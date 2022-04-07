КНБ «жжёт», а народ подождёт 07.04.2022 17:30 Лилия ИГЛИКОВА Политика 217 0 Айдар Алибаев о том, что вместо долгожданных реформ казахстанцев кормят сказками о киллере-блогере-наркомане Похожие материалы: Андрей Фурсов об Украине и Казахстане «Я за незалежный Казахстан» «Мир устал от единоличного господства США» Старые проблемы Нового Казахстана «Казахстан приступает к беспрецедентной децентрализации государственной власти». «Вскрыта роль британских спецслужб в подготовке покушения на президента Казахстана». «Дружба дружбой, а табачок врозь: какие союзы Казахстан может покинуть»