеся связи и чем это для нас может обернуться.

OILKAPITAL . RU . «Нур-Султан боится санкций, но умеет считать деньги» — Казахстан отчаянно пытается соблюсти статус-кво между Россией и коллективным Западом. Директор Института региональных проблем Дмитрий ЖУРАВЛЕВ заметил, что Казахстан всегда старался ни с кем не ссориться: «Но позиция у них очень четкая. Они это называют многовекторной внешней политикой — с русскими сотрудничать, на американцев ориентироваться, от китайцев защищаться. Она была присуща политической элите страны и пять, и десять лет назад, просто Назарбаев мог себе позволить что-то умалчивать и балансировать на гране политических интересов разных сторон. Токаев — абсолютный западник. Он не хочет и не собирается с нами ссориться, готов союзничать, но дружить с нами он не будет».

KP.KZ . Виктор ВЕРК — «С правыми и левыми» — Главная политическая сенсация прошедшей недели — стремительный приход Ермухамета ЕРТЫСБАЕВА к рулю Народной партии, членский билет которой он только что получил, — заставляет по-новому взглянуть на самое непаханое из всех отечественных полей. Речь, конечно же, о партийном поле. Переименование пока еще партии власти и анонсированный президентом уход от ее кормила, ослабление (а по сути — разрушение) партийно-акимовского симбиоза в регионах, переход, пусть и не моментальный, на пропорционально-мажоритарную избирательную модель — все говорит о неизбежности новых досрочных парламентских выборов. Само собой, с новыми игроками — иначе все перечисленные новации просто обессмысливаются.

IA — CENTR . RU . «Казахстан на пороге энергетического кризиса?» — #Казахстан’ская энергетическая ассоциация, которая объединяет 48 крупнейших игроков внутреннего рынка (еще 60 энергопредприятий имеют в ассоциации статус наблюдателей) в конце прошлой недели выступила с открытым обращением к президенту Касым-Жомарту ТОКАЕВУ, в котором заявила о наступлении энергокризиса в стране.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Российские банки в Казахстане под угрозой закрытия? Эксперты предупредили о рисках» — С началом войны в Украине казахстанцы начали массово выводить деньги из российских банков. Причем это делают не только физлица, но и бизнесмены. По последним данным, люди забрали из трех БВУ 547 миллиардов тенге. Не успевшие забрать свои кровные, жалуются, что не могут снять деньги наличными. Выстоят ли российские банки в Казахстане или их закрытие – дело времени? Об их будущем на нашей территории высказались экономисты в материале…

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Автопром Казахстана выходит на российский простор» — После наложенных санкций и ограничений, которые затронули автопредприятия РФ, спрос на казахстанские автомобили у соседей вырос в девять раз. Калейдоскоп геополитических и геоэкономических событий создал для автомобильной промышленности Казахстана просто гигантскую нишу на российском рынке. Теперь встает вопрос как нарастить производство, чтобы в максимальном объеме закрыть открывшийся дополнительный платежеспособный спрос. Пока горе-эксперты страдали из-за того, что отечественный автопром может проиграть импорту на внутреннем рынке, на него посыпался шквал предложений по экспортным поставкам.

EXCLUSIVE . KZ . ««Демонополизация» по-алматински: Досаев начал передел рынка» — «Сенсация», которую сотворил новый аким Алматы Ерболат ДОСАЕВ, фактически намекнув на коррупцию прежнего градоначальника Бакытжана САГИНТАЕВА, внезапно получила продолжение. Речь идет об отмене приватизации компании «Алматы қала жарық», которая отвечает за автоматизированное и централизованное управление системами наружного освещения города: мол, она была продана за сумму, которая меньше оценочной более чем в три раза. Как сообщила пресс-служба городской администрации, государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения (ГКП на ПХВ) «Алматы қала жарық» было реализовано по решению городского акимата на тендере в конце 2021 года. Победителем тендера было признано ТОО «ABM Group.com».

