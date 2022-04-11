Победный бой Геннадия Головкина, изменения в олимпийском боксе, шахматные «принцессы» из Казахстана, неудачи наших дзюдоистов и высокая плотность среди лидеров футбольного первенства

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Бокс: подарок к собственному юбилею

Спустя два дня после своего 40-летия Геннадий Головкин победил в объединительном бою японца Рёту Мурату. Поединок состоялся в Токио и закончился техническим нокаутом в 9-м раунде. Первые пять-шесть раундов получились примерно равными, но в 7-м казахстанец начал склонять чашу весов в свою пользу. Его сопернику становилось всё труднее защищаться от болезненных ударов Головкина, и, в конце концов, наш соотечественник отправил японца в нокдаун. Секунданты последнего, видя его состояние, сочли за благо прекратить бой.

На снимке: после решающего удара Геннадия Головкина. (Фото Наоки Фукуда, Ringtv.com)

Этот поединок стал для Геннадия 44-м на профессиональном ринге, а победа – 42-й (также были одна ничья с мексиканцем Саулем Альваресом и поражение от него же). Мурата же, которому 36 лет, провёл вдвое меньше боёв и потерпел 4-е поражение в карьере. Он владел титулом чемпиона по версии WBA, который теперь перешёл к Головкину, отстоявшему и свой титул чемпиона IBF. Кстати, на любительском ринге японец добился того, что не удалось казахстанцу: в 2012-м он завоевал олимпийское «золото».

Геннадий возглавляет рейтинг средневесов по версии журнала Ring. А 7-м в нём идёт другой казахстанец – Жанибек Алимханулы (Мурата располагается на 5-й позиции).

Любительский бокс: не в пользу Казахстана

Международная ассоциация любительского бокса (прежде AIBA, а теперь IBA) сообщила о том, что исполком Международного олимпийского комитета одобрил предложенный ею формат проведения отборочной кампании к летним Играм 2024-го, которые пройдут в Париже. Иначе говоря, этот вид спорта, едва ли не самый популярный в Казахстане и принесший нашей стране наибольшее количество медалей Олимпиад, точно останется в олимпийской программе. Напомним, что ранее МОК допускал возможность его исключения в том случае, если IBA не представит убедительных доказательств своей финансовой состоятельности, а также готовности обеспечить честное и объективное судейство.

При этом МОК сохранил курс на достижение гендерного равенства. Если на ОИ-2016 соотношение количества комплектов наград, разыгрываемых мужчинами и женщинами, составляло 10 и 3, на ОИ-2020 – 8 и 5, то теперь оно изменилось на 7 и 6. Для Казахстана это плохо, поскольку у нас сильный мужской бокс (сборная РК входит в число мировых лидеров) и довольно посредственный женский. К тому же число олимпийских квот у мужчин сокращено в полтора раза – с 186 до 124. Особенно пострадали лёгкие весовые категории. Данное обстоятельство может серьёзно осложнить завоевание путёвок в Париж. Если на предыдущих двух Олимпиадах сборная РК выступала максимально полным составом, то теперь такая задача выглядит почти невыполнимой.

Шахматы: две наши соотечественницы – в «топ-4»

В новом, апрельском, рейтинге FIDE, учитывающем результаты девушек, которым не исполнилось 20 лет, сразу две казахстанские шахматистки оказались в топ-4. Бибисара Асаубаева, недавно отметившая своё 18-летие, сохранила за собой 3-ю позицию, а Меруерт Камалиденова, которой летом исполнится 17 лет, взлетела с 11-го места на 4-е. На сегодня у Асаубаевой коэффициент составляет 2439, у Камалиденовой – 2427, тогда как у лидера китаянки Чжу Цзиньэр – 2464, а у идущей второй россиянки Ольги Баделько – 2453. Это что касается основного, «классического», рейтинга.

На снимке: Бибисара Асаубаева (фото с персонального сайта шахматистки)

Два других – в рапиде и блице – возглавляет Асаубаева. Напомним, что в самом конце прошлого года она добилась выдающегося успеха на взрослом мировом первенстве по этим разновидностям шахматной игры, завоевав соответственно «серебро» и «золото». Кстати, в блице Асаубаева замыкает топ-10 взрослого женского рейтинга.

Дзюдо: вернулись ни с чем

Спортсмены из 63-х стран приняли участие в турнире серии «Большой шлем», который принимала турецкая Анталья. Если не считать хозяев, которым традиционно предоставляется право заявить большое количество участников, самыми многочисленными оказались сборные Бразилии и Казахстана, в составе которых было соответственно 24 (12 мужчин плюс 12 женщин) и 23 (13+10) дзюдоистов. Но если латиноамериканская команда завоевала пять медалей, то наша – ни одной. С пятью наградами вернулись домой и узбеки, которых было меньше, чем казахстанцев.

Между тем в рядах мужской сборной РК выступали четверо из пяти участников последней Олимпиады. Это ставший тогда бронзовым медалистом Елдос Сметов (в Анталье он боролся в весе до 66 кг), Жансай Смагулов (до 73 кг), Дидар Хамза (до 90 кг) и Ислам Бозбаев (до 100 кг), а также серебряный призёр прошлогоднего чемпионата мира Гусман Кыргызбаев (до 66 кг). Лучший результат среди них показал Смагулов, который дошел до полуфинала, но проиграл и эту схватку, и следующую – за «бронзу».

Впрочем, что касается остальных четверых лидеров нашей сборной, то они в начавшемся новом олимпийском цикле решили перейти в более тяжёлые весовые категории, но то ли пока не освоились в них, то ли ещё не нарастили массу и силу. А в женской команде Казахстана после ухода Отгонцецег Галбадрах по-настоящему конкурентоспособных дзюдоисток практически не осталось.

Баскетбол: против лома нет приёма

Вчера «Астана» в очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ожидаемо проиграла московскому ЦСКА, сильнейшему российскому клубу, который после этой победы возглавил турнирную таблицу. А поражение казахстанской команды лишило её даже теоретических шансов на выход в «плэй-офф».

Уже в первой четверти гости обеспечили себе значительный отрыв в счете (+15), после чего довели дело до разгрома. Они набрали ровно вдвое больше очков (96:48), чем баскетболисты «Астаны». Самым результативным в составе нашей команды стал Марк Тихоненко (17). Кстати, за казахстанский клуб играл только один американец.

С двумя победами в 16 проведённых матчах «Астана» замыкает турнирную таблицу. Напомним, что чемпионат завершают лишь 10 команд – эстонский «Калев» и польская «Зеоена Гура» отказались от дальнейшего участия в связи с событиями в Украине. Нашему клубу осталось провести две игры – с пермской «Пармой» и красноярским «Енисеем», но они уже не имеют для него никакого турнирного значения.

Футбол: лидеры чемпионата сменились

В субботу и воскресенье в казахстанской премьер-лиге состоялись матчи 5-го тура. Оба лидера, «Тобол» и «Каспий», потерпели поражения. Костанайский клуб проиграл в Шымкенте местному «Ордабасы». Ключевой момент произошёл в середине первого тайма: центральный защитник гостей Александр Марочкин остановил рукой мяч, летевший в ворота, тем самым заработав и пенальти, который хозяева реализовали, и удаление. Оставшись в численном меньшинстве, «Тобол», тем не менее, сумел сравнять счёт, но затем пропустил два гола после ударов Сержа Ньюадзи – 1:3.

А вот клуб из Актау, ставший главным возмутителем спокойствия на старте чемпионата, в общем-то ожидаемо, хотя и навязав нешуточную борьбу, проиграл в южной столице «Кайрату». Последний таким образом реабилитировался за ничью с аутсайдером уральским «Акжайыком» в предыдущем туре и возглавил турнирную таблицу. В ближайшую субботу алматинская команда встретится в гостях с «Тоболом», и это будет один из центральных поединков всего первого круга чемпионата.

Однако если считать потерянные очки, то так называемым теневым лидером является карагандинский «Шахтёр», который вчера на своём поле учинил разгром «Мактааралу» из Туркестанской области. Он набрал на одно очко меньше, чем «Кайрат», но имеет игру в запасе.

Вплотную подобралась к лидирующей группе «Астана», После двух поражений на старте (одно, от «Шахтёра», было техническим – за превышение лимита на игроков, не являющихся воспитанниками казахстанского футбола, а, проще говоря, на легионеров) она одержала третью победу подряд.

«Кайрат» – «Каспий» 1:0

«Ордабасы» – «Тобол» 3:1

«Шахтер» – Мактаарал» 5:1

«Астана» – «Тараз» 2:1

«Атырау» – «Акжайык» 0:1

«Аксу» – «Актобе» 1:2

«Туран» – «Кызылжар» 0:0

Турнирное положение после 5 туров: «Кайрат» – 11 очков, «Шахтёр» – 10 (один матч в запасе), «Тобол» и «Каспий» – по 10, «Астана» – 9, «Атырау», «Ордабасы» и «Актобе» – по 7, «Тараз» – 5, «Аксу» и «Акжайык» – по 4 (по одному матчу в запасе), «Кызылжар» – 4, «Туран» – 2 (один матч в запасе), «Мактаарал» – 1.

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