DIALOG . KZ . Ренат БАЙТОВ – «Туман января. Зачем Бергей Рыскалиев вспомнил Жанаозен-2011» — Если вдумчиво изучить информационное поле Казахстана за последние месяцы, то можно подметить некоторые любопытные совпадения. Да и совпадения ли? Скажем, активизировавшийся сейчас в социальных сетях в связи с украинско-российским конфликтом Бергей РЫСКАЛИЕВ – экс-аким Атырауской области, обвиненный и заочно осужденный на 17 лет лишения свободы за организацию преступного сообщества, причинившего государству ущерб на сумму более чем 71 миллиард тенге. Так вот, активность он начал проявлять несколькими месяцами раньше — в декабре 2021 года. И активность занятную.

LITER . KZ . ««Если фермер умрет сегодня, то мы все – завтра»: ждет ли Казахстан продовольственный голод?» — Пандемия коронавирусной инфекции показала, что о продовольственной безопасности нужно переживать далеко наперед, дабы не остаться не у дел в трудные времена. На фоне геополитических потрясений Казахстану как никогда пора задуматься над тем, как и чем кормить население в случае негативного развития сценария. Тем более, что сельскохозяйственная техника в Казахстане желает лучшего. О том, ждет ли нашу страну голод, корреспондент узнала у директора ТОО “АгроСервис-Батыс” Армата БИСЕНОВА.

TIME . KZ . «Прибор есть, а методики подсчёта – нет» — Скоро в Казахстане завершится очередной отопительный сезон, в правительстве будут подводить очередные итоги. У нас свои итоги. Вот уже семь лет, как потребители могли бы законно платить за тепло по показаниям квартирных счетчиков, а не общедомовых, и экономить. Однако население лишено такого права. Разбираемся почему.

«Средний ребёнок — это троечник» — Продолжаем на страницах нашей газеты дискуссию об обновлёнке и её реформировании. Сегодня своим мнением делится учитель истории одной из карагандинских школ Евгений МЯСНИКОВ.

365 INFO . KZ . «Призрак коррупции: здание Института астрофизики в Алматы продают за копейки» — При рыночной стоимости примерно 1 млн долларов один из корпусов Астрофизического института оценили в 4 млн тенге. О подготовке подозрительной сделки на своей странице в ФБ сообщил Виктор ТЕЙФЕЛЬ. Его называют легендой казахстанской астрономии. Виктор Тейфель уже почти 65 лет ведет исследования планет и других тел солнечной системы и с 1970 года возглавляет лабораторию физики Луны и планет в Астрофизическом институте имени Фесенкова.

TENGRINEWS . KZ . ««Поднимал миллионы, а сейчас таксист». Казахстанец рассказал о капперах-мошенниках» — Работая над темой лудомании в Казахстане, мы пытались записать интервью с одной из ключевых фигур в игровом бизнесе — каппером. Ничего удивительного, казалось бы, в этой профессии нет. Это аналитик, который профессионально занимается ставками на спорт. Другими словами, помогает игроку сделать, по его мнению, верную ставку. Однако среди капперов есть немало мошенников, которые зарабатывают на доверчивости людей. Этим, скорее всего, и объясняется тот факт, что многие отказывались с нами общаться. Однако спустя какое-то время один из бывших сотрудников игорного бизнеса все же согласился на интервью с корреспондентом…

MK — KZ . KZ . «В Казахстане хотят отменить уголовную ответственность за употребление наркотиков» — В стране планируют смягчить наказание за немедицинское употребление наркотиков. Предлагают привлекать граждан, употребляющих и хранящих наркотики в малых количествах, не к уголовной, как это было до сих пор, а к административной ответственности. Как этот законопроект повлияет на статистику употребления наркотиков в республике и не развяжет ли он руки тем, кто привык наживаться на чужой зависимости?

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